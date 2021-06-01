Разумков поспорил с Парубием из-за регламента ВР: "Это нарушение" - "Вы 17 раз ставили на голосование". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня на пленарном заседании состоялась словесная перепалка между народными депутатами "ЕС" и спикером ВР Дмитрием Разумковым.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Когда Разумков поставил на голосование вопрос сокращения сроков подготовки законопроекта 5589 и включение законопроекта 5554, к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет на рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента, на что Разумков, повысив голос, попросил не учить его регламенту: "Когда Вы 17 раз ставили на голосование, то не Вам мне рассказывать о регламенте".
Эти слова некоторые депутаты встретили аплодисментами.
Когда голосование по проекту закона 5554 провалили, председатель ВР заявил: "В отличие от вас, я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего".
Пожалуйста, подождите...
Прикольно вы, боты , лажаете)
Зелена логіка.
Источник: https://censor.net/ru/v3268704
Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
Отже, реванш сьогодні не пройшов. Законопроекти про знищення єдиної державної мови провалили.
«За» настиснули свої кнопки 204 депутати.
172 - слуга народу.
15 - ОПЗЖ
7 - За Майбутнє.
Решта - позафракційні.
Насправді 204 голоси - це ДУЖЕ БАГАТО. Це перепис тих депутатів, які були готові знищити мову, а отже і знищити країну.
Ще більша ганьба - це депутати що подали законопроекти 5554 та 5554-1.
Це Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко, які де-факто стали локомотивами можливої русифікації України.
Сьогодні завдяки КОЖНОМУ З ВАС навалу слуг Зеленського вдалось зупинити. Кожен ваш репост, коментар, допис, кожне слово - зупинило повернення країни в часи Януковича.
Проте, це не перший і не останній напад зелених на МОВУ. Таких нападів ще буде дуже багато. Потураєв вже заявляв, що готуються й інші законопроекти. Тому маємо бути пильними і одразу давати бій колаборантам.
Окремо хочу подякувати Mykola Kniazhytsky, Volodymyr Viatrovych та Андрій Парубій за те що безпосередньо в залі вказували Разумкову та слугам на їхню ганьбу.
Боротьба за мову та Україну триває!
Тримаємо стрій та оборону!
Дитячі якісь , висновки . Вам би ще в пісочниці бавитись , слуги .! .