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"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети показали кадры с морской прогулки президента России Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Сочи.

Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликовали на YouTube-канале БелТА.

Прогулка была неофициальной частью их переговоров. На ней присутствовал и сын Лукашенко Николай.

Сообщается, что Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа".

По данным УНИАН, пользователи сети активно обсуждают их прогулку:

"Поехали обмывать транш", "Коля хоть на юге побывает, море посмотрит", "А че Колян без автомата?", "Это они похмелились, получается" "И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", "Весь мир от Лукашенко отвернулся, а наш обнимается", "Даже дельфинов пригнали", "Мне одному кажется что выражение у Коленьки глупое?", "Два старых морских волка и юнга", "Вот так договариваются, о слиянии Беларуси и России", "Доигрался бацька", - отмечают пользователи в комментариях.

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"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 6255
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30.05.2021 09:02
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"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 3598
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30.05.2021 09:10
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"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 6610
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30.05.2021 09:01
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Було б просто ідеально, якби вони просто втопились нах... Але,на жаль,гімно не тоне...
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30.05.2021 15:48 Ответить
понятно кто кого имеет "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 2233
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30.05.2021 17:39 Ответить
27 лет строят сооветский ГУЛАГ типа кольхоз имени йосифа Сралина,этьо мировой реккод "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124 "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124 "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124
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30.05.2021 18:04 Ответить
"І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 8037
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30.05.2021 18:08 Ответить
І у вогні не горять. (загадка: ,,Що у вогні не горить і у воді не тоне? Відповідь: ,,Г...но".
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30.05.2021 20:16 Ответить
Е-е-еее... Якраз авно нормально горить - кізяки з давніх часів юзають як паливо для печі... 💩🔥💩🔥💩🔥
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31.05.2021 03:44 Ответить
"Два старых морских волка и юнга" - тут оце не згадували?

Корабль полгода в плавании, команда на грани бунта - приходят к капитану и говорят, мол, если им не дадут женщин то они поднимут мятеж. Капитан в шоке, что делать, нет у нас женщин говорит, на корабле. На что мятежники, посоветовавшись, говорят, что молоденький смазливый юнга за женщину сойдет.
Капитан в ах*е, но что делать, выхода нет, вызывает к себе для приватного разговора юнгу. Юнга в каюте капитана, капитан излагает ситуацию, что только мальчик может спасти корабль, команда вообще неуправляемая, так что придется запускать кожаную черепаху по Галапопчанским островам... ну в смысле погружать батискаф "Моби Дик" в Марианскую впадину... Юнга в шоке, пытается отказаться, но понимает что выхода нет и говорит капитану - "Кэп, я согласен, ради корабля, но понимаете, кэп, секс без любви... никак не могу, вот хоть убейте!"
И тут, не выдержав напора с другой стороны, выламывается дверь и вваливается боцман с криком "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЮНГА!!!"
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31.05.2021 03:57 Ответить
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