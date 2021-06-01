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энергетика (2033) НКРЭКУ (469) электроэнергия (762) Тарасюк Валерий (16)

Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил причины запрета импорта электроэнергии из РФ и Беларуси и допустил его отмену осенью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV.

Тарасюк объяснил, что имел в виду, когда заявил, что "теоретически прекращение импорта может привести к злоупотреблению и манипуляциям на рынке" после запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

"Речь идет о рынке электроэнергии, который пока не касается напрямую бытовых потребителей населения. В 2019 году у нас заработал новый оптовый рынок электроэнергии, проевропейский. Но до полной синхронизации с рынком ЕС, сейчас украинский рынок концентрированный. У нас есть три-четыре игрока, которые теоретически могут повлиять на цену электроэнергии. Импорт - является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену. Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии", - пояснил глава НКРЭКУ.

Также Тарасюк предположил, что с 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси

"Такое возможно, мы параллельно будем следить не только за злоупотреблениями и манипуляциями, но и за состоянием накопления угля, чтобы не повторилась ситуация, которая была у нас зимой. Мы должны наблюдать, как готовятся наши станции к отопительному сезону", — отметил он.

Напоминаем, 26 мая НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину до 1 октября 2021 года.

Также смотрите: "Мы не интегрируемся в европейскую энергосистему, пока мы привязаны к российской и белорусской", - Бутусов. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Зе-бараны, блеявшие про барыгу и торговлю на крови, ваш выход!
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01.06.2021 00:39
+29
та вони так і зроблять
не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
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01.06.2021 00:33
+23
Смотрю на это все и окуеваю - неужели это происходит в Моей Украине за которую пролито столько крови, и самое главное - а эта так званая власть в Украине - Украинская !? Чет не похоже.. больше похоже на то что это кацапо-диверсанты *** тулят нам кацапо-мир.. сумно.. ***.. пздц
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01.06.2021 00:41
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Правила форума Совет форумчан
та вони так і зроблять
не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
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01.06.2021 00:33 Ответить
Я не устаю смеяться. Сначала у нас запрещала Рада, потом через время сверху на этот запрет еще раз запрещал клован, потом сверху снова запрещала НКРЕ. А что, одного запрета не достаточно? Хотя видимо да, т.к.до сих пор скрывают уровни перетоков.
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01.06.2021 00:55 Ответить
Это не смешно. Вас интегрируют в условную московию, вместе с минским округом. И условный Запад это видит. НАТО вас уже в упор не видит, ЕС вас не учитывает в своих планах.Шо-то мне не смешно...но я "пиндос", шо я могу знать, кроме моего кукурузного поля...
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01.06.2021 01:11 Ответить
Интеграция осталась от сссры. Даже Прибалтика не до конца оторвалась ещё.
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01.06.2021 15:22 Ответить
Інакше ***** не купуватиме серіали 95 кварталу.
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01.06.2021 00:34 Ответить
Та будут покупать куда они денутся ?своего нету.
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01.06.2021 07:33 Ответить
НКРЭКУ - шакал и враг народа и Украины.
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01.06.2021 00:36 Ответить
А некажеться ли вам что все правиьельство враг украины?
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01.06.2021 07:49 Ответить
Зе-бараны, блеявшие про барыгу и торговлю на крови, ваш выход!
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01.06.2021 00:39 Ответить
Зеля созрел к импичменту.
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01.06.2021 08:05 Ответить
По моему личному мнению Зеля созрел к импичменту за четыре года до того, как его выбрали. Но то такое...
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01.06.2021 13:50 Ответить
"патриот" порошенко и яценюк в 2015 году подписали с рассеей контракт на поставку электроэнергии.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:17 Ответить
Бггг, тоесть к Зебилу у тебя вопросов никаких нет? Опять Порох? Что и требовалось доказать .
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01.06.2021 13:45 Ответить
Дурдом веселка , нічого нового.
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01.06.2021 00:40 Ответить
Перепроизводство (профицит) сопровождается снижением цен и сокращением производства.
У нас же всё не как у людей. Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 9246
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01.06.2021 00:40 Ответить
У нас нет энергорынка, как такового. Диспетчер укрэнерго может позвонить на любую электростанцию и приказать выключить мощности. И те обязаны подчиниться. Какой нафиг при этом "рынок"? Поэтому весь баланс, и цен, и товара, в стране определяют пару десятков чиновников, которых легко купить, если они считают себя независимыми, но проще просто поставить туда своего человека. Что и сделали Коломойский с Ахметовым. Но это же ни разу не олигархи, согласно классификации Ермака и Зеленского.
