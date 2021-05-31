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ВР (28721) законопроект (3038) олигарх (1016) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков еще не видел законопроект о деолигархизации: В ближайшее время документ появится в парламенте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер ВР Дмитрий Разумков не видел законопроект о деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в ближайшее время законопроект должен появиться в парламенте, после чего его можно будет обсуждать.

Говоря о существующих в ВР так называемых групп влияния, Разумков отметил: "Весь парламент должен быть группой влияния для всего народа".

Он также подчеркнул, что во всем мире есть лоббизм, но в Украине он часто имеет коррупционную составляющую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов

Автор: Ірина Дашківська
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свічка@svecha6

Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
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31.05.2021 12:35 Ответить
Это такой же "закон" как и "закон" о депутатской неприкосновенности. Лично Зеля будет решать кто олигарх, а кто нет. Дорвалось до власти квартальное чучело...
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31.05.2021 12:36 Ответить
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
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31.05.2021 12:39 Ответить
Олигарх без взяточника- чиновника нолевая величина.
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31.05.2021 12:39 Ответить
Пішаки олігархів клЕпають деолігархічне законодавство...🥴
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31.05.2021 13:04 Ответить
Закон має бути виписаний так - олігарх це людина, яка хворіє діабетом, виробляє продукцію "Рошен", ходить в ПЦУ і володіє телевізійними каналами "Прямий" і "5".
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31.05.2021 13:10 Ответить
Так і буде, бо в зелених фантазіях наріду існує міф, якщо щоколядного баригу посадити в тюрму, то в Україні наступить рай: Ху..ло поверне Крим, Лугандонія щезне, війна закінчиться перемогою ЗСУ, квартплата і податки зменшаться, зарпалата і пенсії збільшаться, іншими словами всім буде за потребами по махсимуму, а від кожного в залежності від бажання (в наріду бажання зрозуміло яке)
Тому Пороха не будуть садити, щоб не зруйнувати міф, але життя отруювати ще як(
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31.05.2021 14:35 Ответить
 
 