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Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Закон об олигархах, клубничка от Порошенко, дуэль Милованова и банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы

Убирайте еду от монитора! Сегодня шутим об олигархах, клубнике и Тимофее Милованове, так что приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Закон об олигархах

Внимание! Олигархи среди нас! Богдан Буткевич разоблачает целую олигархиню Наталью Соколенко и вместе они посвящают первого УСЛОВНО президентского поросенка законопроекту "Об олигархах" и человеку, который его рекламировал – президенту Владимиру Зеленскому. Текст документа обнародовало издание ZN.ua, а в Офисе президента от документа поспешили откреститься, настолько бестолковым он оказался.

🟠 Дуэлянт Милованов

А теперь от серьезных вещей переходим к ... Тимофею Милованову. У него на этой неделе настоящий бенефис! Милованов успел и Юрия Бутусова на "интеллектуальную" дуэль вызвать, и с Юлией Тимошенко в эфире поссориться, и вообще, некогда один из самых продвинутых интеллектуалов столицы присоединился к клубу имени Тищенко-Киви.

🟡 Клубничка от Порошенко

А наш следующий поросенок, седовласый и неудержимый, достается... конечно же, Петру Порошенко! Который вместо допроса в СБУ по делу Медведчука-Козака бросился... на передовую с клубникой.

🟢 "Банду геть!"

Следующий поросенок отправляется украинскому креативному агентству "Banda agency". Так вот, те же рекламисты, которые разрабатывали бренд Украины Ukraine NOW, вдруг решили провести глубокую коллабу в десна ... с россиянами.

В рамках коллаборации с российским агентством SETTERS состоится обмен работниками: пять россиян уже приехали работать в Киев, а 8 июня пятеро украинцев отправятся в Санкт-Петербург.

🔴 Джинса недели: как сын миллиардера под обычного парня маскировался

В рубрике "Джинса недели" у нас празднует победу замечательный материал сайта "НВ" "Как начать свой бизнес в Украине. История Ивана Косюка". Ведь как же остро украинцам не хватало такой важной статьи, которая наконец дала ответ на вопрос: "Вот как? Ну вот КАК начать бизнес в Украине, если ты - сын миллиардера?! "

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Порошенку респект і це я кажу від щирого серця ,
тому що Бандера в 1956 правильно сказав:
"Поки існує хоча б одна людина, яка бореться за Україну - Україна існує"
Слава Україні!
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30.05.2021 14:49
+38
Різниця без зайвих слів:

Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 6747
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30.05.2021 14:41
+31
Якась в Олексійовича полуниця термоядерна,бо навіть від згадки про неї сєдаліща ********** вибухають з такою силою,що можна в космос запускати на пердячій тязі 😀
Це я про ку@ву Скабеєву 😡
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30.05.2021 15:04
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Поки Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8973
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31.05.2021 07:46 Ответить
І знову "журналісти-кнурі" знайли місце для Порошенко. Сліпі ви журнащлюшки, Виходить, що не тільки Зелю і його некрадущих ворюг він турбує, а і вас. Вит в упор не бачите злдочинів "зелених" і прпавильно, а то ще прийдуть до вас з перевірками і штрафами. "Мочіть" Порошенко, це зараз дуже актуалтьно, не відставайте від російських пропагандонів і нашиш "патріотів". За "повістку!" для Порошенко ви виглядаєте жалкими і тупими. Підсвинка ми мали вручити слідаку, але ви і його призвіщпа не знаєте. Вата виє, коли чує Порошенко, так кнурчуки-журнашлюшки?
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31.05.2021 07:58 Ответить
рошен клубничку то освятил? с олией зачетный пиар-обсер получился, с клубничкой то же самое. ну не будут за тебя голосовать петруха, не будут за такое. после лени космоса у людей иммунитет на "гречку" выработался. увольняй своих пиар-менеджеров, нужно что-то более креативное, чтобы электоратные массы возбудить.
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31.05.2021 08:42 Ответить
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