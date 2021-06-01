РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15671 посетитель онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины Оборона
18 442 140
испытания (354) оборона (1538) оружие (9379)

Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинская самоходная гаубица 2С22 "Богдана", разработанная под натовский калибр 155 мм, успешно прошла первый этап полевых испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр", об этом сообщили информированные источники.

Так, ходе испытаний осуществлены около 100 выстрелов различными боеприпасами, в том числе на полном заряде, также успешно проведены гидровыстрелы которые показали высокую устойчивость стволов украинского производства.

Отмечается, что второй этап, 250-300 выстрелов (вероятно на дальность и точность) пройдут через две недели.

Также читайте: На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Розроблено - 2015р. Виготовлення- 2018р.

Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний - Цензор.НЕТ 880
показать весь комментарий
01.06.2021 14:11
+15
Ето да, куда там всратой Шкоде до нашего Ланоса, и всратой Татре до нашего Краза.
А шо автомата заряжания нема - так мы ж не гамняные тупые чехи, а козаки, будемо руками 155 мм всовувати, а де ті 155 мм взяти - то потім придумаєм, може якось саме порішається.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:32
+11
Були і КРАЗи і почали виготовляти снаряди при "баризі" в Україні, то при "не крадущих" і "не бариг" кудись все пропало і провели закупку чеський металобрухт, який давно застарів і дальність враження у два рази менший за "Богдану". Снаряди 152 мм у два рази дорожчі, ніж мали купувати при "баризі" вже закупили "зелені" уклоністи, та ще і сумнівної якості.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чого випробовували не на сєпарах? 100 снарядів. Вони ж грошей коштують. А то б з користю. Якісь би та й влучили
показать весь комментарий
01.06.2021 15:23 Ответить
Потому, что все параметры выстрела фиксируются. И по траектории полета тоже. При чем тут сепары?
показать весь комментарий
01.06.2021 20:14 Ответить
Вже мали закінчувати випробування Гром 2, а досі випробовують САУ Богдана...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:37 Ответить
Та да. Наверное боятся принимать на вооружение. А то ещё до Москвы долетит. Вот ***** разозлится.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:39 Ответить
Я не артиллерист но вижу что нет скользящего движения ствола, как на нормальных стволах, вот такие у нас инженеры, про механизм заряжания тут орут, но для людей с мозгом это не проблема уверен,!
показать весь комментарий
01.06.2021 16:16 Ответить
Чому ? Ковзає назад ...
показать весь комментарий
01.06.2021 17:34 Ответить
Я шось не побачив, от у амер!в чи нэмцив ото ковза а тут трясе кожен раз, вс1 настройки зл1тають, треба ПЕРЕРОБИТь)
показать весь комментарий
01.06.2021 18:43 Ответить
Ствол іде назад-вниз.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:16 Ответить
вся різниця в потужності снаряда. Калібр 76,152 -це французька увертюра жабоїдів початку 20 століття. 203 -англійська увертюра. На перші ліцензію купили за хабарі, другу змалювали з трофейної англійської гармати в 30 роках. А снаряд залишився той самий. Автомат заряжання -це з морської артилерії. Його не застосовують виключно з мотивів безпеки артустановки (детонації) кадри з Сирії підверджують як горять т72 з цим автоматом. Хочеться побажати не пускати Хомчака на випробовування, бо щось спеціально поламає. Вже одні шкіднити зробили молот - замість кованого ствола причепили трубу і почались розриви. Подальше від дурнів і хабарників потрібно проводити випробовування.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:32 Ответить
Для жевріючої війни підходить. Для інтенсивних бойових дій САУ повинна бути панцирною проти касетних *********** і стріляти з короткочасної зупинки.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:53 Ответить
Українська САУ "Богдана" успішно пройшла перший етап польових випробувань - Цензор.НЕТ 1513
показать весь комментарий
01.06.2021 17:06 Ответить
К САУ очень, очень много вопросов. НО! Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Компания Порше начинала с самых примитивных тракторов.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:01 Ответить
Делать тоже нужно с умом. Если есть компетентные инженеры,материалы, станки и оборудование. А делать ради экспериментов - это деньги на ветер. И не малые.
Для мирного времени это ещё можно как то понять. А в военное - проще купить готовое, надежное и испытанное.
показать весь комментарий
01.06.2021 18:48 Ответить
Ну купи. В Чехії у агента РФ. Може одразу у путіна почнеш купувати?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:05 Ответить
Ну ты и тварь!!! Чехия, как и США включены в список главных врагов Рахи. Кстати, Украины в том списке почему то нет. Совпадение?
показать весь комментарий
02.06.2021 09:48 Ответить
Промышленное производство ЧЕГО-УГОДНО начинается с экспериментов и прототипов. Именно на этой стадии сейчас и находится "Богдана".
Собственное производство систем вооружения и боеприпасов - это стртегический и жизненный вопрос Украины. Это никак не связано с мирным или не мирным временем. Это надо было делать "вчера".
А вот на счет "купить готовое" вопросов много. Ни одна страна мира не будет ставить под угрозу миллиардные товрообороты с РФ, ради Украины. Это не просто очевидно, но и многократно подтверждено.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:43 Ответить
Та ладно! Серьезно что ли? А как же Болгария продает нам боеприпасы с 2014 года и не оглядывается на Раху. А Чехия, которая нам продала и Даны и БМП-1, тоже не особо боясь накликать на себя немилость *****. Это все отговорки. Покупать нужно, то, что имеет наиболее высокие ТТХ и нужны нашим военным.
А не то, что местные кулибины пытаются скрутить в гаражах, слабо понимая его строение и принципы работы.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:52 Ответить
Ты сам не понимаешь что пишешь. Ты говоришь, что нам нужно вооружение с высоким ТТХ и тут же спрашиваешь "а как это РФ разрешила Болгарии и Чехии продавать нам СССРовское барахло 50-и летней давности". Да за продажу этого барахла РФ им наверное еще и доплатила.

