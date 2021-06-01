"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине. ВИДЕО

На днях в Сумской области пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно пересечь границу Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы, мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье".

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После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него была обнаружена ксерокопия паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал где-то в лесу.

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Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.