Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента в Киеве и в других городах Украины проходят акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы напоминают, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу о вымышленном "разбое за 300 гривен", за который Сергею Стерненко и Руслану Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца тюрьмы. Судьи пошли в совещательную комнату.





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"Мы знаем, что заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются российские агенты в Украине. На каналах госизменника Медведчука Стерненко годами демонизировали за то, что не дал себя убить во время третьего нападения. Российские помойки распространяли фейки и ложь, пытаясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашего государства.

Дело о "300 гривнах" ватного титушки Щербича полностью сфабриковано. Адвокаты Стерненко последовательно доказывали это в апелляции. Но, к сожалению, в Украине это не значит ничего, поскольку доверия к судьям нет", - говорится в сообщении организаторов.

Они призывают президента Владимира Зеленского провести обещанную судебную реформу.

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Адвокат Стерненко Виталий Коломиец подчеркнул, что в Украине сейчас - переломный момент: либо удастся добиться справедливых судов, и страна пойдет вперед, либо откатится назад.





К присутствующим также по телефону обратился Сергей Стерненко.



Фото, видео: Олег Богачук

Организаторы заверили, что снова проведут акции в случае обвинительного приговора 31 мая.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.