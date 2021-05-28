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В Киеве задержан мужчина, стрелявший в прохожих из окна своей квартиры, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры на улице Васильковской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По спецлинии 102 столичной полиции поступило сообщение, что на улице Васильковской нетрезвый мужчина закрылся в квартире и начал стрелять из окна.

"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, поэтому начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В Киеве задержан мужчина, стрелявший в прохожих из окна своей квартиры, - Нацполиция 01

Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

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В Киеве задержан мужчина, стрелявший в прохожих из окна своей квартиры, - Нацполиция 02

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайства в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Смотрите: Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Согласно ментовским инструкциям, перед тем как выдавать (или не выдавать) разрешение на приобретение оружия, участковый обязан был прийти к этому козлу.
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
Есть ли у него сейф, наконец.
Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
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28.05.2021 23:11
+8
Кива?
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28.05.2021 23:14
+6
Но только без научной степени!
У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8873
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28.05.2021 23:18
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Знову мєнтовській бєспредел. Вільні люди мають право на зброю.
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28.05.2021 23:04 Ответить
а на фото стреляли по двери снаружи - видно по сколам краски и отсутствию следов масла и порохового нагара вокруг отверстий
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28.05.2021 23:04 Ответить
следов масла и порохового нагара вокруг отверстий

а если стрелять с нескольких метров ? У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2818
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28.05.2021 23:47 Ответить
все равно пороховой нагар на пуле оставляет кольцо вокруг дырки с какого бы расстояния не стреляли
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29.05.2021 00:39 Ответить
а если стрелять с 10-ти метров ? У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1633
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29.05.2021 01:33 Ответить
я стреляю в качестве спорта и хобби патроны со свинцовой пулей покрашенной высокотемпературной полимерной краской - голубой, красной, золотой - каждый производитель бережет свое know how
так вот на картонной мишени видно 2 концентрических кольца - полимерной краски и черно-серой пороховой
и это видно что на 1 метре что на 25+
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29.05.2021 03:57 Ответить
В данном случае это понятие относительно.
Снимок-то сделан из коридора или лестничной площадки.
Значит стрелял из квартиры.
)))
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29.05.2021 07:37 Ответить
Обычная убогая комнатная дверь периода хрущевок. Стекло давным давно было заменено крашеной фанерой. Вероятно придурок наркоша заперся и отстреливался.
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29.05.2021 13:49 Ответить
да, и оружие купил по удостоверению наркоши...
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29.05.2021 17:17 Ответить
он стрелял с травмата, успокойся рэмбо.
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29.05.2021 07:37 Ответить
одно дело когда тебе из травмата в жопу попадут, другое когда в голову... чувствуешь разницу? попадут почувствуешь...
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29.05.2021 17:16 Ответить
ты сейчас с чем вообще не согласен и что оспариваешь я не пойму?))))
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31.05.2021 18:06 Ответить
не обращай внимание, это по "научному", не всем дано с первого разу понять...
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01.06.2021 11:14 Ответить
с таким "базаром" у тебя гораздо больше шансов получить резинку по своей грязной жопе, веришь?
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03.06.2021 09:08 Ответить
ты сейчас с чем вообще не согласен и что оспариваешь я не пойму?))))______ чтоб тебе было легче - с обычной убогой комнатной дверью периода хрущевок...
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01.06.2021 11:32 Ответить
а может ты просто нахуабей сходишь, мистер комодо? как тебе такой вариант ?
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03.06.2021 09:09 Ответить
... красноармейчик, ану давай кричи-ругайся... интересно на что еще твои мозги способны?...
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03.06.2021 10:34 Ответить
судя по твоей писанине планку ты особо высоко и не устанавливал...
иди к бате приставай, мальчик.
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03.06.2021 11:19 Ответить
ДИТЁ, ты дебил, даже не понимаешь что над тобой и твоими "высказываниями" просто издеваются... иди свой "ОКЮ" повышай... будь здоров не кашляй, чеши грудь лопатой и не ешь на ночь сырых помидоров...
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03.06.2021 16:33 Ответить
ого-го.... как пригорело у "издивателя" интернетного.... только перед "что" - запятая (и далее по списку), "ОКЮшник" ты наш)))))
p.s. "лопата"... "сырых помидоров".. тебе самому с себя не смешно? выстрели себе с травмата в голову, безмозглое)))) не пиши мне
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04.06.2021 18:49 Ответить
ты перед психушкой записку напиши, чтоб знали от чего... а силы воли не читать нету? шлимазл бедненький...
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05.06.2021 14:21 Ответить
да-да-да, всё, шагай тернистыми путями, безграмотный мамкин даун)) ПОКА
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07.06.2021 13:18 Ответить
только перед "что" - запятая______ что, ЗНО только что здал? (запятую видишь, умник?) всё, лечись!
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05.06.2021 14:23 Ответить
емаё, что ты несешь "дракон" безграмотный... лети нахуабей клоун, ты мне не интересен, прими этот простой факт и научись с ним жить.
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07.06.2021 13:17 Ответить
Дасталі???
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28.05.2021 23:09 Ответить
Согласно ментовским инструкциям, перед тем как выдавать (или не выдавать) разрешение на приобретение оружия, участковый обязан был прийти к этому козлу.
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
Есть ли у него сейф, наконец.
Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
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28.05.2021 23:11 Ответить
Бздять, що їх будуть притягати до відповідальності за подібні випадки
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28.05.2021 23:59 Ответить
Правой руке, не так просто посадить в тюрьму левую руку...
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29.05.2021 15:24 Ответить
Кива?
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28.05.2021 23:14 Ответить
Но только без научной степени!
У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8873
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28.05.2021 23:18 Ответить
Изъяли предметы, похожие на гильзы.
Предмету, похожему на жителя Голосеевского района, готовят подозрение
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28.05.2021 23:29 Ответить
спросите у него где был в 14 году У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7672
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28.05.2021 23:45 Ответить
естественно в лугандоне
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29.05.2021 00:10 Ответить
Кстати. Производителям масок на заметку. : если делать маски с вырезом для "высунотого" носа , то будет возможность наносить более интересные рисунки ,а также, сэкономить на материале, после изменения выкройки . У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4003 а это хорошие денГЫ
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29.05.2021 00:16 Ответить
кстати тут в половине штатов нельзя было в масках заходить в магазин
меня как-то в мотоциклетном шлеме в Вегасе чуть не арестовали
а сейчас разгул преступности в масках У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6763
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29.05.2021 01:10 Ответить
ну так а шо ....странно было бы ,если бы этим не воспользовались, такой возможностью ходить в маске , думаю у нас еще все впереди ))
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29.05.2021 09:57 Ответить
Если разрешить "свободным людям свободно покупать оружие", то каждый день с окон квартир кто-то будет стрелять по другим "свободным людям". По прохожим.
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29.05.2021 07:05 Ответить
Наборот, таких стрелков поубавится.
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29.05.2021 09:56 Ответить
... друг-друга перестреляют... вот из-за таких идиотов и задумаешься - наверное правильно не разрешают оружие, украинский гомо-сапиенс не дорос до такого...
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29.05.2021 17:12 Ответить
... пистолет куплю, прохожих постреляю... (Вилли Токарев)
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29.05.2021 17:10 Ответить
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.__________ участковый не психиатр и на момент прихода тот мог быть вполне трезвым! у семьи может быть мотивация, как "положительная" так и вынужденная...
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29.05.2021 17:09 Ответить
 
 