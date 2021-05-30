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"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с днем Киева.
Поздравление мэра обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук глава исполкома партии "Удар" Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем рождения тебя, любимый город!", - отметил мэр в видеообращении, которое начинается строчками хорошо всем известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".
Топ комментарии
+28 Zelya Vsyo
показать весь комментарий30.05.2021 13:42
+16 Не один из 73%
показать весь комментарий30.05.2021 13:46
+16 саша паламарчук
показать весь комментарий30.05.2021 14:02
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какой еще тебе адекватный ответ нужен, кацап?
Це зробили завдяки додатку Reface.
Не, в исполнении педалика поздравление должно было начинаться так: "Як тебе не пилити, Києве мій".
Всех киевлян c днём города!