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"Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Ребенок пропал вечером. К поиску мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Нацполиции, 29 мая, в 23:20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Свидивок пропал 6-летний мальчик.

О его исчезновении сообщили родители, с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына однако, поиски были напрасны. И они обратились в полицию.

Полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины были подняты по тревоге.

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Помогали с поисками инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

К поиску мальчика присоединились также неравнодушные жители Черкасс.

Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу - мальчик побежал за ним. Амур повел мальчика в лес, а там оба исчезли.

Поисковые работы продолжались всю ночь.

Правоохранители и неравнодушные граждане обследовали площадь в районе 10-ти километров. Проверяли чащи и водно-болотные угодья. Все верили, что мальчик обязательно найдется живым и невредимым.

Однако, поиски осложняло темное время суток и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.

Также читайте: Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Группы исследователей разделились по всему периметру леса.

Утром, в 5:30 Сашу нашли местные жители. Испуганный мальчик сидел возле болота, обнимая своего верного четвероногого друга и плакал.

К счастью, с ребенком все хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.
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Топ комментарии
+14
а какая в этом проблема?
аутисты по другому воспринимают окружающий мир а не голосуют за зеленского.
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30.05.2021 13:58
+12
Є там ліси... і соснові теж є... Чудовий край!
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30.05.2021 14:14
+10
Дивний пес, не привів малого додому, хоча з ним не було страшно.
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30.05.2021 13:48
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Для собаки це була пригода, при небезпеці для дитини, вона б по іншому себе поводила.
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30.05.2021 13:56 Ответить
ахаха, ну да, я раз с псом тоже гулял и типо думаю шоп типо упасть и попросить тупое животное типо мол побежать домой, ну знаешь - проверить - тупое ли животное или нормальное - хрена. тупо вытаращилось и машет обрубком толстого хвоста "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 693
врежь я дуба - так еще и похавало бы нахаляву "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 4281
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30.05.2021 14:13 Ответить
Взагалі то пси чудово розрізняють клоунаду, я звісно не бажаю насправді це перевіряти, але володар товстого обрубка не купився. "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 2705
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30.05.2021 14:18 Ответить
может и так, но может и не всегда так.
это в фильмах, о Лесси напр. - все смотрели шо пес чуть ли не мысли читает)
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30.05.2021 14:42 Ответить
Ха..Что бы сделать четвероногому другу приятно-перед дальней прогулкой не забудьте намазаться с ног до головы майонезом. "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 3672
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30.05.2021 16:30 Ответить
Есть, наверное, такое призвание - СРАТЬ В КАМЕНТАХ, да, Юрик Смит-Вссн?
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31.05.2021 11:03 Ответить
"Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине - Цензор.НЕТ 5166
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30.05.2021 13:40 Ответить
де там в тих Черкасах ще ліс знайти щоб заблукать.
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30.05.2021 13:41 Ответить
В бік Києва по правому березі здається є.
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30.05.2021 13:58 Ответить
Є там ліси... і соснові теж є... Чудовий край!
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30.05.2021 14:14 Ответить
Черкаський бір найбільший в Україні сосновий ліс - понад 28 тис. гектарів
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30.05.2021 15:22 Ответить
половину вже вирізали...
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31.05.2021 09:40 Ответить
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. "Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине - Цензор.НЕТ 1124
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30.05.2021 13:43 Ответить
Дивний пес, не привів малого додому, хоча з ним не було страшно.
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30.05.2021 13:48 Ответить
Собаки забувають дорогу додому. Дуже часто це трапляється.
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30.05.2021 13:58 Ответить
Маячня, все вони пам'ятають, можливо не хтять повернутись, це інша справа.
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30.05.2021 14:01 Ответить
Ну гончии очень часто в лесу теряются, могут уходить до 20 километров и сбиваются с следа
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30.05.2021 14:10 Ответить
Це вже специфіка, які гончі в селі біля Черкас, болонка чи там пудель теж мабуть ***********.
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30.05.2021 14:16 Ответить
Собака біжить «в нікуди» по нюху декілька кілометрів. Більше того -вони це хочуть. Бродити в іхній природі. Тільки деякі штучно виведені породи, такі як ретрівери будуть крутитись коло хати. Я з собаками все своє життя.
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30.05.2021 14:19 Ответить
Ви, пане Буков, абсолютно правий. У людей була б така пам'ять. З дитинства з ними спілкувався, але серед них теж трапляються "таракани" і "*****". Хворіють, як люди.
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30.05.2021 14:20 Ответить
ще не був голодний.
