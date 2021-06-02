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Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На опубликованном в сети отрывке допроса оппозиционный блогер Роман Протасевич говорит, что его "подставили".

12-секундный фрагмент допроса Протасевича опубликован в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - говорит Протасевич. При этом неясно, о каких именно его словах идет речь.

Сюжет белорусского государственного "Общенационального телевидения", частью которого является этот отрывок, должен выйти в эфир в среду, 2 июня.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
херня это всё, лучше про то, зачем Авакян убил Александра Музычко напишите
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02.06.2021 01:25
+2
До чого тут Порошенко і Білецький,?
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02.06.2021 00:23
+1
Эхх..сашко билий... Не вистачає 😥
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02.06.2021 06:38
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Давайте угадаем кого этот виртуальный "протасевич" будет топить?
1. Порошенко
2. Билецкого
3. ?
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02.06.2021 00:17 Ответить
До чого тут Порошенко і Білецький,?
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02.06.2021 00:23 Ответить
А какие не про-лукашенковские каналы есть в Беларуси?
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02.06.2021 00:32 Ответить
белсат..
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02.06.2021 00:34 Ответить
Виртуально-заграничный...
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02.06.2021 00:37 Ответить
все телевидение виртуально.. Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича - Цензор.НЕТ 2412
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02.06.2021 00:38 Ответить
"Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко. Поэтому следствие не нужно потому что сам лука уже доказал "убивали людей на Донбассе". Адвокаты в Минске опротестуют?!
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02.06.2021 00:52 Ответить
А сколько было разговоров в 2014-2015 о том что этот таракан поддерживает Украину....
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02.06.2021 11:57 Ответить
херня это всё, лучше про то, зачем Авакян убил Александра Музычко напишите
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02.06.2021 01:25 Ответить
Эхх..сашко билий... Не вистачає 😥
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02.06.2021 06:38 Ответить
А что непонятного в его словах? О том что он сказал то что ненадо и в штабе пихановской его слили
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02.06.2021 06:27 Ответить
Teper on skazet vsio kak skazet kgbsti,drugogo varianta emu i net.
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02.06.2021 08:28 Ответить
Ну, для чого тут мусолити цей спектакль від луки мудіщева з Протасєвічем в головній ролі? У нього на лобіку написано-садюга. В 37-у люди зізнавалися,що хотіли прокопати тунель до Ламаншу, щоб утекти з срср-ії.
Доречі, де там "зєльоні крітіки", щодо неможливості затримання вагнеріців, шляхом посадки літака, "де потрібно"?
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05.06.2021 18:22 Ответить
 
 