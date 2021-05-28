С погибшим при пожаре в блиндаже воином 58-й ОМПБр Василием Килюшиком простились на Ривненщине. ВИДЕО

Вчера, 27 мая, в городе Вараш Ривненской области состоялась церемония прощания с Василием Олеговичем Килюшиком, 1998 года рождения, военнослужащим, командиром отделения-командиром боевой машины 2-го взвода 2-й роты 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 20 февраля этого года возле села Водяное Донецкой области (район ДАП) в результате пожара в блиндаже. Вместе с ним погиб старший солдат Николай Лебидь. Третий военнослужащий Михаил Капран получил 90% ожогов тела, в результате чего скончался 22 февраля в Харьковском ожоговом центре.

Чтобы установить личность Василия Килюшика понадобилась экспертиза ДНК, которая длилась три месяца. Об этом сообщает местное издание Ривне 1, передает Цензор.НЕТ.

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"Гроб с прахом Василия Килюшика пронесли по городу Вараш под знаменами в сопровождении родных, знакомых, военных и жителей громады. Сотни людей собрались, чтобы проститься с Героем Украины. Накануне, через 3 месяца после смерти, прах молодого воина наконец-то привезли домой. Его встречали на коленях со слезами.

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Василий Килюшик пять лет служил в пятьдесят восьмой отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был командиром отделения, командиром боевой машины. Однако, вследствие внезапного ночного пожара в блиндаже он и еще двое военных погибли.

О том, что Василий Килюшик погиб, семья узнала из новостей. Лишь впоследствии позвонил военный комиссар и попросил приехать на опознание. Побратимы, приехавшие в Ривненскую область попрощаться, говорят, это большой удар для всего взвода.

23-летний Василий имел в родном городе много друзей, но после окончания школы парень не захотел продолжать учебу, сразу решил пойти на фронт.

27 мая в Вараше объявили Днем траура. Проститься с защитником пришли сотни людей.

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После прощания в городском дворце культуры траурная процессия двинулась по городу на кладбище в Старой Рафаловке, где солдата похоронили под почести военного салюта", - отмечается в сообщении.

Василий Килюшик