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30.05.2021 13:58 Ответить
От от, пес пам'ятає де миска.
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30.05.2021 14:05 Ответить
Так і не залишив же собака малого.
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30.05.2021 14:28 Ответить
пес красавчик. не бросил пацаненка. вернулся.
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30.05.2021 13:43 Ответить
Звідки повернувся?
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30.05.2021 13:49 Ответить
с побега
вначале пес убежал. малый за ним
ты пробовал догнать собаку бегущую куда нибудь? отож. малый пошел его искать. заблукал. пес вернулся к нему. думаю малому это здорово помогло ночью в лесу
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30.05.2021 13:52 Ответить
Пробував, один підвищений голос і пес поруч .
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30.05.2021 13:55 Ответить
в 6 лет. угу. верю
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30.05.2021 13:57 Ответить
Для пса немає значення скільки років хазяїну.
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30.05.2021 13:58 Ответить
для пса имеет значение кто именно из семьи для него хозяин. а кто просто "член стаи" хозяина
у бывшей тещи и тестя была собака. переводняк но с кем то из довольно мощных и больших. меня он воспринимал за хозяина (жили тогда вместе) в отличии от тестя. того он просто боялся. к моему ребенку относился как.... к своему щенку наверно. все время старался крутиться или лежать рядом если во дворе гулял малый. "искал" его если команду дашь, позволял ребенку делать с ним что угодно - от таскания за хвост до залезания руками в пасть. при этом пес довольно злобный и зайти во двор чужому было нереально в принципе.
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30.05.2021 14:02 Ответить
Така сама муйня, але тут нюанс, свій двір це одне, а простір за подвір'ям ц інше, в мене теж сприймав як хозяїна лише мене, але коли молодша пішла з ним в магазін, коли до неї хтось голосно заговорив, тупо пригнув захищаючи.
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30.05.2021 14:04 Ответить
то же самое на выезде на природу. из-за пса старались ехать в глухомань чтобы людей небыло и пес мог нормально погулять свободно. но только дашь команду искать ребенка - отбрасывал все чем играл до этого (палку, корягу или мяч) и несся искать малого. найдет и не гавкает а поскуливает громко чтобы не испугать того видимо.
жалко. хороший был пес. от старости умер.
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30.05.2021 14:07 Ответить
В квартирі тримали?
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30.05.2021 14:08 Ответить
частный дом. во дворе свободно бегал без привязи как мы поселились. до этого его тесть на цепок сажал. двор небольшой - город все таки. поэтому на природе он отрывался по полной
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30.05.2021 14:11 Ответить
Ну не знаю, в мне теж якби місто, але своїх 10 соток маю, коли ворота закриті то пес пущений, хоче валяється в садку коли спека, хоче на бруківці, при чому курчат на задньому дворі не чіпає, навіть якщо вони йому на голову залізуть, або у волєр застрибнуть.
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30.05.2021 14:14 Ответить
логічно, що малий гукав пса, бо він останній з контакту.
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30.05.2021 14:00 Ответить
гукать и "команда грозным окриком" разные вещи согласись
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30.05.2021 14:02 Ответить
Ну ми ж бачим, що пес поруч. "Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине - Цензор.НЕТ 6715
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30.05.2021 14:02 Ответить
поэтому и говорю - пес вернулся к ребенку. заметь - не домой к жратве а к малому
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30.05.2021 14:04 Ответить
Так і мало бути, просто вислів "вернувся" трохи не грає, таке враження що він сходив, перевірив миску і вирішив ще разок пройтись у ліс.
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30.05.2021 14:06 Ответить
тю на тебе
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30.05.2021 14:07 Ответить
Да нікуди пес не втік, в мене пес так "тікав" разів 10, як баче хазяїна, так і грається, то відбіжить на 50 м, то прибіжить, якщо хазяїн тупо розвернеться і піде в інший бік, побіжить за ним.
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30.05.2021 13:54 Ответить
Це що за штука? "расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался"
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30.05.2021 13:52 Ответить
ребенок наверно аутист
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30.05.2021 13:53 Ответить
Так в цьому проблема, а не в собаці.
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30.05.2021 13:54 Ответить
а какая в этом проблема?
аутисты по другому воспринимают окружающий мир а не голосуют за зеленского.
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30.05.2021 13:58 Ответить
Дурдом, і тут цей клоун, він то до чого?
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30.05.2021 13:59 Ответить
это просто шутка. обязательно надо было смайлик поставить?
я к тому что они не идиоты. они просто чуть по другому воспринимают окружающий мир.
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30.05.2021 14:04 Ответить
Та задовбала ця тема, якщо чесно, маємо що маємо, хоч в таких темах би без нього. "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 8644
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30.05.2021 14:07 Ответить
І правильно.
Хто там знає що було в голові того конкретного пса.
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30.05.2021 16:10 Ответить
Гарні місця
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30.05.2021 13:57 Ответить
Тепер на все життя запам"ятає як ходити в ліс.
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30.05.2021 13:59 Ответить
