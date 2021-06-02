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"Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП в селе Балковцы на Буковине Василия Савку задержали за нетрезвое вождение. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, админнарушение священник совершил в апреле, но видеозапись "высокодуховного" общения отца Василия и полицейских опубликована недавно.

Священник всячески оскорблял полицейских, угрожал застрелить "после прихода румын".

 Полицейские составили два протокола на батюшку - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+125
Этот гнидник УПЦ МП давно уже пора прикрыть,а этих гэбешных ********* в рясах выставить за паребрик на родину!
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02.06.2021 10:19
+96
И вот сколько такого дерьма вокруг, и сколько это можно терпеть?
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02.06.2021 10:19
+89
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение - Цензор.НЕТ 453
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02.06.2021 10:18
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ДАВНО ПОРА ВЫГНАТЬ ПАВЛА С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ ВМЕСТЕ С ЕГО САМОТЫКОМ !!!
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02.06.2021 11:03 Ответить
рпц мєрзость...(с.)
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02.06.2021 11:05 Ответить
Гнати за поребрик потрібно цю кацапську срань , а не панькатися з ними , бо це наші люті вороги !
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02.06.2021 11:06 Ответить
зачем так осложнять? ведь с ним и ему подобными в любое время и в любом месте вполне может призойти несчастный случай....от этого никто не застрахован."Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 1565
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02.06.2021 11:27 Ответить
настоящее лицо, вернее харя, православия. не та маска, с которой попы продают мистические услуги, а реальная рожа, вытащенная наружу бухлишком.
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02.06.2021 11:08 Ответить
"Каков поп таков приход"!? І оце вороже бидло ,це ж воно з такою гнилою пащекою сповідує грішників, іменем Бога відпускає гріхи,,,? Яка церква такий піп...?
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02.06.2021 18:44 Ответить
Що у тверезого в думці то у п*яного на язикє...Добре що цей чьорт горілку з портвейном мішав, бо тепер всі зноють ху із ху))
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02.06.2021 11:08 Ответить
Вопрос только один почему его не пристрелили на месте((((((((((((((((((((((((((
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02.06.2021 11:14 Ответить
вот он, "русский мир", во всей своей красе... и это в Украине необходимо искоренять всеми возможными способами, вплоть до отстрела таких уродов.
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02.06.2021 11:22 Ответить
Мразь маскальская.
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02.06.2021 11:22 Ответить
Глянув я б цього мудака, де небуть в Чікаго, щоб з ним було.
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02.06.2021 11:28 Ответить
Cмешно выглядело бы если бы в Израиле была Синагога московского синагогата, для русскоговорящих
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02.06.2021 11:28 Ответить
Файно ти сказав, друже"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 2268 Тримай лайк!
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03.06.2021 00:19 Ответить
Гебешних гундяївців треба карати й вимітати з України. Влада цього не буде робити, бо вони їх однодумці. Залишається - самосуд. Хтось бачить інший вихід?
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02.06.2021 11:45 Ответить
Это же какие забористые черти овладели святым отцом?)))
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02.06.2021 11:51 Ответить
Надышался благоуханий от кадила
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02.06.2021 11:56 Ответить
"Ладан" из Москвы прислали.
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02.06.2021 15:54 Ответить
Вполне могут быть прямые поставки из Колумбии. Там тоже есть приходы РПЦ. (хе-хе, двусмысленно звучит)
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02.06.2021 16:47 Ответить
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 1664
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02.06.2021 11:56 Ответить
Попу дали 17 тыщ штрафа и на год отобрали права - думаю обжалует и того не будет. О приходе румын он конечно преувеличил - просто село где он "служит" преимущественно населено людьми разговаривающими на румынском (может молдавском) языке. Вообще на Буковине (родина онуфрия кто не знает) московская церковь чувствует себя очень комфортно при полном попустительстве местных властей (губернатор рыга - а там бывших не бывает),переход общин в ПЦУ искусственно заморожен...все как и в Киеве "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 9059
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02.06.2021 11:56 Ответить
Там много сел, где украинский только на вывеске сельсовета.
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02.06.2021 20:44 Ответить
Село прямо на кордоні з Молдовою.Село було засновано у 1454 році молдавським боярином. Існує версія що село назвали в честь сина боярина-Балко. В 1769 році в селі збудована дерев'яна церква[1
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03.06.2021 04:34 Ответить
Це падло потрібно популяризувати між вірян-прихильників москальського патріархату, як дзеркало УПЦ МП. Гнати всіх до Московії! "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 9127 Де притягнення за статтею про образу поліціантів при виконанні службових обов'язків?
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02.06.2021 11:56 Ответить
Цей відос поповнить мою особисту колекцію РПЦ-шних попів які чомусь не хотять, щоб їх так називали.
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02.06.2021 12:36 Ответить
РПЦ - секта, що не має нічого спільного ані з християнством ані з Богом взагалі
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02.06.2021 12:50 Ответить
Маю надію, що Ви пам'ятаєте що у РПЦ нема Томосу. Це звичайна секта диявола.
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02.06.2021 15:59 Ответить
Та зважаючи на те які вони храми почали будувати останнім часом - вони це вже особливо і не приховують
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02.06.2021 17:53 Ответить
Як довго ще ця православнута гебня буде діяти в Україні?
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02.06.2021 11:58 Ответить
Ответ прост - пока не будет своего нормального вооружения, шоб вломить хорошенько, если полезут защищать русских льудей.
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02.06.2021 16:47 Ответить
Я б ще і кадилом навернув цього попа.
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02.06.2021 12:03 Ответить
Потрібно вимагати перейменувати УПЦмп в РПЦу, навіть попри те. що Зеленський ніколи на це не погодиться.
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02.06.2021 12:05 Ответить
Вот этот кошмар с матом и угрозами - мелкое хулиганство? Ну, ну...
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02.06.2021 12:06 Ответить
ЭТОТ ЧЁРТ НАГОВОРИЛ НА ДЕПОРТАЦИЮ
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02.06.2021 12:13 Ответить
або на гилляку беса
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02.06.2021 14:26 Ответить
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 7506

