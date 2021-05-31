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Разумков об обвинениях в блокировании законопроекта о ликвидации ОАКС: Не нужно ляпать языком. Еще нет решения комитета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока законопроект о ликвидации Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока еще нет решения профильного комитета по этому документу, а как только оно появится, руководство парламента вынесет законопроект в сессионный зал.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, что "злые языки" обвиняют спикера в блокировании рассмотрения законопроекта, он заявил: "А "злые языки" это кто? Передайте "злым языкам", что если кто-то что-то комментирует, то нужно это делать компетентно, в рамках нашего законодательства и не ляпать языком, извините за такое не парламентское высказывание. … Для того, чтобы рассмотреть вопрос по сути нужно соответствующее решение комитета".

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.
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"Не ляпай языком, как корова лопатой!"
Народная мудрость. Разумков об обвинениях в блокировании законопроекта о ликвидации ОАКС: Не нужно ляпать языком. Еще нет решения комитета - Цензор.НЕТ 2339
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31.05.2021 12:59 Ответить
Да , - Если еще не прошел комитет , то где то чрез год может и попадет к Разумкову , а за этот период Вовк должен принять неотложные судебные решения .
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31.05.2021 13:03 Ответить
А зелень пиз-ла что уже передала в ВР......
Надо очн ставку делать?
Хотя зелень , да и Розумков пиз-т что дышит......
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31.05.2021 13:04 Ответить
зразу видно, що цей недоРазумков - дуже інтелігентна та освідчена людина))
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31.05.2021 13:06 Ответить
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный .....
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31.05.2021 14:16 Ответить
А если вежливо спросить у разумкова какого хрена нет решения этого твоего комитета?Чем ты и твои комитеты там занимаются?(вопрос риторический) На фига ты там нужен,бездельник Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету - Цензор.НЕТ 442
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31.05.2021 16:18 Ответить
 
 