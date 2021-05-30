Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис. ВИДЕО

Поставки электроэнергии производства новой белорусской атомной станции - это попытка "привязать" Литву и Украину к российской энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

"Мы запретили импорт электроэнергии из Беларуси потому, что для нас это импорт из страны-агрессора. Атомная станция Кремля, которая строится совместно с Китаем. Мы ее называем Чернобыль-2 потому, что она строится практически на границе... Мы благодарны вашему президенту и парламенту за то, что вы запретили поставки с белорусской АЭС... В Беларуси планируют построить еще один блок... Это все для того, чтобы мы, как и вы, не синхронизировались с Западом. Мы хотим "отрубиться" от этой советской системы, а Путин это строит только потому, чтобы приявязать нас к своей системе", - сказал Павилионис.

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