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нарушения (934) парковка (286) ПДД (530) Камельчук (36)

"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народа" Камельчук в ответ на замечание о неправильной парковке автомобиля жены. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал "быдлотой" активистов движения "Зупини лося" из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Камельчук обвинил активистов "Зупини лося", которые разместили на лобовом стекле автомобиля специальную наклейку, в повреждении его собственности, хамстве и угрожал участникам движения судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". ВИДЕО

Полный выпуск программы "Зупини лося".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+93
Набрід гівна, а не партія!
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01.06.2021 10:49
+81
100%.. бидлота....з посвідченням депутата...
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01.06.2021 10:50
+76
Вибір мудрава наріду, ****
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01.06.2021 10:51
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Набрід гівна, а не партія!
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01.06.2021 10:49 Ответить
Вибір мудрава наріду, ****
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01.06.2021 10:51 Ответить
ани фсе пресиденты!!!!
ахахахахахх)))
больше, больше говна ЗЕбилам, пока ушами вытекать не начнёт)))
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01.06.2021 11:49 Ответить
ошибаетесь, батенька!
Зебилам нравится!
Ибо каждый, кто вот ЭТО выбрал, такой же: чуть образован, слегка воспитан, изрядно быдловат, вороват, пох@ист, нигилист, халявщик и брехло.
Так что, Зебил как в зеркало смотрится!
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01.06.2021 13:18 Ответить
Ага, ага! В тому числі Червоноград Львівська обл. Любуйтесь тепер.
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02.06.2021 07:22 Ответить
Согласен!НО!у них самый большой рейтинг !почему?ведь везде и все хуже и хуже .
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01.06.2021 12:44 Ответить
Зомбоящик і людська недооцінка витівок ЗЄшобли, сер!
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01.06.2021 12:50 Ответить
Лаiна
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01.06.2021 15:33 Ответить
"Пани мої дрібнесенькі а воші як бібки"...?!"Не дай Бог з Івана Пана!"
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01.06.2021 20:12 Ответить
100%.. бидлота....з посвідченням депутата...
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01.06.2021 10:50 Ответить
Вот...согласен. Бьідло. 73-х процентное патентованное. Скот медалированньій.
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01.06.2021 10:50 Ответить
Вибрали хай їдять і радіють.
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01.06.2021 10:52 Ответить
этих зеленых клоунов уже скучно комментировать.
сборище тупых мразей
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01.06.2021 10:50 Ответить
а ну этот - одиознейший конь
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01.06.2021 11:36 Ответить
качура, бужанский, агрохимия, безугла, блохер санек, уволенньіе шевченко с дубинским и т.д - не лучше
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01.06.2021 11:40 Ответить
вы перечислили все украинские фамилии.
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01.06.2021 11:45 Ответить
отличный образчик логики.
укажите на противоречия, господин цицерон
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01.06.2021 11:57 Ответить
я понимаю шо мы насыпали Кавказ, но Арахамия как-то не особо укр. фамилия?
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01.06.2021 12:16 Ответить
Дубинський прізвище може і українське, але по факту ... "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 8965
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02.06.2021 11:53 Ответить
скільки талановитих та креативних людей привів зюзя у владу!
новиє ліца радуют новізной
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01.06.2021 10:52 Ответить
Землю скоро продадуть , це тільки начало, мудрий народ.
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01.06.2021 10:55 Ответить
Що саме не так з продажем землі?
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01.06.2021 11:01 Ответить
Ваша земля.Хочете продаєте а хочете ні.Ось такі справи.
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01.06.2021 11:48 Ответить
А не хочете продавати - ми йдем до вас.
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01.06.2021 12:09 Ответить
Це чудово демонструє рівень бидлоти зі слуг урода. Але більшості мудрому наріду на це покласти, тому що десь 80% є таким же самим бидлом як і цей урод зі слуг.
