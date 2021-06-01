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ВР (28721) Княжицкий (201) Парубий (2040) Вятрович (274) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков поспорил с Парубием из-за регламента ВР: "Это нарушение" - "Вы 17 раз ставили на голосование". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня на пленарном заседании состоялась словесная перепалка между народными депутатами "ЕС" и спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда Разумков поставил на голосование вопрос сокращения сроков подготовки законопроекта 5589 и включение законопроекта 5554, к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет на рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента, на что Разумков, повысив голос, попросил не учить его регламенту: "Когда Вы 17 раз ставили на голосование, то не Вам мне рассказывать о регламенте".

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Эти слова некоторые депутаты встретили аплодисментами.

Когда голосование по проекту закона 5554 провалили, председатель ВР заявил: "В отличие от вас, я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего".
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Топ комментарии
+23
Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
Зелена логіка.
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01.06.2021 11:58
+21
Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
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01.06.2021 11:52
+20
" ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

Источник: https://censor.net/ru/v3268704

Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
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01.06.2021 12:10
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Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
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01.06.2021 11:52 Ответить
"я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего" Как это, как это, как это?
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01.06.2021 11:54 Ответить
Справка о чем / про что?
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01.06.2021 12:40 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/fejk-kazhdyj-vtoroj-v-rade-prestupnik-i-psih/
Прикольно вы, боты , лажаете)
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01.06.2021 13:00 Ответить
так что Парубий сказал за свои "17 раз" ? Или просто обтерся?
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01.06.2021 11:55 Ответить
Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4616
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01.06.2021 14:53 Ответить
Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
Зелена логіка.
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01.06.2021 11:58 Ответить
Мне зелёные противны, но разумков прав, в предыдущей Раде тоже ставили по несколько раз на голосование.
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01.06.2021 12:59 Ответить
Когда заставили ватаноидов принимать проукраинские законы,а тут все наоборот
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01.06.2021 13:36 Ответить
Парубий тот ещё убогий, был очень выгоден папередникам. Разумков хитренький приспособленец..."ни рыба ни мясо".
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01.06.2021 11:59 Ответить
Он часто делает высказывания, которые идут в разрез с политикой партии, думаю в будущем у него будет отдельный от слуг политический проект.
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01.06.2021 12:15 Ответить
Очень робко и в случае чего петлять начинает....амёба.
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01.06.2021 12:20 Ответить
Боюсь это черта всех действующих политиков.
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01.06.2021 12:57 Ответить
Щось москаликами запахло на форумі. Парубій їм не до вподоби Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 3301
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01.06.2021 12:05 Ответить
" ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

Источник: https://censor.net/ru/v3268704

Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
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01.06.2021 12:10 Ответить
Андрій Смолій

Отже, реванш сьогодні не пройшов. Законопроекти про знищення єдиної державної мови провалили.

«За» настиснули свої кнопки 204 депутати.

172 - слуга народу.
15 - ОПЗЖ
7 - За Майбутнє.
Решта - позафракційні.

Насправді 204 голоси - це ДУЖЕ БАГАТО. Це перепис тих депутатів, які були готові знищити мову, а отже і знищити країну.
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01.06.2021 12:14 Ответить
Особиливо ганебною була поведінка Разумкова - не зважаючи що голосування була прямим ПОРУШЕННЯМ регламенту - він наполегливо ставив на голосування та просив ПІДТРИМАТИ прокремлівські законопроекти.

Ще більша ганьба - це депутати що подали законопроекти 5554 та 5554-1.
Це Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко, які де-факто стали локомотивами можливої русифікації України.

Сьогодні завдяки КОЖНОМУ З ВАС навалу слуг Зеленського вдалось зупинити. Кожен ваш репост, коментар, допис, кожне слово - зупинило повернення країни в часи Януковича.
Проте, це не перший і не останній напад зелених на МОВУ. Таких нападів ще буде дуже багато. Потураєв вже заявляв, що готуються й інші законопроекти. Тому маємо бути пильними і одразу давати бій колаборантам.
Окремо хочу подякувати Mykola Kniazhytsky, Volodymyr Viatrovych та Андрій Парубій за те що безпосередньо в залі вказували Разумкову та слугам на їхню ганьбу.
Боротьба за мову та Україну триває!
Тримаємо стрій та оборону!
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01.06.2021 12:14 Ответить
Так Потураєв - головний ідеолог зелених .
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01.06.2021 17:27 Ответить
Я так понимаю зекретины провалили антиукраинский закон?так держать,дегенераты зелёные!)
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01.06.2021 12:10 Ответить
Тобто - якщо ви колись порушували регламент , то і нам тепер можна . То чим ви кращі Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 7405 .. ?
Дитячі якісь , висновки . Вам би ще в пісочниці бавитись , слуги .! Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4218 .
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01.06.2021 12:14 Ответить
... "в пісочниці" у внутрішньому тюремному дворику (уточнюю) Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 6515
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01.06.2021 12:19 Ответить
Ну в песочнице они не будут играться, а какаяразница из всех щелей прет.
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01.06.2021 13:46 Ответить
И вот что здесь можно возразить? Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4174
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01.06.2021 12:15 Ответить
Такое голосование зерыги провалили)теперь наблюдаем тут знатную свинособачью истерию))))
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01.06.2021 12:19 Ответить
Красиво, тактично
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01.06.2021 12:19 Ответить
Разумкова ето кацапская консерва
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01.06.2021 12:54 Ответить
Справедливости ради, регламент ВР в свое время так или иначе нарушали все спикеры ВР. Так что ни Разумков, ни Парубий тут не являются исключением.
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01.06.2021 13:19 Ответить
Речь идёт о том, что занопроект не рассматиривался в комитете и не может выноситься на голосование.
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01.06.2021 13:36 Ответить
Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 8311
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01.06.2021 14:59 Ответить
Вкотре спостерігаємо хто зараз є справжніми націоналістами і відстоює саме Українські інтереси в ВР.
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01.06.2021 15:04 Ответить
Дави порохоботов,красава,когда эти мрази принимали закон о штрафах бизнеса и конфискации майна в обход судебной системы они наплевали на конституцию и интересы избирателей,а теперь они регламент начали читать.
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01.06.2021 17:47 Ответить
 
 