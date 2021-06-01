В 2020-2021 гг. сотрудники МВД разыскали 14,6 тыс. пропавших детей, 330 спасли во время пожаров и 110 на водоемах, - Аваков. ВИДЕО

1 июня в Украине и мире отмечают День защиты детей. Он призван защитить малышей от бед, с которыми они сталкиваются во многих странах мира. Огромную роль в защите и спасении маленьких граждан Украины играют сотрудники МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"1 июня в Международный день защиты детей вспоминаем о самых слабых и одновременно самых важных для будущего нашей страны Украины. Из почти 42 млн ее населения более 7 млн - это дети. Нацполиция перестраивает систему ювенальной полиции. О защите и спасении детей сотрудниками МВД в 20/21 это видео", - написал министр.

Так, согласно данным МВД, в 2020/2021 годах сотрудниками МВД были найдены 14 659 пропавших детей, 330 детей были спасены во время пожаров, 110 - на водоемах.

Кроме того, детям с оккупированных РФ территорий было выдано 150 тысяч документов.

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Школьные офицеры полиции провели занятия в 2028 школах.

За это время были запущены проекты Е-малятко и совместный с "Киевстар" проект по поиску детей.

Также МВД внедрялись различные спортивные и социальные проекты для детей: "Безопасная школа", "Ответственность начинается с меня!", "Стоп, школьный буллинг", "Имею право быть собой", "Строим будущее вместе!", "Открытые уроки по футболу", "Спорт для каждого", "Безопасность детей в киберпространстве" и др.