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01.06.2021 10:59 Ответить
Люмпен вкрав трохи грошей, прикупився - і він уже пан. А може граф?
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01.06.2021 11:00 Ответить
Може і князь
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01.06.2021 11:03 Ответить
Яка ж мерзота...
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01.06.2021 11:01 Ответить
в тёмном переулке чары волшебной корочки перестают действовать и ты становишся простым смертным.......
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01.06.2021 11:02 Ответить
Лоси дают отпор
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01.06.2021 11:02 Ответить
"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 6099
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01.06.2021 11:03 Ответить
хлопчиня з свинячими очима, дякуючи моні став недоторканим всім. і законом і правом , однис словом, царком. судячи по ТВ і деяким діям, це сама паскудна та безсовісна людина в сн. і ще галя, його соратник. що вибрав мудрій нарід, те й маємо. добре що хоч 27% нормальних ще залишилось в Україні. надія ще є.
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01.06.2021 11:04 Ответить
27% це і ті хто голосував за ОПЗЖ та інших проросійських вони теж нормальні???
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01.06.2021 14:11 Ответить
не потрібно шукати погане в кожному слові. я голосував за пороха і не скриваю цього. а якби був вибір моня і яник то за яника. той хоч чогось боявся а ці...... (беспредельщики)
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01.06.2021 14:43 Ответить
С быдла та в паны это критично срывает мозг
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01.06.2021 11:04 Ответить
какой народ, такие и депутаты...
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01.06.2021 11:04 Ответить
Очередной "финский лесник" с волосатым ипальником, но пустым котелком
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01.06.2021 11:05 Ответить
фу чмо! ему по существу, а оно переходит на личности "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1394
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01.06.2021 11:11 Ответить
Вот на этом месте очень правильно было бы кулаком -- да и в морду того слуги. А потом ботинками по брюху малость отдубасить. Для появления правильных мыслей в голове.
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01.06.2021 11:22 Ответить
Я давно вважаю, що якби ЗупиниЛося ходили на зйомки з бітою - кількість переглядів їх відео виросли б в рази "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5377
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01.06.2021 11:25 Ответить
И выдать ему удостоверение на право применения биты. В ответ на тыканье удостоверения зетипилла - свое в ответ - а опосля битой по макитре.
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01.06.2021 18:17 Ответить
Нада было ему на машине нацарапать надпись: "Путин *****" "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1359
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01.06.2021 11:30 Ответить
а ксиву народнЫка в жопу засунуть "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1865
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01.06.2021 11:30 Ответить
І ось така мразота як Камельчук ходить по телеканалах розказує як треба жити, вчить приймає для нас закони. Не слуги а якась сволота.
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01.06.2021 11:34 Ответить
Ему его корочка что-то последнее время не помогает, может он думал что это "волшебная палочка" то его на съезд "Слуг народа" не впускала охрана (https://www.youtube.com/watch?v=IVuXCtiXLF8), то журналистам без толку тыкает, бестолковый депутат с такой же корочкой))))))))) "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 7153
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01.06.2021 11:36 Ответить
Руде одоробло, та й годі
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01.06.2021 11:38 Ответить
а Ві знаєте таке як службова необхідність )) ну певно дружина працює на пів ставки в дурці, і чекає на клієнта(муженька) в машині.
Чи може вони спец агенти ?.
Клоунам варто навчитись просто не відкривати свої тупі роти на камери
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01.06.2021 11:44 Ответить
ЭТО НЕ ДЕПУТАТ, ЭТО ЛЕШИЙ КАКОЙ ТО !)
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01.06.2021 11:45 Ответить
Стоит куску гамна обзавестись ксивой и он начинает ее тыкать во все самые непристойные места. Выбор достойный своего народа
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01.06.2021 12:15 Ответить
пару раз дати по ...балу камельчуку дозволено кожному і всюди.
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01.06.2021 12:16 Ответить
++++++++++++
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02.06.2021 06:22 Ответить
быдло выбрало быдло
надеюсь быдло довольно?
