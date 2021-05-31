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"День советского пограничника" отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Активисты Днепра подготовили обращения в полицию, СБУ, Офис президента и Украинский институт национальной памяти в связи с тем, что в пятницу, 28 мая в городе состоялись торжества в честь "советского" дня пограничника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам инициатора обращений Андрея Кулиша, мероприятие проходило на Сичеславской набережной, участники публично развернули флаг с серпом и молотом. Кроме того, была замечена раздача материалов, пропагандирующих Российскую Федерацию, ее символику и войска.

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"Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, - это их право. Мы против того, когда демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага. Меня беспокоит, что приобщались дети, которые были одеты в советскую форму, держали в руках карту СССР. Прославлять это - это надругательство над памятью", - сказал Андрей Кулиш.

Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти - дать свою оценку и публично отреагировать.

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Как сообщает "Информатор", празднования 28 мая прошли возле памятника погибшим воинам-афганцам. Участие в них приняли больше сотни людей с цветами и в зеленых фуражках. На площади поставили колонку и включили тематические песни. В 10:00 колонна участников акции организованно подошла к памятнику и выстроилась в полукруг. Перед собравшимися выступили главы областных и городских союзов ветеранов, а после этого желающие возложили цветы в память о погибших пограничниках.

Участники празднований рассказали журналистам, что знают, что в Украине день пограничника отмечают 30 апреля, но хотят соблюсти свои старые обычаи и привычки.

День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 01
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 02
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 03
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 04
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 05
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 06
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 07
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 08
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 09
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 10
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 11
День советского пограничника отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать 12