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01.06.2021 04:41 Ответить
Смотрю на это все и окуеваю - неужели это происходит в Моей Украине за которую пролито столько крови, и самое главное - а эта так званая власть в Украине - Украинская !? Чет не похоже.. больше похоже на то что это кацапо-диверсанты *** тулят нам кацапо-мир.. сумно.. ***.. пздц
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01.06.2021 00:41 Ответить
Цю владу вибрали українці законно.В тому числі і ті,хто кров проливав.
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01.06.2021 01:21 Ответить
Так теперь убейся об стену -нормальная плата за то ,что ты,кретин,который угробил страну
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01.06.2021 06:56 Ответить
Я сьогоднішню владу не обирав.
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01.06.2021 10:40 Ответить
Пора брать бандуру.
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01.06.2021 08:12 Ответить
Чому, до приходу зеленої ботви у владу, Україні вистачало свого видобутку електрики???
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01.06.2021 00:43 Ответить
Ось вам до зеленої влади,"патриот" порошенко" импортуе електроенергію з рассеї,
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:25 Ответить
как мы жили 5 лет до зеленых обмудков я даже не знаю уже
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01.06.2021 00:50 Ответить
Нормально жили,а до этого ещё лучше !
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01.06.2021 09:00 Ответить
тебе билет в кацапстан купить?
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01.06.2021 12:49 Ответить
Они типа разрешат. А кто вам зебилам даст?
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01.06.2021 00:50 Ответить
чисто рынок и бизнес - ничего личного и никакого патриотизма, пока с ..россии поставляют, у нас не зажираются Ахметовы
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01.06.2021 00:54 Ответить
Это какая-такая "Украина" это разрешит ?
Может не надо называть Украиной несколько конкретных придурков ?
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01.06.2021 00:58 Ответить
Благодаря своему ставленнику клоуну квартальному Беня спокойно покупает себе в козлостане электроэнергию. А для того, чтобы увести от этого внимание 73 процентных телекретинов, Беня финансирует шлюшку Бигуса, которая вкидывает нарезки записей, про то, как якобы Порошенко сливал Украину кремлю.
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01.06.2021 01:00 Ответить
Блаблабла. А по факту этот тарасюк-просто очередная сволочь,отрабатывающая заказ. Говорит,что колоссальный профицит электроэнергии но без импорта никак. Что это вообще?😵
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01.06.2021 01:10 Ответить
Нехай ліпше з "зеленоенергетиками" узгодить ціни , бо вони на ринок не хочуть прямо в торги виходити ! А вимагають велику ціну за свою "екологічно чисту електроенергію" . Не дають - у суди подають за компенсаціїї Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4914 і виграють !
Державні АЕС - не працють на повну потужність !
А тут ще турбота про вугілля Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 1421 чи інші країни вже не використовують його тільки в металургії та хімії ? Що знову тупо спалювати та засирати атмосферу - НІ Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 1088
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01.06.2021 03:14 Ответить
Я не удивлюсь, если скоро, какой-нибудь очередной представитель зелёной плесени, также спокойно обоснует и анонсирует воду в Крым, особый статус, федерализацию, капитуляцию...
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01.06.2021 01:14 Ответить
И приложит опрос Левады центра
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01.06.2021 07:37 Ответить
ну и где же этот отсос бiгус-брiхус? или у него рот занят - не прожевал еще "премию"?
а по факту: зе пишет "грозные" указы, НКРЭКУ на них кладет с пробором, а 1+1 переводит тему. без крови эту плесень не отскребешь, к сожалению.
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01.06.2021 01:25 Ответить
Тарасюка на гілляку! За кордон продаємо свою ел.енергію, а потім в кацапів купуємо. Досить дурити народ. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/668990/
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01.06.2021 02:10 Ответить
Фонарей на майдане Незалежностi на всех таких Тарасюков хватит и его начальства тоже , а если не хватит , то есть еще деревья в парках , не все еще вырубили!
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01.06.2021 02:56 Ответить
Ох, як же ж вони "рогом упираються", щоб тільки не проводить об"єктивно визначену політику, єдино правильну ,що зменшує вплив Московії в Україні і веде до реальної перемоги у війні... Бо це політика, яку наполегливо проводив Порошенко... А для них слово "Порошенко" - все одно, що заклининня проти чорта... Їх при цьому імені "ковбасить" починає...
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01.06.2021 05:23 Ответить
ндя....ув....Яр.....механизм понятен...Сначала народ ссср при помощи Магадана.....построил бесплатно....все електростанции...Потом союз меча и орала разрушили....Все електростанции украли бандюганы...теперь продают народу по цене --места под солнцем.....СКАЖИТЕ ПОЖ,.....А...ПОЧЕМУ БЕНЕ АХМЕТКЕ И ДР,,,БАНД,КАМ ВСЕ ДОСТАЕТСЯБЕСПЛАТНО???