дякувати Богу! і небайдужим людям (ну собаці, шо не кинув...хоча міг би і додому привести..ну то таке))))
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30.05.2021 14:07 Ответить
та нету боха, поймите.
блин - в каждой хате была куча икон и куча умерших от голода, а в некоторых хатах - бульон из детей(!)
и где этот урод был? шоб красножопые б*гоборцы тупо миллионы людей морили голодом - где был этот бох? если честно "миняажтрисет" при упоминании этого садиста, сорри "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 3395
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30.05.2021 14:18 Ответить
я уважаю Ваше личное мнение...
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30.05.2021 14:23 Ответить
ну вот богоборцы его побороли - он и сбежал "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 5584
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30.05.2021 14:29 Ответить
ага! бобоборцы наступали с войной против рабов Боба, и он не защитил рабов - именно так это и выглядит.
даже вот Филарет высрал на эту тему чет типо - ну типо отреклись от боха и т.д., раскаялись и вот нам независимость типо подарок от боба "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 3021
я чуть не обосрался от возмущения, хотя знаю шо любой поп - лжец и лицемер, но мля, такие кошмары пережить стране, которая утыкана капищами и на 95% - все в ней веротекантропы, это полный атас)
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30.05.2021 14:40 Ответить
Що ви думаєте про рабаів і синагоги?
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30.05.2021 14:49 Ответить
первое - х.з. что это
а синагоги это те же капища, но там по кр. мере беснуются вна "честь" своего божка, в отличии от остальных христопитеков, которым Яхве "не родной" божок.
а то шо надо с капищами делать - просто снести, а жрецов - разогнать и конфисковать награбленное(включает гимн пролетариев) "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 9246
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30.05.2021 15:10 Ответить
ты давно петю видел? "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 6175 или токо на фото 6-летней давности? "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 651 он уже стройный атлет с тех пор стал "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 9121
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30.05.2021 14:30 Ответить
а шо мне фото 6 или 66 летней давности то? я ващет о лицемерии написал.
кстати даже забыл - вы за По или за Зе, просто вот по коменту непонятно
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30.05.2021 14:37 Ответить
Ночь в лесу в 6 лет - это реально травма. Хоть собака и дурная, но сгладила пребывание там.
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30.05.2021 14:17 Ответить
ммм, нет, просто ему скажут шо это типо пригода була
забудется даже, а потом пойдет защищать кандидатскую в менты и станет пытать людей служит и защищать)
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30.05.2021 14:20 Ответить
Цьомочки, а лозинкою по дупці, малому мандрівникові?
"Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 6041 Слава Богу, все добре закінчилось.
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30.05.2021 14:30 Ответить
В детстве отвозил сестру на жд станцию на ночной поезд до Харькова.Провожал и тупо ложился спать в возок.Лошадь сама привозила к конюшне за 19 км.Не пропускала ни одного поворота.Просыпался,только когда останавливалась у конюшни.Такие лошади были.
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30.05.2021 14:32 Ответить
собака никогда не предаст
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30.05.2021 15:57 Ответить
Что мне нравится в этом сообщении, кроме того, что мальчик нашёлся, никто не догадается.
А именно « Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.»
По-русски правильно «свою собаку», это говорит о чём? О том, что пишущий думает по-украински и это очень приятно - такое, родное.
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30.05.2021 16:38 Ответить
Это говорит о том,что делали корявый перевод с украинского текста.
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31.05.2021 07:59 Ответить
И хорошо, главное, чтобы по-украински грамотно😉
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01.06.2021 16:39 Ответить
А еще был такой персонаж как Фима Собак (ударение на первый слог) "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 1861 .
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31.05.2021 10:32 Ответить
Знаем, читали
Культурная девушка.
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01.06.2021 16:41 Ответить
Добре, що все закінчилося.Добре, що є небайдужі люди до чужої біди.
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30.05.2021 17:34 Ответить
Хорошую новость и читать радостно. Побольше б таких
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30.05.2021 18:01 Ответить
Хлопчика забрали батьки . А собаку кинули ?
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30.05.2021 18:09 Ответить
Схоже що так
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30.05.2021 23:11 Ответить
Ну ж вони не корейці?! Мабуть!
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31.05.2021 10:34 Ответить
Лишили в лісі, цю собаку з'їдять вовки або здохне з голоду, здичавіє.
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31.05.2021 19:26 Ответить
У нас, в Николаеве, во время локдауна, копы проверяя муниципальный транспорт на наличие спецпропусков у пассажиров, в транспорт заходили с автоматом. Хоть в этом случае без них. Слава Богу, что мальчик нашёлся.
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30.05.2021 18:59 Ответить
Слава Боу найшовся "Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині - Цензор.НЕТ 9004
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30.05.2021 20:18 Ответить
Потрачена куча денег на поиски ребенка, за которым должны присматривать долбоёбы-родители.
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31.05.2021 07:58 Ответить
 
 