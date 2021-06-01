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Проект "Без цензуры": Как "слуги народа" снова хотят убить украинский язык. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Почему "слуги народа" так упорно не хотят присутствия украинского языка в медиа и на телевидении? И при чем здесь "Квартал"?

По горячим следам Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует скандальные законопроекты авторства Никиты Потураева, Евгении Кравчук и Александра Санченко, которые предлагали отсрочить нормы закона о языке от 16 января из-за карантина.

Затея на этот раз провалилась, однако за включение этого позора в повестку дня проголосовали 204 депутата.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+9
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 16:02
+7
...всех галаснуших на карандаш и в клетку восьмигранника...или мордами о капот настучать на крайняк! Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 5498
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01.06.2021 15:08
+7
Кодло продажне антинеукраїнське.
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01.06.2021 15:14
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...всех галаснуших на карандаш и в клетку восьмигранника...или мордами о капот настучать на крайняк! Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 5498
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01.06.2021 15:08 Ответить
А чому кацапською пишеш троляко?
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01.06.2021 15:10 Ответить
и тебя тудой загнать или настучать..а пишу потому на страболгарском, спижже..м когда то фтирофаками, предками московитов и руцке названном, что только два изыка в ноуте моем..англ. тебе не по силушке, дебилкуват с рождения, вот и приходится на руцке.. Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 1614
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01.06.2021 15:21 Ответить
you are completely wrong.
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03.06.2021 12:13 Ответить
..well,well..)) and what am I wrong?)) do you know english, really?)).. Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 141
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03.06.2021 13:46 Ответить
write more, please...)) Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 3888
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03.06.2021 13:53 Ответить
ЧЛЕНОГРАЙ 🤢🤡😈 ХОЛУЙ РАШИСТОВ
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01.06.2021 19:54 Ответить
какая же она стремная, жесть
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01.06.2021 15:10 Ответить
Ви тільки адреси цих "героїв" і їх "домочадців" не зітріть зі своєї пам'яті Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 3281 Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 909
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01.06.2021 15:14 Ответить
Кодло продажне антинеукраїнське.
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01.06.2021 15:14 Ответить
антинеукраїнське- это антикацапске?
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01.06.2021 15:31 Ответить
добре що в них на всі проблеми є відмазка - коронавірус. Ну як звязаний карантин з законом про функціонування укр. мови ?
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01.06.2021 15:30 Ответить
ЗЕЛЕНІ МАЛОРОСИ
Із Західної Кравчуки,
Навіть жінки та мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.

Це наш перший президент,
Діяв,як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
Знову закричав про дружбу.

А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.

Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку вмить нарід забуде.

Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.

Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.

Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.

То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку й кацапську «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський
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01.06.2021 15:57 Ответить
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 16:02 Ответить
Куме! На світі "мало придурків", але вони так грамотно розставлені, що попадаються на кожному кроці.
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01.06.2021 16:11 Ответить
Зелені потвори дограються , що украінці почнуть ім язики виривати за рідну мову , якою вони нехтують 😡
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01.06.2021 17:25 Ответить
Так ! Ще та гидота... Та Бог шельму мітить . Перший срулик. лишень розпочинає оббріхувати Україну--- вражається нервовим тіком : срулячі кліпки--- кліп--кліп--кліп /не сумнівайтеся ---бреше.../ Другий оракул /за посадою хранитель свободи слоава від ВР/ тільки починає волати про необхідність розпродажу української ЗЕМЛІ : " Землю ---крестьянам !!! "---- Вмить зривається на істеричний голос кострата. вірніше на воплі куртизанки з якою НЕ розрахувалися... Боже . за що нам такі випробування ?!
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01.06.2021 17:49 Ответить
Вже якось стали забувати, що головною тезою російської пропаганди було те, що євреї на догоду США, яка як нам пояснювали, є єврейською державою у якій проживають переважно негри та євреї (сам чув), хочуть посварити нас з нашими російськими братами...
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01.06.2021 17:53 Ответить
Грана вата так до реформ і не візьметься. Все лише закон про мову постійно лізе "вдосконалити".
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01.06.2021 19:18 Ответить
Дуже влучно сказано "хлопчики у засцяних штанцях"...
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01.06.2021 19:19 Ответить
виродки (особи які втратили коріння роду) не заспокоюються, знову зазіхають на наше коріння, а значить і наше майбутнє
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01.06.2021 19:42 Ответить
Это зеленое быдло будет на коленях стоять и жрать собственную печень
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01.06.2021 22:04 Ответить
КОЛИ НАРОДА УКРАЇНИ ЗРОЗУМІЄ ЩО ВСІ ТІ ХТО ВИНИЩУЄ ВСЕ

УКРАЇНСЬКЕ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕННІ АБО ІЗОЛЬОВАНІ, бо
питання знищення всього українського це питання фізичного знищення
людей України.
Сталінське правління українців нічого не навчило ?
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01.06.2021 22:41 Ответить
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 4731
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01.06.2021 22:44 Ответить
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 6916
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01.06.2021 22:45 Ответить
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 5021
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02.06.2021 02:57 Ответить
брехня.
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02.06.2021 05:18 Ответить
Не знову хочуть, а знову намагаються. Хочуть вони цього завжди.
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02.06.2021 10:53 Ответить
 
 