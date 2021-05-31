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"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале пользователя Поліція Дніпро

Судя по записи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль. 

После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа.

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал Цензор.НЕТ данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+106
Быдло-скот "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду - Цензор.НЕТ 1956
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31.05.2021 11:24
+82
"Орлы" Авакова
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31.05.2021 11:24
+45
Свиносемья. Общество деградирует, данная свиносемья - депилов, этому отличное подтверждение.
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31.05.2021 11:27
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"...Геращенко прокомментировал данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование".

Как можно уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования, ау?!
Изучите свои приказы невiгласи!
Потом мент восстановится, получит с нас за его невынужденный прогул и будет вам факи показывать...
И будет вполне прав, раз вы такие нулевые.

"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 8421
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01.06.2021 09:30 Ответить
Респект Петру. Все таки молодежь у нас небезразличная растет, ни разу не совок, не первый раз с этим сталкиваюсь.
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01.06.2021 09:30 Ответить
Кто такой?
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01.06.2021 11:50 Ответить
Петя був посланий у вірному напрямку. Хай порно дома знімає, збочинець.
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02.07.2021 19:30 Ответить
Быдло сейчас цветет и пенится по всей стране!
От безнаказанности и вседозволенности сегодняшней, они вообще берега попутали!
Такая коррупция и преступность позволены сейчас из-за того, что такое же совершенно откровенно и не прикрыто происходит в высших эшелонах власти! "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 6465
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01.06.2021 10:18 Ответить
Парадокс: здесь праведные комментаторы иногда хамовитей, злее и агрессивней этих людей на видео. И ничего: остальные лайкуют и поддакивают; ну и по ходу вздыхают о низком уровне культуры и эмпатии в обществе. "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 6928
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01.06.2021 10:28 Ответить
Наоборот, полицейский довольно добродушный и учтивый.
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01.06.2021 10:35 Ответить
А дама вообще- супер.😄
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02.07.2021 19:31 Ответить
Про що з кобилою їбучою можно стільки говорити?Витягнути за патли і обісцяти
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01.06.2021 14:31 Ответить
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