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01.06.2021 06:00 Ответить
Ти такий наївний? Та тому, що 73% вибирали не людей у владу, а "бандюганів"... За "гречку"...
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01.06.2021 06:14 Ответить
El En 14d7cfb0 скільки Ви та інші будуть повторювати радянську і російську пропаганду? "Побудували заводи, фабрики і кораблі, електростанції..." американські і європейські спеціалісти за валюту при допомозі дармової сили за трудодні і заслані ні за що на покарання за рахунок українських селян, у яких відібрали все збіжжя( зерно) і продали європейцям і американцям по низьким цінам (аби брали і не запитували звідки). Не купили, а забрали все, як гопстопнік, тільки в образі держави, яка мала їх захищати. А 15 млн. відправили на голодну смерть. Ось ціна тієї хвалєбної радянської економіки.
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01.06.2021 08:23 Ответить
Спасибо Вам.....я просто сказала ту же информацию...но другими словами.....я полностью согласна с Вами...но ето первый етап...Яне согласна с вторым етапом...где было построено все на костях УКРАИНЦЕВ....но потом все было разворовано...ето преступление власти ..безнаказанность власти и т.д
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01.06.2021 08:52 Ответить
Дякую, пробачаюся що можливо грубовато відповів, десь не зрозумів. Доброго ранку і гарного дня.
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01.06.2021 09:15 Ответить
Вот ваш "патриот" порошенко.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:21 Ответить
Ну, і що? Де там "непатріотичність"? Чи тобі - аби "шматком гімна кинуть" - може, "прилипне"?...
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01.06.2021 11:29 Ответить
Есть два чела которым выгоден импорт, это Колом и Пинч, то есть вот главные дерижеры,
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01.06.2021 06:37 Ответить
что этот дебил несет? Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5482
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01.06.2021 07:25 Ответить
касаваротка/гімностерка тому підтвердження(((
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01.06.2021 07:27 Ответить
То це ще не торгівля "на крові" з агресором? Продажа фільмів москаликам також не торгівля на крові? Участь у зйомках кацапських фільмів під час війни "фірмами" президента, також не торгівля на крові? Торгівля - це коли окупант арештовує твій бізнгес і ти в тому винен тільки тому, що там його побудував, коли кожна праска, кожна розетка волали, що москалі брати. Саме головне, що та "ліпецька фабрика" не працювала, але монтувати і перевезти обладнання, яке під арештом неможливо, цеж не сумка, що взяв і перевіз. Але "зелені", "голубі", "свободівці", "нацсуки", "матьківщина тіпа родіна" та інші волали і до цього дня ще турбуються про ту фабрику і не помічають, що діючий президент має на Московії весь свій бізнес і все ховає в офшорах і мертва тиша. Тут його весь продукт виключно на російській - то яку державу він тут будує? А будує він косоворотку і лапті.
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01.06.2021 08:14 Ответить
Валерій Тарасюк... а це не родич бувшого міністра закордонних справ Гниди, лобіста раSSії, агента руSSкого міра тарасюка?? було б цікаво знати...
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01.06.2021 08:39 Ответить
О, то спонсорування, за рахунок "мудрого" наріту, кацапів і підкацапників, це турбота про "мудрий" наріТ? Та ні. Це співпраця вазеленських з ****** і лукашенком.
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01.06.2021 09:03 Ответить
Да что же это за вредитель такой сидит в начальственном кресле!?
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01.06.2021 09:10 Ответить
Вот парашенский УБЛЮДОК. Толкает в руки врагу Украины. Причина о том, что будут злоупотребления, ДЕБИЛЬНАЯ И ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ. Тогда зачем антимонопольный комитет и другие службы. Предатель Украины, да и только.
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01.06.2021 09:37 Ответить
Обговорення проблеми відключення від енергосистеми СРСР і приєднання до енергосистеми ЄС ведеться людьми, які не мають уяви, як зробити стабільність частоти в енергосистемі Україні відповідною до європейських вимог, без чого приєднання технічно не можливе. Це абсурдне обговорення, типу як політична дискусія щодо технології виготовлення мікропроцесорів або конструкції токарного верстату.
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01.06.2021 09:52 Ответить
Если б таких идиотов сажали сразу после таких идиотских заявлений, укладывая рылом в пол прямо в студии, ваты было бы меньше, или вела бы она себя потише...
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01.06.2021 10:05 Ответить
зебарыга в своем репертуаре. А кто теперь зарабатывает "деньги на крови", кому выгодна эта война???
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01.06.2021 10:52 Ответить
Ахметик спонсировал сепаров Донбасса Где ответственность за это ? Нет и не будет Ахметик прихватил почти весь рынок эл.снабжения Где Антимонопольный ? Где новое законодательство по рынку эл.энергии Не може так быть чтобы пару человек владели всеми стратегическими ресурсами.. Никто ничего не предпренимает против этой монополии и предпринимать не собирается Нам , лучше , расскажут о беглом суде Чаусе..или ещё какую то мыльную оперу придумают... ...Не страна , а шапито...
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01.06.2021 11:14 Ответить
 
 