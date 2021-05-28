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Россия (44056) Евросоюз (5747) Бутусов Юрий (2616) электроэнергия (638)

"Мы не интегрируемся в европейскую энергосистему, пока мы привязаны к российской и белорусской", - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские власти должны иметь четкий план решения проблемы зависимости от российских энергоресурсов и реализовывать его с помощью европейских союзников.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу".

"Мы никогда не интегрируемся в европейскую энергосистему до тех пор, пока мы привязаны к российской и белорусской... Возможно, это нужно делать не сразу - не надо сегодня выключать рубильник. Нужен план на период, по окончании которого мы не покупаем в России уголь, газ, электрику, другие энергоресурсы и не зависим от российского энергетического оружия. Эту дорожную карту мы должны разработать сами, а реализовать его с нашими европейскими партнерами. На данный момент Украина этого не делает", - заявил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

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Топ комментарии
+18
Все правильно, но формулировочку надо чуток подкорректировать: мы не интегририруемся в европейскую энергосистему, пока в жопе персоны, определяющей волю государства Украина торчит хитрая рука Бени Коломойского. И Ермак не представитель европейской энергосистемы. Ну, так совпало!
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28.05.2021 11:06
+9
Добре, що хоч журналісти про це кажуть.
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28.05.2021 11:08
+8
Ну, немає там таких оптових цін (у Польщі, орієнтовно ніч - 1,60 грн., вдень - 2,54 грн. за кВт*год).
Доречі, у нас АЕС простоюють. От би і продавали
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28.05.2021 12:22
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"специалисты" представляют себе, что энергосистема работает как телевизор, переключил, и ура.
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28.05.2021 11:05 Ответить
Не, "спицыалисты" представляют себе, как удобно выжать из Украины все соки и с нажитыми гришима разбежаться, кто В РФ, кто в Израиль.
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28.05.2021 11:15 Ответить
не нервничай,ты не образованный обыватель, и не понял смысл- я тоже за все хорошее! но быдло которого 80%думает, что если в Украине, в Запорожье, построить еще 10 блоков, то мы обойдемся без перетоков из засРашки. не обойдемся!
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28.05.2021 11:26 Ответить
тоисть всёпропало..... ???
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28.05.2021 12:17 Ответить
если вместо пилота самолета тебе посадят хорошего токаря, а ты об этом узнаешь на высоте 10 тыс м, вопрос-все пропало, или есть надежда?
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28.05.2021 12:29 Ответить
Чого це ми не обійдемося "без перетоков из засРашки" ? Електрика є тільки нарасіє? На Заході нема енергетичної системи?
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30.05.2021 06:53 Ответить
Прям удивительно, как это Польша, Финляндия и Китай обходятся "без перетоков из РФ?", наверно шо-то недопонимают.
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28.05.2021 12:47 Ответить
объясняю в двух словах. представь кран, шланг 500м. по дороге 100 потребителей. включаешь ты один, все ок, напор, горячая вода. 50 чел напор упал, вода теплая, включили 100 чел - первый хор, №50 не очень, №100 плохо. что бы у всех было одинаково, нужно по дороге ставить подогрев и насосы. с электричеством так же.
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28.05.2021 21:07 Ответить
Обьясню в двух словах-для того, что бы подключиться к в всевропейской системе синхронизации UCTE, помимо прочего нужно прекратить закупать во всевозрастающих обьемах электрику у РФ для Коломойского. И действовать в прямотпротивоположном направлении. Но, если задача сделать Коломойскому хорошо, тогда -да.
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28.05.2021 21:40 Ответить
мля, неужели трудно понять, что невозможно накачать север Украины из Европы, и восток так же, если не будут работать угольные блоки харьковской, донецкой и луганской областей! тебе любой колхозник из села расскажет, на ветке, чем дальше дом, тем слабее горит свет. хоть 100 блоков на западе не напитают восток, там и так избыточные мозщности.
