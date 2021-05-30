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акция (2401) Киев (24528) Стерненко (384) Богачук Олег (1431)

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Под Офисом Президента в Киеве и в других городах Украины проходят акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы напоминают, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу о вымышленном "разбое за 300 гривен", за который Сергею Стерненко и Руслану Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца тюрьмы. Судьи пошли в совещательную комнату.

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 01
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 03
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 04
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 05
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 06
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 07

Также читайте: Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 08
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 09
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 10
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 11
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 12

Читайте также: Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 13

"Мы знаем, что заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются российские агенты в Украине. На каналах госизменника Медведчука Стерненко годами демонизировали за то, что не дал себя убить во время третьего нападения. Российские помойки распространяли фейки и ложь, пытаясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашего государства.

Дело о "300 гривнах" ватного титушки Щербича полностью сфабриковано. Адвокаты Стерненко последовательно доказывали это в апелляции. Но, к сожалению, в Украине это не значит ничего, поскольку доверия к судьям нет", - говорится в сообщении организаторов.

Они призывают президента Владимира Зеленского провести обещанную судебную реформу.

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 14

Читайте: Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 15
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 16

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец подчеркнул, что в Украине сейчас - переломный момент: либо удастся добиться справедливых судов, и страна пойдет вперед, либо откатится назад.

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 17
Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 18

К присутствующим также по телефону обратился Сергей Стерненко.

Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: Тобі не личить диктатура (обновлено) 19
Фото, видео: Олег Богачук

Организаторы заверили, что снова проведут акции в случае обвинительного приговора 31 мая. 

