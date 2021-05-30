"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города. ВИДЕО

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с днем ​​Киева.

Поздравление мэра обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук глава исполкома партии "Удар" Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем ​​рождения тебя, любимый город!", - отметил мэр в видеообращении, которое начинается строчками хорошо всем известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

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