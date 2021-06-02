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лекарства (1188) легализация (160) Стефанишина Ольга нардеп (79) Устинова (110) Заблоцкий (20)

В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Под зданием Рады на брифинге народные депутаты представили данный законопроект, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Цензор.НЕТ.

В ходе акции нардепы представили основные положения законопроекта, а также рассказали о уже появившихся манипуляциях по вопросу легализации медицинского каннабиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

"Уже появился такой миф. Я его уже слышала среди депутатов. Это то, что будут использовать. Вы сейчас медицинский каннабис легализируете, а потом марихуанну и дальше по тексту. Я говорю, с таким подходом давайте корвалол запретим, или валерианку, потому что там есть спирт, а если много выпить, то можно напиться. Законопроект был согласован со всеми сторонами, с Нацполицией, что не будет злоупотреблений. Впервые есть возможность провести такой исторический законопроект через парламент. Мы понимаем, что все будут поднимать хайп, крик, что мы тут наркотики легализируем и т.д. Это не о легализации наркотиков, это о том, чтобы помочь людям жить", - рассказала нардеп "Голоса" Александра Устинова.

Нардеп СН Марьян Заблоцкий отметил, что данный законопроект фиксирует на законодательном уровне, что экстракт каннабиса может использоваться исключительно в зарегистрированных лекарствах, которые будут продаваться исключительно по рецепту.

"В отличии от предыдущих версий законопроекта, где разрешалось выращивание дома и прочие методы, которые могли привести к злоупотреблениям, это все запрещено. Разрешено выращивание под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и исключительно для медицинских препаратов", - рассказал Заблоцкий.

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"Этот законопроект разрешает тяжелобольным пациентам с онкологией, с эпилепсией, с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и пр., легально употреблять лекарства в Украине, а не ездить за границу и нелегально не покупать их на черном рынке. Этот законопроект позволяет украиснкому бизнесу выращивать и производить такие лекарства в Украине, конечно, с соблюдением всех лицензионных условий производства. Этот законопроект позволяет украинским ученым исследовать эти препараты, а украинским врачам предоставлять качественную медицинскую помощь пациентам. Все это будет происходить под строгим контролем за "красными" рецептами и электронными реестрами", - акцентировала нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.

Также Стефанишина прочитала письмо с благодарностью за разработку законопроекта от девочки Софийки, которой сегодня исполняется 4 года, и которая страдает эпилепсией. Нардеп отметила, что сегодня Софийка тоже должна была быть на акции, но у нее случился очередной приступ. Этот законопроект известен как "Закон для Софийки".
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Топ комментарии
+12
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 8045
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02.06.2021 10:33
+12
И ни одного поста против наркотика, который вызывает быстрое привыкание, разрушает сосуды, печень, и продаётся в любои ликёроводочном отделе...
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02.06.2021 11:00
+12
Я вам, мудукам, желаю сперва ЛИЧНО стролкнуться с онкологией или хотя бы Паркинсоном, а ПОТОМ трындеть "а вы перетерпите!"
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02.06.2021 11:22
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В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 8045
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02.06.2021 10:33 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 5521
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02.06.2021 10:51 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 6673