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01.06.2021 12:24 Ответить
И это пишет небыдло. Фигею от мозгов соевых. "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 3404
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01.06.2021 12:39 Ответить
Хто більше небидло - "соєві" Ада Роговцева, Дмитро Павличко і Оксана Забужко чи "зелені" Потап і Манатік?))
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01.06.2021 12:41 Ответить
кто тебе сказал что ты небыдло?
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01.06.2021 12:45 Ответить
Правильно, вася, фигей. От твоих мозгов не пофигеешь. Нету их, твоих мозгов-то. Твой выбор в 19-м - прямое тому подтверждение. Спрошу так, для очистки совести, вдруг у тебя хоть не мозг, но какие-то нейроны к черепушке прилипли: ты осознаешь теперь, что Голобородько из сериала, снятого на кацапские деньги, и зеленский, писюнист и наркоман - это совершенно разные люди? Ты понимаешь, что тебя вдул Беня Коломойский как распоследнего лоха? А до тебя дошло, что в дерьме, которым ты жиденько обделался, вся страна теперь тонет?
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02.06.2021 08:29 Ответить
І от з цим депутатським лайном українці прагнуть європейську перспективу-дуже смішно
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01.06.2021 12:28 Ответить
То це ж один з "титульних" - корінний львів"янин. Що не так?
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01.06.2021 23:47 Ответить
"Ви торкнулися моєї власності!" Про яку власність ВОНО каже, адже цієї машини у нього в декларації нема. У нього в декларації, в графі "Транспортні засоби" - пусто. https://public.nazk.gov.ua/documents/c139d351-5a96-4d14-8f34-f0be7a9f5bca
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01.06.2021 12:30 Ответить
Значить збрехав у декларации, а це суд, треба подавать та зверунутися за допомогою в ЕС)
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01.06.2021 13:42 Ответить
В любой дискуссии о культуре и воспитании кто кого первым обозвал быдлом, тот и интеллигент.

https://ibigdan.livejournal.com/26785315.html
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01.06.2021 12:39 Ответить
Бидлота????? Ну от ти ***** і просрав своє ....Зеленський як що оце чмо буде і далі в твоїй більшості і і інщі чмо подібні цьому Ти будеш на рівні зними...Фільтруй гівно своєї політичної сили...а то втопнеш в ньому .. і швидко... Камельчук своє посвідчення депутата краше засунь в глубоку кишеню щоб в слідуючий раз тобі його не засунили ще глубщі порожнини твоєї гівняної особи Що суки страх втратили...???Значить треба вас знов за яйця і об вугол верховної ради головою
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01.06.2021 12:46 Ответить
Тупа зелена битлота захопила владу в країні . Далі буде тільки гірше, вони будуть триматися за цю владу посинілими пальцями.
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01.06.2021 12:55 Ответить
у меня есть соседка . которая на лавочке у подьезда бабам ****** что на донбасе два села воюют друг с другом и что военный сбор берут не по закону --- вот такая быдлота и голосовала за зеленую плесень --- ее бы ****** об ту лавочку так не позакону будет . А ЧТОБ ТАКОГО НЕ БЫЛО НУЖЕН ЗАКОН --- КТО ОТРИЦАЕТ ВОЙНУ С РФ ПУБЛИЧНО --- ШТРАФ . А ЗА ВТОРОЙ РАЗ ОТПРАВЛЯТЬ НА ДОНБАС ОКОПЫ РЫТЬ И КАРТОШКУ ЧИСТИТЬ . чтоб такая падла у подьезда больше такого не ляпала . а теперь еще и на большую квартплату стала **** жаловаться --- жри баба валя с подругами теперь чтоб ты подавилась ..
