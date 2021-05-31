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взрыв (6094) Киев (24529) Нацполиция (15725)

Сдетонировало в руках: ночью в Шевченковском районе Киева в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

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Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

По данным "Магнолии-ТВ", мощный взрыв прогремел в 9-этажном доме. Что-то похожее на сильный хлопок жители дома по улице Зоологической услышали ночью.

Как удалось узнать съемочной группе, рвануло на первом этаже. Местные жители подозревают, что взорвалась граната, и спасатели сообщили, что повреждения от взрыва газа другие. 

Сдетонировало в руках: ночью в Шевченковском районе Киева в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший 01
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Нормально. Естественный отбор.
Удивительно - откуда у тупой обезьяны граната?
Не понимаю.
У меня тоже были две эфки. Все под роспись. И сдавал на ротации под роспись.
Даже мыслей не было учудить и увезти домой.
А если бы и увез - так это оружие.
Есть оружейная дисциплина.
Пьешь - даже не смотри в ту сторону.
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31.05.2021 10:15 Ответить
Не держал в руках,но интерессно:номера на гранатах есть?
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31.05.2021 11:13 Ответить
нет
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31.05.2021 11:16 Ответить
Что такое "хлопОк"?
Мы уже на рассее живем?
Есть нормальное слово "взрыв".
Не уподобляйтесь ублюдочным сми рассеи.
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31.05.2021 10:32 Ответить
не обращайте внимания, это естественный отбор. желательно только чтобы он происходил на едине.
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31.05.2021 15:21 Ответить
 
 