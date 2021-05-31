Разумков еще не видел законопроект о деолигархизации: В ближайшее время документ появится в парламенте. ВИДЕО

Спикер ВР Дмитрий Разумков не видел законопроект о деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По его словам, в ближайшее время законопроект должен появиться в парламенте, после чего его можно будет обсуждать.

Говоря о существующих в ВР так называемых групп влияния, Разумков отметил: "Весь парламент должен быть группой влияния для всего народа".

Он также подчеркнул, что во всем мире есть лоббизм, но в Украине он часто имеет коррупционную составляющую.

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