Сдетонировало в руках: ночью в Шевченковском районе Киева в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший. ВИДЕО

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

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Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

По данным "Магнолии-ТВ", мощный взрыв прогремел в 9-этажном доме. Что-то похожее на сильный хлопок жители дома по улице Зоологической услышали ночью.

Как удалось узнать съемочной группе, рвануло на первом этаже. Местные жители подозревают, что взорвалась граната, и спасатели сообщили, что повреждения от взрыва газа другие.

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