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Советские тараканы в голове-самые живучие...
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31.05.2021 16:30
+24
бо ідеологічні.
і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
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31.05.2021 16:30
+23
Так и зарплату таким людям в советских рублях давать.
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31.05.2021 16:41
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Советские тараканы в голове-самые живучие...
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31.05.2021 16:30 Ответить
бо ідеологічні.
і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
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31.05.2021 16:30 Ответить
Цікаво- чому ці клони не стали свого часу на захист совка, коли той розвалювався?!
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31.05.2021 19:50 Ответить
Скільки ще вати в країні...
А це дозволила влада "какая разніца"
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31.05.2021 16:30 Ответить
"День советского пограничника" отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать - Цензор.НЕТ 4675
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31.05.2021 16:34 Ответить
А що тут такого?
Люди які служили в ПВ при Союзі - святкують це свято 28 травня.
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31.05.2021 16:32 Ответить
Так и зарплату таким людям в советских рублях давать.
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31.05.2021 16:41 Ответить
Можна ще магнітофонами "Весна" "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 668
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31.05.2021 16:55 Ответить
Это уже две зарплаты и охренительная очередь (сли повезет).
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31.05.2021 18:01 Ответить
украинская погранслужба тоже 28-го отмечала до недавних пор. празнуйте, пожалуйста, это ваше право и ваши воспоминания. запрещенную символику только не тащите на люди и лицо не теряйте.
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31.05.2021 16:45 Ответить
Ви фуру коли-небудь бачили? Будь-яку, не обов'язково зелену. Там є і зірка і серп з молотком. Нагрудні знаки "відмінник прикордонних військ" 1 та 2 ступенів містять символіку КДБ СРСР, не кажучи вже про бойові нагороди. Тож нарікати слід на закон, а не на його невиконання.
Жоден колишній радянський прикордонник без наказу не вдягне ******** однострій.
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31.05.2021 17:05 Ответить
ну, можна и молитвой лоб разбить. выходите в центр киева/москвы/тель-авива/ситинейм, взяв в руки плакат со свастикой и обьясняйте, что это древний арийский и ведический символ плодородия.
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31.05.2021 20:03 Ответить
Эти олени просрали СССР хотят просрать и Украину.
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31.05.2021 16:59 Ответить
Твоє "СРСР" - це була московська імперська байка для оленів. Просто черговому поколінню українців набридло прикидатися оленям. Тож коли якісь придурки на московії оголосили "незалежність" від окупованих територій, то в Україні проти цього ніхто не був проти. )))
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31.05.2021 17:25 Ответить
На фото - ні радянських , ні тим більше - російських прапорів - не показано !
Ну , як релікт - на такому святі - ще би допустив "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 9478
А за російські - мінімум 15 діб - затримання з прибиранням смітття "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 1947
А те що прикордонники відносилися до КГБ -воно їх просто сильніше перевіряло - щоб хто зі зброєю просто у країну ворога не перейшов темною нічкою "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 318 "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 7695
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31.05.2021 22:05 Ответить
времена сейчас настали, что активистов вполне могут отправить пограничником куда-нибудь на Кушку, чтобы не доставали своим присутствием здесь.
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31.05.2021 16:34 Ответить
Ну помечтай...
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31.05.2021 19:03 Ответить
Старые пердуны вишли похайповать...
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31.05.2021 16:36 Ответить
Відмазаний у 90-х?
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31.05.2021 17:06 Ответить
какая власть должна отреагировать ? Если власть в Украине теперь сепарная.
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31.05.2021 16:36 Ответить
Т.к. в 2014 г. у Коломойского было соответствующее настроение, то по Днепру ездили микроавтобусы с "братвой". И как только собиралась малейшая толпа подобной ваты, подъезжали и битами поясняли "за Украину". Не взирая на возраст и пол. Лично видел как оголтелых ватных пенсионеров с красными флагами выносили с носаря. И через месяц такой профилактики ... Днепр - самый проукраинский город.
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31.05.2021 16:37 Ответить
Жопошники з "Радіо Сволота" знають що День прикордонника був офіційно встановлений указом Президента ще в 2003 році і проіснував в цій даті до 2018? Якими мерзенним бидлом треба бути, щоб не знати свою власну історію. А люди пам'ятають де вони служили і це їх право святкувати. А іншим - щасливо політати на своєму пердячому пару))) "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 8533
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31.05.2021 16:40 Ответить
гебня святкує 🤨
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31.05.2021 16:41 Ответить
таки да, КГБешников бывших не бывает
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31.05.2021 19:14 Ответить
Ну не знаю, день прикордонника України до 2018 теж був 28 травня, Указом Президента України від 21 травня 2003 року № 431[3] «Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 травня 1992 року N 308» свято встановлено 28 травня.
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31.05.2021 16:42 Ответить
Это встреча и вспоминание о прошлом прекрасном нелегком времени и осуждать людей которые отдали лучшие годы своей жизни службой в армии СССР и отмечают день пограничника - удел тупости...
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31.05.2021 16:45 Ответить
Тут справа наіть не в СРСР, більшість українських прикордонників теж звикли справляти 28 травня, хоча і не ******* москалів.
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31.05.2021 16:47 Ответить
В Сумах до речі, також святкували День прикордонника 28 травня.
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31.05.2021 16:46 Ответить
Походу на их фоне ЛГБТ меркнет "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 2168
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31.05.2021 16:49 Ответить
советские пограничники стреляли в тех кто хотел вырваться из коммунистического "рая"..граница на замке!
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31.05.2021 16:49 Ответить
Зная, что представлял из себя ссср, "красоваться" с кокардой могут только совковые пердуны.
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31.05.2021 16:57 Ответить
Хизуватися кокардою можуть лише ті, у кого вона є. Йдеться про виконаний обов'язок, а не про переконання.
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31.05.2021 17:14 Ответить
РуССкі свині - невиліковні!
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31.05.2021 17:03 Ответить
А вот это очень легко исправить при желании...просто вот всем этим "вытиранским" клоповникам прекратить финансирование и возобновить только на определенных условиях..и в следующий раз все эти вытираны будут выползать только с украинскими флагами и под "путин х..ло"!!!))))
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31.05.2021 17:08 Ответить
Желание отсутствует!
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01.06.2021 09:27 Ответить
погранцы - по умолчанию кэгэбисты. бывших кэгэбистов не бывает.
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31.05.2021 17:22 Ответить
Так то так, но ненавистный московии Ющ тоже савецким пограничником был
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31.05.2021 18:43 Ответить
Та ладно. Не помню, чтоб я за диссидентами гонялся.
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31.05.2021 19:04 Ответить
Эти совки при очередной оккупации Украины рашенфашистами будут встречать их с цветами.
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31.05.2021 17:24 Ответить
Ви погано розумієтеся на позастатутних відносинах у радянській армії, тому й ототожнюєте українців із запарєбріковим вінігрєтом.
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31.05.2021 17:31 Ответить
А я точно знаю одного - в ДАПе воевал. Как так?
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31.05.2021 19:05 Ответить
ФИО, плиз! Или одни понты?
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01.06.2021 09:32 Ответить
Чье ФИО? Того кто в ДАПе был?
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01.06.2021 12:33 Ответить
А ШО, тайна-тайная???!
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01.06.2021 17:24 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, ні зелених беретів, ні зелених тільняшок при совку не було.
Відзначати 28-го травня тим, хто служив до 2018-го, не западло.
Так відзначають і ті колишні прикордонники, які і Майдан пройшли, і воювали за Україну.
Так само, як 2 серпня відзначають ті, хто і Афган пройшов, і в "Айдарі" воював.
От тягатися із совково-парашними прапорцями і картами совка - западло.
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31.05.2021 17:52 Ответить
Насколько помню, зелёный берет у погранцов появился на излёте совка
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31.05.2021 18:50 Ответить
Только фуражка...ибо на советских попугаев должны были смотреть с противоположной стороны.....
да и все забыли что это были погранвойска КГБ СССР...и это кузница кадров...впрочем как и связь
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31.05.2021 19:18 Ответить
Ошибаешься!!!
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01.06.2021 09:28 Ответить
Берети, у погранцiв, були у польовiй формi одягу, але не скрiзь! З свого я давно какарду зняв, але вважаю помилкою те, що ДШВ залишили без тэльнiкiв! Дядя Вася, який iх ввiв, родом з Украiни, пам"ятник йому у Днiпрi стоiть! Ще до вiйни, усi хлопцi, що звiльнилися у запас, з 25ОВДБр, фотографувалися бiля нього ( моi сини також), а в бригаду приiздили сини Маргэлова В.Ф., спiлкуватися з хлопцями.
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01.06.2021 09:54 Ответить
Отрыжка совка.
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31.05.2021 19:41 Ответить
Речь идет о воспоминаниях о выполненном служебном долге, а не ополитических убеждениях. Ганица на замке и вне политики. 17 ПЗ - Мульванети.
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31.05.2021 20:17 Ответить
Ну так это ж те самые погранцы которые Гираиных в 14 году пропускали в Украину мо 500$ за человека.
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31.05.2021 20:46 Ответить
 
 