РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3968 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
23 188 238
избиение (9709) Нацполиция (15725) Ужгород (421)

В ужгородской маршрутке нетрезвый мужчина побил женщину, так как ее ребенок не уступил место пенсионерке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Ужгороде мужчина несколько раз ударил женщину в маршрутке. Конфликт возник из-за того, что ее ребенок не уступил место пенсионерке.

Информацию об инциденте Суспільному подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, произошло это вчера, 29 мая, на улице Грушевского. "Конфликт возник на глазах у пятилетнего ребенка. 57-летний мужчина стал дергать 36-летнюю женщину, а когда та его оттолкнула, ударил в лицо, нанес еще несколько ударов и скрылся. Его разыскали нетрезвым, свои действия правоохранителям объяснить он не смог ", - рассказала пресс-секретарь.

По факту нанесения умышленных легких телесных повреждений в полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. По делу ведется следствие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет. ФОТО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Цей чоловік,просто сміття.
показать весь комментарий
30.05.2021 22:15
+19
Ні не правильно.Немає в законах.щоб діти поступалися і стояли в маршрутках.
показать весь комментарий
30.05.2021 22:26
+15
***
в трамвае бабушке с кошелкой
геннадий место уступил
она подумала с чего бы
на всякий случай прокляну
показать весь комментарий
30.05.2021 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
З комента не зрозуміло, хто наволоч. Але це неважливо. Причина в озлобленості людей.
показать весь комментарий
31.05.2021 00:21 Ответить
А где ты там " чоловіка" увидел? Чоловік сам уступает место пенсам, а не до детей доклепуется. А это просто пьяное быдло, которое распускает руки.
показать весь комментарий
31.05.2021 00:34 Ответить
а может он сам пенс. нет аргументов обвини что пьяный...
показать весь комментарий
31.05.2021 08:40 Ответить
А заголовок и текст новости читать не пробовали? А видео посмотреть слабо?
показать весь комментарий
31.05.2021 21:22 Ответить
пнх чмо
показать весь комментарий
31.05.2021 22:19 Ответить
Мог не подписываться - и так видно.
показать весь комментарий
01.06.2021 02:00 Ответить
внесу ясность, всё вышенаписанное это про тебя, и куда тебе идти
показать весь комментарий
01.06.2021 07:10 Ответить
С какого простите перепугу кто то там кому то что то должен? Можно быть культурным и воспитанным. Но это никак не означает, что ему должны. Если человек считает нужным, он уступит место. А распускать руки и язык, уже права нет. В польше такой жест даже не приветствуется, а наши рагули всю жизнь думают что им должны!
показать весь комментарий
31.05.2021 00:21 Ответить
Этот урод сам уступить не хочет, а раскрыл пасть на женщину с ребенком. Таких надо выкидывать из автобуса и ушатывать.
показать весь комментарий
06.06.2021 02:36 Ответить
Кстати да, меня поражают такие. Я как был мальком, меня такие и шпыняли. Как то раз ехал в маршрутке, было сломано колено, уселся значит. А мне начинают мораль читать все "неравнодушные" мол, бабке не уступил место, бык молодой. Пояснил, мол с коленом беда, так еще и ******** обозвали. Так что, я свами полностью согласен, таким умным нужно в нос давать в пол силы, для на чала.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:06 Ответить
дай ка ти ей еще -для ума
показать весь комментарий
31.05.2021 00:47 Ответить
Или тебе - для того, чтоб не лепил горбатого.
показать весь комментарий
31.05.2021 04:05 Ответить
і тобі бажано ногами
показать весь комментарий
03.06.2021 22:53 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
05.06.2021 03:32 Ответить
ага
показать весь комментарий
05.06.2021 05:17 Ответить
Значит я в тебе не ошибся.
показать весь комментарий
06.06.2021 00:33 Ответить
ти головне в собі не ошибісь
показать весь комментарий
06.06.2021 00:58 Ответить
А ты за меня не переживай. Любят кацапы лезть ко всем со своими советами. Страна советов. Кацапа даже можно вывезти в США, но кацапа из кацапа вывезти невозможно.
показать весь комментарий
06.06.2021 02:33 Ответить
це таких як ти то завезуть то вивезуть а нормальні люди самостійно їздять по світу
показать весь комментарий
06.06.2021 06:24 Ответить
В маршрутці.
-Бабцю,вибачте я Вам на ногу наступив.
-Та нічого синку,я тобі вже на спину плюнула.
показать весь комментарий
31.05.2021 00:56 Ответить
Скаженіле "уступаніє мєст" - це невід'ємний атрибут совка, та й будь-якого комуністично-тоталітарного суспільства. Це є взірцевий приклад подвійної моралі, де всі так, наче, "піклуються" за людину, життя якої, в той же час, не вартує нічого.
показать весь комментарий
31.05.2021 01:21 Ответить
нет ничего плохого в том что бы уступить если мест свободных нет ... или пропустить человека в очереди , или открыть перед девушкой двери ....в этом нет совка это называется ЭТИКА.
показать весь комментарий
31.05.2021 20:56 Ответить
"нет ничего плохого в том что бы уступить"

