"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети показали кадры с морской прогулки президента России Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Сочи.
Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликовали на YouTube-канале БелТА.
Прогулка была неофициальной частью их переговоров. На ней присутствовал и сын Лукашенко Николай.
Сообщается, что Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа".
По данным УНИАН, пользователи сети активно обсуждают их прогулку:
"Поехали обмывать транш", "Коля хоть на юге побывает, море посмотрит", "А че Колян без автомата?", "Это они похмелились, получается" "И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", "Весь мир от Лукашенко отвернулся, а наш обнимается", "Даже дельфинов пригнали", "Мне одному кажется что выражение у Коленьки глупое?", "Два старых морских волка и юнга", "Вот так договариваются, о слиянии Беларуси и России", "Доигрался бацька", - отмечают пользователи в комментариях.
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Корабль полгода в плавании, команда на грани бунта - приходят к капитану и говорят, мол, если им не дадут женщин то они поднимут мятеж. Капитан в шоке, что делать, нет у нас женщин говорит, на корабле. На что мятежники, посоветовавшись, говорят, что молоденький смазливый юнга за женщину сойдет.
Капитан в ах*е, но что делать, выхода нет, вызывает к себе для приватного разговора юнгу. Юнга в каюте капитана, капитан излагает ситуацию, что только мальчик может спасти корабль, команда вообще неуправляемая, так что придется запускать кожаную черепаху по Галапопчанским островам... ну в смысле погружать батискаф "Моби Дик" в Марианскую впадину... Юнга в шоке, пытается отказаться, но понимает что выхода нет и говорит капитану - "Кэп, я согласен, ради корабля, но понимаете, кэп, секс без любви... никак не могу, вот хоть убейте!"
И тут, не выдержав напора с другой стороны, выламывается дверь и вваливается боцман с криком "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЮНГА!!!"