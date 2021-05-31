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Стерненко (384) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд освободил Сергея Стерненко от отбывания наказания за решеткой, поэтому по горячим следам анализируем, кто сегодня выиграл, а кто проиграл и как подгорает у ваты.

Проект "Без цензуры" анализирует сегодняшнее свежайшие новости по дело Стерненко для Цензор.НЕТ.

Что конкретно произошло? Апелляционный суд Одессы признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание.

Суд приговорил Стерненко к трем годам тюрьмы, но освободил от заключения по статье 263 с испытательным сроком в один год и возложил на него специальные обязанности.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения лишения свободы и конфискации половины имущества.

Читайте: Стерненко обжалует приговор

Как вам сегодняшнее решение суда? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. И смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Ещё раз!
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:37
+14
Когда я "ванговал" что весь этот цирк для лохов закончится условным типа "осуждением" Стерненка, то некоторые поднимали тут дикий вой. Ну и? Цирком довольны или хотите еще серий?
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31.05.2021 18:34
+7
Условный срок -- на самом деле очень удобный инструмент, чтобы держать ручного "борцуна" в рамках дозволенного.
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31.05.2021 18:46
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похоже на навального - вроде свободен но чуть шо, - велкам ту призон
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31.05.2021 18:32 Ответить
Згоден, погане рішення. Це краще ніж сидіти у в'язниці, але все ж таки він винен. Це соломонове рішення - і ніби признали винним і зберегли обличчя слідства та судової системи, але людина на свободі. А що там з конфіскацією? Її залишили?
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31.05.2021 21:35 Ответить
Когда я "ванговал" что весь этот цирк для лохов закончится условным типа "осуждением" Стерненка, то некоторые поднимали тут дикий вой. Ну и? Цирком довольны или хотите еще серий?
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31.05.2021 18:34 Ответить
Ещё раз!
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:37 Ответить
Пропоную почекати і побачити як ТЕПЕР буде себе вести і що казати Стерненко.
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31.05.2021 18:39 Ответить
Условный срок -- на самом деле очень удобный инструмент, чтобы держать ручного "борцуна" в рамках дозволенного.
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31.05.2021 18:46 Ответить
Я не спорю, - но все-таки предлагаю подождать)
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31.05.2021 18:47 Ответить
Я же не против. Конечно будем посмотреть. Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? - Цензор.НЕТ 7995 Просто весело оказаться "Вангой", хотя все это было элементарно на поверхности.
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31.05.2021 18:52 Ответить
і на що ви чекаєте? У нього ще суди по перевищенню меж самооборони.
І потім що по-вашому буде якщо його раптом виправдають?
Буде знов топити за клоуна?
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31.05.2021 20:34 Ответить
Ну и еще раз. Т.е. я оказался тогда неправ? И Стерненко все-таки сидит? Сколько Риф просидел или Лиса по более смехотворному поводу?
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31.05.2021 18:41 Ответить
И ещё раз для тугодумов. Попробуй сосредоточить свой мозг на этой фразе:

Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.
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31.05.2021 18:45 Ответить
Да неужели? А как насчет понять смысл сказанного ниже? Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? - Цензор.НЕТ 6487

Т.е. я тогда оказался не прав? Что ты такое куришь? За Рифа с Лисой подписывались люди не чета Стерненку, и дипломаты и видные люди, и шествия были намного покруче, ну и что? Это никак не помешало ему отсидеть более 500 дней.
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31.05.2021 18:47 Ответить
Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.

В данном случае сам президент засветился с громким заявлением.
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31.05.2021 18:51 Ответить
Ну и что? Можно подумать он тут не засветился! Даже телефончик "соизволил" взять и перед этим лично встретиться.

И за Рифа вступались и дипломаты, и послы G7. И известнейшие люди. А шествия и митинги какие были? Ну и что? Риф и Лиса до сих пор не получили такого "приговора", хотя отсидели намного-намного поболее.
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31.05.2021 18:57 Ответить
Ты реально сравниваешь пресс-конференцию со звонком где его не было слышно и от которого он отморозился??!!!
Впрочем, кого я спрашиваю...
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31.05.2021 19:01 Ответить
Еще раз -- Так я тогда был не прав что его скоро так отпустят? Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? - Цензор.НЕТ 8443
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31.05.2021 19:06 Ответить
Не вижу смысла продолжать сей разговор если ты не понимаешь причинно-следственных связей и лишь пытаешься подогнать факты под своё прав-неправ.
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31.05.2021 19:11 Ответить
Т.е. я просто так угадал сегодняшний приговор? Если бы ты понимал причинно-следственные связи и умел делать выводы -- у нас даже темы для этой дискуссии не возникло.

