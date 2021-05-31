Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ. ВИДЕО
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Кум Путина Виктор Медведчук в 2014 году участвовал в разработке схемы "прикрытия" закупки угля у наемников РФ на Донбассе.
Об этом говорится в третьей части записей "прослушки" главы политсовета ОПЗЖ, опубликованной Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты напоминают, что в 2014 году из-за военных действий на Донбассе добыча угля сильно сократилась.
Тогда Украина договорилась о поставках угля из Южно-Африканской Республики, однако к концу года от него отказались из-за якобы низкого качества и дороговизны.
По данным журналистов, тогда Медведчук стал посредником в закупках угля из оккупированных территорий, а договаривался об этом с представителями так называемых "Л/ДНР" Александром Захарченко и Владимиром Кононовым. Кроме того, вопрос угля Медведчук якобы обсуждал с заместителем главы правительства РФ Дмитрием Козаком. В частности, он сообщал, что уголь закупала фирма-посредник, продавая его потом "Центрэнерго".
Также кум Путина пытался договориться о поставках угля в обмен на продовольствие, но Россия хотела, чтобы на оккупированные территории "заходили деньги". Кроме того, Медведчук предлагал Кремлю шантажировать Украину дефицитом угля, после чего Россия прекратила его продажу.
Наличные для закупки угля на оккупированных территориях, по данным журналистов, доставляла Служба безопасности Украины. В частности, на записях упоминается, что доставку денег к блокпостам должен был обеспечивать первый заместитель главы СБУ.
Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко опроверг журналистам эту информацию.
В декабре 2014 года СБУ повезла деньги за уголь авансом, до того, как уголь отправили. После этого поставки задержали, и Медведчук звонил по этому вопросу Козаку. После указания из Кремля поставка угля ускорилась.
По данным журналистов, на закупках угля через схему с рядом фирм-посредников прибыль получали компании, связанные с соратником Медведчука, Тарасом Козаком.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.
24 мая журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.
Пожалуйста, подождите...
Навіть якщо це правда, то після всіх їхніх "розслідувань" їм віри стільки, скільки тому хлопцю, що кричав "Вовки!" у давній історії...
вот такие "обычные люди", как ты и отдали эти предприятия в руки оккупантам и ************, и теперь этим гордитесь. а Бухус обыкновенный манипулянт.
Навіть в статті написано, що СБУ тоді очолював Наливайченко, зараз нардеп від "Батьківщини".
І що, мертвечук разом з рижою мразю забирав вугілля з окупованих територій, з шахт, що належали тоді рінаху?
Ну, може бути...
Источник: https://censor.net/ru/v3268621
Так кто врет, Бигус или член "Батькивщиньі" Наливайченко?
тебя уже запенили, пацанчик?!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/31/674434/
"Навіть якщо це правда" "занадто впливові персонажі були задіяні"? То-есть, вам не известно правдивы утверждения или нет, но вы уверенны что задействованы "занадто впливові персонажі" ?
Считать партийную элиту комми, политической в отсутствии конкурентов - такое себе
Та погугліть же! Хоча би...
Лицемерие адептов Пети где то на уровне адептов шария.
Тому фіг його знає, я б почекав експертизи і бажано не в Україні. Бо у нас експертам можуть занести бабки як від однієї, так і від іншої сторони...
пленки бигуса--родственника полковника ФСБ.
Слова мертвечука---доверенного лица *****.
Верьте им, даже не сомневайтесь--- они вам правду глаголят!
Що за його могутньою спиною
Якою він Вкраїну прикривав
Без нього раптом приторговують вафльою...
А він на ній же ж мільярдером став!
Если записи делала сбу то набуя им себя подставлять?
Если записи делала фсб то набуя им подставлять медведчука?
Какой то мутняк.
Логіка...неосяжна наука для тупого стада. Шахти на окупованій території належали Ахметову. Юридично, підприємства знаходились на території підконтрольні Україні. Згіндно Закону України, за вугілля зі своїх шахт, проданих своїм же ТЕС, Ахметов мав ціну в півтора "Ротердама". Так, так, недолугі, читайте Закон, встановлена ціна продажу + 100% дотація держави. А тепер питання: - на біса Ахметову ділитися грошима будь з ким, якщо з сєпарами в нього були прямі стосунки? На стобіса Ахметову був "Ротердам+" якщо за цієї схеми він втрачав 30% прибутку?
Таким чином, він розвінчав основну робочу версію свого кума, медіа якого насаджували меседж про те, що ці записи робилися та монтувалися в Москві. Проте, судячи з записів, Медведчук дійсно представляв інтереси саме Порошенка, а не України і характер цих інтересів був переважно комерційний. У подальшому відео чомусь оперативно "зникло" з ютубу телеканалу.
Я не знаю, чому Луценко вчинив так - випадково чи свідомо зраджуючи свого чергового покровителя, але цим коментарем він зняв всі сумніви щодо достовірності записів та фактів, зафіксованих на них. В будь-якому разі, слідство мусить з'ясувати всі аспекти співпраці Медведчука з Порошенком і дати їм правову оцінку.
Почему плохо раскрыта тема Кровавого Барыги?
Ведь всем известно, чито Путин продавал ему по дешёвке уголь из ОРДЛО чтобы он топил свою Липецкую Фабрику!