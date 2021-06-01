Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний. ВИДЕО
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Украинская самоходная гаубица 2С22 "Богдана", разработанная под натовский калибр 155 мм, успешно прошла первый этап полевых испытаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр", об этом сообщили информированные источники.
Так, ходе испытаний осуществлены около 100 выстрелов различными боеприпасами, в том числе на полном заряде, также успешно проведены гидровыстрелы которые показали высокую устойчивость стволов украинского производства.
Отмечается, что второй этап, 250-300 выстрелов (вероятно на дальность и точность) пройдут через две недели.
Топ комментарии
+32 Злой Карлик
показать весь комментарий01.06.2021 14:11
+15 Zemych
показать весь комментарий01.06.2021 14:32
+11 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий01.06.2021 14:25
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Для мирного времени это ещё можно как то понять. А в военное - проще купить готовое, надежное и испытанное.
Собственное производство систем вооружения и боеприпасов - это стртегический и жизненный вопрос Украины. Это никак не связано с мирным или не мирным временем. Это надо было делать "вчера".
А вот на счет "купить готовое" вопросов много. Ни одна страна мира не будет ставить под угрозу миллиардные товрообороты с РФ, ради Украины. Это не просто очевидно, но и многократно подтверждено.
А не то, что местные кулибины пытаются скрутить в гаражах, слабо понимая его строение и принципы работы.
Ответ заключается в том, что нам нужны не "высокие ТТХ", а "ТТХ превосходящие ТТХ противника". А вот тут и загвоздка. Джевелины, после давления РФ, были нам проданы с условием НЕ применения (пока РФ не нападет). По турецким Байрактарам РФ до сих пор с Турцией качели раскачивает. Поэтому их и не применяют на Донбасе.
Они продают нам вполне современные боеприпасы. Те, что у нас отсутствуют или в дефиците. Те же ВОГи, 30 мм, 152 мм и т.д.
Для наступного пострілу знадобилось два роки. Правда, ЗЕбобіки? А в Україні ще й війна. Чи ви, як ваш найвеличнійший лідер **********, згодні прийняти будь скілько, з будь якої сторони?
Шасси мы можем делать уже сейчас. Будь то на базе Т-72 или Т-84.
Покупать башни с орудиями у поляков, постепенно наращивая процент участия в производстве.
Те же поляки так и делали. Сначала взяли башню с орудием от британской САУ AS-90 и поставили его на шасси Т-72, назвав Krab.
Потом начали лицензионное производство орудий и башен. И в конце концов заменили и шасси с Т-72 на корейское.
И снаряды имеют разное строение и индексы.
У Т-54/55 ОФ имеет индекс ОФ-412., ОФ-32
У МТ-12 - ОФ-35
Вот пусть доведут за свои деньги, закупят снаряды за свои, проведут настрел ствола и потом и выхваляются.