"Берите пример с берлинобандеровцев": в Германии смело "опустили" россиян
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02.06.2021 12:22 Ответить
свино-собаки мусять залишатись вдома "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 3112

(переклад)
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02.06.2021 12:49 Ответить
блін, якщо вони послідують заклику, то виживуть від ковіду, а всі інші передохнуть. Переможуть. "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 4478
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02.06.2021 13:24 Ответить
Такому попику самое место в петушатнике, под шконкой.
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02.06.2021 12:23 Ответить
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 329
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02.06.2021 12:24 Ответить
Поп такое же гавно как и его наставник - ублюдок онуфрий
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02.06.2021 12:31 Ответить
Михаил и Гавриил тихо курили в сторонке.... "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 1286
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02.06.2021 12:45 Ответить
поп смердящий
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02.06.2021 12:48 Ответить
Це він просто насвяткувався на велике православне свято 9 травня
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02.06.2021 12:49 Ответить
шо в пяного на язиці то в тверзого в голові.
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02.06.2021 12:51 Ответить
В этих словах вся суть МПЦ и их назначение в Украине. Это подлые, лживые, коварные враги украинцев.
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02.06.2021 13:00 Ответить
Священник всячески оскорблял полицейских, угрожал застрелить "после прихода румын". Источник: https://censor.net/ru/v3268945

ОСЬ ЩО БУВАЄ КОЛИ ФСБ ШНИКА ЗАТРИМАЄШ П ЯНИМ ЗА КЕРМОМ "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 9143
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 184 "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 4095
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02.06.2021 13:03 Ответить
говно смердящее....
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02.06.2021 13:14 Ответить
Хороший экземпляр безумия и мракобесия.Везите препарирую
"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 685 "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 4636
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02.06.2021 13:25 Ответить
Треба було гундяївцю вчіпити наручники на ноги , завісити до фаркопа і покатати по трасі , поки тричі не закричить : Слава Україні , Україна понад усе , путін - х у й л о , Крим це Україна , Слава Героям , Слава нації і Смерть ворогам .
І нічого йому не підказувати і нічого в нього не вимагати . Він повинен здогадатися сам , що кричати , як голосно і скільки разів . Заодно би і протверезів моментально .
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02.06.2021 13:42 Ответить
+++++++++++++
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02.06.2021 17:15 Ответить
отличный повод чтоб запретить московский сатанат в Украине!
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02.06.2021 14:00 Ответить
4:20 і далі, які ше можуть бути питання ...
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02.06.2021 14:07 Ответить
На превеликий жаль в Україні ще достатньо тупої селючіни,яка вважає шо ніби цап це "брат" а не відвертий ворог українцю.
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02.06.2021 14:10 Ответить
Оце і все,що треба знати про мацковсько-гундяєвських попів. Не розумію,а якого,власне,хєра взагалі не заборонити в нашій країні цю кацапську нечисть?
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02.06.2021 14:17 Ответить
МП треба вигнати з України.
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02.06.2021 14:19 Ответить
Ну, і навіщо на камеру записували? Ну, не розуміють такі гниди нічого без фізичного "виховання".
Ну, після погроз рос. попа на адресу поліцейських "застрелити "після приходу румунів" як можна було не від*издити?
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02.06.2021 14:31 Ответить
Лапотный быдло-скрепоносец...
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02.06.2021 14:51 Ответить
Яка чудова "проповідь" "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 2866
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02.06.2021 14:53 Ответить
ось рускій мір в своій красі і при цій владі йому нічого нк буде
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02.06.2021 14:59 Ответить
«Высокодуховное» существо. Хорошо бы не иметь таких экземпляров в нашей стране и мире.
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02.06.2021 15:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

