"Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине. ВИДЕО
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Ребенок пропал вечером. К поиску мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.
Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Нацполиции, 29 мая, в 23:20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Свидивок пропал 6-летний мальчик.
О его исчезновении сообщили родители, с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына однако, поиски были напрасны. И они обратились в полицию.
Полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины были подняты по тревоге.
Помогали с поисками инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.
К поиску мальчика присоединились также неравнодушные жители Черкасс.
Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу - мальчик побежал за ним. Амур повел мальчика в лес, а там оба исчезли.
Поисковые работы продолжались всю ночь.
Правоохранители и неравнодушные граждане обследовали площадь в районе 10-ти километров. Проверяли чащи и водно-болотные угодья. Все верили, что мальчик обязательно найдется живым и невредимым.
Однако, поиски осложняло темное время суток и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.
Группы исследователей разделились по всему периметру леса.
Утром, в 5:30 Сашу нашли местные жители. Испуганный мальчик сидел возле болота, обнимая своего верного четвероногого друга и плакал.
К счастью, с ребенком все хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.
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врежь я дуба - так еще и похавало бы нахаляву
это в фильмах, о Лесси напр. - все смотрели шо пес чуть ли не мысли читает)
вначале пес убежал. малый за ним
ты пробовал догнать собаку бегущую куда нибудь? отож. малый пошел его искать. заблукал. пес вернулся к нему. думаю малому это здорово помогло ночью в лесу
у бывшей тещи и тестя была собака. переводняк но с кем то из довольно мощных и больших. меня он воспринимал за хозяина (жили тогда вместе) в отличии от тестя. того он просто боялся. к моему ребенку относился как.... к своему щенку наверно. все время старался крутиться или лежать рядом если во дворе гулял малый. "искал" его если команду дашь, позволял ребенку делать с ним что угодно - от таскания за хвост до залезания руками в пасть. при этом пес довольно злобный и зайти во двор чужому было нереально в принципе.
жалко. хороший был пес. от старости умер.
аутисты по другому воспринимают окружающий мир а не голосуют за зеленского.
я к тому что они не идиоты. они просто чуть по другому воспринимают окружающий мир.
Хто там знає що було в голові того конкретного пса.
блин - в каждой хате была куча икон и куча умерших от голода, а в некоторых хатах - бульон из детей(!)
и где этот урод был? шоб красножопые б*гоборцы тупо миллионы людей морили голодом - где был этот бох? если честно "миняажтрисет" при упоминании этого садиста, сорри
даже вот Филарет высрал на эту тему чет типо - ну типо отреклись от боха и т.д., раскаялись и вот нам независимость типо подарок от боба
я чуть не обосрался от возмущения, хотя знаю шо любой поп - лжец и лицемер, но мля, такие кошмары пережить стране, которая утыкана капищами и на 95% - все в ней веротекантропы, это полный атас)
а синагоги это те же капища, но там по кр. мере беснуются вна "честь" своего божка, в отличии от остальных христопитеков, которым Яхве "не родной" божок.
а то шо надо с капищами делать - просто снести, а жрецов - разогнать и конфисковать награбленное(включает гимн пролетариев)
кстати даже забыл - вы за По или за Зе, просто вот по коменту непонятно
забудется даже, а потом пойдет
защищать кандидатскуюв менты и станет пытать людейслужит и защищать)
Слава Богу, все добре закінчилось.
А именно « Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.»
По-русски правильно «свою собаку», это говорит о чём? О том, что пишущий думает по-украински и это очень приятно - такое, родное.
Культурная девушка.