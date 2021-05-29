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Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины по футболу Шевчук задержан патрульными с признаками алкогольного опьянения за рулем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Спорт

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук был задержан патрульной полицией. Патрульные остановили 42-летнего украинца вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки.

Шевчук находился за рулем Porsche 911 с признаками алкогольного опьянения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

Экс-игрок сборной Украины отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови и начал толкать патрульных.

Представители полиции надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину.

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Сам нарушитель говорит, что его слили друзья из "Шахтера".

Шевчук сегодня попал в сторис в инстаграме украинского журналиста Романа Бебеха с празднования 85-летия "Шахтера". Вероятно, он возвращался с мероприятия.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Странно почему он ещё не депутат ВР от партии "Слуга Народа"?
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29.05.2021 10:02
+14
Быдло кривоногое, играть не умеют, а бухать так мастера!
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29.05.2021 10:05
+8
Люто плюсую. Уровень наши футболистов - вторая Лига Испании , а понтов больше. чем у Роналдо или Месси.
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29.05.2021 10:10
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Странно почему он ещё не депутат ВР от партии "Слуга Народа"?
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29.05.2021 10:02 Ответить
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины по футболу Шевчук задержан патрульными с признаками алкогольного опьянения за рулем - Цензор.НЕТ 7772
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29.05.2021 10:05 Ответить
У тебя что недержание кацапина? Или ты одна из корабельных сосен слуг осла оманского?
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29.05.2021 10:50 Ответить
потомучта там у них есть Верастюк...
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29.05.2021 10:22 Ответить
Тому що він радіКал Ляшка.
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29.05.2021 10:55 Ответить
При чем тут слуга народа, если последний громкий скандал касательно синьки за рулём был как раз с порошеновцем?
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29.05.2021 12:06 Ответить
Быдло кривоногое, играть не умеют, а бухать так мастера!
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29.05.2021 10:05 Ответить
Люто плюсую. Уровень наши футболистов - вторая Лига Испании , а понтов больше. чем у Роналдо или Месси.
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29.05.2021 10:10 Ответить
может уровень ваших с Чигуром футболистов такой но в нашей Украине были, есть и будут игроки довольно хорошо уровня. Я б тебе фамилии назвал, но тебе они все равно ничего не скажут
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29.05.2021 11:28 Ответить
Я б тебе фамилии назвал, но тебе они все равно ничего не скажут (с)Уверен? Я беттингом ( если тебе это что-то скажет) занимаюсь не первый год, в том числе ставками на футол. Малиновский, Зинченко, Ярмола? Это так навскидку. Кто еще играет в топ лигах ? Турцию, Бельгию и т.д. не предлагать. Уровень украинского футбола, к сожалению находится сейчас на низком уровне , как УПЛ , так и сборной.
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29.05.2021 11:38 Ответить
А мне можно вставить свои пять копеек? В таблице коэффициентов УЕФА мы находимся на приличном 12- ом месте, между Шотландией и Турцией. Позади нас Дания,Чехия, Швейцария , Греция и т.д. и т.п. Поляки например на 30- м месте. И заметьте. Они своих игроков , сборную , и ее тренера в говне не мешают. К Шевчуку это не относится. Пьяное быдло есть быдло ,кем бы он не был , депутатом, певцом или футболистом. Но как можно мешать всех остальных в говне , мне не понятно. Взять Витю Циганкова и таких как он молодых ребят. Чем они заслужили такого хамского отношения???
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29.05.2021 13:42 Ответить
Я в говне никого не мешал, не передергивайте. Ничейки с казахами и финами это не свидетельство о низком уровне ? Про ЛЧ и ЛЕ вообще промолчу. И кстати в спортивной прессе даже более сильные команды , после неудачных игр получают "на орехи". Игра Цвганкова мне импонируют, надеюсь парня ждет хорошее будущее в футболе.
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29.05.2021 14:25 Ответить
Реальный уровень чемпионата Украины 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Остальное фантазии.
Теперь о сборной. Скоро Евро. Там и увидим уровень нашей сборной. Фины туда вообще не попали. Казахи не из нашей песочницы. Матчи отбора на ЧМ еще не закончились. Если сборная даст результат и выйдет на ЧМ , тогда о неудачах с финами и казахами можно будет не волноваться.
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29.05.2021 15:36 Ответить
Ну спасибо за разьяснения, особенно умиляет -Казахи не из нашей песочницы(с). И напоследок, про УЕФА серебрянный призер УПЛ Шахтер с треском вылетает из ЛЕ от седьмого места чемпионата Италии.Это про уровень чемпионатов. Вот такие фантазии. Всего доброго. Будем болеть за сборную Украины и на Евро и на ЧМ.
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29.05.2021 15:58 Ответить
С Казахстаном с Вами согласен, забыл, что азиаты в УЕФА.
