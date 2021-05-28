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закон (1527) олигарх (677) Венедиктова (618)

Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине необходим закон о деолигархизации, поскольку сплетение большого бизнеса и политики влияет на вектор развития государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я еще не видела проекта закона, поэтому не могу комментировать, что непосредственно в нем. Но я считаю, что с точки зрения построения государства с деолигархизированной системой такой закон нужен", - сказала Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером.

"Надо понимать, что когда речь идет об определенных природных монополиях, о большом бизнесе, тесно сплетенном с политикой, - это процессы, которые значительно влияют на вектор развития государства (…) Нам надо отделять большой бизнес от политики", - добавила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на протяжении недели с 24 по 28 мая.

27 мая председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации.

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Топ комментарии
+16
Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
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28.05.2021 08:59
+14
"Патамуша я очко государево". Венедиктова.

Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
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28.05.2021 08:52
+12
Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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28.05.2021 08:53
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"Патамуша я очко государево". Венедиктова.

Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
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28.05.2021 08:52 Ответить
і при тому "харошое ачко" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5395
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28.05.2021 09:31 Ответить
Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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28.05.2021 08:53 Ответить
Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
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28.05.2021 08:59 Ответить
Олігарх - особа, належна до олігархії.
Олігархі́я (грец. ὀλιγαρχία(oligarchia), від дав.-гр. ὀλίγον(oligon) «небагато», та дав.-гр. ἀρχή(arche) «влада» - влада небагатьох) - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. Таку групу інколи називають - олігархат.

Коло замкнулось.
Зеля ОЛІГАРХАТ і очолює.

З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів.

А тепер - хто використовує монополізовані галузі економіки?
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28.05.2021 09:41 Ответить
2 лядра гривен, как хотеч зебоб сделать порог для определения олигарха это по нынешнему курсу все 75 миллионов баксов. Думаю зебил теперь тоже олигарх, бо за эти 2 года украл в десятки раз больше
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28.05.2021 09:51 Ответить
зепоци путають "підприємців" і "олігархів".
Скоро всі "президенти" стануть "олігархами" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6088
«Всі ми президенти» - це ляпнув Зеленський. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5205
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28.05.2021 10:05 Ответить
"Маладая *******" совків. "Яким би дИбілкуватим не був закон, якого я не читала, та керівництву видніше. Слава велічайшему!"
Майбутнього, за патріотичної в лади, у пліснявих немає, від слова "зовсім". Тому вони рогами і ракотицями будуть підтримувати ВАЗеленського. Бо це єдиний шанс залишитися при владі, баблі і на волі.
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28.05.2021 10:07 Ответить
что-то она раскукарекалась в последнее время. кресло горит?
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28.05.2021 08:55 Ответить
ага - пчелы против меда.....- а хто буде стригти "баранів" та доїти "корову"....
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28.05.2021 08:59 Ответить
Хаха, не читала но очень нужный закон.))
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28.05.2021 09:01 Ответить
її також не знаю, але знаю, що воно "очко государеве", яке нахер кому потрібне. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3938
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28.05.2021 09:34 Ответить
Две ватные шмары перетерли за жизнь.)
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28.05.2021 09:01 Ответить
А что оно сказало важного: вода-мокрая, солнце-светит, говно-воняет................
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28.05.2021 09:04 Ответить
Украина должна знать своих "героев" Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.
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28.05.2021 09:05 Ответить
это ты так думаешь. буба должен так извратиться. чтобы там только порошенко остался. иначе заругают
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28.05.2021 09:12 Ответить
Это и есть власть в Украине, а остальные представители власти обычные нанятые менеджеры, они исправно обслуживают своих хозяев и пускают пыль в глаза крепостному украинскому народу. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6737
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28.05.2021 09:14 Ответить
Ну, да! І заплатять тобі тільки за «Порошенко».
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28.05.2021 12:50 Ответить
Активи Пороха єто пара процентов от огромних заводов ахметки и бени.
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29.05.2021 12:42 Ответить
Офшоренко ВОР
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29.05.2021 15:11 Ответить
И зебилам постоянно в штани срет! Доколе?!
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29.05.2021 15:25 Ответить
Каратель, ты истина в последней инстанции ?
По какому праву ты составляешь списки кому зя, кому низзя? Кто тебя или кого- либо наделил таким правом?
Вроде как у нас еще Конституция не отменена? Суды не отменены
Или уже будут "тройки" как при Сталине, которые и будут решать кого расстрелять без суда и следствия?
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29.05.2021 14:34 Ответить
А ты считаешь что эта банда не олигархи?
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29.05.2021 15:09 Ответить
В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве

Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
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28.05.2021 09:16 Ответить
Правовые последствия попадания в Реестр процитируем дословно:
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
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28.05.2021 09:16 Ответить
Интресно , а скупленные ими предприятия Украины вернут государству ????

А ОЛИГАРХИ С 1 июля начнут скупать землю у украинцев Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3250
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28.05.2021 09:18 Ответить
И Венедиктовой выделят пару килограмм 😀😀😀
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28.05.2021 09:18 Ответить
Як ні відкриє рота "головний юрист країни", то штанга. Як воно оріфлеймом чи меріКєєм керувало в Харкові, х/з.
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28.05.2021 09:21 Ответить
тупо закон щоб кошмарити Порошенка
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28.05.2021 09:22 Ответить
Щось не знайшов "галузь економіки "виробництво цукерок і тортів? Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116
Є тільки в Класифікаторі "Роздрібна торгівля кондитерськими виробами" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116 Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116 Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116
Порох, що всю роздрібну торгівлю підімяв?
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28.05.2021 09:46 Ответить
Ні. Тому й доводиться вояти "закон", який визнає Порошенка олігархом і заборонить конкурувати з "велічайшим лідером" Вавою.
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28.05.2021 10:12 Ответить
виробництво продуктів харчування є ??
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28.05.2021 11:29 Ответить
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люди, вы или наивные, или идиоты. или и то и другое сразу. вся власть в Украине либо напрямую, как в случае с рошеном, православной *****, мертвячуком и т.д, либо косвенно, как в случае с беней, гудком ну и другими, не буду перечислять, принадлежит олигархам. соответственно никогда не будут приняты никакие законы в ущерб этой олигархической банде. максимум будет что-то с целью укусить ту банду, которая сейчас в олигархической оппозиции, той бандой, которая выиграла "выборы". все. другого не будет.
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28.05.2021 09:25 Ответить
У США є "антитрастовий" Закон.
Чому б ні ??
Може наш буде якось по іншому називатися.
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28.05.2021 11:31 Ответить
Він і в Україні є і давно вже.
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28.05.2021 12:52 Ответить
Для зейобобиків.
Все про галузі економіки.
Хто кому "олігарх"

75.11.1 Управління на державному рівні -олігарх Зленський, Шмигаль Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6959

КЛАСИФІКАЦІЯ
галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва
https://www.kmu.gov.ua/npas/1314873
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28.05.2021 09:43 Ответить
+5
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28.05.2021 11:31 Ответить
Ну разве могла Венедиктова усомнится в гениальности своего кормильца?
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28.05.2021 10:02 Ответить
Шо там с незадекларированными часами ???
Народ их не видел, но руку отрубить хочет....
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28.05.2021 10:04 Ответить
Закон ще не бачила, але він потрібен для знищення тільки одного - Порошенко. Під нього написали цілий закон.
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28.05.2021 10:07 Ответить
Право на участие в управлении государственными делами -
ГАРАНТИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ (ст. 38) возможность
принимать участие в управлении своим государством как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.
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29.05.2021 14:29 Ответить
Деоалерхизация,это когда Коломойский выймет руку из жопы Зеленского.
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28.05.2021 10:08 Ответить
І поверне вкрадені у України 470 МЛРД доларів.
Борги виплатимо, ще й на розвиток вистачить. Якщо на "велике крадівництво" не витрачать.
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28.05.2021 10:15 Ответить
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6755
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28.05.2021 10:09 Ответить
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4392
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28.05.2021 10:19 Ответить
Закон о деолигархизации еще не видела, но он с правильным вектором развития. Однозначно.
Что еще, мой президент, тебе подтвердить и утвердить? Видишь, находим мы общий язык и твоё общее видение

