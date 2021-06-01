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"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народа" Камельчук в ответ на замечание о неправильной парковке автомобиля жены. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал "быдлотой" активистов движения "Зупини лося" из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Камельчук обвинил активистов "Зупини лося", которые разместили на лобовом стекле автомобиля специальную наклейку, в повреждении его собственности, хамстве и угрожал участникам движения судом.
Полный выпуск программы "Зупини лося".
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+93 Tema9
показать весь комментарий01.06.2021 10:49
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+76 Fizko Kyiv
показать весь комментарий01.06.2021 10:51
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ахахахахахх)))
больше, больше говна ЗЕбилам, пока ушами вытекать не начнёт)))
Зебилам нравится!
Ибо каждый, кто вот ЭТО выбрал, такой же: чуть образован, слегка воспитан, изрядно быдловат, вороват, пох@ист, нигилист, халявщик и брехло.
Так что, Зебил как в зеркало смотрится!
сборище тупых мразей
укажите на противоречия, господин цицерон
новиє ліца радуют новізной
Чи може вони спец агенти ?.
Клоунам варто навчитись просто не відкривати свої тупі роти на камери
надеюсь быдло довольно?
https://ibigdan.livejournal.com/26785315.html
Классные у нас законодатели, которые не знают законов...
только если ты - депутат
резатьпи...дить
можно даже ногами
один что лезет в личное пространство другой за то что хам дорвавшийся до кормушки
но я в бы если надо остановился и включил аварийку - все живые люди
живи сам и дай жить другим
P.s... партія бидла такого самого як і президент...