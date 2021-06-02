В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
Под зданием Рады на брифинге народные депутаты представили данный законопроект, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Цензор.НЕТ.
В ходе акции нардепы представили основные положения законопроекта, а также рассказали о уже появившихся манипуляциях по вопросу легализации медицинского каннабиса.
"Уже появился такой миф. Я его уже слышала среди депутатов. Это то, что будут использовать. Вы сейчас медицинский каннабис легализируете, а потом марихуанну и дальше по тексту. Я говорю, с таким подходом давайте корвалол запретим, или валерианку, потому что там есть спирт, а если много выпить, то можно напиться. Законопроект был согласован со всеми сторонами, с Нацполицией, что не будет злоупотреблений. Впервые есть возможность провести такой исторический законопроект через парламент. Мы понимаем, что все будут поднимать хайп, крик, что мы тут наркотики легализируем и т.д. Это не о легализации наркотиков, это о том, чтобы помочь людям жить", - рассказала нардеп "Голоса" Александра Устинова.
Нардеп СН Марьян Заблоцкий отметил, что данный законопроект фиксирует на законодательном уровне, что экстракт каннабиса может использоваться исключительно в зарегистрированных лекарствах, которые будут продаваться исключительно по рецепту.
"В отличии от предыдущих версий законопроекта, где разрешалось выращивание дома и прочие методы, которые могли привести к злоупотреблениям, это все запрещено. Разрешено выращивание под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и исключительно для медицинских препаратов", - рассказал Заблоцкий.
"Этот законопроект разрешает тяжелобольным пациентам с онкологией, с эпилепсией, с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и пр., легально употреблять лекарства в Украине, а не ездить за границу и нелегально не покупать их на черном рынке. Этот законопроект позволяет украиснкому бизнесу выращивать и производить такие лекарства в Украине, конечно, с соблюдением всех лицензионных условий производства. Этот законопроект позволяет украинским ученым исследовать эти препараты, а украинским врачам предоставлять качественную медицинскую помощь пациентам. Все это будет происходить под строгим контролем за "красными" рецептами и электронными реестрами", - акцентировала нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.
Также Стефанишина прочитала письмо с благодарностью за разработку законопроекта от девочки Софийки, которой сегодня исполняется 4 года, и которая страдает эпилепсией. Нардеп отметила, что сегодня Софийка тоже должна была быть на акции, но у нее случился очередной приступ. Этот законопроект известен как "Закон для Софийки".
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Не легализуйте наркотики!
Дети наркоторговцев и крышующих впадают в истерику при каждом упоминании о лигализации.
я уже 20 горшков под рассаду заготовила...
- буду помогать себе жить
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седая мать нашла у сына
в портфеле белый порошок
он даже в школе чистит зубы
с улыбкой думает она
«Это один маленький шаг для "человека", но гигантский скачок для всего "человечества"».
Самый страшный наркотик - это алкоголь, но он в свободной продаже.
Табак намного вреднее марихуаны, и он тоже свободно продается.
В США половина штатов уже легализовали марихуану (не медицинскую),
а некоторые и другие легкие наркотики. И ничего, выжили.
Открыть по одной спецаптеки на район, аптека оборудуется комнатами для употребления путём дышания, курения, шыряния и т.д. С охраной и медиками. Отпускается наркота с небольшой наценкой, для окупаемости всех затрат и прибылью в 5% для бюджета, и строго по спискам зарегистрированных и взятых на учёт наркоманов. И всё.
P.S. Естественный отбор ни кто не отменял.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
І онко в Ізраїлі лікують з тим самим фіналом як і в нас.
Просто для лікування в Ізраїлі вся твоя рідня мусить продати все майно, а потім ще й кредит на поховання взяти.
На відміну від зебілів.
Установка, согласно которой следует прожить яркую, насыщенную событиями, но короткую жизнь и умереть молодым
Пы.Сы. Этому Авакову уже много раз приносили проекты по легализации, это он именно виноват, это Аваков их не одобряет уже долго. Он продукт советской системы и видит вокруг советское будущее.
А вот умирающим людям облегчить страдания, Закон не позволяет получается. Поэтому я за легализацию медицинского каннабиса.
Дозволяється вирощувати тільки ліцензованим (своїм) виробникам для виготовлення ліцензованих препаратів, а якщо хтось зірве кущ конопель, яких у кожному селі самосійних безліч безкоштовно росте - тюрма.
Дикунській постсовок вважає себе розумнішим цивілізованих країн. У більшості розвинутих країн Європи та Америки вже доведено вченими, що марихуана не наркотик взагалі, не приводить до фізичної залежності і не викликає шкідливих для організму наслідків, на відміну від алкоголю і тютюну. Передозування марихуаною неможливе, на відміну від лік виготовлених з конопель.
Україні необхідна, як в інших країнах, декриміналізація марихуани у не промислових розмірах, а цей законопроект в основному,, не про лікування, а про заробляння грошей наближеними до влади фірмами. А такі як Ківа тих часів, коли він працював у відділі боротьби з наркотиками і далі будуть збивати грош,і шантажуючи тюрмою, підкидати пакетики або торгувати вилученою травою
Мо вони ще й літати вміють?