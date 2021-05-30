Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Под Офисом Президента в Киеве и в других городах Украины проходят акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы напоминают, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу о вымышленном "разбое за 300 гривен", за который Сергею Стерненко и Руслану Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца тюрьмы. Судьи пошли в совещательную комнату.
"Мы знаем, что заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются российские агенты в Украине. На каналах госизменника Медведчука Стерненко годами демонизировали за то, что не дал себя убить во время третьего нападения. Российские помойки распространяли фейки и ложь, пытаясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашего государства.
Дело о "300 гривнах" ватного титушки Щербича полностью сфабриковано. Адвокаты Стерненко последовательно доказывали это в апелляции. Но, к сожалению, в Украине это не значит ничего, поскольку доверия к судьям нет", - говорится в сообщении организаторов.
Они призывают президента Владимира Зеленского провести обещанную судебную реформу.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец подчеркнул, что в Украине сейчас - переломный момент: либо удастся добиться справедливых судов, и страна пойдет вперед, либо откатится назад.
К присутствующим также по телефону обратился Сергей Стерненко.
Организаторы заверили, что снова проведут акции в случае обвинительного приговора 31 мая.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.
Пожалуйста, подождите...
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
Пиши як треба - "недостойный лобзать прах под Их лотосоподобными стопами червь, презренный раб, дрожа и трепеща от страха, потея и скуля подобно трусливой гиене, осмелюсь только жалко тявкнуть - не было и не будет величественный господина, царя над царями, солнцеликого и высокого Зеленского, сына Искандера..." - і далі за текстом.
блажен хто вірує...
Фарба з балонів, напевне, нітрована (бо швидко сохне), а двері старі і лаковані, скоріш за все, чимось на масляній основі. І, я впевнений, що були прооліфлені... А нітрофарба з масляною утворюють "соплі" (я це виявив коли збирав моделі літаків і фарбував їх).
Заміна скла не така вже й складна, а якщо я правий про фарбу, то й чищення дверей та поновлення лакування займе не більше 3 діб... Та й коштує йе навіть не десятки тисяч...
Якось так
До речі: за 2 роки можна було б вже й завершити реформу судів, яку почав "клятий барига", а не зупиняти її відразу після приходу до влади... Тай владувати ці "узєлєнські" почали з порушення законів. Наївно очикувати від таких справедливості для кожного...
Хотілося би коментарів від автора цього висліву
Не прихильник Порошенка.
Вважаю, що Стерненка треба боронити від русні.
Як показує досвід на мирні беззубі акції ніхто не реагує, а ось коли показуєш силу, то влада починає торг.
План мінімум зараз це поставити майдан, сформувати самооборону і почати торг