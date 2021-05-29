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Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины по футболу Шевчук задержан патрульными с признаками алкогольного опьянения за рулем. ВИДЕО
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Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук был задержан патрульной полицией. Патрульные остановили 42-летнего украинца вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки.
Шевчук находился за рулем Porsche 911 с признаками алкогольного опьянения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.
Экс-игрок сборной Украины отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови и начал толкать патрульных.
Представители полиции надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину.
Сам нарушитель говорит, что его слили друзья из "Шахтера".
Шевчук сегодня попал в сторис в инстаграме украинского журналиста Романа Бебеха с празднования 85-летия "Шахтера". Вероятно, он возвращался с мероприятия.
Топ комментарии
+19 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий29.05.2021 10:02
+14 Антон Чигур
показать весь комментарий29.05.2021 10:05
+8 Leshek
показать весь комментарий29.05.2021 10:10
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Теперь о сборной. Скоро Евро. Там и увидим уровень нашей сборной. Фины туда вообще не попали. Казахи не из нашей песочницы. Матчи отбора на ЧМ еще не закончились. Если сборная даст результат и выйдет на ЧМ , тогда о неудачах с финами и казахами можно будет не волноваться.
С уровнем чемпионата, нет. Любой уровень определяется турнирной таблица, в нашем случае таблицей коэффициентов.
Ну и за сборную будем болеть. Всего Вам хорошего.
Кто представлял полицию?
Доречі