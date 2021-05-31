Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? ВИДЕО
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Суд освободил Сергея Стерненко от отбывания наказания за решеткой, поэтому по горячим следам анализируем, кто сегодня выиграл, а кто проиграл и как подгорает у ваты.
Проект "Без цензуры" анализирует сегодняшнее свежайшие новости по дело Стерненко для Цензор.НЕТ.
Что конкретно произошло? Апелляционный суд Одессы признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание.
Суд приговорил Стерненко к трем годам тюрьмы, но освободил от заключения по статье 263 с испытательным сроком в один год и возложил на него специальные обязанности.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения лишения свободы и конфискации половины имущества.
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Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
І потім що по-вашому буде якщо його раптом виправдають?
Буде знов топити за клоуна?
Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.
Т.е. я тогда оказался не прав? Что ты такое куришь? За Рифа с Лисой подписывались люди не чета Стерненку, и дипломаты и видные люди, и шествия были намного покруче, ну и что? Это никак не помешало ему отсидеть более 500 дней.
В данном случае сам президент засветился с громким заявлением.
И за Рифа вступались и дипломаты, и послы G7. И известнейшие люди. А шествия и митинги какие были? Ну и что? Риф и Лиса до сих пор не получили такого "приговора", хотя отсидели намного-намного поболее.
Впрочем, кого я спрашиваю...
И "вилка" от 7 лет колонии до 1 года испытательного срока однозначно говорит только об одном -- стороны полюбовно договорились еще до суда.
27.05.2021 "Стерненко 31 мая будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по "делу про 300 гривен " против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму".
Ты типичный пример тупого порохобота, дискредитирующего всё то здравое украинское, что нормальные люди продвигают. Но ты этого не поймёшь по понятным причинам.
Щось Стерненко не дуже на неї схожий хоча хто знає....
"Смеяться нету больше сил". (С)
Или ты ничего во враньё не обвинял?
Его точно не прессуют ?
Адью!
У Стерненка все це є?
Захотели бы - дали бы 3 года. Или 5. Или 7. И что? Народ бы пошевелился? Ну собралось бы около суда несколько десятков побратимов и неравнодушных. И - всё!
Они сажают НИ ЗА ЧТО добробатов, волонтеров, теперь пришла очередь за активистами. Чтоб не повадно было.
Почему не посадили? Только потому, чтобы пока не сбивать ЗЕлин рейтинг. Но привязали Стерненка на короткий поводок. Типа "мы за тобой следим, сиди тихо".
Рада, что Стерненко на свободе. Но это не победа. Вернее, это победа антиукраинцев-*********.
А теє... Усе-таки,Ґандзюк хто замовив ? Справедливість восторжествовала ?
Стерненко: Замовниками Каті Гандзюк були Владислав Мангер, Євген Рищук, Андрій Гордєєв
"...Але правда в тому, що вони насправді - одне ціле. Їх партійці в Херсоні разом вбили Катю. Гордєєв, Рищук та Мангер - спільники.
БПП та Батьківщина - спільники.
Між ними живе негласна коаліція проти громадянського суспільства.
Немає принципової різниці у назвах.
І боляче від того, що поки партії використовують цю тему в своїй політичній війні, реальні замовники ходять на волі. І їх не покарано. "https://www.facebook.com/sternenko