РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12022 посетителя онлайн
Новости Видео Общество
2 869 10
Николаев (2008) спасение (161) военные учения (3281) вертолёт (1037)

Поиск и спасение 24 часа в сутки: В Николаеве показали возможности вертолета Ми-8 в ходе тренировочной спасательной операции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Авиакомпания "Украинские вертолеты" в Николаеве продемонстрировала возможности Ми-8, проведя тренировочные спасательные операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

28 мая в Николаеве "Украинские вертолеты" провели тренировочные спастельные операции в сверхсложных условиях для представителей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатов Посольства США и экспертов ПАО "Мотор Сич".

Учения проводились в ночное время. Кроме того, все тренировочные операции осуществлялись при помощи оборудования, которое собственноручно разработали конструкторы "Украинских вертолетов".

Читайте: Благодаря дефибриллятору в столичном метро спасли 56-летнего мужчину

За 17 лет работы "Украинских вертолетов" в составе миссий ООН в 23 странах на четырех континентах - в Африке, Европе, Азии и Латинской Америке - спасены и перевезены более 5 350 пострадавших, доставлены 40 316 тонн грузов, а также перевезены 903 863 пассажиров. Украинские пилоты имеют более 145 532 часов налета, из которых более 1 100 - ночных вылетов.

"Ми-8, созданные в 60-х годах, до сих пор являются перспективной машиной для развития: это и трансмиссия, и двигатели, и авионика, которая на них может быть оснащена, - подчеркивает директор Департамента подготовки персонала авиакомпании "Украинские вертолеты" Юрий Стороженко. - Он достаточно большой и вместительный, поэтому его характеристики для выполнения транспортных задач, поисково-спасательных задач, дальности полетов - на уровне современных машин. Неприхотливые машины, в любых условиях - жара или холод - они работают".

Военно-воздушный атташе по вопросам обороны Посольства США Джон Кратер заявил, что впечатлен проведенными учениями: "Я действительно очень впечатлен, потому что увидел, как вертолет Ми-8 может изменяться в разные конфигурации - как поисково-спасательную, так и парамедицинскую. Это, безусловно, невероятно впечатляет".

Читайте: "Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%!" - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Гарна авіакомпанія!
Особливо враховуючи те, що вони арендують ці вертольоти у МО і Нацгвардії, та в 2014 навідріз відмовилися їх повернути. Ну і зараз "віз і нині там".
показать весь комментарий
03.06.2021 11:58
+1
Ми 8 вертолет из СССР, сделанный ещё при Хрущёве😄
показать весь комментарий
03.06.2021 11:32
+1
а летать оно будет за деньги.
бюджет у вертолёта - "0"
показать весь комментарий
03.06.2021 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми 8 вертолет из СССР, сделанный ещё при Хрущёве😄
показать весь комментарий
03.06.2021 11:32 Ответить
а летать оно будет за деньги.
бюджет у вертолёта - "0"
показать весь комментарий
03.06.2021 11:39 Ответить
Гарна авіакомпанія!
Особливо враховуючи те, що вони арендують ці вертольоти у МО і Нацгвардії, та в 2014 навідріз відмовилися їх повернути. Ну і зараз "віз і нині там".
показать весь комментарий
03.06.2021 11:58 Ответить
шо, и по выходным будут спасать??
показать весь комментарий
03.06.2021 12:03 Ответить
Вертолет начал выпускаться в 1965 году. 66 лет в строю. Так держать !
показать весь комментарий
03.06.2021 13:00 Ответить
А зачем тогда Рюкзакян накупил Эйрбасов на миллиард евро? И еще на миллиард евро электровозов, которые мы тоже можем производить самостоятельно? Мы когда то наконец то начнем что то свое производить?
показать весь комментарий
03.06.2021 13:03 Ответить
Может ошибся считать, но вроде как уже третья новость на одну и ту же тему за два дня.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:40 Ответить
Странно, я думал вертолеты айрбас выглядят немного по-другому
показать весь комментарий
03.06.2021 14:20 Ответить
У меня два вопроса:
- Зачем Аваков накупил французских вертолётов при наличии в Украине своих?
- И что это за медик в вертолёте еле говорящий на русском?
показать весь комментарий
03.06.2021 18:11 Ответить
 
 