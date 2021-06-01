"Охренеть! Берегите свои карманы!" - женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине. ВИДЕО камер наблюдения
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Женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько эпизодов воровства зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазинах. Видеозаписи преступлений опубликовал журналист Константин Андриюк.
"Ахренеть! Друзья, берегите свои карманы! На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления - суровая Троещина", - написал он в комментарии к записям.
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а то шо в кармане не должно быть ничьей руки кроме носителя штанов, мусорам побоку(((
в первом случае на героя одевают ожерелье с покрышек во втором - просто рубят запястя...
с приходом интернета роликов предостаточно....самосуд вершит дело...
Зазвичай кладу гроші та телефон у кросс боди бег. Вона маленька та завжди вісить у мене спереду, так її легше контролювати. А шопер, в якому нема нічого цінного вішаю на плече. В кармани взагалі ніколи нічого не кладу, окрім серветок.
Шкоди тих, хто став жертвою цих падлюк, будь моя воля, то руки повідрубувала б їм по самі вуха.
Просто навчились файно красти телефони.