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28.05.2021 22:04 Ответить
Ты вообще статью основную то читал? Речь идет о том, что бы в недалекой перспективе подключится к европейской системе синхронизаци. Что не означает "отключать тепловые и прочие блоки" в самой Украине. В Украине что, законы физики по другому работают? Что вся Европа в UCTE и только Украина не может к ней присоединится и навечно обречена синхронизировать перетоки с РАО ЕЭС и покупать энергию ТОЛЬКО В РОССИИ? Если речь идет о технической задаче, то решить ее нужно, было бы желание. Все бывшие страны восточного блока успешно такую задачу решили. Если стоит задача дать заработать Коломойскому-тогда надо все больше и больше закупать российской электрики.
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28.05.2021 22:17 Ответить
надо, никто не спорит...Прибалтика только через 30 лет попробовала...думаю нам надо будет лет 300....
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30.05.2021 07:51 Ответить
Никаких угроз для украинской энергосистемы от импорта электроэнергии из России и Беларуси в объемах, которые есть сейчас, не видит и Рябцев. "Единственная опасность - это срыв планов синхронизации энергосистем Украины и Европы ENTSO-E (Платформа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. - Ред.). Для соединения с ЕС нужно, чтобы произошло физическое отсоединение от систем Беларуси и России в 2022 году. Украинские компании могут подписать долгосрочные контракты на поставку электричества из этих стран.
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28.05.2021 22:24 Ответить
объясню двумя словами: гидроаккумулирующие электростанции.
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29.05.2021 12:20 Ответить
очень трудно объяснить, если ты не понимаешь азы, нет образования, а только шоу телевизора в голове. ГАЭС предназначены для снятия избыточной мощности-ночью, и гашения пиковых нагрузок-утро-вечер. когда говорится о перетоках, то имеется ввиду передача на расстояние. электростанции строят там, где есть потребитель, большие города и промузлы. если на востоке не будет мощностей, ты с запада их не перекинешь. сейчас на востоке работает меньше 20% блоков, систему выравнивает АЭС Курск и Воронеж.
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31.05.2021 12:24 Ответить
обойдемся и без достройки блоков! "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1499
мощности по производству электроэнергии в Украине избыточные и так "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1900
нужно просто их запустить а не искусственно банкротить то в угоду ахметовскуму углю то в угоду бениной электроэнергии из рашки "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1900
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28.05.2021 13:41 Ответить
дружище, знаю ты патриот, не буду злорадствовать, но пойми, для того что бы работала система, блоки должны быть расположены равномерно по территории, если она большая. при ссср они строились именно так. если сегодня вырубить засРашку, и не давать кВт со Змиева, Углегорска, Зуевской и т.д. = 10 антрацитных блоков на востоке, то с АЭС мощность не накачаешь. на западе Бурштын для экспорта, там мощносмть ненужна, но ее не перекинешь на восток.
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28.05.2021 21:17 Ответить
в чому проблема перевести антрацитні блоки на газове вугілля або на газ?
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30.05.2021 06:56 Ответить
никакой проблемы.... просто ПЕРЕВЕСТИ. влупить в каждый блок 50-100 млн$. переделать котельные цеха, котлы, систему выбросов, построить новые трубы, выше в два раза, найти места для шлакоотвалов, отстойники золы... сертифицировать, испытать. примерно 5 лет. можно подать газ или мазут, но тогда цена 10 грн за кВт тебе покажется низкой. плюс кинуть газовые магистрали высокого давления. откуда? после СП2 где брать газ?
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31.05.2021 12:33 Ответить
А труби для антрацитового вугілля звісно не підходять, да і золоотвали антрацитовому не треба - а газовому треба. Да?
Ось тут пишуть що за 6 місяців і 152 млн грн можна переобладнати 1 блок

І це ще завищенні суми, бо робилося вперше.
Так що не треба нам казок.
