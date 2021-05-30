Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Поставки электроэнергии производства новой белорусской атомной станции - это попытка "привязать" Литву и Украину к российской энергосистеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис.
"Мы запретили импорт электроэнергии из Беларуси потому, что для нас это импорт из страны-агрессора. Атомная станция Кремля, которая строится совместно с Китаем. Мы ее называем Чернобыль-2 потому, что она строится практически на границе... Мы благодарны вашему президенту и парламенту за то, что вы запретили поставки с белорусской АЭС... В Беларуси планируют построить еще один блок... Это все для того, чтобы мы, как и вы, не синхронизировались с Западом. Мы хотим "отрубиться" от этой советской системы, а Путин это строит только потому, чтобы приявязать нас к своей системе", - сказал Павилионис.
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Со стороны Украины, считать себя наследником той первоначальной Руси, примерно то же самое, что для Англии, считать себя наследником Римской Империи (ведь она её завоевала!)
Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
Экология аж пре.
Загноить самую чистую реку Европы, перегородив ее дамбами - аналогично.
Пошли вы в одно место со своей зеленой энергетикой!
И куда они сдрыснули, кто заплати за убытки и аренду за опоры на участке?
Всем вновь вводимым после какого-то там числа этого года СЭС будут новые тарифы, существенно ниже предыдущих. В стране нет денег, чтобы закапывать их в строительство дорог, нечего их разбрасывать налево и направо. (см. взаимоотношения Зеленского и владельца компании "Автомагистраль-Юг", которая выиграла государственных тендеров в этом году больше, чем весь годовой бюджет Минкультуры и Минздрава)
Там все огорожено колючей проволкой под напряжением.
Если бы это было Сильпо, как тут рассказывают - пошел бы к упрааляющему и качал права.
А это какой-то фоп из города типо славянска, и хрен его найдешь.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства.
Герус пояснював важливість своєї поправки необхідністю посилити конкуренцію на ринку електроенергії, що може привести до зниження її ціни для промислових споживачів. Утім, він запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.
Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії
https://www.dw.com/uk/hlava-enerhokomitetu-vr-herus-poiasnyv-import-**************-z-rosii/a-56426396