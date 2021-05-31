В ужгородской маршрутке нетрезвый мужчина побил женщину, так как ее ребенок не уступил место пенсионерке. ВИДЕО
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В Ужгороде мужчина несколько раз ударил женщину в маршрутке. Конфликт возник из-за того, что ее ребенок не уступил место пенсионерке.
Информацию об инциденте Суспільному подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, произошло это вчера, 29 мая, на улице Грушевского. "Конфликт возник на глазах у пятилетнего ребенка. 57-летний мужчина стал дергать 36-летнюю женщину, а когда та его оттолкнула, ударил в лицо, нанес еще несколько ударов и скрылся. Его разыскали нетрезвым, свои действия правоохранителям объяснить он не смог ", - рассказала пресс-секретарь.
По факту нанесения умышленных легких телесных повреждений в полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. По делу ведется следствие.
Пожалуйста, подождите...
-Бабцю,вибачте я Вам на ногу наступив.
-Та нічого синку,я тобі вже на спину плюнула.
Доволі хибне уявлення, зазвичай притаманне людині, яка народилася, та виросла у совковому/пост-совковому зоопарку, і яка помилково вважає, що за парканом такий же самий зоопарк.
В нашому місті я лише спостерігав коли китайські або учні, або студенти вдавалися до подібних практик пропонувати місце (бо є вихованими на тоталітарній подвійній моралі), що в свою чергу, виглядало геть недоречним. По-перерше, навряд чи хто погодиться на ваші пропозиції що до місця, бо це, швидше за все, викличе лише почуття сорому в тіє людини (to get embarrassed one), якій ви те пропонуєте, бо, по-суті, це є втручання в її приватне життя (privacy).
Пропонуючи місце незнайомій жінці буде миттєво сприйняте нею як намагання привернути її увагу до вас, що є неприйнятним. По-друге, це може тупо образити людину, якщо вона або похилого віку, або є інвалідом. По-перше, інваліди сприймають дуже боляче, коли будь-хто фокусується на їхніх фізіичних недоліках. По-друге, в будь-якому транспорті є місця для інвалідів, які по закону належать їм за замовчанням. По-третє, в моєму місті все налаштовано таким чином, що інвалід немає жодних перешкод з рухом ніде - ані на вулиці, ані в торгівельному центрі, ані в транспорті, разом з таксі включно. Саме так виглядає справжня турбота за ближніх, а не той антилюдяний треш, який існує в постсовку, починаючи від хамських взаємовідносин в суспільстві, закінчуючи станом цивільої інфраструктури.
В нашому суспільстві є неприйнятним виглядати жалюгідним, і є геть образливим. У левової частки людей існує загострене вічуття власної гідності, та повага до оточуючих в той же час. Коли у вашої машини раптом скінчилося пальне, то обов'язково хтось підійде, та запропонує свою jerry canister. Це саме і є головний commonwealth або mateship, на якому побудовано наше суспільсво.
Стосовно людей похилого віку: мій колишній колєга Питер є людиною за 70. Одного дня він мені каже таке:
- "Мав з'їздити в сіті на метро по справах до офісу якоїсь там bla-bla установи. Останній раз я подорожував на потязі ще тоді, коли у вагонах палили (себто, коли ще молодий був). Стою собі, та дивлюся у вікно. Раптом чую, хтось мене смикає позаду. WTF!? Обертаюсь - стоїть китайська дівчинка, яка мені каже:
- "Сідайте, сер, будь-ласка."
Я нічого не зрозумів, і питаю в неї:
-"Нахіба, я маю сідати?"
А вона каже:
"Так ви ж старенький, то вам треба надати місце"
Мене це обурило, і я кажу їй:
-"Ні, зі мною все гаразд, від'*****", а сам думаю, чи невжеж я виглядаю так погано? Було дуже неприємно!
Тоді я Пітеру розповів всю природу того явища, про подвійну тоталітарну мораль, та про те, коли у 2012 в Китаї згоріло в пожежі 600 дітей в приміщенні під час піонерських зборів, і всім було насрати на те, а уряд запопадливо видаляв в мережі всю інфу стосовно тієї трагедії.
"открыть перед девушкой двери"
по-перше, 99.9% відсотків дверей в нас відчиняється автоматично. По-друге, фіксація уваги виключно на "дєвушкє", лише виказує нехтування іншими людьми, і є проявом дикунства та безкультуря.
Для вас має бути шоком той факт, що в нашій культурі, коли чоловік і жінка під час побачення вечеяють в ресторані, то кожен з них сплачує за себе сам, а не як в совку/пост-совку, чоловік має платити за жінку. Таке є неприйнятним. якщо ваша жінка згодна, щоб за неї платили, то вона відвертий gold gigger, і вам мої співчуття, (звісно, якщо ви не селебріті, якій дарує діаманти та нерухомість за гарну гру на шкіряній флейті).
Тепер вам має бути зрозумілим рівень вашої загальної "морально-етичної" девіації.
И нефиг кому то уступать место.
Люблю Україну і ненавиджу державу в ній!
Бо про людей ніхто не думає,лиш би три шкури здерти.
Чому в межах міста,деруть штраф за непристебнутий пасок безпеки і дозволяють
перевозити стоячих в маршрутках?Що мало аварій з маршрутками?
Чи не зрозуміло,що при різкому гальмуванні,дитина на руках у сидячої мами,
отримає травми не сумісні з життям!??????????І нічо не докажеш,бо білетів нема.
ВСІ СТОЯЧІ ПАСАЖИРИ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД!!!!!!!!!!!!!!
дальше все лирика и тупое словесное поносение...
но когда мамаша стала возле бухого идиота, то нужно вести себя аккуратнее. а она позволила себе не только язык распускать, но и руки... за что и получила в лицо. думать надо головой! а есть такие неадекваты, еще и пистолет достал бы, и пристрелил тупую козу! да, его бы посадили (опять же, если нет справки из дурки), только ей бы легче не было, лежа на кладбище....
щодо "культури, виховання", це оціночні категорії. У СРСР була така норма культури поступатись місцем особам похилого віку. Я би не сказав, що вона зараз має право на існування. Інвалідам, вагітній жінці так. Особі дуже, дуже похилого віку, також, а за формальними ознакою, бо він пенсіонер, ні.
До того ж, пенсіонери мають платити за проїзд, менше будуть безцільно використовувати транспорт.
Що взагалі з нацією, люди??? За що ви всі так ненавидите українських дітей?