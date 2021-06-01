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Проект "Без цензуры": Как "слуги народа" снова хотят убить украинский язык. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Почему "слуги народа" так упорно не хотят присутствия украинского языка в медиа и на телевидении? И при чем здесь "Квартал"?
По горячим следам Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует скандальные законопроекты авторства Никиты Потураева, Евгении Кравчук и Александра Санченко, которые предлагали отсрочить нормы закона о языке от 16 января из-за карантина.
Затея на этот раз провалилась, однако за включение этого позора в повестку дня проголосовали 204 депутата.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+9 olele
показать весь комментарий01.06.2021 16:02
+7 tim link
показать весь комментарий01.06.2021 15:08
+7 Fedir Syzyi
показать весь комментарий01.06.2021 15:14
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Із Західної Кравчуки,
Навіть жінки та мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.
Це наш перший президент,
Діяв,як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
Знову закричав про дружбу.
А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.
Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку вмить нарід забуде.
Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.
Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.
Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.
То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку й кацапську «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський
УКРАЇНСЬКЕ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕННІ АБО ІЗОЛЬОВАНІ, бо
питання знищення всього українського це питання фізичного знищення
людей України.
Сталінське правління українців нічого не навчило ?