А газові магістралі у нас теж підходять до всіх великих та не дуже міст, а це означає, що і до ТЕЦ дотягти не має бути великою проблемою
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02.06.2021 08:24 Ответить
не сбрасывай что пишут, я сам пишу, специальность энергетика, ктн. тебя не удивляет труба частного дома, где топят газом d150 мм, высота 1/3 до конька, а печное - мин на 1 м выше? сечение печной трубы = сечению топки. ты не можешь понять-нет знаний. ДА, труба где антрацит для Г не подойдет, антрацит называется бездымным. им можно топить на ТЭЦ прямо в городе. кроме трубы переделывают всю систему выбросов -стоит турбина, которая создает поток. зольность Г, в 5 раз выше чем А.
попробуй сделать реконструкцию легкового автомобиля. на разрешения и сертификацию уйдет год, и куча денег. тоже надо на ЭС. от проекта, до сдачи в эксплуатацию, бумаги мин 3 года.
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02.06.2021 12:15 Ответить
можна АЕС більше експлуатувати - тоді ціна не буде такою захмарною
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02.06.2021 18:38 Ответить
ненужно видеть зраду, вроде я против! повторяю сотый раз, даже если ты построишь еще 100 блоков на западе, или подключишься к системе ЕС, ты не прокачаешь энергию на восток. электростанции расположены равномерно по территории, если на востоке провал, без перетоков с засРашки не получится. на огороде поливают каждое дерево, а не тонный воды с одной стороны.
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03.06.2021 11:09 Ответить
То нам не вистачає ЛЕП?
Просто ми звикли балансувати добові зміни споживання за допомогою ГЕС, ГАЕС та ТЕЦ, а в Бельгії, наприклад, щоб не зменшувати потужність АЕС вночі - просто додають споживання освітлюючи траси по всій країні.
Що нам заважає робити те ж саме?
Загрузка АЕС як я розумію робиться раз, за це сплачуються шалені кошти.
Потім не використовувати цю загрузку і спалювати що завгодно на ТЕС - означає фактично нецільову розтрату фінансів ЕнергоАтому
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04.06.2021 09:44 Ответить
ты не понимаешь, что такое "потужність АЕС", и как расходуется ресурс станции! возьми шуруповерт, зажми патрон, крути- заряда хватит на 10 мин. в свободном- на пол часа. так же турбину, при росте потребления, добавляют мощность, что бы генератор 50 раз в сек обернулся. при расходе энергии, его держит, как ты патрон. если дальше идет рост, в сети будет не 50Гц, а 49...48... - срочно включают резерв, или отключают потребителей. что бы балансировать, снимать эти пики нагрузки, в резерве стоят блоки ГЭС и ГАЭС. заметил, как упал уровень Днепра, и вообще всех рек? последние 7 лет, блоки ГЭС, которые раньше стояли в резерве, включали утро-вечер, 7 лет крутили 24 часа, т.е. сбрасывали воду в море. ТЭЦ-основная функция тепло, вообще другая тема. тепловыми станциями не балансируют. ночью АЭС работают на минимуме, но и его снимают как раз с помощью ГАЭС. ночью насосы качают воду на верхний бьеф, берут энергию, а когда надо включают турбину, сбрасывают в нижний - питают сеть. можно освещать улицы, а кто заплатит? на ГАЭС, ты сохраняешь то, что выработала турбина, это аккумулятор, а на улице фонари- ты сжег. ЛЭП не поможет. объясняю примитивно. у тебя емкость с водой 5 куб, траншея 10 м, поливаешь огород, все ок. вариант 2, траншея 100 м, вариант 3 - 1000 м. сколько воды дотечет до конца, если расход по дороге, и потери в землю.
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04.06.2021 13:24 Ответить
Юра - журналіст а не економіст
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28.05.2021 11:55 Ответить
та нормально, сейчас все так-фотограф-депутат, припиЗЕдент-артист разговорного жанра.
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28.05.2021 12:40 Ответить
а кто там экономист?