Твой преданный генпрокурор
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28.05.2021 10:22 Ответить
Снаради в голові тирчать , взяти все і поділити , шарікови.
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28.05.2021 11:19 Ответить
Щось той "вектор розвитку держави" більше вказує на ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ, окрім 100відсоткових "ВІРНОПІДКЛАДЕНИХ" під зрадників!!!
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28.05.2021 13:01 Ответить
Чем-то она мне Брюса Ли напоминает. Особенно в белой кофточке.
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28.05.2021 17:55 Ответить
ДБЛ БЛД,если вкратце.
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28.05.2021 18:30 Ответить
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 815
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28.05.2021 20:52 Ответить








K0५EGAR

@_rage4oK

·3 ч

Не могу понять, чем второй год занимается эта курица на посту генерального прокурора.. Тем же, чем до неё занимался пан лУценко? То есть прикрывает жёпу украинскому ворью, пока те приходует бюджет страны?
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28.05.2021 21:39 Ответить
Мы Пастернака не читали, но решительно согласны с решением родного ЦК КПСС
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29.05.2021 08:18 Ответить
А антимонопольными законами не пробовали пользоваться? Во всем цивилизационном мире именно антимонопольное законодательство используют в целях, чтобы не было олигархов, а у нас пытаются придумать "колесо"....
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29.05.2021 11:13 Ответить
Сенсепарша подрабативает адвокатом у олигархов.
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29.05.2021 12:39 Ответить
"правильного вектора развития государства"?

А какой правильный вектор у зеленых не сказала?
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29.05.2021 14:04 Ответить
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9978
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29.05.2021 18:31 Ответить
Украине нужен закон о девенедиктивизации, деавакизации, деермакизации, депортновизации и детатаровизации, как минимум
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29.05.2021 18:36 Ответить
Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на его смену должна встать еще более мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших молодых евреев Создавайте свои коллективы и этими коллективами выталкивайте неевреев Катехизис еврея в СССР Тель-Авив 1958 г.

"Кумівства у нас не буде"-ЗЕ 24.05.21 НБУ назначил членом набсовета ГосОщадбанка-мажора Александра Роднянского Сынка того самого А.Роднянского-основателя 1+1 +Хороший друг ЗЕ+Беня Сан Саныч никогда НЕработал в Банк\сфере НЕсможет даже прочитать БалансБан

Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2221
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30.05.2021 08:47 Ответить
Вона закон не бачила,бо він існує лишень в уяві Зєленського - цього типового продукта (чи висера) олігархічної системи.Можливо,і з"явиться щось проти олігархів,таке беззубе,лояльне,але скоріш за все закінчиться оця "безкомпромісна борьба" черговим роликом президента на біговій доріжці,де він зі сльозами скаже,што боролся...но сістєма очєнь сільна...і он просіт поддєржкі...І наш легковірний охлос в черговий раз розвісить вуха,обтяжені локшиною...
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30.05.2021 17:04 Ответить
Легче или совсем нельзя найти где нас не обманывает ЗЕ.
Полный и тотальный обман, это не прокуратура, это не СБУ, это частная лавка ЗЕ. Работает это все на кого угодно кроме Украины. Это шедевральное предательство Украины.
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31.05.2021 01:46 Ответить
Такие "строители" способны лишь развалить построеное по принципу - ломать не строить.
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31.05.2021 07:23 Ответить
 
 