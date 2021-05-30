"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко. ВИДЕО

В сети показали кадры с морской прогулки президента России Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Сочи.

Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликовали на YouTube-канале БелТА.

Прогулка была неофициальной частью их переговоров. На ней присутствовал и сын Лукашенко Николай.

Сообщается, что Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа".

По данным УНИАН, пользователи сети активно обсуждают их прогулку:

"Поехали обмывать транш", "Коля хоть на юге побывает, море посмотрит", "А че Колян без автомата?", "Это они похмелились, получается" "И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", "Весь мир от Лукашенко отвернулся, а наш обнимается", "Даже дельфинов пригнали", "Мне одному кажется что выражение у Коленьки глупое?", "Два старых морских волка и юнга", "Вот так договариваются, о слиянии Беларуси и России", "Доигрался бацька", - отмечают пользователи в комментариях.