И "вилка" от 7 лет колонии до 1 года испытательного срока однозначно говорит только об одном -- стороны полюбовно договорились еще до суда.
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31.05.2021 19:16 Ответить
Я даже не хочу интересоваться твоим бредом на основании которого ты пришёл к этому выводу.
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31.05.2021 19:19 Ответить
Бредом? Да вот например таким свежим.

27.05.2021 "Стерненко 31 мая будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по "делу про 300 гривен " против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму".

Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 2113
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31.05.2021 19:22 Ответить
Идёт борьба и только дебилы этого не понимают. Могу лишь согласится с тобой, что серии ещё будут.
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31.05.2021 19:24 Ответить
Мой "бред" позволил мне со 100% вероятностью "угадать" исход сегодняшнего дела еще тогда. Прямо тебе "Ванга".
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31.05.2021 19:29 Ответить
Похвали себя ещё раз, тебе это действительно идёт.
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31.05.2021 19:33 Ответить
Я не хвалю, но и не плачусь.. Я просто напоминаю и констатирую факт что думать иногда полезно. Особенно когда все лежит на поверхности

Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 9478
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31.05.2021 19:37 Ответить
Боюсь здесь уместна другая картика.
Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 8621
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31.05.2021 19:44 Ответить
Хвалю за самокритичность. Осознание -- верный путь к исправлению. Дерзай дальше
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31.05.2021 19:47 Ответить
Не сомневался, что ты подтвердишь мою гипотезу.
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31.05.2021 19:49 Ответить
Ну да, я же похвалил тебя именно за самокритичность и начало пути исправления. Или снова неправ?
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31.05.2021 20:15 Ответить
Уровень "сам дурак" это то, до чего я не позволяю опускаться себе с зебилами.
Ты типичный пример тупого порохобота, дискредитирующего всё то здравое украинское, что нормальные люди продвигают. Но ты этого не поймёшь по понятным причинам.
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31.05.2021 20:25 Ответить
Ну это ты перешел на такой уровень. Я всегда поступаю по принципу "как аукнулось, так-же и откликнулось". Всегда.
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31.05.2021 20:51 Ответить
Думаєте нам готують Савченко-2?
Щось Стерненко не дуже на неї схожий хоча хто знає....
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31.05.2021 20:38 Ответить
Там нема чим думать. Тут геть різні випадки.
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31.05.2021 20:42 Ответить
Ну да, я же "случайно" за несколько месяцев предсказал сегодняшний исход. Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 8322 Прямо баба "Ванга" Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 8322
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31.05.2021 20:46 Ответить
Офигенно быть "вангой", когда вероятность подобного исхода немного больше 50%. Главное не переставать потом хвалить себя за это. И смайликов побольше Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 9105.
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31.05.2021 20:53 Ответить
Да ты шо? Т.е. это не ты до посинения спорил со мной и доказывал что его будут жестко прессовать власти? Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 108 Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 108 Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 108 Ври, конечно, но знай уже меру Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 108 Так сколько дней отсидел этот "прессованный"? Просто интересно.
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31.05.2021 20:58 Ответить
Не его не прессуют счас. Свобода! Гуляй не хочу!
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31.05.2021 21:02 Ответить
Все это очень похоже. Очень много странностей и не стыковок в этом деле.
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31.05.2021 20:48 Ответить
Ага, а тебе должны были нарисовать всё со стыковками иначе заговор...
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31.05.2021 21:00 Ответить
Главное, чтоб эти стыковки твой мозг осилил, иначе зрада!
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31.05.2021 21:07 Ответить
Так сколько же он отсидел всего по делу на 7 лет колонии? Ну и?
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31.05.2021 21:38 Ответить
Ты меня обвинил во враньё. Конкретизируй для начала.
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31.05.2021 22:00 Ответить
Я никого не обвинял во вранье. Я сказал только то, что сказал.
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31.05.2021 22:11 Ответить
Смотрю тебе совсем плохо...
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31.05.2021 22:15 Ответить
Да неужели ? Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 1751 Мне очень хорошо с вероятностью в 50%. Или грустно с вероятностью 50%. Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 6766

