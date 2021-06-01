"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народа" Камельчук в ответ на замечание о неправильной парковке автомобиля жены. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал "быдлотой" активистов движения "Зупини лося" из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Камельчук обвинил активистов "Зупини лося", которые разместили на лобовом стекле автомобиля специальную наклейку, в повреждении его собственности, хамстве и угрожал участникам движения судом.

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