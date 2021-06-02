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"Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП в селе Балковцы на Буковине Василия Савку задержали за нетрезвое вождение. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, админнарушение священник совершил в апреле, но видеозапись "высокодуховного" общения отца Василия и полицейских опубликована недавно.
Священник всячески оскорблял полицейских, угрожал застрелить "после прихода румын".
Полицейские составили два протокола на батюшку - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.
Топ комментарии
+125 Rouhh Elohim
показать весь комментарий02.06.2021 10:19
+96 Sergii Ustim
показать весь комментарий02.06.2021 10:19
+89 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий02.06.2021 10:18
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"Берите пример с берлинобандеровцев": в Германии смело "опустили" россиян
(переклад)
ОСЬ ЩО БУВАЄ КОЛИ ФСБ ШНИКА ЗАТРИМАЄШ П ЯНИМ ЗА КЕРМОМ
І нічого йому не підказувати і нічого в нього не вимагати . Він повинен здогадатися сам , що кричати , як голосно і скільки разів . Заодно би і протверезів моментально .
Ну, після погроз рос. попа на адресу поліцейських "застрелити "після приходу румунів" як можна було не від*издити?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
Короче румын купленый кацапами....как дройного агента в утопить в Пруте ...только камни к ногам привязать иначе выплывет и вонять будет...
Ещё находятся идиоты,которые ходят в московскую церковь и целуют руки этим мразям.
але покажіть мені те саме у москві...
ОКУПОВАНА КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.
Раніше в Лаврі було тільки наше українське монастирське православне життя, до вторгнення з ворожої Москви в 1992 році, під залякуванням тодішнім президентом паРаши Єльциним - " перекриємо краник". Тоді продажний комуняка Кравчук продався ворожому кремлю і вирішив впустити величезну зграю москалів попів, окупантів з закордонного вражого МП. Якби він знав, чим це все закінчиться, він такої зради не допустив. У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли тоді проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Тоді була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада прокремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському бандитському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах і церквах при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля зараз абсолютно нічого не загрожує.-
РПЦ в цьому сюжеті - противник давно засвічений, тому прогнозований.
Більш небезпечне те, що цей "лідер думок" (а це так за його професією), говорить один в один те, що я чув від деяких представників румунського анклаву Буковини, які проживають на територіях, що ссср захопив під час другої світової війни. На жаль румунська і мад'ярська паспортизація в національних анклавах досягає повального масштабу. Як цьому протистояти - це справа держави. Причому, справа номер один за серйозністю наслідків. З прикладу Криму давно вже необхідно робити висновки.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.