"Охренеть! Берегите свои карманы!" - женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине. ВИДЕО камер наблюдения

Женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько эпизодов воровства зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазинах. Видеозаписи преступлений опубликовал журналист Константин Андриюк.

"Ахренеть! Друзья, берегите свои карманы! На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления - суровая Троещина", - написал он в комментарии к записям.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу