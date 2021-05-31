"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду. ВИДЕО

Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале пользователя Поліція Дніпро.

Судя по записи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль.

После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа.

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал Цензор.НЕТ данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование.

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