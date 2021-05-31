Разумков об обвинениях в блокировании законопроекта о ликвидации ОАКС: Не нужно ляпать языком. Еще нет решения комитета. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Пока законопроект о ликвидации Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) не готов к рассмотрению в Верховной Раде.
Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, пока еще нет решения профильного комитета по этому документу, а как только оно появится, руководство парламента вынесет законопроект в сессионный зал.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что "злые языки" обвиняют спикера в блокировании рассмотрения законопроекта, он заявил: "А "злые языки" это кто? Передайте "злым языкам", что если кто-то что-то комментирует, то нужно это делать компетентно, в рамках нашего законодательства и не ляпать языком, извините за такое не парламентское высказывание. … Для того, чтобы рассмотреть вопрос по сути нужно соответствующее решение комитета".
Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.
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Народная мудрость.
Надо очн ставку делать?
Хотя зелень , да и Розумков пиз-т что дышит......