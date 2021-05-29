РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8078 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
8 621 20
смерть (9041) Донбасс (26945) Кульчицкий (41) Славянск (2503)

7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого в память о трагических событиях проводит поминальные мероприятия в разных городах и в зоне ООС.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице батальона имени генерала Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.

Весной 2014 года генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.

29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Наемник РФ, выпустив ракету, скрылись в ближайшем поселке Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

Читайте также: Завтра седьмая годовщина гибели генерала Кульчицкого и 11 нацгвардейцев: план поминальных мероприятий

20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
Герої не вмирають!

7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8030
показать весь комментарий
29.05.2021 12:03
+20
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
29.05.2021 12:56
+17
Слава героям!!!
показать весь комментарий
29.05.2021 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о, ванюкин завизжал)
бывай, слопатоед
показать весь комментарий
29.05.2021 11:40 Ответить
7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике - Цензор.НЕТ 4688
показать весь комментарий
29.05.2021 11:43 Ответить
На Донбассе шахтеры тоже поднялись, но русский мир опустил их на самый глубокий горизонт.
показать весь комментарий
29.05.2021 11:46 Ответить
о, срана свинособака щось хрюкнула.)

ти а чьом, підаРашка? чАво візжіш, убогій вОнюшка ?
показать весь комментарий
29.05.2021 11:48 Ответить
Герої не вмирають!

7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8030
показать весь комментарий
29.05.2021 12:03 Ответить
7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 2814
показать весь комментарий
29.05.2021 12:13 Ответить
Слава героям!!!
показать весь комментарий
29.05.2021 12:14 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
29.05.2021 12:56 Ответить
вот это был Генерал, а ни это Гавно и предатель хомчак с ватноголовым диванным тараном, какой гАвнокомандующий (заслуженный уклонист) такие и "генералы".....
показать весь комментарий
29.05.2021 14:09 Ответить
Як я зрозумів зелепуга , забувши свої слова, хоче йти на другий строк. Щоб запобігти цьому
треба внести зміну до виборчого закону - не може бути зареєстрованим і не може бути обраним на посаду президента чоловік не служивший у лавах збройних сил ( як перший крок) - подалі - не служивший у лавах збройних сил України. А то за членограя знов зможе проголосувати мудрий нарід. Я не впевнен що у багатьох з 72% відкрились очі і стало соромно за себе.
показать весь комментарий
29.05.2021 16:16 Ответить
а у него другого выхода нет, во первых его хозяин беня еще не все украл, а во вторых после "вагнеровцев", полного провала вакцинации (разворовывания антиковидного фонда), великого крадивныцтва и т.д ему светит пожизняк....
показать весь комментарий
29.05.2021 18:53 Ответить
ты что, четырежды уклонист
показать весь комментарий
29.05.2021 21:12 Ответить
Крутий був дядько. Крутіший за кіношного Рембо
показать весь комментарий
29.05.2021 15:16 Ответить
рембо только в боевиках, этот на деле
показать весь комментарий
29.05.2021 21:13 Ответить
Сегодня, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого в память о трагических событиях проводит поминальные мероприятия в разных городах и в зоне ООС. Источник: https://censor.net/ru/v3268220

Пам ятаю ті події - людина яка могла закінчити АТО за два тижні якось підозріло загинула
у авіакастрофі гелікоптера ....Правда вспливе рано чи пізно і винні понесуть покарання.

Земля пухом Герою України Кульчицькому 7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8274
показать весь комментарий
29.05.2021 20:43 Ответить
Не понимаю, ЗАЧЕМ врать о 12 нацгвардейцах? Там было 6 "беркутов" из Ивано-Франковска и 6 нацгвардейцев. просто вертушка была нацгвардейская. Неужели так страшно признать, что половина погибших была таки из "Беркута"?
показать весь комментарий
29.05.2021 23:16 Ответить
Вкратце о Кульчицком. Был генерал ВВ, который организовывал солдат против майдана. Но, когда возникла угроза его стране - он набрал тех майдановцев, которые готовы были воевать. И начал их обучать. Майдановцы возмущались, что из не бросают сразу в бой, но Кульчицкий разработал ускоренный курс обучения и сказал: "либо вы проходите курс, а потом идете воевать, либо валите на все четыре стороны". Кое-кто свалил. Но те, кто прошел курс полностью, потом признавали, что, если бы не Кульчицкий - они б не выжили в первые дни АТО. Так что, сами решайте, КЕМ был этот Генерал.
показать весь комментарий
29.05.2021 23:21 Ответить
Профи. Он набрал батальон из гражданских и за две недели сделал из них солдат. Я не буду сейчас пафосно говорить, и без меня это сделают. Просто скажу: ПРОФИ
показать весь комментарий
29.05.2021 23:24 Ответить
 
 