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02.06.2021 06:39 Ответить
Не витримав зелений депутат і сказав правду, бо він дійсно вважає наш вумний нарід бидлом. І тут треба було б з ним посперечатись, але не буду, бо цей же нарід за того ж Зеленського і Камельчука знов проголосує на наступних виборах. І от скажіть хіба цей Камельчук не правий, хіба більшості не байдужі от такі заяви народних депутатів. Все одно ж проголосують за це лайно.
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01.06.2021 13:03 Ответить
РЕСПЕКТ парням из проекта "Зупини лося"! Вы красавцы). А Камильчук - это бородатая кончита) Камильчуку уже давно надо набить рыло)
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01.06.2021 13:27 Ответить
активисты-провокаторы? никакого права не имеют что либо клеить
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01.06.2021 13:31 Ответить
Камельчук, засохни... быдло... "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 2003
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02.06.2021 08:32 Ответить
Таким ублюдкам надо их ксивы засовывать в их же жопы, причем не скручия в трубочку.
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01.06.2021 14:16 Ответить
"ви нашкодили приватному майну" =))) Яке тупе лайно
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01.06.2021 15:06 Ответить
Виходить він слуга бидлоти? Це так слуга про свого хазяїна? Заховай ксіву, бо б'ють не по ксіві, а по наuлій, бородатій морді.
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01.06.2021 15:28 Ответить
члєнограй Зеленський та його гівнодепутат
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01.06.2021 15:35 Ответить
Вы только задумайтесь . если неадекватные элито -челы ложат Куй при замечании съемке на камеру.. То как может этОт ржавый дроздобород вести без камеры тыча корочку которую хочется засунуть в Анус глубоко по закону.....Я цука жалею что я голосовал за зеленую нечисть.
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01.06.2021 15:36 Ответить
в одной ватной группе Одессы, сегодня знатный вой с болот, там зелебобики воют, их Слуга, бородатая рестораторша и любитель узкого мира, рейдернул их на90 % построенный дом, высотный ... Они как Бубочка учил даже скейч сбацали на тему. Группа -****** Одесса, кто хочет послушать вой с болот.
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01.06.2021 16:50 Ответить
"Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!"

Классные у нас законодатели, которые не знают законов...
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01.06.2021 16:50 Ответить
Так оно и есть быдлота,причём настолько тупая,что и само этого не понимает...
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01.06.2021 17:32 Ответить
Ну как он поймет? Он же тупой.
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02.06.2021 08:35 Ответить
"Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" (C)
только если ты - депутат
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01.06.2021 18:11 Ответить
Он даже на фоне депутатов конченый....
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01.06.2021 18:28 Ответить
Тю,так в чому проблема,спустили б йому всі чотири колеса,це теж не злочин.Дивилися, коментували,і кепкували з нього, коли би він їх качав.
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01.06.2021 18:57 Ответить
время от времени нерадивых слуг надо немножко резать пи...дить
можно даже ногами
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01.06.2021 19:12 Ответить
Судячи по бороді цей лось прихильник рускава міра
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01.06.2021 19:13 Ответить
Это чёрт такой?
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01.06.2021 19:15 Ответить
шо один мудак шо другой
один что лезет в личное пространство другой за то что хам дорвавшийся до кормушки
но я в бы если надо остановился и включил аварийку - все живые люди
живи сам и дай жить другим
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01.06.2021 21:36 Ответить
Тупое -деревенское быдло обзывает людей быдлом
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01.06.2021 21:59 Ответить
зебілоїди. 8888. номерок "блатной". Понавибирали. І ось ця наволоч приймає ЗАКОНи.
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01.06.2021 22:27 Ответить
Рижобороде ЗеЧМО....Просто повне Дно. Таке саме "Достоїнство" як діючий(тимчасово) Президент, який, також, ЗеЧМО

P.s... партія бидла такого самого як і президент...
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01.06.2021 23:49 Ответить
какая гнусь этот камельчук, так и охота рыжей мордой в общественном туалете пол протереть
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02.06.2021 06:07 Ответить
зеленский отброс
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02.06.2021 08:08 Ответить
 
 