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28.05.2021 13:42 Ответить
Юзик? Не? "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1536
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28.05.2021 13:46 Ответить
еономістами, юристами та фінансістами зараз повинні бути всі. Це реалії сьогодення і там нема нічого складного (принаймні на базовому рівні)
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30.05.2021 06:57 Ответить
Все правильно, но формулировочку надо чуток подкорректировать: мы не интегририруемся в европейскую энергосистему, пока в жопе персоны, определяющей волю государства Украина торчит хитрая рука Бени Коломойского. И Ермак не представитель европейской энергосистемы. Ну, так совпало!
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28.05.2021 11:06 Ответить
в европейскую энергосистему это там где 11грн за 1 кВт/ч? А в эвропейскую зарплатную систему когда будем интегрироватся?
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28.05.2021 11:08 Ответить
Ну, немає там таких оптових цін (у Польщі, орієнтовно ніч - 1,60 грн., вдень - 2,54 грн. за кВт*год).
Доречі, у нас АЕС простоюють. От би і продавали
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28.05.2021 12:22 Ответить
Зачем? АЭС-государственные, а электрика из РФ-Коломойского.
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28.05.2021 13:25 Ответить
Поки це технічно неможливо (продавати у Польщу). Наша енергосистема не з"єднана з європейською.
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07.06.2021 12:43 Ответить
Добре, що хоч журналісти про це кажуть.
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28.05.2021 11:08 Ответить
Тому що вони найменше в цьому розбираються
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28.05.2021 11:55 Ответить
Журналісти в усьому потроху розбираються. Їх професія примушує це робити, щоб освідчувати тему треба її досконало вивчити.
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28.05.2021 13:36 Ответить
а ну блесни знаниями! "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 781расскажи нам что кроме как в рашке и беларуси нам электрику неоткуда брать "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1718
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28.05.2021 13:43 Ответить
А до 2019 року ми до кого були прив"язані?
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28.05.2021 11:10 Ответить
Був словацький газ і білоруські креветки. )
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28.05.2021 11:56 Ответить
беларусские креветки это только у тебя в рашке "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4382
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28.05.2021 13:44 Ответить
Лікуйся, клоунський соаколиз.
https://hromadske.ua/amp/posts/********-pochala-importuvati-elektriku-u-rosiyi
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28.05.2021 12:17 Ответить
Канешно не делает. Зачем главному акционеру нынешней власти "разрабатывать план прекращения импорта электроэнэргии из РФ или Белоруси?" Для него импорт энерги по демпинговым ценам- ресурс для борьбы с другими "энергитическими" олигархами. Он же не сумашедший себе самому палки в колеса вставлять. Нее, неслаждаемся "пакращенням".
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28.05.2021 11:11 Ответить
тому треба припинити цю хитру схему коли кожен олігарх купує за своєю ціною у того з ким домовиться наросіє - це прямий шлях вербовки агентурою рф наших царьків
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30.05.2021 07:01 Ответить
чё-то вспомнились опоры ЛЭП на границе с Крымом....
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28.05.2021 11:11 Ответить
Точно на все 100% Пока активисты не завалят опоры чиновники казнокрады буду лапшу вешать на уши народу, но просить другие страны вводить санкции... Позор власти.
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28.05.2021 12:05 Ответить
МИ можемо інтегруватися в зімбабве.
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28.05.2021 11:12 Ответить
Чіткий план приєднання української енергосистеми до енергосистеми ЄС є, і він діє.
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28.05.2021 11:23 Ответить
Установлен рекорд по себестоимости электроэнергии. Это один цент за киловатт. В Саудовской Аравии открыли новую солнечную станцию
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28.05.2021 11:26 Ответить
Арабские страны будто созданы для ветровой и солнечной энергетики.
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28.05.2021 11:37 Ответить
Бачив як працюють сотові вишки в Єгипті. Посеред пустелі стоїть вишка з обладнанням та соняшними панелями. Ніяких тобі дротів або ЛЕП через всю пустелю - стоїть сама по собі, самодостатня.