С уровнем чемпионата, нет. Любой уровень определяется турнирной таблица, в нашем случае таблицей коэффициентов.
Ну и за сборную будем болеть. Всего Вам хорошего.
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29.05.2021 16:37 Ответить
играть он умел но и бухать как оказалось тоже не промах Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 7076
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29.05.2021 10:43 Ответить
так тож брателло милевского.. Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 9202
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29.05.2021 11:36 Ответить
Народ быдло. Полицейские молодцы.
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29.05.2021 10:07 Ответить
..номера под поршА...
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29.05.2021 10:10 Ответить
Киньте єтого рєдіску в СІзо без права застави Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины по футболу Шевчук задержан патрульными с признаками алкогольного опьянения за рулем - Цензор.НЕТ 2364
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29.05.2021 10:21 Ответить
Мероприятие прошло успешно Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 212кони стоять пьяни хлопци запряжённи ..
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29.05.2021 10:23 Ответить
Интересно какПенисофф будет выкручиватся,егоже представили експертом на евро вместе с таким же алкашом леоненко на футболах))))
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29.05.2021 10:24 Ответить
у них бригадный подряд, как в заБое, так и в заПое))
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29.05.2021 11:29 Ответить
Позорище.Чмырь.100000грн штрафа
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29.05.2021 10:28 Ответить
Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 7856 Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 3134
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29.05.2021 10:32 Ответить
Зловживання алкашкою нікого не красить...
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29.05.2021 10:28 Ответить
Лайно дамбаське, як футболіст був гівно, як людина також
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29.05.2021 10:28 Ответить
Взагалi то вIн уродженець Луцька,а шо як футболіст був гівно - погоджуюсь.
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29.05.2021 10:43 Ответить
Лугандон он и в луганске лугандон.
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29.05.2021 10:52 Ответить
Футболіст він був непоганий, але коли втратив мову та став кацапом-експертом на українських футбольних каналах викликав повну огиду як Шуфрич з Медведчуком.
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29.05.2021 11:38 Ответить
"Представители полиции надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину."
Кто представлял полицию?
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29.05.2021 10:41 Ответить
Дали ему пописять или нет)))) Жесть , шахтер весь год обсирается, а теперь уже и бывшие игроки оссыкатся начали? )) Ринах Леонтьевич ваш выход.
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29.05.2021 10:55 Ответить
Я так и не понял. Шевчуку дали пописать, или нет? Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 2424 Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 1765
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29.05.2021 11:05 Ответить
Нет, он обоцался.
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29.05.2021 15:25 Ответить
шлюхтєр чімпіон!а ахмєтав гандон!
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29.05.2021 11:06 Ответить
Таке бидло і вбиває безкарно людей...
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29.05.2021 11:11 Ответить
в машине мусоров он всё таки пописял, как просил наверное)))) как то затих на сидении сразу)) А вообще конечно днище, Слава...
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29.05.2021 11:24 Ответить
он мусорню обосцал -так шо всё по понятиям..
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29.05.2021 11:30 Ответить
мусора пи-тарасты...
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29.05.2021 11:30 Ответить
спортсменам , а особенно в таком возрасте алкоголь строго противопоказан .
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29.05.2021 11:33 Ответить
Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 3025
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29.05.2021 11:36 Ответить
Ну, підловили, але навіщо це в мережу викладати? Що він алкаш?
Доречі
Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом - Цензор.НЕТ 4585
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29.05.2021 11:46 Ответить
потому шо мусора -твари !
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29.05.2021 11:54 Ответить
Ну дик 85 років кротам - чим не хороший празднік?))))))
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29.05.2021 12:39 Ответить
Вот вам и распятие мальчика
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29.05.2021 12:54 Ответить
Атпустити ево, звери биндеровскии! Схватили шахтеровца, любимца Гиркина и Бородая, и издиваютцца! Дамбас нихто ни ставил на калени и порожняк он в жопу ни принимал вагонами!
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29.05.2021 13:00 Ответить
Он мусору в карман поссал)
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29.05.2021 13:19 Ответить
Шо за скорбний вой,попал штраф или лишение прав!
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29.05.2021 13:48 Ответить
Ахметке позвонит, тот порешает
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29.05.2021 16:52 Ответить
 
 