"Смеяться нету больше сил". (С)
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31.05.2021 22:22 Ответить
Кличка врубаешь а теперь уже смеёшься...
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31.05.2021 22:25 Ответить
Ну это не я тут начал нести чушь про вероятность в 50%. Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 4063 Не знаешь кто так начал тупо петлять?
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31.05.2021 22:33 Ответить
Конкретизируй, в чём здесь тупость? И в чём моё враньё?
Или ты ничего во враньё не обвинял? Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 5725
Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 4650
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31.05.2021 22:43 Ответить
Т.е. это не ты с пеной у рта мне доказывал что Стерненка "прессует" власть, а теперь лепишь свои тупые 50%. Так сколько же отсидел твой "прессованный"?
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31.05.2021 22:51 Ответить
Я утверждал, что его посадят?
Его точно не прессуют ?
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31.05.2021 22:53 Ответить
Это прессуют? Без проблем -- Сколько реально по приговору отсидел этот "прессованный"? Ну и?
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31.05.2021 22:56 Ответить
Ну и кто сейчас дурачка включает?
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31.05.2021 22:58 Ответить
Сцикотно сказать правду?
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31.05.2021 22:59 Ответить
Боже! Какие громкие заявления "сцикотно сказать правду". Я тебе еще раз говорю я не считал! Или у тебя есть какой-то критерий оценки прессует не прессует по количеству месяцев в СИЗО?
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31.05.2021 23:06 Ответить
Так скажи сколько. В чем проблема сказать?
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31.05.2021 23:07 Ответить
Так в чем проблема тебе назвать?
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31.05.2021 23:11 Ответить
Потому что ты тут все время лепишь про "прессованного" властью, а не я.
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31.05.2021 23:15 Ответить
Ты действительно хочешь доказать, что власть его не прессуют?
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31.05.2021 23:19 Ответить
Сколько?
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31.05.2021 23:20 Ответить
Сколько?
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31.05.2021 23:22 Ответить
Что и требовалось доказать. Все твое тупое словоблудие и смелость кончаются, как только нужно дать конкретный и прямой ответ на свои-же слова. Сцикло ты, батенька, самое обычное трусливое сцикло, не отвечающие за свой собственный словесный понос Адью .
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31.05.2021 23:28 Ответить
Опять включаешь дурачка! Я тебе ответил, что за время украино-московской войны он просидел в СИЗО не менее года. Конкретно высчитывать цифру не вижу смысла. А ты не нашел другого выхода как снова включить дурачка и вцепиться за конкретную цифру.
Адью!
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31.05.2021 23:35 Ответить
Скорей всего Стерненко действительно собрался в большую политику. Гадя из него не получится - он все же умный парень. Хорошо это или плохо - не знаю.
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31.05.2021 21:47 Ответить
Хорошо если собрался. Гади из него не выйдет 98%.
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31.05.2021 21:58 Ответить
Гадя оказалась в жизни на поверку ну уж слишком тупой. Не справилась с ролью.
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31.05.2021 22:09 Ответить
Не тупизна её выдавала а конкретные факты.
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31.05.2021 22:16 Ответить
Главное-неравнодушие.Засцали судьюшки,запукали и в самых верхах власти:-а ну как осудим на реальную отсидку,что будет? А было-бы черти-что! Так что правильно они для себя,лбимых,решили: и не сажать,реально,но держать на коротком повлдке.А хрен вам,курицелюбивые: где уголовные дела против следаков и судей прямо-таки жаждущих,было, посадить нормального Украинца за решетку и надолго,отомстить за проукраинскую позицию без паРаш, без "бацек", без таможенных союзов и прочей пуцинской дряни. Слава Украине,дорогі співвітчизники.слава!
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31.05.2021 20:08 Ответить
Не чуди. Сразу писали о том, что адвокат Стерненко тогда сделал все для того, чтобы он "сел" (точнее он не сделал вообще ничего). А для того чтобы получить оправдательный приговор сразу, ему нужно было просто рот открыть. Кстати, Стерненко тоже юрист, так что об этом тоже знал. Мне самому интересно, зачем они затеяли этот цирк. Однозначно, будет какое-то развитие истории.
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31.05.2021 21:40 Ответить
Писать тут все гаразд!
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31.05.2021 21:56 Ответить
Его не переубедишь. Я пытался. Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 9615
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31.05.2021 22:07 Ответить
Особенно если дурачка включить когда ответить нечего.
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31.05.2021 22:45 Ответить
Я всегда говорю абсолютно конкретно. И тогда и сейчас. А вот тупого дурочка начинаешь включать ты. Еще не надоело? Так сколько отсидел этот "прессованный властью" всего? Выдашь тайну?
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31.05.2021 22:49 Ответить
Я тебе ещё раз говорю на считал. За время украино-московской войны не менее года.
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31.05.2021 22:56 Ответить
А ты давай и посчитай, и озвучь здесь циферку.
