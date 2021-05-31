Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Кум Путина Виктор Медведчук в 2014 году участвовал в разработке схемы "прикрытия" закупки угля у наемников РФ на Донбассе.

Об этом говорится в третьей части записей "прослушки" главы политсовета ОПЗЖ, опубликованной Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты напоминают, что в 2014 году из-за военных действий на Донбассе добыча угля сильно сократилась.

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Тогда Украина договорилась о поставках угля из Южно-Африканской Республики, однако к концу года от него отказались из-за якобы низкого качества и дороговизны.

По данным журналистов, тогда Медведчук стал посредником в закупках угля из оккупированных территорий, а договаривался об этом с представителями так называемых "Л/ДНР" Александром Захарченко и Владимиром Кононовым. Кроме того, вопрос угля Медведчук якобы обсуждал с заместителем главы правительства РФ Дмитрием Козаком. В частности, он сообщал, что уголь закупала фирма-посредник, продавая его потом "Центрэнерго".

Также кум Путина пытался договориться о поставках угля в обмен на продовольствие, но Россия хотела, чтобы на оккупированные территории "заходили деньги". Кроме того, Медведчук предлагал Кремлю шантажировать Украину дефицитом угля, после чего Россия прекратила его продажу.

Наличные для закупки угля на оккупированных территориях, по данным журналистов, доставляла Служба безопасности Украины. В частности, на записях упоминается, что доставку денег к блокпостам должен был обеспечивать первый заместитель главы СБУ.

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Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко опроверг журналистам эту информацию.

В декабре 2014 года СБУ повезла деньги за уголь авансом, до того, как уголь отправили. После этого поставки задержали, и Медведчук звонил по этому вопросу Козаку. После указания из Кремля поставка угля ускорилась.

По данным журналистов, на закупках угля через схему с рядом фирм-посредников прибыль получали компании, связанные с соратником Медведчука, Тарасом Козаком.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

24 мая журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.

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