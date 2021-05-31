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Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show.

Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на inforesist.org.

"Залетели в Питер на BIG LOVE SHOW. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день испит до последней капли", — подписала закулисное видео из Северной российской столицы Лобода.

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"Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек…! Волнение было сумасшедшее… Спасибо, что приняли меня и поддержали", — обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.

К слову, зрители были не слишком довольны проведенным мероприятием. Так, они жаловались, что места были лишь сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы "Artik & Asti" и российский певец Дима Билан.

Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 01
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 02
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 03
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 04
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 05
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 06
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 07
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 08
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 09
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Топ комментарии
+79
Це не українські зірки.
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31.05.2021 17:03
+76
Самі шльондри...
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31.05.2021 17:03
+62
кто сказал, что эта лабуда и остальная подобная лабуда, наши?
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31.05.2021 17:04
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Сант-Петербург - українське місто - воно побудовано руками і муками українців !
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 9188

І я там служив у РА ... Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 659
Тому воно нам не чуже !
А -артисти , дійсно - третьорозрядні Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 6894 - та не й собі відсосуть трошки грошей Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2524
Тільки щоб у Крим та ОРДЛО -не сунулися Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2561
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31.05.2021 22:38 Ответить
Пєтєнбург це по суті могила Українського Казацтва, я за те щоб зрівняти це місто з землею, залишити тільки спальні райони...
До речі каналізація у Ленінграді з явилась тільки на початку 70 х років, до цього все прямотоком текло у Нєву Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 5323
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01.06.2021 14:00 Ответить
Для Членинграда вот это отстойное сборище - "звёзды" мировой величины....Правда, они гастролируют только по кацапским райцентрам и сельским клубам.... Там местные меломаны после литра бормотухи и дешёвого шмурдяка слушают райское пение , пуская пьяную слюну и соплю...
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31.05.2021 22:43 Ответить
шльондри.
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31.05.2021 23:20 Ответить
Это не украинские исполнители,а позорники,которыми даже кацапня пренебрегает. Ничтожества.
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31.05.2021 23:37 Ответить
БЛИН, редактор даже не стесняется писать « украинские заезды» на этих продажных .
Бутусову не мешало бы скорректировать АКЦЕНТЫ
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01.06.2021 08:48 Ответить
Яку зуйню там слухають! Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 1318
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31.05.2021 23:42 Ответить
СБУ, проверьте их гражданства.
Наверняка, все получили под шумок паспорта РФ, чтобы легче было с налогами.
Всё - лишение украинского и шлагбаум.
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01.06.2021 00:33 Ответить
Десант - это когда наступают.
А эти сдались в плен.
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01.06.2021 00:56 Ответить
Я думал это транс. Оказалась Лобода Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 7133
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01.06.2021 01:26 Ответить
Як це без лорачки обійшлося ...
Вона ж теж серед цих треться.
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01.06.2021 01:58 Ответить
Там сплошные семейные драмы - нафиг не нужна даже туркам. ЕЕ звездный час - съемки в мюзикле "вечера на хуторе..." - кацапы продвинули, теперь тока отрабатывает , бо на большее - не перспективна.
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01.06.2021 05:45 Ответить
Лишить гражданства и депортировать...
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01.06.2021 02:42 Ответить
ШЛЮШКИ )))
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01.06.2021 04:27 Ответить
мацкали приходят на них смотреть
как на туземцев с колонии
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01.06.2021 07:05 Ответить
Не пускати назад в Україну подібних виродків - от і все. І в країні з нормальною владою так би і було. Але у нас же "адін народ"
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01.06.2021 07:35 Ответить
Нет никакого законного основания на запрет гастрольной деятельности украинским "звездам" в РФ.
Если можно барыжить углём, покупать газ, другие товары в РФ, то у власти нет никакого морального права требовать кого бы то ни было перестать работать с РФ.
Хочешь что-то изменить - начни с себя.
И потом - та же марув уже в марте прошлого года "застряла" в РФ. Она обратилась в консульство, где её послали, мол "кто хотел свалить из РФ - уже свалил" и пообещали, что она там и останется.
Но не зря же Марув в РФ бабла состригла. Видать часть отслюнявила, заслала кому надо и спокойно вернулась в Киев.
Как при таких раскладах можно рассчитывать на то, что гастролёры перестанут в РФ ездить?
Они же видят, что кроме грозного надувания щёк ничего не происходит.
И нельзя сказать что это "импотенция власти". Вовсе нет. Власть просто объективно поддерживает гастролёров.
Вот и всё.
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01.06.2021 08:47 Ответить
Марув ничо так, симпотная...надо было приехать, посмотреть...
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01.06.2021 08:08 Ответить
Каждый раз под раздачу попадают одна и та же Марув и Лобода. А София Ротару священная корова. Ну и молодые спивуны и вертелки задом, которым повезло что патриоты (большинство которых старшего поколения) их просто не знают.
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01.06.2021 09:36 Ответить
Какие они "звёзды",если рады 12000 зрителям. Настоящие звёзды собирают стадионы.
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01.06.2021 10:10 Ответить
Да сколько можно? Люди, когда это скотство закончится? Ехать выступать перед тварями которые убивали Украинцев?! Это.... бл....я даже не занаю... Что можно думать, чем оправдать. Заставить пойти на могилы солдат убитых кацапами, посмотреть в глаза матерям, женам, детям потерявших детей, мужей, отцов!
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01.06.2021 10:28 Ответить
Зачем куда-то ехать если можно сделать русский мир дома.

Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 8985
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01.06.2021 10:46 Ответить
и шо ? потап без портков на ресее выступал и вова ему заслуженного отстегнул , а эти хоть в рамках приличия
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01.06.2021 11:02 Ответить
Хохли продажні , які нах звезди
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01.06.2021 11:25 Ответить
Чекаю на нове рішення РНБО про введення персональних санкцій
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01.06.2021 11:28 Ответить
Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских - список гандонів **************..

Заборонити цим хвойдам гастролювати Україною, нехай їдуть у лаптєстан і там залишаються..
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01.06.2021 12:40 Ответить
А ви помітили тенденцію - до кацапляндії їде виступати тупа попса, а рокери (від Вакарчука до Ріффмастера) виступати в АТО їдуть!
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01.06.2021 12:43 Ответить
О знов 3,14дараси і шалави засвітились з порваними дірками на святі ворогів...Залищайтесь краще там гнильйо Української попси...
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01.06.2021 12:55 Ответить
лучшее что можно сделать с этими ************* это просто забыть о них и не писать новости
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01.06.2021 13:01 Ответить
Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Источник: https://censor.net/ru/v3268542

ХАЙ ТАМ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ - УКРАЇНІ ТАКІ ДЕБІЛИ НЕ ПОТРІБНІ Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 4875
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01.06.2021 13:56 Ответить
Шановне панство слухаємо Олега Скрипку , найкраще залишилося в Україні , сміття на мордор ! Олег Скрипка - Two Colors
https://youtu.be/wT_iAC76QXg
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01.06.2021 14:11 Ответить
В Украине такое гавно не слушают. Приходится ехать в рашку
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01.06.2021 14:25 Ответить
це пропагандонский жах та гнидник у трусах
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01.06.2021 14:25 Ответить
звезд ))зброд уродов..лабуда чудовище как доходяга с бухенвальда ахаха остьальных не знаю...цирк уродцев
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01.06.2021 14:32 Ответить
звезды это пугачева ротару..ветлицкая или там то шо в брате и так далее а это биомуссор
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01.06.2021 14:34 Ответить
а в труселях плясала лабуда? Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2082
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01.06.2021 15:35 Ответить
Потекло лайно в вигрібну яму
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01.06.2021 15:43 Ответить
Капец, я даже не знал, что Соломко с микрофоном "испражняется"! Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2365
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01.06.2021 16:02 Ответить
Ха-ха! Ну, шо вы накинулись на них? Они же , как и спортсмены, прославляют Украину! А шо ты сделал для своей страны? Це просто заздрість! Вони гроші везуть у країну! Це наш найкращій генофонд! Вони розбещують ворога та роблять його слабким! Не переймайтесь так--наші спець служби усе фіксують і буде покарання... Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 7166 Чому Потап без штанів не плигав там?
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01.06.2021 16:55 Ответить
Если б презу разрешили то и он бы с удовольствием выступил)
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10.06.2021 09:05 Ответить
Яка гидота!!!
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26.06.2023 23:37 Ответить
курви, просто рубльові курви
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27.06.2023 07:21 Ответить
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