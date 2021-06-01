"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
На днях в Сумской области пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно пересечь границу Украины.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы, мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье".
После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него была обнаружена ксерокопия паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал где-то в лесу.
Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.
Пожалуйста, подождите...
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Скоро росіяни почнуть приховувавть свою національність і громадянство... Почнуть з півдня Сибіру, коли почнеться повальна колонізація її китайцями... Першими почнуть "відмазуваться ті, хто носить українські та білоруські прізвища. Потім ті, у кого прізвища мають російські чи білоруські корені - наприклад, "Ковальо-ви", "Сидоренко-ви", "Федченко-ви", та інше...
- Не зміг визначиться з Вашим "п"яним сумбуром"... Рекомендую набрать текст ще раз...
а може просто енурез...ну то хваліть Бога
ні...краще помовчати...може за "розумного" піймають
====Кто так пишет, школьники, или хз кто.
Кацап шёл с тепловизором, или его засекли погранцы с помощью тепловизора?
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца..."
Викопати паспорт і на тому ж місці закопати москаля!
Видно руки, видно ноги, видно роги.