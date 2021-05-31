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Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В пятницу, 28 мая, оперативники управления стратегических расследований в Киеве при силовой поддержке полка полиции особого назначения провели спецоперацию по освобождению похищенной женщины, которую злоумышленники заставляли отдать несуществующий долг. Задержаны четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Правоохранители установили, что в состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе - выходцы из других стран. В течение длительного времени под угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тыс. грн ежемесячно за погашение несуществующего долга.

"Для убедительности в решительности их действий злоумышленники отобрали 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Поэтому, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон", - сказано в сообщении.

Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 01

По данным правоохранителей, в пятницу, 28 мая, полицейские провели спецоперацию для освобождения потерпевшей и задержания участников преступной группы: "В Киеве на проспекте Лесном правоохранители заблокировали автомобиль фигурантов и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время задержания фигуранты оказали сопротивление полицейским и пытались убежать. Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства у задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей".

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Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 02

29 мая следователи следственного управления полиции Киева всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 31 мая, подозреваемым будут избирать меры пресечения. Прокуроры Киевской городской прокуратуры обратились в суд с ходатайством об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 03
Фото: сайт МВД

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.

Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 04

Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 05
Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 06
Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны 07
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Топ комментарии
+3
Выходцы из других стран? А почему не говорите конкретно; каких стран?
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31.05.2021 16:21
+3
Эти морды нужно было по асфальту протащить
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31.05.2021 16:22
+2
Швейцария, Сингапур, Япония, Австрия, Финляндия, конечно. На заработки гастролируют.
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31.05.2021 16:55
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Какая-то фантазия . Копайте глубже . Может и не долг . Слуг не похищают . Полицейские провели спецоперацию по освобождению похищенной женщины в Киеве, четверо злоумышленников задержаны, - МВД - Цензор.НЕТ 4934
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31.05.2021 14:53 Ответить
Вангуешь недорого?
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31.05.2021 15:00 Ответить
ага... таких хитровы***х отдолжить и не отдавать нужно на органы пускать! У меня сейчас ситуация, поставки в торговую сеть, не возврат 300тыс грн. Не отказываются от долга но и не отдают...
Что делать? Судится??? В Украине???... ну такое!
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31.05.2021 18:23 Ответить
За такие суммы кого то похищать, что то тут не так.
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31.05.2021 15:05 Ответить
А где морды лиц ?
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31.05.2021 15:21 Ответить
Эти морды нужно было по асфальту протащить
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31.05.2021 16:22 Ответить
Самое главное,где Малюска с паяльником....
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31.05.2021 15:56 Ответить
Он занят. Создает блок со шмыгалём.
Будет блок Малюська Шмыгаль
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31.05.2021 17:00 Ответить
Выходцы из других стран? А почему не говорите конкретно; каких стран?
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31.05.2021 16:21 Ответить
Швейцария, Сингапур, Япония, Австрия, Финляндия, конечно. На заработки гастролируют.
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31.05.2021 16:55 Ответить
Без датчан и норвежцев тоже вряд ли обошлось))
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31.05.2021 17:41 Ответить
в наших краях обычно это спустившиеся с гор Кавказа
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31.05.2021 19:54 Ответить
Не , кавказцы эще те бандиты , но честь - бурегут Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано - Цензор.НЕТ 2383
Разве что их использовали - подставили Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано - Цензор.НЕТ 5360
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31.05.2021 20:25 Ответить
у бандитов есть честь ?
чурки ведут себя у нас как окупанты , и понимают только язык силы , и если они взяли заложников за выкуп - нахватать ихней родни и в яму , только так- все за одного
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31.05.2021 21:41 Ответить
И кто впустил их и дал разрешение въехать в страну и за какие такие заслуги? Вечная загадка.
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01.06.2021 11:15 Ответить
 
 