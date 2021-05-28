РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12320 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныПроисшествия
21 166 63
депутат (3236) драка (1996) Киевская область (3539)

Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Депутат партии "Новые лица" Александр Хвостенко напал на депутата "УДАРа" Елену Сокотюк после заседания Коцюбинского сельсовета.

Видео потасовки опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил в Фейсбуке депутат Дмитрий Белоцерковец, стычка между депутатами произошла 27 мая после закрытия сессии Коцюбинского сельского совета в зале дома культуры.

"Елена фиксировала на видео конфликт, который начали депутаты от партии "Новые лица". Они давили на местного жителя Юрия Устиновского, который задавал им "неудобные" вопросы как представителям провластного большинства. Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", - утверждает Белоцерковец.

Он добавил, что женщину госпитализировали.

Читайте: Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну

Депутат от "Голоса" Наталья Коломиец в Фейсбуке уточнила, что первый удар пришелся по рукам, а второй – в голову.

"Телефон отлетел на несколько метров. Сокотюк выставила вперед селфи-палку, защищаясь от Хвостенко. С криком: "Ты шо, вапще уже?!" Хвостенко ударил женщину с размаху в голову!" – написала Коломиец.

Смотрите: Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Депутаты уже обратились по этому поводу к правоохранителям с требованием тщательно исследовать дело. Также однопартийцы Сокотюк призывают руководство "Новых лиц" отреагировать на недостойные действия депутата их партии.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+47
щас виталя тебе подправит "новое лицо"
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55
+33
Наш нарид любит всяких новых лиц выбирать. Причем, с каждым годом лица всё ублюдочнее.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:59
+21
Кличко, сделайте ответный удар.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ударил ударом коллегу "УДАРа". Дожили..
показать весь комментарий
28.05.2021 16:53 Ответить
Бандиты во власти, не удивляет такое поведение.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:06 Ответить
"недолице" - недосуспільства...
показать весь комментарий
28.05.2021 18:11 Ответить
бандиты у власти сейчас, были у власти раньше и ли будут у власти потом? Вопрос конечно риторический, ответ просто - бандиты у власти всегда
показать весь комментарий
28.05.2021 18:36 Ответить
Земельку ділять
показать весь комментарий
28.05.2021 18:25 Ответить
Сюткин одобряе (
показать весь комментарий
28.05.2021 16:54 Ответить
щас виталя тебе подправит "новое лицо"
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55 Ответить
Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 1798
показать весь комментарий
28.05.2021 17:34 Ответить
Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 2952
"Удар" не витримав удару...
😥
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55 Ответить
Кличко, сделайте ответный удар.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55 Ответить
ударил удар.... Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 3035тавтология какая то
показать весь комментарий
28.05.2021 16:57 Ответить
Нрвое лицо ударил в голову в лицо...
показать весь комментарий
28.05.2021 18:04 Ответить
готовиться к защите диссертации, я вам точно говорю. это все для научной работы. кивин подтвердит.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:58 Ответить
Наш нарид любит всяких новых лиц выбирать. Причем, с каждым годом лица всё ублюдочнее.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:59 Ответить
В Ударі виявляється не всі боксери
показать весь комментарий
28.05.2021 17:00 Ответить
в зе каманді одні вумні як ківа. Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 4980
показать весь комментарий
28.05.2021 17:06 Ответить
і жадібні)
показать весь комментарий
30.05.2021 07:35 Ответить
Удар , - пора и Кличку подтренировать свою Команду , а то кому не лень бьют куда попало.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:02 Ответить
Ну да, Вирастюк, Беленюк явно не в той партии Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 1027
показать весь комментарий
28.05.2021 17:07 Ответить
показывает кинокомпания Paramount : заседания Коцюбинского сельсовета
показать весь комментарий
28.05.2021 17:03 Ответить
Виталику Кличко стоит разобраться на месте с "новым лицом". Подновить тому лицо, тассказать.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:05 Ответить
Виталик своих ничему не научил?
Нужно доработать хук левой (в правой смартфон).
показать весь комментарий
28.05.2021 17:05 Ответить
Дерьмовые ублюдки,эти "новые лица"... А вы требуете от от меня "уважения выбора большинства ..."!Тьху!!!
показать весь комментарий
28.05.2021 17:06 Ответить
Эх, как я Вас понимаю!
показать весь комментарий
28.05.2021 19:46 Ответить
По чуткам башляють самому Шафіру, тому просимо любити і жалувати)
показать весь комментарий
30.05.2021 07:37 Ответить
"лица новые", а методы - старые
показать весь комментарий
28.05.2021 17:16 Ответить
Партія "Нові обличчя" - перший раз почув, і то після того, як одне "нове обличчя" вдарило молоду жінку по голові. Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 5010
Якась шайка? І сайт у них дуже "інформативний" - http://www.novi.ua/ Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 6648
Одним словом, "Нові обличчя" з зони з кримінальним ухилом
показать весь комментарий
28.05.2021 17:18 Ответить
Забытые новые лица из 90-х.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:18 Ответить
так же, новые лица - новые методы
показать весь комментарий
28.05.2021 17:36 Ответить
Сокотюк выхватила пробный "УДАР"
показать весь комментарий
28.05.2021 17:38 Ответить
По голове - у депутатов это самое уязвимое место. Почему не одевают на заседание каски?
показать весь комментарий
28.05.2021 17:42 Ответить
масквароті депутати запорука ввічливого та професійного розгляду будь яких питань та конфліктів. хіба це не зрозуміло, якщо людина за 30 років незалежності так і не спромоглась вивчити державну мову, то воно просто нездара та нікчема
показать весь комментарий
28.05.2021 18:00 Ответить
По-моему Новые лица это просто бывшие бандюки, создавшие "партию" чтобы деребанить землю на окраине Киева. Вот и все. Помнятся плакаты , только малиновых пиджаков не хватало.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:01 Ответить
Так. Але більше дивують їхні виборці
показать весь комментарий
30.05.2021 09:35 Ответить
І так 300 років... Нічого не змінилося. Приклад мертвої білоруської нації нічому не навчив.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:06 Ответить
губит людей не пиво....- губит людей "земля"...
показать весь комментарий
28.05.2021 18:08 Ответить
Також однопартійці Сокотюк закликають керівництво "Нових облич" видати Сокотючці нове обличчя,а заодно нову голову із новим мозоком.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:15 Ответить
порараздавать им арматуру и мачете, и пусть победит сильнейший.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:21 Ответить
Какой бардак Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 6419

