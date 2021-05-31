"День советского пограничника" отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать. ВИДЕО+ФОТО
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Активисты Днепра подготовили обращения в полицию, СБУ, Офис президента и Украинский институт национальной памяти в связи с тем, что в пятницу, 28 мая в городе состоялись торжества в честь "советского" дня пограничника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
По словам инициатора обращений Андрея Кулиша, мероприятие проходило на Сичеславской набережной, участники публично развернули флаг с серпом и молотом. Кроме того, была замечена раздача материалов, пропагандирующих Российскую Федерацию, ее символику и войска.
"Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, - это их право. Мы против того, когда демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага. Меня беспокоит, что приобщались дети, которые были одеты в советскую форму, держали в руках карту СССР. Прославлять это - это надругательство над памятью", - сказал Андрей Кулиш.
Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти - дать свою оценку и публично отреагировать.
Как сообщает "Информатор", празднования 28 мая прошли возле памятника погибшим воинам-афганцам. Участие в них приняли больше сотни людей с цветами и в зеленых фуражках. На площади поставили колонку и включили тематические песни. В 10:00 колонна участников акции организованно подошла к памятнику и выстроилась в полукруг. Перед собравшимися выступили главы областных и городских союзов ветеранов, а после этого желающие возложили цветы в память о погибших пограничниках.
Участники празднований рассказали журналистам, что знают, что в Украине день пограничника отмечают 30 апреля, но хотят соблюсти свои старые обычаи и привычки.
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і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
А це дозволила влада "какая разніца"
Люди які служили в ПВ при Союзі - святкують це свято 28 травня.
Жоден колишній радянський прикордонник без наказу не вдягне ******** однострій.
Ну , як релікт - на такому святі - ще би допустив
А за російські - мінімум 15 діб - затримання з прибиранням смітття
А те що прикордонники відносилися до КГБ -воно їх просто сильніше перевіряло - щоб хто зі зброєю просто у країну ворога не перейшов темною нічкою
Відзначати 28-го травня тим, хто служив до 2018-го, не западло.
Так відзначають і ті колишні прикордонники, які і Майдан пройшли, і воювали за Україну.
Так само, як 2 серпня відзначають ті, хто і Афган пройшов, і в "Айдарі" воював.
От тягатися із совково-парашними прапорцями і картами совка - западло.
да и все забыли что это были погранвойска КГБ СССР...и это кузница кадров...впрочем как и связь