Ответ заключается в том, что нам нужны не "высокие ТТХ", а "ТТХ превосходящие ТТХ противника". А вот тут и загвоздка. Джевелины, после давления РФ, были нам проданы с условием НЕ применения (пока РФ не нападет). По турецким Байрактарам РФ до сих пор с Турцией качели раскачивает. Поэтому их и не применяют на Донбасе.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:26 Ответить
Что ты буровишь? Ты знаешь, какую номенклатуру боеприпасов болгары нам продают? Хватит врать про 50-ти летнюю давность.
Они продают нам вполне современные боеприпасы. Те, что у нас отсутствуют или в дефиците. Те же ВОГи, 30 мм, 152 мм и т.д.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:56 Ответить
Я не сказал, что они изготовлены 50 лет назад. Я говорю, что это устаревшие совковые технологии. Речь о тех самых ТТХ про которые "буравил" ты.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:13 Ответить
Ну тогда у нас все отстой. АГС-17 - отстой, потому что он кушает ВОГ-17М, сделанный по устаревшей совковой технологии. ГП-25 - тоже отстой. 2С3М и Дана - тоже. Даже БТР-4, БТР-3, БТР-4МВ1 и БТР-4М ( которые еще не поступили на вооружение) тоже отстой. Ибо их модули вооружены 30 мм пушками , стреляющие патронами 30х165 мм, сделанные, как ты выразился, по устаревшим совковым технологиям.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:19 Ответить
У РФ все это есть?
показать весь комментарий
02.06.2021 12:29 Ответить
Что именно есть? Конкретнее можно.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:48 Ответить
Все что ты перечислил в предыдущем посте
показать весь комментарий
02.06.2021 12:50 Ответить
Болеешь? При чем тут РФ? Я тебе перечислит то, что есть у нас на вооружении и что планируется принять в будущем. И к чему нужны боеприпасы. С логикой проблемы?
показать весь комментарий
02.06.2021 12:53 Ответить
Наприкінці грудня 2019 року розпочалися випробування САУ, та було завершено перший етап, проведено гідропостріл. Під час гідропострілу випробувальники здійснили постріл дерев'яною «болванкою», заливши у ствол гармати воду, щоб «снаряд» не загорівся. В ході таких випробувань перевіряється чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті загоряння пороху, та роботу всіх систем артилерійської установки. Наступним етапом випробування САУ «Богдана» буде постріл інертним (не бойовим) ***********, а вже після цього розпочнуться стрільби бойовими снарядами на різні відстані для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик.