Также читайте: Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+41
Ця нікчема при владі запросто може піти шляхом лукашенка.
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
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30.05.2021 18:51
+18
"мырнымы акцiями" зе-мародеров не прошибешь.
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2747
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30.05.2021 19:08
+13
Не здивуюся, якщо завтра чи навіть сьогодні затримають організаторів або часників цього заходу за надуманим приводом.
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30.05.2021 18:49
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Не здивуюся, якщо завтра чи навіть сьогодні затримають організаторів або часників цього заходу за надуманим приводом.
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30.05.2021 18:49 Ответить
намалюють десь свастику і припишуть їм.
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30.05.2021 18:56 Ответить
Але ж половина з них голосувала за зе. І навіть, сам Стерненко
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31.05.2021 00:17 Ответить
Давно пора!
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30.05.2021 18:51 Ответить
Ця нікчема при владі запросто може піти шляхом лукашенка.
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
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30.05.2021 18:51 Ответить
Так вроде Клоун? Уже не?
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30.05.2021 18:56 Ответить
"акакаяразніца"? представники творчих професій в якості диктатора - не рідкість.
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30.05.2021 19:03 Ответить
Клован - диктатор .... нічого дивного...
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30.05.2021 19:32 Ответить
Гітлер був художником.
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30.05.2021 19:59 Ответить
Тримати владу йому якось особливо не треба, до його рейтингу ніхто навіть не наближається
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30.05.2021 18:56 Ответить
Своїм язиком, ти небезпечно близько наблизився до його рейтинга
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30.05.2021 19:05 Ответить
ні я, ніхто інший навіть не наближається до його рейтинга Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 1917
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30.05.2021 19:09 Ответить
ви, лизуни Петруся, знаєте в цьому толк Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 9908
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30.05.2021 19:14 Ответить
хех, якраз Afanasiy - типовий зебіл, графоман, щось на зразок відомого тут Igor Lyashenko.
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30.05.2021 21:08 Ответить
А чому з такою неповагою? Що це за самовозвеличення? Якесь там "я", "хто інший"?
Пиши як треба - "недостойный лобзать прах под Их лотосоподобными стопами червь, презренный раб, дрожа и трепеща от страха, потея и скуля подобно трусливой гиене, осмелюсь только жалко тявкнуть - не было и не будет величественный господина, царя над царями, солнцеликого и высокого Зеленского, сына Искандера..." - і далі за текстом.
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30.05.2021 20:29 Ответить
хо-хо, але цього не треба, бо Зеленський демократ
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30.05.2021 20:45 Ответить
Ееее.. Ви ще про показник розмовляєте чи вже про фізіологію? Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2584
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30.05.2021 19:09 Ответить
рейтинги, як і партійні списки - все купується і продається. Особливо перед виборами їхні рейтинги ростуть як гриби на сонці
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30.05.2021 22:14 Ответить
систему мирними акціями не налякати
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30.05.2021 18:54 Ответить
...не зламати
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30.05.2021 18:56 Ответить
не нада, блогери і акції непогано дають просратись системі.
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30.05.2021 18:57 Ответить
Под офисом Зеленского требуют справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 9672
блажен хто вірує...
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30.05.2021 18:58 Ответить
нащо вірувати, треба лише спостерігати для початку, активно.
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30.05.2021 19:06 Ответить
я не виключаю, що на дрібні поступки система йде...але якщо питання принципове (дуже великі гроші, преференції і.т.і) то вибачайте.
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30.05.2021 19:10 Ответить
а при чому тут вибачайте? шо ти як кацап сам своїх слів стісняєшся.
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30.05.2021 19:17 Ответить
я у контексті того, що поступок з принципових для системи питань ви не дочекаєтесь
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30.05.2021 19:25 Ответить
знач не знайдено підхід.
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30.05.2021 19:40 Ответить
хочу побачити підхід до ахмета, бєні чи новинського...
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30.05.2021 19:48 Ответить
а сам ні?
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30.05.2021 21:29 Ответить
я своє вже відмайданив...
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30.05.2021 21:31 Ответить
Спонсор акції- клінінгові компанії.)))
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30.05.2021 18:56 Ответить
А двери фанерой залепили Под офисом Зеленского требуют справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 1303
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30.05.2021 19:01 Ответить
Вони ще не вирішили: скільки ще лямів треба на "прібарахліться" потрібним людям, бо ті, що виділили на відновлення вже зникли, а робота ще й не починалася
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30.05.2021 19:07 Ответить
Не зрозумів!? Я думав нові двері заліпили,щоб... Іспанський сором Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 74
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30.05.2021 20:00 Ответить
Лаковані двері, розбиті шибки...
Фарба з балонів, напевне, нітрована (бо швидко сохне), а двері старі і лаковані, скоріш за все, чимось на масляній основі. І, я впевнений, що були прооліфлені... А нітрофарба з масляною утворюють "соплі" (я це виявив коли збирав моделі літаків і фарбував їх).
Заміна скла не така вже й складна, а якщо я правий про фарбу, то й чищення дверей та поновлення лакування займе не більше 3 діб... Та й коштує йе навіть не десятки тисяч...
Якось так
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30.05.2021 20:16 Ответить
Люди с 95 квартала часто звонят Сергею Стерненко и просят прощение. один раз даже обещали приехать в тюрьму и дать концерт., а Портнов обещал Стерненко подарить уголовный кодекс, который рассчитан только действием в мирное время.
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30.05.2021 19:03 Ответить
Реакція найвеличнішого на цю акцію очикується за тиждень-два... Це ж не Євробачення, де й 12 годин не пройшло від результатів до заяви...
До речі: за 2 роки можна було б вже й завершити реформу судів, яку почав "клятий барига", а не зупиняти її відразу після приходу до влади... Тай владувати ці "узєлєнські" почали з порушення законів. Наївно очикувати від таких справедливості для кожного...
