Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице. ВИДЕО
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Депутат партии "Новые лица" Александр Хвостенко напал на депутата "УДАРа" Елену Сокотюк после заседания Коцюбинского сельсовета.
Видео потасовки опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил в Фейсбуке депутат Дмитрий Белоцерковец, стычка между депутатами произошла 27 мая после закрытия сессии Коцюбинского сельского совета в зале дома культуры.
"Елена фиксировала на видео конфликт, который начали депутаты от партии "Новые лица". Они давили на местного жителя Юрия Устиновского, который задавал им "неудобные" вопросы как представителям провластного большинства. Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", - утверждает Белоцерковец.
Он добавил, что женщину госпитализировали.
Депутат от "Голоса" Наталья Коломиец в Фейсбуке уточнила, что первый удар пришелся по рукам, а второй – в голову.
"Телефон отлетел на несколько метров. Сокотюк выставила вперед селфи-палку, защищаясь от Хвостенко. С криком: "Ты шо, вапще уже?!" Хвостенко ударил женщину с размаху в голову!" – написала Коломиец.
Депутаты уже обратились по этому поводу к правоохранителям с требованием тщательно исследовать дело. Также однопартийцы Сокотюк призывают руководство "Новых лиц" отреагировать на недостойные действия депутата их партии.
Пожалуйста, подождите...
"Удар" не витримав удару...
😥
в головув лицо...
Нужно доработать хук левой (в правой смартфон).
Якась шайка? І сайт у них дуже "інформативний" - http://www.novi.ua/
Одним словом, "Нові обличчя" з зони з кримінальним ухилом
Кандидаты 3.14доры...