показать весь комментарий
28.05.2021 18:25 Ответить
А за що бються?Напевно за право построїти в селі нову школу, чи може дорогу?
показать весь комментарий
28.05.2021 18:58 Ответить
Скорее за нарезочки земли. Но может и подряды строительные делят.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:29 Ответить
Нарід страждає від дурнів та бандитів при владі.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:23 Ответить
А влада з якого Марсу? Хіба вона не частина наріду, ним же і обрана?
показать весь комментарий
28.05.2021 20:21 Ответить
Ну шож,Саня Хвостенко удачно прошел очередной бой. Теперь ему предстоит встретиться с первым в рейтинге. Чувствую,тяжелый бой ему предстоит.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:21 Ответить
Ух ты..теперь ожидаем удар от витахи местному быку ))))
показать весь комментарий
28.05.2021 20:24 Ответить
Хвостенко вдарив жінку з розмаху в голову!" Що за сексизм, не жінку, а депутата сільради, в нас же рівноправ'я, жінки протестують коли до них ставляться, як до жінки, слабкої статті. Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 358
показать весь комментарий
28.05.2021 20:54 Ответить
новыйе лицца (c)
показать весь комментарий
28.05.2021 21:49 Ответить
Скоро московитский барин прийдет, порядок наведет..
показать весь комментарий
28.05.2021 22:09 Ответить
"лица новые", но дебилы старые
показать весь комментарий
29.05.2021 00:25 Ответить
у быдла карплюка барыги застройщика с винницы все депутаты такое же быдло! Украина должна быть лучше ватного мордера! но куда быдло деть?
показать весь комментарий
29.05.2021 00:41 Ответить
😁😁😁
показать весь комментарий
29.05.2021 06:08 Ответить
мушкеНтер родом із саветского союза !
показать весь комментарий
29.05.2021 14:00 Ответить
Выборы,выборы.
Кандидаты 3.14доры...
показать весь комментарий
29.05.2021 15:38 Ответить
Дивлячись на публічну поведінку Гідранта, не дивно що б'ють жінку, тим більше "какая разница")
показать весь комментарий
29.05.2021 16:07 Ответить
И шо. никакой букмекер не принимает ставки на такое? У нас же бои депутатов чаще чем бокс. Пора бы какую то программку выпустить. Кто с кем когда будет драться. По спорт каналам пустить - хоть польза будет.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:36 Ответить
Им бы в психушку всей толпой... Бедная страна. Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 5755
показать весь комментарий
30.05.2021 12:04 Ответить
 
 