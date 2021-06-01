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воровство (662) Киев (24531) магазин (186)

"Охренеть! Берегите свои карманы!" - женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько эпизодов воровства зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазинах. Видеозаписи преступлений опубликовал журналист Константин Андриюк.

"Ахренеть! Друзья, берегите свои карманы! На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления - суровая Троещина", - написал он в комментарии к записям.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+55
ЗА такое по хорошему нужно руки отрубывать!!!
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01.06.2021 13:26
+27
Нет, просто цыганва!
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01.06.2021 14:05
+24
Кстати они не соблюдают социальную дистанцию. Ко мне вот когда какое-то мудила в притык приближается в магазе я делаю замечание, шоб мое лично пространство не нарушало.
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01.06.2021 13:42
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заказать на алиэкспресс полоний и положить в кошелёк.
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01.06.2021 17:25 Ответить
тока хотел чет такое написать - но посадят. как посадили мущинку шо на даче отравленную водку оставил, или еще одного совка шо подключил ревуна от поезда в гараже себе.

а то шо в кармане не должно быть ничьей руки кроме носителя штанов, мусорам побоку(((
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01.06.2021 18:09 Ответить
Класно їм - їб.ла масками закриті, рай для кишенькових злодіїв
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01.06.2021 19:18 Ответить
Надо стремиться настроить себя так, чтобы замечать цыган. И не только прямо возле себя, а и на большом расстоянии. Так как они с того расстояния могут оказаться совсем рядом.
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01.06.2021 19:56 Ответить
И еще необходимо замечать кое-кого и не голосовать за них.
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01.06.2021 19:57 Ответить
И в том числе поэтому должна быть социальная дистанция обязательно.
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01.06.2021 20:13 Ответить
Это ничего. Где-то в 2007 знакомый привёз батюшку на похороны. Ну батюшка его спрашивает, а где такая-то улица? Знакомый, да рядом. Батюшка можно мы после отпевания туда заедем? Тот без проблем. И батюшка рассказал, что раньше на похоронах у него с рясы вытащили мобильный телефон и вместо него вкинули лимон. Короче после похорон заехали по тому адресу, это частный сектор, вышел пацан, батюшка объяснил, что у него его телефон, ну тот его и вынес.
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01.06.2021 20:45 Ответить
А охрана магазина сидит на мониторе и считает свою долю.
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01.06.2021 21:35 Ответить
Не могу сказать...Скорее всего ждет решения начальника...или вообще спит....Я думаю шо тупо прикалывается...ведь украли у посетителя а не у хозяина...
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01.06.2021 22:14 Ответить
поймать и вырезать печень
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01.06.2021 22:13 Ответить
а зачем его печень, она ведь не вкусная "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 1299
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02.06.2021 08:26 Ответить
Чтобы отдать на ужин врагу. "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 7284
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02.06.2021 13:52 Ответить
и говорят шо ромы не унтерменьш ((( в такой ситуации надо цыганок поймать, выяснить кому носят дань и "неизветсным людям в масках" перерезать горло барону. затем выложить на ютуб ...с комментом "за крышевание воровства"
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01.06.2021 22:16 Ответить
Здесь страны Африки и некоторые Азиатские шагнули далеко вперед....
в первом случае на героя одевают ожерелье с покрышек во втором - просто рубят запястя...
с приходом интернета роликов предостаточно....самосуд вершит дело...
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02.06.2021 08:25 Ответить
Афігєть!!! "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 6482

Зазвичай кладу гроші та телефон у кросс боди бег. Вона маленька та завжди вісить у мене спереду, так її легше контролювати. А шопер, в якому нема нічого цінного вішаю на плече. В кармани взагалі ніколи нічого не кладу, окрім серветок.
Шкоди тих, хто став жертвою цих падлюк, будь моя воля, то руки повідрубувала б їм по самі вуха.
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02.06.2021 00:50 Ответить
Была и у меня история... Возле ТРЦ Олимпийский. Со стороны ул. Большая Васильковская. Зашёл в обменник... второй от ТРЦ в сторону ул. Жилянская... Там такая забегайловочка с вечно открытыми настежь на улицу дверьми. Сделал своё дело, положил ЛАВЕ в кошелёк. Кошелёк у меня женского типа. Не люблю мужские портмоне. Т.е. довольно габаритный и, тем не менее, ношу я его в нагрудном кармане рубашки... Часто и под свитером. Так и тот раз было. Но, поленился...думал сойду в метро и там проведу процедуру засовывание кошелька в карман под свитер. Поэтому, вышел из обменника с кошельком в руке и уже на улице засунул его под свободно висящую крышку сумки, но глубоко в самый первый от тела карман. Процедура и эта весьма затруднительна...Ремень сумки у меня перекинут через голову на левое плечо, а сама сумка расположена СПЕРЕДИ - слегка сбоку справа. Спускаюсь в рядом расположенный переход, чтобы пройти на ст. метро Олимпийская.Держусь близко от правой стенки спуска...рядом с поручнем. И вдруг чувствую, что что-то между моим боком и стенкой к сумке ШАСТЬ. Сперва не обратил внимание.... Второй раз тоже - ШАСТЬ. Останавливаюсь, поворачиваюсь... А на ступеньках сзади и выше меня ЦЕЛАЯ ШОБЛА ЦЫГАНВЫ !!! А рядом малышка цыганочка. Она то и совала свои ручонки в тщетной надежде попасть в мою сумку и достать оттеда кошелёк. В сумку висящую почти спереди и с глубоко запрятанным кошельком. Мне и самому было непросто его оттуда достать. Видать, сильно голодные были раз пошли на почти безнадёжное дело. Физических воздействий я в ответ не применял, но на доступном языке озвучил им ВСЁ, что я о них думаю. Они быстро убежали наверх, а одна ещё и приговаривала - какой-то ненормальный. Вот такие пироги "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 2918
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02.06.2021 11:40 Ответить
А в такой лачуге живёт их барон
"Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 7756
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02.06.2021 12:11 Ответить
Покупайте "мышеловки" и ложите их в свои карманы под видом кошельков. Пусть вынимают.
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02.06.2021 12:59 Ответить
Це якісь різні жіночки...
Просто навчились файно красти телефони.
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02.06.2021 13:24 Ответить
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