Закон об олигархах, клубничка от Порошенко, дуэль Милованова и банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВИДЕО

Убирайте еду от монитора! Сегодня шутим об олигархах, клубнике и Тимофее Милованове, так что приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Закон об олигархах

Внимание! Олигархи среди нас! Богдан Буткевич разоблачает целую олигархиню Наталью Соколенко и вместе они посвящают первого УСЛОВНО президентского поросенка законопроекту "Об олигархах" и человеку, который его рекламировал – президенту Владимиру Зеленскому. Текст документа обнародовало издание ZN.ua, а в Офисе президента от документа поспешили откреститься, настолько бестолковым он оказался.

🟠 Дуэлянт Милованов

А теперь от серьезных вещей переходим к ... Тимофею Милованову. У него на этой неделе настоящий бенефис! Милованов успел и Юрия Бутусова на "интеллектуальную" дуэль вызвать, и с Юлией Тимошенко в эфире поссориться, и вообще, некогда один из самых продвинутых интеллектуалов столицы присоединился к клубу имени Тищенко-Киви.

🟡 Клубничка от Порошенко

А наш следующий поросенок, седовласый и неудержимый, достается... конечно же, Петру Порошенко! Который вместо допроса в СБУ по делу Медведчука-Козака бросился... на передовую с клубникой.

🟢 "Банду геть!"

Следующий поросенок отправляется украинскому креативному агентству "Banda agency". Так вот, те же рекламисты, которые разрабатывали бренд Украины Ukraine NOW, вдруг решили провести глубокую коллабу в десна ... с россиянами.

В рамках коллаборации с российским агентством SETTERS состоится обмен работниками: пять россиян уже приехали работать в Киев, а 8 июня пятеро украинцев отправятся в Санкт-Петербург.

🔴 Джинса недели: как сын миллиардера под обычного парня маскировался

В рубрике "Джинса недели" у нас празднует победу замечательный материал сайта "НВ" "Как начать свой бизнес в Украине. История Ивана Косюка". Ведь как же остро украинцам не хватало такой важной статьи, которая наконец дала ответ на вопрос: "Вот как? Ну вот КАК начать бизнес в Украине, если ты - сын миллиардера?! "

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.