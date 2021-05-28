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Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало озвучил в четверг, 27 мая, идею новой гражданской инициативы - "Все или ничего". Организаторы планируют собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1" - захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, о своей идее бывший претендент на пост президента Беларуси рассказал на своем канале в YouTube.

Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. Цепкало пояснил, что перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой желающий. Собранные средства останутся на счетах жертвователей, их спишут только после того, как цель будет достигнута.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком", - сказал Цепкало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси

Основатель минского Парка высоких технологий, Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его бизнесмен покинул страну. Его жена Вероника Цепкало участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Сейчас она вместе с мужем находится за пределами Беларуси, где в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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Топ комментарии
+24
Да киллера могли бы найти. Это дешевле.
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28.05.2021 10:21
+14
Пусть уже и за карлика миллионов 15 собирают, чтобы два раза не ходить.
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28.05.2021 10:37
+13
Они ненормальные, эти биорусы... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 8127
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28.05.2021 10:20
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Они ненормальные, эти биорусы... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 8127
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28.05.2021 10:20 Ответить
Да киллера могли бы найти. Это дешевле.
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28.05.2021 10:21 Ответить
Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 4840
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28.05.2021 10:43 Ответить
Неее... Тут как в докладной записке МИ6 в книге Казино "Рояль" - В наших интересах и в интересах других стран НАТО попытаться дискредитировать и нейтрализовать крупного советского агента, помешать финансированию коммунистического профсоюза, дискредитировать эту мощную "пятую колонну", в глазах ее хозяев и развалить ее. Всего этого можно добиться при условии, что Намбер проиграет. (Убирать его бессмысленно. Хозяева Намбера постараются скрыть его финансовые махинации и представят его невинной жертвой.)

Так и тут. Убить можно, но его обьявят мучеником при исполнении. А арест, суд и срок/казнь в рамках закона своей же страні єто уже совсем другой разговор...
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28.05.2021 11:28 Ответить
11лимонов евро за скальп таракана нормалек
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28.05.2021 11:30 Ответить
Заложить бимбу в потенциальном месте появления Луки шоб расхерачило целый квартал и всё. Ну гражданскими можно пожертвовать по такому делу, главное результат!
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28.05.2021 10:22 Ответить
Отарвить водопровод в Минске... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 5826
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28.05.2021 10:48 Ответить
А что, шикарная идея, даже если не выйдет, бабла срубить по легкому))))
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28.05.2021 10:23 Ответить
Незрозуміла якась цифра... чому не 10 або 15 млн, а 11?
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28.05.2021 10:24 Ответить
Мабудь цьому Цепкало не вистачає для чогось саме такої суми.
Інакше цю дивну ідею пояснити складно...
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28.05.2021 10:27 Ответить
Чувак любит футбол Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 3920
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28.05.2021 10:27 Ответить
11 друзей Оушена?)
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28.05.2021 10:28 Ответить
Сколько Вам нужно денег для счастья?
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28.05.2021 10:44 Ответить
10 на рукеи, а 10% откат. Все уже давно привыкли так, на пространстве СНГ.
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28.05.2021 10:45 Ответить
видимо чувак посчитал сколько людей находятся в окружении Луки ,и каждому дать по 1млн$
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28.05.2021 12:49 Ответить
А мені незрозуміла цифра 10, або 15. Чим тобі 11 погана? Що за рамки, та кліше відносно круглих цифр? Краще нестандартно мислити і діяти, ніж бути в полоні кліше.
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28.05.2021 15:21 Ответить
Да сам Лукашенко и устроил театральную показуху.
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28.05.2021 10:25 Ответить
Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 7276 Пізно всрався.
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28.05.2021 10:25 Ответить
Ну, если такая сумма...., то может кацапские вагнеровцы увезут его в Вейшнорию Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 6167
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28.05.2021 10:26 Ответить
В Центрально-Африканскую республику. Там найдут его полу-съеденным как Кука. Канибалу -канибалья смерть.
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28.05.2021 10:48 Ответить
Какой арест? Только за голову
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28.05.2021 10:27 Ответить
Не за идею, а за деньги... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 3733
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28.05.2021 10:27 Ответить
Спалились, однозначно. Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 800
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28.05.2021 10:29 Ответить
у усатого фюрера тоже бункер есть, нет смысла собирать деньги
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28.05.2021 10:30 Ответить
смысл есть у мавродия спросите.....
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28.05.2021 12:43 Ответить
Всё, что нужно знать про белорусские протесты.
Без денег никто не пошевелится.
А это можно считать коррупцией?
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28.05.2021 10:32 Ответить
А давайте с помощью краудфандинга соберём 20 лимонов долларов на разработку беспилотника, который высокоточным боеприпасом попытается поразить усатого гестаповца... А можно ещё собрать деньги и напечатать листовок глядя на которые фашист может копыта двинуть...
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28.05.2021 10:53 Ответить
это реальние Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 1756
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28.05.2021 11:04 Ответить
А вообще-то это даже не смешно. Слава Богу, что у нас не так как в Беларуссии или рашке, так как тоталитарное государство это страшно. Кого угодно перемелет
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28.05.2021 16:17 Ответить
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Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 6405
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28.05.2021 10:35 Ответить
Пусть уже и за карлика миллионов 15 собирают, чтобы два раза не ходить.
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28.05.2021 10:37 Ответить
пусть купит билеты той миллонлотореи, которую цензор постоянно рекламирует. самый верный способ! там уже мабуть с полмиллиарда на кону? хватит и на обох ****** и на жирного всун впука и на остальных друзей *********. ещё и ему останется )
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28.05.2021 10:51 Ответить
оптом дешевше
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28.05.2021 11:32 Ответить
у оруженосца, младшего *********** зреет план ))
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28.05.2021 10:42 Ответить
Какой то детЦкий лепет...уровня младшей группы детского сада..
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28.05.2021 10:49 Ответить
шо беларусские опозиционэры шо мацковские... всё им шарики да цветы. да краудфандинг. цифровые ливаруционэры...
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28.05.2021 10:55 Ответить
Сливайте воду, беларусы. Вы прое*али выгодный момент. Теперь - фсё... Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7987
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28.05.2021 10:51 Ответить
100% Теперь на эти деньги только цветов или сухарей можно накупить
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28.05.2021 12:35 Ответить
Вознаграждение надо за голову Луки давать.

