Ливень в Житомире: люди плавают на надувном матрасе и ездят на гидроцикле. ВИДЕО
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Улицы Житомира затопило в результате мощного ливня, который прошел 30 мая. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает zhitomir.info.
Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.
Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.
Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
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Машина не может ехать/плыть. Но гидроцикл прёт.
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