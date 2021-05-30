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Видео Политика Украины
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Беларусь (4560) импорт (224) Литва (907) Украина (15265) электроэнергия (638)

Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Поставки электроэнергии производства новой белорусской атомной станции - это попытка "привязать" Литву и Украину к российской энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

"Мы запретили импорт электроэнергии из Беларуси потому, что для нас это импорт из страны-агрессора. Атомная станция Кремля, которая строится совместно с Китаем. Мы ее называем Чернобыль-2 потому, что она строится практически на границе... Мы благодарны вашему президенту и парламенту за то, что вы запретили поставки с белорусской АЭС...  В Беларуси планируют построить еще один блок...  Это все для того, чтобы мы, как и вы, не синхронизировались с Западом. Мы хотим "отрубиться" от этой советской системы, а Путин это строит только потому, чтобы приявязать нас к своей системе", - сказал Павилионис.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы не интегрируемся в европейскую энергосистему, пока мы привязаны к российской и белорусской", - Бутусов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
Украине просто необходимо отсоединится от общей энергосистемы Беларуси/России/Казахстана и присоединится к entsoe-e. Вот и все. Это вопрос в первую очередь политической воли власти Украины, во-вторую очередь технические моменты. Вот и все. А есть АЭС в Беларуси или нет - это не имеет никакого значения.
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30.05.2021 10:30
+4
Эта "зеленая энергетика" тупой дерибан и варварство.
Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
Экология аж пре.
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30.05.2021 11:03
+3
А потом соединить границу Литва - Киевская Русь, чтобы народ белой Руси вернулся в родную семью подальше от кочевого народа московской Орды Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5269
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30.05.2021 10:47
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30.05.2021 10:27 Ответить
как же у кацапов рвутся пуканы, когда враги рашки затевают русофобию, русофобию затевают, занимаются ею можно сказать на глазах всего мира внаглую на ихнем же языке))))
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30.05.2021 14:08 Ответить
А ещё было бы неплохо этому депутату подлечиться ... Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5927в Украине и без белорусской АЭС своих девать некуда ,просто там давно нужно порядок навести ...
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30.05.2021 10:30 Ответить
Порядок? Люба людини вільно висловлювати свої думки, навіть тут на Цензорі в енергетичному співтоваристві натикається на звинувачення у роботі на СБУ, Ахметова, Коломийського тощо. Одразу вмикається машина всього енергетичного співтовариства, якою дуже вдало керують з єдиного пункту і її людину спочатку вивчають, доглядають, слухають, а потім зацьковують тим самим колективом: "ти ж хочеш до Євросоюзу, отримуй, на". Скільки їх вже було таких, з часів Кучми нічого не змінилося
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30.05.2021 11:07 Ответить
Украине просто необходимо отсоединится от общей энергосистемы Беларуси/России/Казахстана и присоединится к entsoe-e. Вот и все. Это вопрос в первую очередь политической воли власти Украины, во-вторую очередь технические моменты. Вот и все. А есть АЭС в Беларуси или нет - это не имеет никакого значения.
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30.05.2021 10:30 Ответить
А потом соединить границу Литва - Киевская Русь, чтобы народ белой Руси вернулся в родную семью подальше от кочевого народа московской Орды Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5269
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30.05.2021 10:47 Ответить
В первом упоминании о Руси били названы, дай бог памяти - 6 городов. 5 - на территории РФ, 1 - Белоруссии. Киев эта Русь ЗАВОЕВАЛА.

Со стороны Украины, считать себя наследником той первоначальной Руси, примерно то же самое, что для Англии, считать себя наследником Римской Империи (ведь она её завоевала!)
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31.05.2021 03:06 Ответить
Московия первоначально была окраиной Киевской Руси, при Иване 4 история вся была переписана ,а потом подправлена Екатериной 2, хорошо что вы ещё не говорите что Московия была первой в рождении ,а на месте Киева лягушки квакали.
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31.05.2021 05:22 Ответить
А что, там дешевле?
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01.06.2021 08:56 Ответить
Карта атомных станций Европы.

Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5130
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30.05.2021 10:34 Ответить
А почему про турецкую аэс Аккую , которую делают гусские из росатома молчат?
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30.05.2021 10:54 Ответить
Турция не в ЕС. А вот почему про строительство руснёй АЭС в Венгрии и Финляндии молчат действительно непонятно. Возможно не знают.
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30.05.2021 11:34 Ответить
Угу, свои мощности простаивают, дурачье пилит зеленую энергетику, а лепестричемтво приходится импортировать.
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30.05.2021 10:59 Ответить
Эта "зеленая энергетика" тупой дерибан и варварство.
Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
Экология аж пре.
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30.05.2021 11:03 Ответить
Все описанные беды не имеют НИКАКОГО отношения к зеленой энергетике. Если б там захотели втулить ТЭЦ, или "Сiльпо", было б то же самое, или хуже. Это обычный постсоветский строительный **********, который, кстати, лечится, но нужно, как грится, "приложить руку"...
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30.05.2021 12:05 Ответить
Если бы нельзя было наварить на идиотских тарифах, хрен бы кто там ставил сельпо или атб. Их нет поблизости нигде. А гектар солнечных батарей вместо фруктовых садов - имеется.
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30.05.2021 12:36 Ответить
Еще раз повторяю - это не имеет отношения к зеленой энергетике. Любое безалаберное строительство привело бы ровно к тому же результату. Есть стопицот вариантов того, что там могли воздвигнуть. Вам повезло, что не мусоросжигательный завод.
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30.05.2021 12:39 Ответить
Угу, дождались окончания сезона, подкупили охрану, посрезали замки на воротах болгаркой, чтобы полключить свои батареи, утоптали землю тягачами и подемными кранами, уничтожили деревья и кусты - это не имеет отношения к зеленой энергетике.
Загноить самую чистую реку Европы, перегородив ее дамбами - аналогично.
Пошли вы в одно место со своей зеленой энергетикой!
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30.05.2021 12:59 Ответить
К зеленой энергетике это не имеет никакого отношения. Захотели бы построить логистический центр, мусоросжигательный завод, космодром, склад удобрений, скотомогильник, детский сад, вертолётную площадку, сборочный цех, скотобойню, кладбище, птицеферму, котеджный городок, автостоянку, реабилитационный центр для наркоманов - всё было бы ТОЧНО ТАК ЖЕ.
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30.05.2021 13:24 Ответить
Зеленая энергетика - чисто бандитская антиэкогогическая афера. Более, чем уверен, что продавать будут никакую не экологическую электроэнергию, а замутят все через облэнерго исключительно для наживы.
И куда они сдрыснули, кто заплати за убытки и аренду за опоры на участке?
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30.05.2021 13:32 Ответить
Мусоросжигательные заводы - тоже Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 6353
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30.05.2021 13:34 Ответить
Кстати, а кто вас за руки держит, что вы не развернёте на своём частном доме панели солнечной электростанции (для домохозяйств это до 30 кВт) и не получаете доход от нее около 6 тыс евро в год при стартовых затратах около 20 тыс евро?
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30.05.2021 13:50 Ответить
Зеленые тарифы зеленые отменили (какой изящный каламбур), так что с шестью штуками в год можно распрощаться. При нынешних тарифах СЭС отбивается за 7-10 лет, что делает сыр в ловушке в наших условиях не очень то и привлекательным.
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30.05.2021 15:41 Ответить
Как бы не совсем Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 7113
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30.05.2021 15:42 Ответить
вновь вводимым мощностям - совсем
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30.05.2021 15:50 Ответить
Ошибаетесь.
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30.05.2021 18:31 Ответить
Что, опять кто-то выбил себе преференции? Ну, это ожидаемо. На нашей свиноферме все равны, но некоторые звери равнее.
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31.05.2021 02:45 Ответить
Совершенно спокойно регистрируются станции без всяких проблем. Что вы там себе выдумали - хз...
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31.05.2021 10:20 Ответить
А, так вы видно не в курсе? Новым мощностям - новые тарифы. Но по три, а те, что были вчера - по пять. (с)
Всем вновь вводимым после какого-то там числа этого года СЭС будут новые тарифы, существенно ниже предыдущих. В стране нет денег, чтобы закапывать их в строительство дорог, нечего их разбрасывать налево и направо. (см. взаимоотношения Зеленского и владельца компании "Автомагистраль-Юг", которая выиграла государственных тендеров в этом году больше, чем весь годовой бюджет Минкультуры и Минздрава)
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01.06.2021 04:34 Ответить
Это вы не в курсе, что зеленые тарифы "новые" каждый год. Не этот год, а в течение всего существования этой схемы в Украине тарифы для вновь вводимых в эксплуатацию станций не такие, как для предыдущих. Но вы же заявляли, что всё отменилось совсем, а нет - всё идёт по ранее утвержденному плану.
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01.06.2021 09:30 Ответить
Нет, не по заранее утвержденному плану, в том то и дело. Схема ценообразования изменилась в худшую для СЭС сторону. Частично даже для тех, кто уже давно эксплуатируется. См. принятый закон №3658.
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01.06.2021 13:41 Ответить
В любом случае, станции регистрируются без проблем и работают по зеленым тарифам. А не "зеленые тарифы зеленые отменили".
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01.06.2021 18:11 Ответить
Почему "**********" никогда не бывает украинским? Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 5770
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30.05.2021 14:55 Ответить
Он бывает разный, но конкретно этот - наследие совка, т.е. кацапской оккупации.
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30.05.2021 15:06 Ответить
Так устроил бы им диверсию вместо молча сидеть на бутылке! Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 37
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30.05.2021 13:06 Ответить
Ты своей бутылкой достал.
Там все огорожено колючей проволкой под напряжением.
Если бы это было Сильпо, как тут рассказывают - пошел бы к упрааляющему и качал права.
А это какой-то фоп из города типо славянска, и хрен его найдешь.
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30.05.2021 13:53 Ответить
Что мешает накатать заявление в прокуратуру с описанием всех нарушений и подсчетом убытков? Тогда можно ходить вместо управляющего к прокурору и ему пудрить мозги. А у того в обязанностях находить тех, кого сложно найти, пусть ищет.
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30.05.2021 15:36 Ответить
Отвечу сам себе. Наверно просто потому, что всё написанное - сильное преувеличение, а на самом деле чуваку просто не нравится вид на солнечные панели, и он хочет, "чтобы было как раньше".
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30.05.2021 15:38 Ответить
Электричества у нас избыток и без зеленой энергетики. Для того, чтобы импортировать электроэнергию из Беларуси, отключали энергоблоки АЭС. У нас производство электроэнергии растет, а потребление - падает.
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30.05.2021 15:34 Ответить
Французы: И за что нас не любят бельгийцы?
Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 4692
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30.05.2021 12:06 Ответить
ну как не раскачаются? тебя же на бутылку насадили! вон ты как квакаешь с тех пор Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс - Цензор.НЕТ 3013
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30.05.2021 13:08 Ответить
У зелених під..расів інша трактування:

