"День советского пограничника" отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать. ВИДЕО+ФОТО

Активисты Днепра подготовили обращения в полицию, СБУ, Офис президента и Украинский институт национальной памяти в связи с тем, что в пятницу, 28 мая в городе состоялись торжества в честь "советского" дня пограничника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По словам инициатора обращений Андрея Кулиша, мероприятие проходило на Сичеславской набережной, участники публично развернули флаг с серпом и молотом. Кроме того, была замечена раздача материалов, пропагандирующих Российскую Федерацию, ее символику и войска.

Читайте: Рада поддержала десоветизацию украинского законодательства

"Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, - это их право. Мы против того, когда демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага. Меня беспокоит, что приобщались дети, которые были одеты в советскую форму, держали в руках карту СССР. Прославлять это - это надругательство над памятью", - сказал Андрей Кулиш.

Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти - дать свою оценку и публично отреагировать.

Смотрите: Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад". ФОТО

Как сообщает "Информатор", празднования 28 мая прошли возле памятника погибшим воинам-афганцам. Участие в них приняли больше сотни людей с цветами и в зеленых фуражках. На площади поставили колонку и включили тематические песни. В 10:00 колонна участников акции организованно подошла к памятнику и выстроилась в полукруг. Перед собравшимися выступили главы областных и городских союзов ветеранов, а после этого желающие возложили цветы в память о погибших пограничниках.

Участники празднований рассказали журналистам, что знают, что в Украине день пограничника отмечают 30 апреля, но хотят соблюсти свои старые обычаи и привычки.























