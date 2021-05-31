Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show.
Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на inforesist.org.
"Залетели в Питер на BIG LOVE SHOW. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день испит до последней капли", — подписала закулисное видео из Северной российской столицы Лобода.
"Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек…! Волнение было сумасшедшее… Спасибо, что приняли меня и поддержали", — обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.
К слову, зрители были не слишком довольны проведенным мероприятием. Так, они жаловались, что места были лишь сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы "Artik & Asti" и российский певец Дима Билан.
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І я там служив у РА ...
Тому воно нам не чуже !
А -артисти , дійсно - третьорозрядні - та не й собі відсосуть трошки грошей
Тільки щоб у Крим та ОРДЛО -не сунулися
До речі каналізація у Ленінграді з явилась тільки на початку 70 х років, до цього все прямотоком текло у Нєву
Бутусову не мешало бы скорректировать АКЦЕНТЫ
Наверняка, все получили под шумок паспорта РФ, чтобы легче было с налогами.
Всё - лишение украинского и шлагбаум.
А эти сдались в плен.
Вона ж теж серед цих треться.
как на туземцев с колонии
Если можно барыжить углём, покупать газ, другие товары в РФ, то у власти нет никакого морального права требовать кого бы то ни было перестать работать с РФ.
Хочешь что-то изменить - начни с себя.
И потом - та же марув уже в марте прошлого года "застряла" в РФ. Она обратилась в консульство, где её послали, мол "кто хотел свалить из РФ - уже свалил" и пообещали, что она там и останется.
Но не зря же Марув в РФ бабла состригла. Видать часть отслюнявила, заслала кому надо и спокойно вернулась в Киев.
Как при таких раскладах можно рассчитывать на то, что гастролёры перестанут в РФ ездить?
Они же видят, что кроме грозного надувания щёк ничего не происходит.
И нельзя сказать что это "импотенция власти". Вовсе нет. Власть просто объективно поддерживает гастролёров.
Вот и всё.
Заборонити цим хвойдам гастролювати Україною, нехай їдуть у лаптєстан і там залишаються..
ХАЙ ТАМ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ - УКРАЇНІ ТАКІ ДЕБІЛИ НЕ ПОТРІБНІ
https://youtu.be/wT_iAC76QXg