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства.
Герус пояснював важливість своєї поправки необхідністю посилити конкуренцію на ринку електроенергії, що може привести до зниження її ціни для промислових споживачів. Утім, він запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.
Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії
https://www.dw.com/uk/hlava-enerhokomitetu-vr-herus-poiasnyv-import-**************-z-rosii/a-56426396
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30.05.2021 12:42 Ответить
шо вони херню порять. в украііні 5 атомних 5 ГЕС куча теплових заводи в більшості в прстоі населення користується економ. якщо при совку лампочки вкручували по 200 ватт заводи працювали і хватало не було ***** веєрів
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30.05.2021 13:41 Ответить
Россия ведет войну ресурсную и энергетическую. Привязав ЕС к ресурсам России и энергетике России, ЕС не делает ничего за это России. ЕС должны отвязаться от российской ресурсной и энергетической ловушки. Нужно рынки расширять и российская экспансия энергетическая и ресурсная в Европу должна быть не влияющая на политику ЕС. То бишь если против РФ надо ввести страшные санкции, то из за того, что ЕС на игле России газовой и т.д. то ЕС не наказывает по заслугам РФ, а если будут рынки поставок в ЕС другие, например из Арабских стран протянуть трубы и из других. И тогда для ЕС не будет критически потерять российские газ допустим. И нужно ЕС и Украине переводить свои страны на электричество полностью - это лучший вид ресурса и когда все ресурсы будут исчерпаны, то этот ресурс не исчерпаем! И полностью страны должны установить в каждом доме - бойлеры, электроплиты, электроотопление. Это стратегически выгодно для стран и важно и в будущем сэкономит гигантские деньги. Ибо ресурсов будет меньше становиться и они будут дороже. Короче, чем раньше на электричество страны переведутся, тем лучше и электричество не России, а свое!
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30.05.2021 14:52 Ответить
Нужно не покупать с этой АЭС электричество и она окажется убыточной и РФ денег просрала и в никуда выкинула.
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30.05.2021 14:54 Ответить
Убыточной??? Хосподи. где вы такие беретесь? Беларуси для покрытия своих потребностей нужно несколько таких. Просто меньше станут импортировать
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30.05.2021 18:22 Ответить
Энергетическая война ведется кремлем. Чем больше стран они подсадят на иглу, тем больше влияние России на эти страны. Потому нужно всем странам слазить с этой иглы и выздоравливать. И нужно остановить северный поток 2 - самая большая игла тянется к Германии. Вся надежда на Зеленых в Германии.
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30.05.2021 14:57 Ответить
Там 6 км осталось. Неделя времени до стыка первой ветки. О какой остановке ты лепечешь, болезненное?
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30.05.2021 18:23 Ответить
 
 