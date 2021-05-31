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"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале пользователя Поліція Дніпро.
Судя по записи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль.
После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа.
Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал Цензор.НЕТ данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование.
Топ комментарии
+106 Підлога Маккартні
показать весь комментарий31.05.2021 11:24
+82 serh
показать весь комментарий31.05.2021 11:24
+45 Василий Сантадок
показать весь комментарий31.05.2021 11:27
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Как можно уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования, ау?!
Изучите свои приказы невiгласи!
Потом мент восстановится, получит с нас за его невынужденный прогул и будет вам факи показывать...
И будет вполне прав, раз вы такие нулевые.
От безнаказанности и вседозволенности сегодняшней, они вообще берега попутали!
Такая коррупция и преступность позволены сейчас из-за того, что такое же совершенно откровенно и не прикрыто происходит в высших эшелонах власти!