Доволі хибне уявлення, зазвичай притаманне людині, яка народилася, та виросла у совковому/пост-совковому зоопарку, і яка помилково вважає, що за парканом такий же самий зоопарк.
В нашому місті я лише спостерігав коли китайські або учні, або студенти вдавалися до подібних практик пропонувати місце (бо є вихованими на тоталітарній подвійній моралі), що в свою чергу, виглядало геть недоречним. По-перерше, навряд чи хто погодиться на ваші пропозиції що до місця, бо це, швидше за все, викличе лише почуття сорому в тіє людини (to get embarrassed one), якій ви те пропонуєте, бо, по-суті, це є втручання в її приватне життя (privacy).
Пропонуючи місце незнайомій жінці буде миттєво сприйняте нею як намагання привернути її увагу до вас, що є неприйнятним. По-друге, це може тупо образити людину, якщо вона або похилого віку, або є інвалідом. По-перше, інваліди сприймають дуже боляче, коли будь-хто фокусується на їхніх фізіичних недоліках. По-друге, в будь-якому транспорті є місця для інвалідів, які по закону належать їм за замовчанням. По-третє, в моєму місті все налаштовано таким чином, що інвалід немає жодних перешкод з рухом ніде - ані на вулиці, ані в торгівельному центрі, ані в транспорті, разом з таксі включно. Саме так виглядає справжня турбота за ближніх, а не той антилюдяний треш, який існує в постсовку, починаючи від хамських взаємовідносин в суспільстві, закінчуючи станом цивільої інфраструктури.
В нашому суспільстві є неприйнятним виглядати жалюгідним, і є геть образливим. У левової частки людей існує загострене вічуття власної гідності, та повага до оточуючих в той же час. Коли у вашої машини раптом скінчилося пальне, то обов'язково хтось підійде, та запропонує свою jerry canister. Це саме і є головний commonwealth або mateship, на якому побудовано наше суспільсво.

Стосовно людей похилого віку: мій колишній колєга Питер є людиною за 70. Одного дня він мені каже таке:
- "Мав з'їздити в сіті на метро по справах до офісу якоїсь там bla-bla установи. Останній раз я подорожував на потязі ще тоді, коли у вагонах палили (себто, коли ще молодий був). Стою собі, та дивлюся у вікно. Раптом чую, хтось мене смикає позаду. WTF!? Обертаюсь - стоїть китайська дівчинка, яка мені каже:
- "Сідайте, сер, будь-ласка."
Я нічого не зрозумів, і питаю в неї:
-"Нахіба, я маю сідати?"
А вона каже:
"Так ви ж старенький, то вам треба надати місце"
Мене це обурило, і я кажу їй:
-"Ні, зі мною все гаразд, від'*****", а сам думаю, чи невжеж я виглядаю так погано? Було дуже неприємно!
Тоді я Пітеру розповів всю природу того явища, про подвійну тоталітарну мораль, та про те, коли у 2012 в Китаї згоріло в пожежі 600 дітей в приміщенні під час піонерських зборів, і всім було насрати на те, а уряд запопадливо видаляв в мережі всю інфу стосовно тієї трагедії.

"открыть перед девушкой двери"
по-перше, 99.9% відсотків дверей в нас відчиняється автоматично. По-друге, фіксація уваги виключно на "дєвушкє", лише виказує нехтування іншими людьми, і є проявом дикунства та безкультуря.
Для вас має бути шоком той факт, що в нашій культурі, коли чоловік і жінка під час побачення вечеяють в ресторані, то кожен з них сплачує за себе сам, а не як в совку/пост-совку, чоловік має платити за жінку. Таке є неприйнятним. якщо ваша жінка згодна, щоб за неї платили, то вона відвертий gold gigger, і вам мої співчуття, (звісно, якщо ви не селебріті, якій дарує діаманти та нерухомість за гарну гру на шкіряній флейті).

Тепер вам має бути зрозумілим рівень вашої загальної "морально-етичної" девіації.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:04 Ответить
ахахахах))) боже какой ты п0ц) просто узколобая дичь) специально всё прочитал что бы не осталось тени сомнения ))))ааххаха
показать весь комментарий
01.06.2021 16:43 Ответить
так ясєн_красєн, шо будь-який мешканець зоопарку завжди ображений на будь-кого, хто по той бік паркану. Цивілізаційного паркану.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:59 Ответить
тебе виднее ... олень)
показать весь комментарий
27.06.2021 17:39 Ответить
Это видео, как комментарии здесь - срез нашего общества. Мужик как и комментаторы знают, что и как должен делать кто то другой, как правильно поступать и что такое хорошо, а что такое плохо. А если кто то несогласен тут же проявляется агрессия. А мог бы просто..... сам встать и уступить место бабульке.
показать весь комментарий
31.05.2021 08:20 Ответить
Совок закончился!
И нефиг кому то уступать место.
показать весь комментарий
31.05.2021 09:39 Ответить
Шануймося українці!
Люблю Україну і ненавиджу державу в ній!
Бо про людей ніхто не думає,лиш би три шкури здерти.
Чому в межах міста,деруть штраф за непристебнутий пасок безпеки і дозволяють
перевозити стоячих в маршрутках?Що мало аварій з маршрутками?
Чи не зрозуміло,що при різкому гальмуванні,дитина на руках у сидячої мами,
отримає травми не сумісні з життям!??????????І нічо не докажеш,бо білетів нема.
ВСІ СТОЯЧІ ПАСАЖИРИ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 09:48 Ответить
начнем с главного - само бухое тело сидело, когда бабулька стояла!

дальше все лирика и тупое словесное поносение...

но когда мамаша стала возле бухого идиота, то нужно вести себя аккуратнее. а она позволила себе не только язык распускать, но и руки... за что и получила в лицо. думать надо головой! а есть такие неадекваты, еще и пистолет достал бы, и пристрелил тупую козу! да, его бы посадили (опять же, если нет справки из дурки), только ей бы легче не было, лежа на кладбище....
показать весь комментарий
31.05.2021 09:57 Ответить
Для початку, чому п'яних взагалі до автобусу пускають? Має гроші бухати, може і на таксі знайти. Мала дитина має дивитись на якесь бидло...
щодо "культури, виховання", це оціночні категорії. У СРСР була така норма культури поступатись місцем особам похилого віку. Я би не сказав, що вона зараз має право на існування. Інвалідам, вагітній жінці так. Особі дуже, дуже похилого віку, також, а за формальними ознакою, бо він пенсіонер, ні.
До того ж, пенсіонери мають платити за проїзд, менше будуть безцільно використовувати транспорт.
показать весь комментарий
31.05.2021 10:01 Ответить
В западной Европе, куда мы так стремимся, кто первый занял место тот и сидит. Попробуйте уступить старушке где-нибудь в Германии место и удивитесь. Особенно умиляют коменты западенцев-этих носителей традиционных семейных ценностей- вы поедьте куда-нибудь дальше чем на работу в католическую Польшу и посмотрите кто там и кому уступает места. Западенцы а совок в головах усе равно засел.
показать весь комментарий
31.05.2021 11:41 Ответить
Бігме, дорослий чоловік, замість того щоб самому вступити місце бабці, вимагає цього від матері з дитиною! А потім питають, чому ми не живемо та не воюємо, як ізраїльтяни - нація, в якої діти та їхнє здоров'я і майбутнє завжди стояло на першому місці, порівняно навіть із життям та здоров'ям старушок. У що внаслідок Голодомору виродились українці? Кожен другий загартовує дітей "по Комаровському"(тобто по цигансько-англійському), внаслідок чого у мене немає сусідів, в яких дитина не перенесла б одно-два запалення легенів задовго до коронавірусу!!! Кормлять дітей пальмовими цукерками та неякісними продуктами, внаслідок чого євреї для своїх дітей роблять окремі дитсадки, де навіть самі печуть хліб, українському хлібу не довіряють більше!
Що взагалі з нацією, люди??? За що ви всі так ненавидите українських дітей?
показать весь комментарий
31.05.2021 12:13 Ответить
Высновок: во время пандемии в автобусе мало того , что не должно быть стоячих мест(за счет увеличения единиц транспорта на маршруте), но и сидеть должны через одну пустую сидушку, друг от друга. Все вопросы - к муниципальным властям - почему не организовали надлежащим образом сервис. А к распустившему зебилоиду руки нужно заехать в дюндель не отходя от кассы...
показать весь комментарий
31.05.2021 18:29 Ответить
когда я был мелкий мне было не впадло место уступить .... так что тут баба виновата ...впрочем получила заслужено ...
показать весь комментарий
31.05.2021 20:51 Ответить
Жаль что тебя, когда ты был мелкий, не пороли. Может быть научился бы уступать женщинам и детям.
показать весь комментарий
06.06.2021 02:39 Ответить
Страница 3 из 3
 
 