раSSія це ДІАГНОЗ!!
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02.06.2021 15:19 Ответить
"Многие из вас придут ко Мне в тот день,говоря:"Господи,Господи! Не Твоим ли именем мы проповедовали, не Твоим ли именем мы чудеса творили и бесов изгоняли?!" И Я отвечу им:"Я не знаю вас! Отойдите от Меня, творящие беззаконие!"
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02.06.2021 15:19 Ответить
Менты терпилы обосались угрожает убийством и ничего за голыми по пляжам бегать самое оно
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02.06.2021 15:29 Ответить
Вот только по факту полицейские сняли прекрасное видео, разрушающее пропаганду рюсского мира и Московско-фсбшный патриархат.
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02.06.2021 17:06 Ответить
бухое быдло из мацковскава пархата прилюдно обзывает Украину и украинцев, а полиция озабочена только тем, чтобы это быдло в трубочку дунуло... и после такого треша мы хотим иметь сильное независимое государство??? когда государство само себя не уважает и не может защитить даже от бухого быдло-ватника в рясе...
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02.06.2021 15:45 Ответить
Высокодуховно и скрепно "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 3938
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02.06.2021 15:53 Ответить
Вражають тупі курки, що набіглр попа визволяти! Те, що ця п'яна мерзота за кермом може вбити їхніх дітей їх хвилює менше всього.
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02.06.2021 16:06 Ответить
не удивлюсь если через пару месяцев настоятеля храма УПЦ МП Василия Савку (с. Балковцы на Буковине), злейшего врага Украини, найдут в придорожной канаве с перерезаным горлом
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02.06.2021 16:11 Ответить
так он кацап или румын?
Короче румын купленый кацапами....как дройного агента в утопить в Пруте ...только камни к ногам привязать иначе выплывет и вонять будет...
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02.06.2021 16:25 Ответить
почему эту гундяевско-********** тварь дубинкой пару раз не ********* за оскорбление патруля --- чего они боятся в своей стране . это животное уже б за руль садилось трезвым и не оскорблял бы патруль
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02.06.2021 17:13 Ответить
Передасье гундяевское, дети мацковского Сатаны, дубиной су ку между глаз и по спине, не вести с ган доном упцшным никаких разговоров, разговоры унижают полицеского и Украину. в наручники гниду и в камеру!!
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02.06.2021 19:23 Ответить
Зверніть увагу на дату, строгий піст для всіх православних, і цей бичара буде вчити смиренності і посту.
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02.06.2021 20:14 Ответить
так верить в Бога нужно в душе для себя а не носить этим упырям дань.лучше помочь больным детям... чем хоть копейку дать попам.это наших тоже касается
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02.06.2021 23:11 Ответить
Вот это настоящий образец "русского мира".
Ещё находятся идиоты,которые ходят в московскую церковь и целуют руки этим мразям.
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02.06.2021 20:39 Ответить
Нічого не скажеш -- слуга московського бога.
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02.06.2021 20:44 Ответить
че он никак не высрется?))) НА кол его! "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 1780
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02.06.2021 21:19 Ответить
Та убить нахер эту шваль и всё. Цацкаются с этими вырожденцами, которую нашу землю топчат...
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02.06.2021 22:34 Ответить
провести обряд экзорцизма над этим демоном
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02.06.2021 23:08 Ответить
ЦЕй ролік крутити по всім каналам круглосуточно.
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02.06.2021 23:15 Ответить
І без запікування.
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03.06.2021 08:35 Ответить
Полицейским угрожать убийством можно, президенту нельзя, за это возбуждают уголовное дело, президент -человек, остальные не люди, запомните это!😁😁😁😁
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02.06.2021 23:32 Ответить
рпц-это рассадник коррупции,пьянства и похотливых жирных выродков,присосавшихся в к социуму.
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03.06.2021 08:08 Ответить
Настоятеля храма святых Архангелов Михаила "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 572
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03.06.2021 09:26 Ответить
а що ви очікували, коли у самому серці України вже 30 років існує та годуєтся московський гадюшник у Києво- Печерський Лаврі, що аж страшно стає, і ніхто нічого з тим не робить... "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння - Цензор.НЕТ 6605
але покажіть мені те саме у москві...
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03.06.2021 09:31 Ответить

ОКУПОВАНА КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.
Раніше в Лаврі було тільки наше українське монастирське православне життя, до вторгнення з ворожої Москви в 1992 році, під залякуванням тодішнім президентом паРаши Єльциним - " перекриємо краник". Тоді продажний комуняка Кравчук продався ворожому кремлю і вирішив впустити величезну зграю москалів попів, окупантів з закордонного вражого МП. Якби він знав, чим це все закінчиться, він такої зради не допустив. У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли тоді проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Тоді була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада прокремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському бандитському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах і церквах при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля зараз абсолютно нічого не загрожує.-
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08.06.2021 12:06 Ответить
Все значно гірше.
РПЦ в цьому сюжеті - противник давно засвічений, тому прогнозований.
Більш небезпечне те, що цей "лідер думок" (а це так за його професією), говорить один в один те, що я чув від деяких представників румунського анклаву Буковини, які проживають на територіях, що ссср захопив під час другої світової війни. На жаль румунська і мад'ярська паспортизація в національних анклавах досягає повального масштабу. Як цьому протистояти - це справа держави. Причому, справа номер один за серйозністю наслідків. З прикладу Криму давно вже необхідно робити висновки.
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03.06.2021 10:01 Ответить
Дуже цікаво чому в Україні немає навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить! ... А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.
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08.06.2021 12:12 Ответить
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