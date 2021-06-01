Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк. ВИДЕО
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Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил причины запрета импорта электроэнергии из РФ и Беларуси и допустил его отмену осенью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV.
Тарасюк объяснил, что имел в виду, когда заявил, что "теоретически прекращение импорта может привести к злоупотреблению и манипуляциям на рынке" после запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.
"Речь идет о рынке электроэнергии, который пока не касается напрямую бытовых потребителей населения. В 2019 году у нас заработал новый оптовый рынок электроэнергии, проевропейский. Но до полной синхронизации с рынком ЕС, сейчас украинский рынок концентрированный. У нас есть три-четыре игрока, которые теоретически могут повлиять на цену электроэнергии. Импорт - является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену. Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии", - пояснил глава НКРЭКУ.
Также Тарасюк предположил, что с 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
"Такое возможно, мы параллельно будем следить не только за злоупотреблениями и манипуляциями, но и за состоянием накопления угля, чтобы не повторилась ситуация, которая была у нас зимой. Мы должны наблюдать, как готовятся наши станции к отопительному сезону", — отметил он.
Напоминаем, 26 мая НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину до 1 октября 2021 года.
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не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
У нас же всё не как у людей.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
Может не надо называть Украиной несколько конкретных придурков ?
Державні АЕС - не працють на повну потужність !
А тут ще турбота про вугілля чи інші країни вже не використовують його тільки в металургії та хімії ? Що знову тупо спалювати та засирати атмосферу - НІ
а по факту: зе пишет "грозные" указы, НКРЭКУ на них кладет с пробором, а 1+1 переводит тему. без крови эту плесень не отскребешь, к сожалению.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/