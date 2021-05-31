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Ливень в Житомире: люди плавают на надувном матрасе и ездят на гидроцикле. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы Происшествия Общество

Улицы Житомира затопило в результате мощного ливня, который прошел 30 мая. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает zhitomir.info.

Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

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Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
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Топ комментарии
+23
То меру треба дякувати за "якісне" і "своєчасне" обслуговування водозливів.
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30.05.2021 17:43
+17
а знаете причину?
в угаре "большого крадивництва" эти "строители" закатали в асфальт ливневки. у нас в городе месяц отдалбливали решетки. благо было весной посуху
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30.05.2021 18:06
+15
кстати...или не кстати...вчера и Кривой рог топило
Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 1460Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 6300Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 8704
.......
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30.05.2021 17:53
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Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9468
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30.05.2021 19:36 Ответить
цього літа засуха їм точно не загрожуватиме
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30.05.2021 19:58 Ответить
Цікава яка статистика гідра ударів в моторах у любителів покататися по глибоких калюжах
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30.05.2021 18:22 Ответить
Але поганий мер в Києві - дивіться не переплутайте! Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9298
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30.05.2021 19:26 Ответить
Тю новина. Миколаїв кожного року, по декілька разів плаває. Особливо в "Міщанскій ямі".
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30.05.2021 19:55 Ответить
Десь бачив фото із затоплення в Штатах, де серед залитої вулиці під водою пливе акуляка з хвостом... Тре' було тут теж прифотошопити 🦈🦈🦈
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30.05.2021 20:00 Ответить
___Друзья .Так работают "Правила".
Машина не может ехать/плыть. Но гидроцикл прёт.
Так , что Исключения бывают Всегда ! Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9954 Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 2816
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30.05.2021 20:13 Ответить
Сколько существует Украина,столько и топит этот перекрёсток.
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30.05.2021 20:17 Ответить
Те перехрестя топило ще за часів совка. Там так завжди було. Тобі місцеві це підтвердять. Втім, прикро, що після децентралізації та значного підвищення місцевого бюджету нічого не змінилося.
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31.05.2021 04:43 Ответить
Я это все вижу своими глазами. Потопы в данном месте и провалы на "Восточной" - вечный бич Житомира.
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31.05.2021 07:55 Ответить
У них там своя атмосфера.
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30.05.2021 21:25 Ответить
Главное, что люди переплывают улицу на зелёный. ПДД прежде всего.
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30.05.2021 21:57 Ответить
Надо бубочке новый лозунг в массы кидать - каяразница, есть ямы в асфальте или есть ли вообще сам асфальт, если ливнесток забит и вода метр с лишним?
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31.05.2021 01:04 Ответить
Украина - курортная..., а то все в Одессу, в Одессу..., не все курорты родины мы еще знаем...
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31.05.2021 12:07 Ответить
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