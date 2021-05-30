РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4355 посетителей онлайн
Новости Видео Киевские новости
3 797 107
День Киева (34) Киев (24526) Кличко (4510) Палатный (14)

"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с днем ​​Киева.

Поздравление мэра обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук глава исполкома партии "Удар" Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем ​​рождения тебя, любимый город!", - отметил мэр в видеообращении, которое начинается строчками хорошо всем известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Читайте также: "Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Больше, чем От Кличка, зебуинов корёжет только от Пастора и Пороха. "Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 5438
показать весь комментарий
30.05.2021 13:42
+16
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 9873
показать весь комментарий
30.05.2021 13:46
+16
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 7794
показать весь комментарий
30.05.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ты сидишь на бутылке, чмо лишнехромосомное "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 1737 с треснутым мозгом "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 5831
какой еще тебе адекватный ответ нужен, кацап?
показать весь комментарий
30.05.2021 16:14 Ответить
Кацапское петушило, твой мозг давно треснул, а с мостом там все впорядке.
показать весь комментарий
30.05.2021 16:30 Ответить
Найвідоміші київські мурали «ожили» до Дня Києва і заспівали «Київський Вальс» https://www.youtube.com/watch?v=QnIPuDkFbYQ.

Це зробили завдяки додатку Reface.
показать весь комментарий
30.05.2021 16:24 Ответить
Нехай поїде в ботанічний на печерськ,відвідає дитячий майданчик-такого сорому і вбогості вже давно не бачив!!! Київ міняється,тільки не в кращу сторону!!! Злодії і мерзотники не зміняться ніколи!!!
показать весь комментарий
30.05.2021 17:47 Ответить
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем ​​рождения тебя, любимый город!", - отметил мэр в видеообращении, которое начинается строчками хорошо всем известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".
Не, в исполнении педалика поздравление должно было начинаться так: "Як тебе не пилити, Києве мій". "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 4120
Всех киевлян c днём города!
показать весь комментарий
30.05.2021 18:59 Ответить
хорошо, спасибо.
показать весь комментарий
31.05.2021 00:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 