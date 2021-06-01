РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15671 посетитель онлайн
Новости Видео Происшествия Агрессия России против Украины
10 100 46
Госпогранслужба (5398) задержание (6587) Россия (91213) Сумская область (1836)

"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На днях в Сумской области пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно пересечь границу Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы, мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье".

После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него была обнаружена ксерокопия паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал где-то в лесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ: "Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
показать весь комментарий
01.06.2021 14:45
+15
Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
показать весь комментарий
01.06.2021 15:49
+12
Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
показать весь комментарий
01.06.2021 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
показать весь комментарий
01.06.2021 14:45 Ответить
Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
показать весь комментарий
01.06.2021 15:49 Ответить
Зате в нас антисемітизму немає, тільки зебілізм.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:01 Ответить
Лаптеногий, кто на ком стоял?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:12 Ответить
с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы Так кто был с тепловизором?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:48 Ответить
Да пофиг. Упомянут тепловизор,значит это он покушался на Шокина. Дело раскрыто.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:50 Ответить
Тот, кто заплатил...
показать весь комментарий
01.06.2021 14:58 Ответить
россиянина с тепловизором , с помощью тепловизора обнаружил наряд - кто на ком стоял? "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 195
показать весь комментарий
01.06.2021 15:05 Ответить
какаяразніца?
показать весь комментарий
02.06.2021 09:21 Ответить
странно шо то, а где парашют, рация, граненый стакан и пляшка с самогоном? может це просто агент, не имеющий полномочий от путена?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:50 Ответить
ти хотів сказати "от *****"?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:53 Ответить
Закопать суку рядом с паспортом, да и дело с концом. Все равно рашисты его заберут, а нам корми этого лаптеногого.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:51 Ответить
"Когда-то - "Я - русский!"
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Скоро росіяни почнуть приховувавть свою національність і громадянство... Почнуть з півдня Сибіру, коли почнеться повальна колонізація її китайцями... Першими почнуть "відмазуваться ті, хто носить українські та білоруські прізвища. Потім ті, у кого прізвища мають російські чи білоруські корені - наприклад, "Ковальо-ви", "Сидоренко-ви", "Федченко-ви", та інше... "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 8549
показать весь комментарий
01.06.2021 14:53 Ответить
Дійсно. В Китаї на дня х дозволили мати не одну, а цілих ТРИ дитини в сім'ї! Так Шо скоро Сирірнаш у китайців здійсниться "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6153
показать весь комментарий
01.06.2021 15:11 Ответить
Я копію статті про це ще позавчора тут викладав. А там посилання на агенство "Рейтер"...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:13 Ответить
Скоро попруть освоювати , що російські, що укураїнські землі, братья кітайці "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 2027 "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 2511
показать весь комментарий
01.06.2021 15:26 Ответить
Китайцям, до кінця століття, вистачить і Сибіру. Ми з тобою стільки не проживемо. А щобуде при наших внуках, буде їх проблемою, а не нашою...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:28 Ответить
згоден, але тільки, що у свідомих це буде їх проблемою, тобто, якщо є керівник (державний діяч) то є проблема ....далі за текстом .
показать весь комментарий
01.06.2021 15:34 Ответить
Комп"ютер програмісту:
- Не зміг визначиться з Вашим "п"яним сумбуром"... Рекомендую набрать текст ще раз...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:47 Ответить
Хлопчина несвідомий, тобто втратив свідомість, про що з овочем говорити.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:58 Ответить
f dslrskz db dpyfkb? oj vb gbkb& тобто, а звідкіля ви взнали, що ми пили? інтуіція чи дедукція?!
а може просто енурез...ну то хваліть Бога "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 1556
показать весь комментарий
01.06.2021 16:00 Ответить
Ні... То ти або дихнув на екран, ненароком, чи пальці п"яні, чи мізки "роз"їжджаються"... По тексту видно...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:11 Ответить
Ви прямо Ванга, покійниця, чи то б пак, Вольф, якийсь "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 1801
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
"Формальна логіка" і "психологія" були моїми улюбленими предметами... "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6039
показать весь комментарий
01.06.2021 16:29 Ответить
а в мене як не дивно "Конфліктологія"...
ні...краще помовчати...може за "розумного" піймають "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 4679
показать весь комментарий
01.06.2021 17:09 Ответить
Ми з цією наукою так, "повз проходячи", ознайомлювалися... У нас інший напрям був - "судова психологія", "віктимологія"...
показать весь комментарий
01.06.2021 17:19 Ответить
три года рапс а потом целина
показать весь комментарий
02.06.2021 09:01 Ответить
Самый простой и действенный способ определить русского, попросить его произнести слово "паляниця". Не смог - к стенке.)
показать весь комментарий
01.06.2021 14:55 Ответить
Слово "нісенітниця" ламає "узкую челюсть" в п"ять разів ефективніше, ніж слово "паляниця"...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:15 Ответить
этот "музчина" ? -
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 5247
показать весь комментарий
01.06.2021 15:03 Ответить
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6869
показать весь комментарий
01.06.2021 15:03 Ответить
в 86-м в учебке, замполит, из 1100 курсантов, 76-наций и народностей насчитывал.........
показать весь комментарий
01.06.2021 15:30 Ответить
У 86 рузьке мір не будували.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:59 Ответить
а вместе славяне адин народ "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 8107
показать весь комментарий
01.06.2021 16:08 Ответить
типичные представители русских?
показать весь комментарий
01.06.2021 20:34 Ответить
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине.
====Кто так пишет, школьники, или хз кто.
Кацап шёл с тепловизором, или его засекли погранцы с помощью тепловизора?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:16 Ответить
А щелепу русскаязычную теж там закопав? "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 5237
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 9651
показать весь комментарий
01.06.2021 15:32 Ответить
Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
показать весь комментарий
01.06.2021 15:46 Ответить
Лише анекдот, москалів у Львові не чіпають, якщо звісно вони не волають про рузьке мір.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:06 Ответить
"...
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца..."

Викопати паспорт і на тому ж місці закопати москаля!
показать весь комментарий
01.06.2021 15:51 Ответить
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
показать весь комментарий
01.06.2021 20:36 Ответить
Видимо Петров и Баширов на здании, вот и шлют всяких идиотов.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:09 Ответить
а где ватный пастор Шлаг и лыжи намазанные салом ватного рейха..Штирлиц Ванька встанька
показать весь комментарий
01.06.2021 17:01 Ответить
Лучше ***** закопал . и принёс его паспорт был бы герой. . "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 9734
показать весь комментарий
01.06.2021 19:56 Ответить
 
 