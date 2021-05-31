Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? ВИДЕО

Суд освободил Сергея Стерненко от отбывания наказания за решеткой, поэтому по горячим следам анализируем, кто сегодня выиграл, а кто проиграл и как подгорает у ваты.

Проект "Без цензуры" анализирует сегодняшнее свежайшие новости по дело Стерненко для Цензор.НЕТ.

Что конкретно произошло? Апелляционный суд Одессы признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание.

Суд приговорил Стерненко к трем годам тюрьмы, но освободил от заключения по статье 263 с испытательным сроком в один год и возложил на него специальные обязанности.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения лишения свободы и конфискации половины имущества.

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