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30.05.2021 19:05 Ответить
Не реакція,а ерекція,і прутнем по роялю,по роялю.
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30.05.2021 20:07 Ответить
"мырнымы акцiями" зе-мародеров не прошибешь.
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2747
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30.05.2021 19:08 Ответить
Даже не тужьтесь: отсидит 15 без амнистии. Зеленскому не нужны враги на свободе. И всех белорусских беглецов сдаст КГБ Беларуси или их посадит Аваков за хранение оружия и наркотиков. Следующим президентом будет Юзик, украинцы народ мудрый...
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30.05.2021 19:10 Ответить
Тобто ти не українец, бовдуре.
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30.05.2021 19:13 Ответить
Та ты шота тоже как-бы с израеля, если слово украинец пишешь без мягкого знака по-украински. Не будь лицемером и не пытайся быть националистичнее самого Степана Андреевича
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30.05.2021 19:18 Ответить
Я тут нічого не пишу, лише диктую. А ти ще й антисеміт.
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30.05.2021 19:21 Ответить
Так ти ще й серло: на когось хочеш списати свою геніальність. Диктуй далі, великий сіоністе
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30.05.2021 19:25 Ответить
А ви ні?Ви любите криворогого рояліста?
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30.05.2021 20:09 Ответить
Я взагалі політиків не люблю, ніяких.
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30.05.2021 20:11 Ответить
Сарказм треба направляти на 73% "мудрого народу"
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30.05.2021 19:19 Ответить
Звичайно, а в Білорусії на 80+% народу. Не позорся
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30.05.2021 22:17 Ответить
В Україні ніхто не сидить довше одного президентського терміну, а так як перемога опозиції абсолютна очевидна зараз, то Стерненка можна чекати у депутатах ради наступного скликання )
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30.05.2021 21:37 Ответить
Можу посперечатись, що у вашому смітті знайдеться обгортка від Петіної карамельки Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 6270
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30.05.2021 20:02 Ответить
"було два обраних. Один все вже зрозумів, інша поїхала" (с).
Хотілося би коментарів від автора цього висліву
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30.05.2021 19:16 Ответить
Волю Стерненку!
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30.05.2021 19:22 Ответить
По перше дійсно, такими мирними акціями ніякого віслюка не переймеш, а по друге сьогодні неділя. А в неділю Вова в п'ятниці по понеділок гуляє безпробудно. Навіть якщо б його Опу захопити - до вівторка ніхто б не поворушився.
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30.05.2021 19:23 Ответить
Весна придет и будет висеть клоун на Киевских каштанах
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30.05.2021 19:26 Ответить
Післязавтра вже літо,ви мабуть Зелений,проспали?
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30.05.2021 20:11 Ответить
Ото й питаннячко: а судді хто?
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30.05.2021 20:46 Ответить
А чим відрізняєтьсяя Зебілятко від своїх кумирів --Лукашеско та Путлєра? І той і другий беруть своїх оппонентів у заручники. Але Бубочка настільки тупа, що не розуміє, що коли за яйця візьмуть його, на захист не вийде ніхто, як і за Мертвечука.
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30.05.2021 19:31 Ответить
Він хоче сказати,тупа курка,що коли зекретина будуть вбивати,то захисників не знайдеться
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30.05.2021 20:28 Ответить
З Медведчуком- то шоу для лохів.
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30.05.2021 20:34 Ответить
Цікаво, як швидко Гантоша Геращенко зробить заяву про причетність Пороху , та коли хтось намалює свастику?
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30.05.2021 19:33 Ответить
Вихідний. Завтра обізветься.
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30.05.2021 19:48 Ответить
на ІСТV. Готується
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30.05.2021 21:11 Ответить
Побільше набирає в рот лайна.
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30.05.2021 21:15 Ответить
Клоун впевнено крокує до авторитаризму. Але, він не розуміє, що помилився Країною. Нічого йому не світить, Українці не москалі, царя не терпітимуть
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30.05.2021 19:54 Ответить
Сначала избрали психа, потом жалуются на жизнь.
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30.05.2021 20:28 Ответить
тобі личить зашморг на шиї.
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30.05.2021 20:30 Ответить
Ето на етом здании Антошка Геращенко вечером увидит нарисованную свастику и надпись "dork"?
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30.05.2021 20:33 Ответить
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6916
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30.05.2021 20:47 Ответить
Ваві не личить президенство в принципі, не те що диктатура.
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30.05.2021 21:06 Ответить
Був на акції.
Не прихильник Порошенка.
Вважаю, що Стерненка треба боронити від русні.
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30.05.2021 21:23 Ответить
Є лише дві речі, якими можна змусити когось робити так, як тобі потрібно. Це шантаж або сила. У цих акцій нема ані сили, ані можливості шантажу.
Як показує досвід на мирні беззубі акції ніхто не реагує, а ось коли показуєш силу, то влада починає торг.
План мінімум зараз це поставити майдан, сформувати самооборону і почати торг
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30.05.2021 21:27 Ответить
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття нікчеми при владі, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 22:21 Ответить
ой, прям диктатура, 37-год, гулаг, караульчик, спасите-помогите.
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30.05.2021 23:50 Ответить
Печаль.
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31.05.2021 01:25 Ответить
путіну поскаржиться треба, реакція буде така ж, це ж блазень кремля.
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31.05.2021 07:17 Ответить
а де мільони ,котрі віділили на ремонт оли.?двері як були поламані ,так мабуть до слідуючого преза і простоять. а стерненку бажано присісти у буцигарню.бо срок він сам собі нагадав, вибиравши собі тюремщика-зелю!
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31.05.2021 09:36 Ответить
Кейс Стерненко, це потужний удар по зеленському, тому треба цим користуватись незважаючи на те ким він був чи є. Просто використати його на свою користь.
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31.05.2021 13:37 Ответить
Переломный момент? Адвокат еще верит этой власти? Зеленый электорат как 1937-м, если к ним прийдут ночью то будут думать что зеленскиц ничего не знает, что это чудовищная ошибка, и пискть письма авакову.
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31.05.2021 10:39 Ответить
 
 