Так быстрее, проще и надежнее.
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28.05.2021 10:53 Ответить
Скиньтесь деньгами этой продажной макаке. А то ему уже бухать не за что.
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28.05.2021 10:54 Ответить
прихлопнуть таракана за 11лямов это силно.....
сафари начинается.......
инересно сколько таракан отвалит за ликвидацию Цепкало или как всегда петров и боширов а заплатят за это расейские пенсионеры и бюджетники........
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28.05.2021 11:01 Ответить
это лотерея для болотных лохов. сначала деньги на счет, потом пинкод карточки. Как рабы будут лукавого арестовывать? шариками завалят воздушными?
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28.05.2021 11:01 Ответить
А зачем его арестовывать ,упыря надо проткнуть осиновым колом 😡 и сжечь , а то будут потом у...бки ходить ,как к сралину 😡
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28.05.2021 11:09 Ответить
Кожен дуріе по своему
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28.05.2021 11:14 Ответить
Цепкало беларуский клован?
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28.05.2021 11:16 Ответить
Русский аватар, говорят многие
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28.05.2021 12:35 Ответить
Так, а у нас тоже далеко не пішов... Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 3191
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28.05.2021 12:37 Ответить
Це так на всі сто, наш Косоворотько ще той совок
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28.05.2021 12:40 Ответить
Трепещи, картофельный батя Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 3778
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28.05.2021 11:18 Ответить
дивна пропонуція щоб не сказати - дибільна, думаю старий придурок лукашеску вже назначив ціну в 12 млн. євро за цього Цепкало, нема найменшого сумніву кого першого "арештують".
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28.05.2021 11:37 Ответить
Что-то мне подсказывает, что когда объём собраных средств позволит приобрести пузырь зубровки, то эта иннициатива заглохнет
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28.05.2021 11:39 Ответить
позорники импотентные. У нас на Майдане никто не раздавал 11 млн евро за атаку с деревянными щитами под пули....никто за вас вашу работу не сделает. Не можете-не скулите уже тогда
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28.05.2021 11:41 Ответить
И что? Уберут они этого будьбенфюрера - но система-то останется. У нас тоже быдлюковича погнали, но дело его живет. Куча быдла ватного на местах как было, так и остается.
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28.05.2021 12:06 Ответить
Лука дізнається, сам себе заарештує
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28.05.2021 12:12 Ответить
Звісно, дві сотні озброєних найманців зможуть підказати півмільонному квітковому мітінгу куди найкраще запхати квіти.
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28.05.2021 12:24 Ответить
нажаль в Білорусі опозиція ялова прокацапська шайка.
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28.05.2021 12:28 Ответить
Тренинг по жестикуляции проводил лично Киселев Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7284 Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 8444
Заколебала гебня своими видосиками Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 8612
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28.05.2021 12:32 Ответить
Оппозиционер? Цепкало лично возил Лукашенко в Москву в 1994 году, чтобы представить его в Кремле. Один из самых доверенных его людей был долгие годы.
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28.05.2021 12:35 Ответить
о ещё один голоборотько..... десять понятно а один..... тоже понятно
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28.05.2021 12:39 Ответить
Прикинь как Лука будет дрыстать когда каждый охранник будет думать о том хочет ли он быть миллионером
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28.05.2021 13:05 Ответить
Когда цифра перевалит за 50 БлекВотер возьмет заказ в разработку
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28.05.2021 13:07 Ответить
КРАЩЕ КІЛЛЕРА ЗАМОВТЕ!
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28.05.2021 13:44 Ответить
А почему именно 11 млн., а не там 10-15? Кстати, Цепкало, а вам оппозиционеры не нужны? Готов примкнуть за ... пару %% от выше названной суммы Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7803
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28.05.2021 15:06 Ответить
Замовили б луку алькаїді, чи Хамасу...
За такі гроші знайдуться охочі.
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28.05.2021 16:24 Ответить
 
 