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31.05.2021 22:58 Ответить
Вот делать мне сейчас нехер подымать все новости за такой срок.
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31.05.2021 23:01 Ответить
Нет уж, сам начал говорить А говори и Б. Ну и? Сколько же он реально отсидел?
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31.05.2021 23:06 Ответить
Назови свою цифру.
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31.05.2021 23:08 Ответить
Опять тупо петляешь, сцикун.
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31.05.2021 23:11 Ответить
Опять петляешь сцыкун.
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31.05.2021 23:12 Ответить
Сколько?
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31.05.2021 23:13 Ответить
Сколько?
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31.05.2021 23:19 Ответить
еще будет 18c49ed2=415538898 серий.
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31.05.2021 18:40 Ответить
зрадогниды уже себе нового мессию придумали. Бегают по граблям "аж гай шумить"
Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 957
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31.05.2021 19:49 Ответить
Та да.Сєнцов не злетів,тепер розкручуватимуть патріотичний аналог правдоруба Шарія.Перед виборами,якщо ніде не зашквариться,-досить перспективний проект буде,замість напівмертвого Голосу,наприклад.
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31.05.2021 20:00 Ответить
Таки да. Я давно уже говорю, что в ОПу народу лепят нового типа "патриотического лидера-блорцуна" для канализации протестов, пик которых ожидается этой осенью-зимой. Старые лидеры уже не справляются и срочно нужен новый.
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31.05.2021 22:30 Ответить
Ну який зі Стерненка - отець нації? Він звісно краще виглядає ніж клоун (хоча б моральні орієнтири в нього правильні) але ж треба до цього всього мати ще гроші, команду, зв'язки на міжнародній арені.
У Стерненка все це є?
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02.06.2021 07:54 Ответить
С Гади Савченко нам же пытались слепить типа "украинскую Жанну д'Арк". А там было все тоже самое, только еще и без мозгов.
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02.06.2021 09:43 Ответить
Не все. Я тоже склонялся, что так будет - ведь из СИЗО перед судом выпустили.
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31.05.2021 23:16 Ответить
Стационарный бандит - "украинская" влада (паны, баре) в очередной раз подразнила пересичных украинцев, показав, что паны (агенты путина) могут сделать ВСЁ, что захотят с активными украинскими патриотами.
Захотели бы - дали бы 3 года. Или 5. Или 7. И что? Народ бы пошевелился? Ну собралось бы около суда несколько десятков побратимов и неравнодушных. И - всё!
Они сажают НИ ЗА ЧТО добробатов, волонтеров, теперь пришла очередь за активистами. Чтоб не повадно было.
Почему не посадили? Только потому, чтобы пока не сбивать ЗЕлин рейтинг. Но привязали Стерненка на короткий поводок. Типа "мы за тобой следим, сиди тихо".
Рада, что Стерненко на свободе. Но это не победа. Вернее, это победа антиукраинцев-*********.
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31.05.2021 18:52 Ответить
нажаль це правда
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02.06.2021 07:55 Ответить
При таком яловом мудром нариде активистов могут сажать пачками - никто не пошевелится. Нарид будет из Турции и Египта светить фотками жёпп на пляже.
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31.05.2021 18:54 Ответить
Таки так... Про торнадівців, про Семенченка, Виногродського та інших донбасівців тут чомусь не згадують та на їхні суди тутешні практично не ходять!!! Чим вони гірші за Стерненка чи Антоненка - невідомо!
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31.05.2021 20:38 Ответить
Дуже вже велика "вилка" між двома вироками - 7,3 років реального позбавлення волі і 3роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком 1рік. Чергове підтвердження що об*єктивного судочинства в Україні не існує.
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31.05.2021 18:55 Ответить
Часть обвинения сняли, вот и наказание менше.
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31.05.2021 23:16 Ответить
Стєрнєнка-в прєзідєнти ! Настоящій патріот-руйнівник сістєми і борцун з баригами !
А теє... Усе-таки,Ґандзюк хто замовив ? Справедливість восторжествовала ?
Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? - Цензор.НЕТ 2259
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31.05.2021 20:04 Ответить
Для акваріумних рибок нагадаю, що Манагер (батьківщина) у СІЗО а спочатку хотіли засудити геть ліву людину. І тільки реакція небайдужих змогла це виправити.
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31.05.2021 20:32 Ответить
Але ж шановний пан Стєрнєнко з вами не згоден ! та й Мангер нібито поки-що перебуває в статусі підозрюваного.
Стерненко: Замовниками Каті Гандзюк були Владислав Мангер, Євген Рищук, Андрій Гордєєв

"...Але правда в тому, що вони насправді - одне ціле. Їх партійці в Херсоні разом вбили Катю. Гордєєв, Рищук та Мангер - спільники.
БПП та Батьківщина - спільники.
Між ними живе негласна коаліція проти громадянського суспільства.
Немає принципової різниці у назвах.
І боляче від того, що поки партії використовують цю тему в своїй політичній війні, реальні замовники ходять на волі. І їх не покарано. "https://www.facebook.com/sternenko
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31.05.2021 21:29 Ответить
То шо поганого в тому, шо звільнили невинну людину та навчили ментів рахуватися з реальністю?
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31.05.2021 22:03 Ответить
 
 