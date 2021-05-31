Разумков еще не видел законопроект о деолигархизации: В ближайшее время документ появится в парламенте. ВИДЕО
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Спикер ВР Дмитрий Разумков не видел законопроект о деолигархизации.
Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, в ближайшее время законопроект должен появиться в парламенте, после чего его можно будет обсуждать.
Говоря о существующих в ВР так называемых групп влияния, Разумков отметил: "Весь парламент должен быть группой влияния для всего народа".
Он также подчеркнул, что во всем мире есть лоббизм, но в Украине он часто имеет коррупционную составляющую.
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Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
Тому Пороха не будуть садити, щоб не зруйнувати міф, але життя отруювати ще як(