Для наступного пострілу знадобилось два роки. Правда, ЗЕбобіки? А в Україні ще й війна. Чи ви, як ваш найвеличнійший лідер **********, згодні прийняти будь скілько, з будь якої сторони?
показать весь комментарий
01.06.2021 17:18 Ответить
Самый приемлемый на мой взгляд вариант для нас - это польская САУ Krab. С постепенной локализацией производства у нас.
Шасси мы можем делать уже сейчас. Будь то на базе Т-72 или Т-84.
Покупать башни с орудиями у поляков, постепенно наращивая процент участия в производстве.
Те же поляки так и делали. Сначала взяли башню с орудием от британской САУ AS-90 и поставили его на шасси Т-72, назвав Krab.
Потом начали лицензионное производство орудий и башен. И в конце концов заменили и шасси с Т-72 на корейское.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:01 Ответить
Гусеничную САУ не потянем по деньгам. Нам ближе собственный эрзац-вариант Некстера на Татре с полуавтоматом, и на ней же РСЗО Ураган и Смерч с управляемыми снарядами, + ещё самоходный 120 мм миномёт надо. И всё это с собственным производством боеприпасов, вместо корветов, Ф-35 и подводных лодок
показать весь комментарий
01.06.2021 20:07 Ответить
Согласен. Но дело в том, что реально никто не считал, сколько нам обойдется гусеничная САУ, если её производить в кооперации с поляками. Я имею ввиду Краб.
показать весь комментарий
01.06.2021 20:36 Ответить
Де ти шассі візьмеш? Скоротиш чисельність танків?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:07 Ответить
А тебя это волнует?
показать весь комментарий
02.06.2021 09:50 Ответить
Натуральный металлолом, кидаю ссылку на САУ для закупок США , после этих САУ, от богданы дурно становится
показать весь комментарий
01.06.2021 19:30 Ответить
САУ для армии США
показать весь комментарий
01.06.2021 19:30 Ответить
що?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:17 Ответить
всі зразки артилерії СРСР - це ерзац. перед ДСВ були циклопічні гори боеприпасів. І всі САУ використовують той же калібр що і МЛ 20 і той же боеприпас. А шатунство яскраво видно на танковому озброенні. Спочатку роблять танк, а потім припасовують гармату. Так і Т-34,Ис,т54 і тд., бо снарядів море, десятиліттями їх клепали. і історичний факт, в 1937 році таки купили в чехів ліцензію на виробництво 152 пушки, яку потім приписали Грабіну. А от,що стволи навчились робити (основа гармати) це похвально. Це не гвинтівку мосіна реконструювати. До речі, недавно рейховський арсенал признав, що заготовки для стволів мисливської,спортивної та іншої зброї рейх закуповує в америкосів це вже потім хвастаються.а що індуси закупили 130 і переробляють, то 130 це взагалі морський калібр. Але не "пропадать добру" гори боеприпасу от вам і гармата.німці захопили гори радгармат, Розточували ствольну коробку, ствол підганяли і вперед, бо лафет витримує.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:10 Ответить
а як випробовують 100 фугас для протитанкової пушки. Напевне, природа відпочивала , коли такі генії з МО народжувались. І який поц до цього додумався. Старі танкові боеприпаси до т54 видають за нове. По чому вони збираються стріляти фугасними снарядами ? Напевне, по горобцях.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:18 Ответить
Не перегибай. Снаряды для Т-54 и МТ-12 абсолютно разные. 100 мм танковая пушка Д-10 Т2С у Т-54 нарезная, а 100 мм МТ-12 гладкоствольная.
И снаряды имеют разное строение и индексы.
У Т-54/55 ОФ имеет индекс ОФ-412., ОФ-32
У МТ-12 - ОФ-35
показать весь комментарий
02.06.2021 10:24 Ответить
Вільху вже просрано, просремо і Богдану
показать весь комментарий
02.06.2021 08:04 Ответить
Так а зачем она нужна та "Вильха"? Она в модернизированном варианте может пролететь через все ОРДЛО и залететь в Раху. А это уже боязно. Не нужно провоцировать Путина. А то он нападет. Лучше клепать сырые поделки в гараже, стреляющие на 20 км. С непонятным ресурсом ствола и с нулевым запасом снарядов. И пилить миллионы со скудного бюджета.
Вот пусть доведут за свои деньги, закупят снаряды за свои, проведут настрел ствола и потом и выхваляются.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:53 Ответить
Отлично, кацапов клепать из 155 калибра - одно удовольствие) Сколько людей вложили свои силы для того, чтобы Минобороны обратило внимание и начало испытание этого изделия...
показать весь комментарий
03.06.2021 22:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 