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30.05.2021 07:06 Ответить
Зе владі чомусь ближче совкодрочерство, ясно що олігархи України то самі великі совкодрочери, що Коломойша, що Пінчук з Ахметою і Фірташем, про різних Новинських вже мовчу... "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6921
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28.05.2021 11:52 Ответить
Смішно. Європейська енергосистема сама залежна від кацапського газу.
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28.05.2021 11:53 Ответить
Ага, смішно. Доля газу из твоей РФ в газовом балансе -30 процентов. Доля станций использующих газ в ЕС-10 процентов. Т.е в выработке э энергии русский газ заннимает почетные 3 процента!
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28.05.2021 13:29 Ответить
Тоді для чого німцям СП 2 ?
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29.05.2021 13:57 Ответить
Тролль! Обьем газа и пути его транспотрировки это разные категории. Как теплое и тяжелое. Потребление газа в ФРГ -50 млрд в год. И этот обьем ФРГ получает независимо каким перцем этот газ туда пришел. Причем потребление российского газа, в соответствии с третьим энергетическим пакетом ЕС -не более 33 процентов Газпромовского и его структур. А заинтересована ФРГ в СП 2, тем, что трубопровод строит Газпром только за счет свои средств. Германия, как государство не вложила туда ни копья. А получит Хаб по распределению газа. И будет зарабатывать на хранении и распределении газа. Как сейчас зарабатывает Роттердам на газе Северного моря или Баумгартен из Австрии на распределении российского.
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29.05.2021 14:58 Ответить
Не интегрируемся в европейскую энергосистему,потому что там воровать нельзя
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28.05.2021 11:56 Ответить
Скоріше тому, що там ринок і ціна електрики для українського споживача впаде. Як і прибутки Ахметова. Так само і хабарі для президента та його монобільшості(щомісячні конверти з 25 тис. доларів)
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28.05.2021 13:41 Ответить
Ви праві. Ринок вигідний споживачам і це Європа+США. Монополії вигідні олігархам та РФ.
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30.05.2021 07:09 Ответить
В ОВ у Зе нет профи... там собрались типа Ермака которые сливают паРаше инфу и имитируют борьбу за народ... Гляньте на состав СН в ВР, кого набирали (Дубинский. Шевченко и т.п. сброд)
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28.05.2021 12:07 Ответить
а нужно быть профессором что бы понимать сущность олигархической системы ???
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28.05.2021 12:20 Ответить
Бутусов заговорил на русском, с чего это?
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28.05.2021 12:18 Ответить
да я бы немецкий выучил только за то что им разговаривал Бисмарк.......
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28.05.2021 12:21 Ответить
Могу тебя подучить, начинаем с айн, цвай, полицай
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28.05.2021 12:24 Ответить
я пытался но..... не гуманитарий... то есть в немецкоязычной среде както ещё могу а так
нэт.....
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28.05.2021 12:28 Ответить
Вот когда сможешь на ходу выговорить скороговорку "Фишерс Фритц фишт фришес фишь", тогда будешь готов
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28.05.2021 12:31 Ответить
ты не понел я на заработках был и пришлось понимать..... вроде как собака.....
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28.05.2021 12:33 Ответить
Представляю, как ты себя ощущал... В Германии делать нечего, если ты не специалист или не знаешь немецкий язык
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28.05.2021 12:41 Ответить
что - даже и на социале не посидеть без знания языка? даже по еврейской линии? "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4481
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28.05.2021 14:00 Ответить
Брехня - там би не було стільки мордвинів якщо б було так "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3539
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30.05.2021 07:11 Ответить
Ди дойче вафле хрум-хрум
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28.05.2021 13:51 Ответить
к стати канал то Г+Г....
