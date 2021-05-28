В Киеве задержан мужчина, стрелявший в прохожих из окна своей квартиры, - Нацполиция. ВИДЕО
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры на улице Васильковской.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По спецлинии 102 столичной полиции поступило сообщение, что на улице Васильковской нетрезвый мужчина закрылся в квартире и начал стрелять из окна.
"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, поэтому начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайства в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.
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а если стрелять с нескольких метров ?
так вот на картонной мишени видно 2 концентрических кольца - полимерной краски и черно-серой пороховой
и это видно что на 1 метре что на 25+
Снимок-то сделан из коридора или лестничной площадки.
Значит стрелял из квартиры.
)))
иди к бате приставай, мальчик.
p.s. "лопата"... "сырых помидоров".. тебе самому с себя не смешно? выстрели себе с травмата в голову, безмозглое)))) не пиши мне
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
Есть ли у него сейф, наконец.
Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
Предмету, похожему на жителя Голосеевского района, готовят подозрение
меня как-то в мотоциклетном шлеме в Вегасе чуть не арестовали
а сейчас разгул преступности в масках