"Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

Настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП в селе Балковцы на Буковине Василия Савку задержали за нетрезвое вождение. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, админнарушение священник совершил в апреле, но видеозапись "высокодуховного" общения отца Василия и полицейских опубликована недавно.

Священник всячески оскорблял полицейских, угрожал застрелить "после прихода румын".

Полицейские составили два протокола на батюшку - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.

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