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28.05.2021 12:30 Ответить
28 червня 2017 р. - Укренерго у Брюсселі в ході Генеральної асамблеї ENTSO-E підписало Угоду про умови майбутнього об'єднання енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Кінцевий строк виконання всіх заходів Каталогу та синхронізація української та європейської енергосистем запланована на 2023 р. 2022 рік - тестова робота енергосистеми в ізольованому режимі. 2023 рік, І квартал - початок роботи ОЕС України у синхронному режимі з ENTSO-E.

Ще у 2006 році Україна подала заявку на на приєднання до енергетичної системи Європи. Нагадаю, що у 2006 президентом був Ющенко, а у 2017 Порошенко. Умовою для об'єднання з європейською енергосистемою є від'єднання від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю. Україна почала підготовку до від'єднання, і з червня 2018 і до серпня 2019 не імпортувала електроенергію з цих країн. Але мудрий нарід вибрав любителеля руского міра та савєцкого ватника криворізького косоворотника. І з серпня 2019 Україна знову почала купувати для Бєні рашистську електроенергію. 2022-й рік українська енергосистема повинна пропрацювати в ізольованому режимі, тобто не імпортувати електроенергію з паРаші. Якщо інтереси Бєні візьмуть гору, то ніякого об"єднання з європейською енергосистемою не буде.
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28.05.2021 12:18 Ответить
Ой-йо-йой и все то он хотел сделать, но почему-то не сделал...
Плохому танцору мешают ноги
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28.05.2021 12:47 Ответить
Ну как же - а на бутылку тебя кто насадил? "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1541
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28.05.2021 14:02 Ответить
И что ж вас ПОГОЛОВНО бутылка так беспокоит?
У вас ТАКОЙ отбор проводят?
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28.05.2021 14:08 Ответить
что бы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное....
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28.05.2021 12:28 Ответить
В дійсності, ми не можемо приєднатися до енергосистеми Європи з технічних, а не політичних причин - в нашій національній мережі не витримуються стандарти стабільности частоти, які встановлені в європейській мережі. Наша енергоистема все ще радянська за технічними стандартами. Питання - скільки треба вкласти грошей в досягнення стандартів європейської енергосистеми? Ніяк не менеше 1 мільярда доларів. За 30 років жодна влада не займалася питанням реконструкціх енергосистеми по європейським стандартам, а ми маємо досягти їх в 2022 році згідно до договору з ЄС.
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28.05.2021 12:29 Ответить
Любой **** под такую задачу выдаст тебе под льготный процент столько, сколько надо.
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28.05.2021 13:53 Ответить
Ще і обладнання підгонять потрібних постачальників
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30.05.2021 07:13 Ответить
а люся грусгная и злая..... одна сек правда но видно.....
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28.05.2021 12:32 Ответить
"пока мы привязаны к российской и белорусской"

на ферме коровы привязаны, умник
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28.05.2021 13:20 Ответить
Синхронізація коливань, якщо пану треба фаховий термін. Але "прив'язка" буде більш зрозумілим для читача без спец освіти.
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28.05.2021 13:34 Ответить
Україна цього не робить і не буде робити, поки на чоло держави ми будемо обирати російських шпигунів.
Зєлю геть. Дострокові.
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28.05.2021 13:21 Ответить
Нафигаж ты Блазня то выбрал?
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29.05.2021 08:23 Ответить
усі роблять помилки. Головне вчасно їх визнати та зробити відповідні висновки
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30.05.2021 07:14 Ответить
З початку треба глянути скільки ел.енергії Україна експортує за кордон? А потім розповісти народу нащо продавати свою ел. енергію, а потім купувати у кацапів? В Крим ел.енергію не постачаємо, на Донбас також, строїмо вітрові та сонячні ел.станції, а енергії не хватає.Досить дурити народ.Тварюки рогаті. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/668990/
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28.05.2021 14:04 Ответить
100% зебили грабят, наріт сопли жує.
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29.05.2021 16:18 Ответить
 
 