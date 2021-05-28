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"Рука, бл#дь! Сука!!!" - сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. ВИДЕО
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Сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеканал IT-3, инцидент произошел на прошлой неделе. Недалеко от школы №1 горожане увидели мужчину, прячущего "закладки". На место вызвали "Муниципальную Варту". Но наркозакладчик достал нож и оказал приехавшим сотрудникам сопротивление. Чтобы его остановить, муниципалам пришлось совершить предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило мужчину. Сотрудникам пришлось выстрелить в него резиновой пулей.
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+83 Muni
показать весь комментарий28.05.2021 14:25
+64 Dmitry Yermak
показать весь комментарий28.05.2021 14:33
+59 МГМ
показать весь комментарий28.05.2021 14:26
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Пожалуйста, подождите...
Да вы гений юриспруденции))))
ну что вы все закладки закладываете
может так случиться что неравнодушный гражданин
пристрелит нахер и не найдешь кто сделал
разве вам не обидно будет? хоть есть за что конечно...
хотя не, трупу не обидно...
для своего бизнеса... Но, согласитесь, очко все же играет?
Вдруг передоз у какого малолетки, а огорченного отца уже
и тюрьма не остановит, ему главное будет - вам укорот дать,
а там хоть трава не расти...
В нас давно пора ввести смертну кару за продаж наркоти.
Більше того потрібно ідентифікувати хто Є наркоманом, а хто ні.
Ти вже зробив петицію по боротьбі с цим наркотиком, де можна проголосувати?
>>>Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 4221:2003 етанол - це токсична речовина з наркотичною дією, за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин
чтобы тот не рыпнулся и не нажал кнопку на поясе шахида или не достал ствол\нож,или негра по 10 минут коленом душат в ожидании подкрепления с той же целью. пульнул, попал, победа,подошел, копнул для очистки нервов, ждут скорую. ни наручников, ни какой-то веревки, прям искренняя вера в людей.
у нас наоборот - пару случаев точно было, как майор с летехой - безоружные - поехали проверить хату какого-то урки, в результате - кажется сразу было -2, как только в двери позвонили. на что они рассчитывали хз), тут та же степь с другого ракурса. ну а с негром просто не повезло и "политическая ситуация".
Очень поучительный "ай-яй-яй" для его коллег-закладчиков, да и для детворы хихикающей, снимающей видео и уверенной что "стрелять не будет"....