...
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02.06.2021 10:58 Ответить
теперь не нужно будет прятаться за колонной в Раде. Это же очень раздражает и мешает жить.
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02.06.2021 10:40 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 1497
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02.06.2021 10:52 Ответить
Ну всё, теперь заживём! во только этого для полного счастья не хватало?! БиоМусор шобла Зе.
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02.06.2021 10:41 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 5465
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02.06.2021 10:51 Ответить
Пожалейте детей!
Не легализуйте наркотики!
Дети наркоторговцев и крышующих впадают в истерику при каждом упоминании о лигализации.
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02.06.2021 10:42 Ответить
точно - наркоту надо продавать в маркетах в хлебном отделе, - шоб уделать наркоторговцев
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02.06.2021 10:48 Ответить
...потрібно безкоштовно роздавати, хто не буде брати - відключимо газ. В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 8563
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02.06.2021 10:55 Ответить
Так її й продають на касі, під усілякими привабливими назвами - Kent, Davidoff, Parliament тощо
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02.06.2021 20:26 Ответить
А это наркотики ? Привыкание вызывает ? Какие побочные эффекты после употребления ? Что бывает в случае передозировки? Сколько смертных случаев при употреблении ? Много ли преступлений на совершение которых толкнул этот " наркотик" ?
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02.06.2021 13:01 Ответить
Я вообще за отмену запретов. Все умные (или таковыми себя считают), могут решить для себя принимать или нет.
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02.06.2021 14:09 Ответить
Хочете посмісятися? Робив офіційний запит у МВС з усіма питаннями вище. Вони "Не ведуть такої статитстики"
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02.06.2021 20:27 Ответить
НАКОНЕЦ ТО !!!
я уже 20 горшков под рассаду заготовила...
- буду помогать себе жить В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 8129
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02.06.2021 10:51 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 9482
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02.06.2021 10:56 Ответить
АЗДАравлівать АРГАнизма
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02.06.2021 10:56 Ответить
Благими намірами вистелена дорога в пекло.
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02.06.2021 10:52 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 4112

...
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02.06.2021 10:52 Ответить
...кайфффффф..... В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" - Цензор.НЕТ 6380
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02.06.2021 10:59 Ответить
Це вибір наріду 2019.
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02.06.2021 11:36 Ответить
Мама Римма проглядела. А теперь уже поздно.
У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 1533
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02.06.2021 11:37 Ответить
***
седая мать нашла у сына
в портфеле белый порошок
он даже в школе чистит зубы
с улыбкой думает она
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02.06.2021 11:50 Ответить
И ни одного поста против наркотика, который вызывает быстрое привыкание, разрушает сосуды, печень, и продаётся в любои ликёроводочном отделе...
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02.06.2021 11:00 Ответить
02.06.21 10:31 В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить" ИЛИ
«Это один маленький шаг для "человека", но гигантский скачок для всего "человечества"»У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 2253.
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02.06.2021 11:06 Ответить
где куппить семена?
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02.06.2021 11:11 Ответить
в интернете продаются семена со всего мира и любых сортов.
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02.06.2021 14:10 Ответить
..... и под любое настроение. У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 3099
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02.06.2021 16:08 Ответить
А слабо просто дать людям право самим решать, что им делать?
Самый страшный наркотик - это алкоголь, но он в свободной продаже.
Табак намного вреднее марихуаны, и он тоже свободно продается.
В США половина штатов уже легализовали марихуану (не медицинскую),
а некоторые и другие легкие наркотики. И ничего, выжили.
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02.06.2021 11:15 Ответить
А может ты ещё пожелаешь право обороняться личным оружием и покупать европейские авто без дикой наценки????
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02.06.2021 11:45 Ответить
Боюсь даже ответить.
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02.06.2021 11:48 Ответить
Я вам, мудукам, желаю сперва ЛИЧНО стролкнуться с онкологией или хотя бы Паркинсоном, а ПОТОМ трындеть "а вы перетерпите!"
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02.06.2021 11:22 Ответить
В Европе есть программа. "Достойная жизнь--достойная смерть". Когда безнадёжным выделяют бесплатные наркотики, чтоб не испытывали мучений.
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02.06.2021 11:47 Ответить
Онкохворому твоя конопля до лампочки.
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02.06.2021 12:09 Ответить
Піздьож. Після хімії допомогає ще й як.
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02.06.2021 20:28 Ответить
Я вообще сторонник продажи государством наркотиков.
Открыть по одной спецаптеки на район, аптека оборудуется комнатами для употребления путём дышания, курения, шыряния и т.д. С охраной и медиками. Отпускается наркота с небольшой наценкой, для окупаемости всех затрат и прибылью в 5% для бюджета, и строго по спискам зарегистрированных и взятых на учёт наркоманов. И всё.
P.S. Естественный отбор ни кто не отменял.
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02.06.2021 11:42 Ответить
А спецкомнаты для употребления алкоголя чего не предложил?
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02.06.2021 11:48 Ответить
А зачем?
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02.06.2021 12:01 Ответить
ну как же. Алкоголь это же по классификации наркотиков тоже наркотик, за употребление инъекций наркотика дают тюрьму, и поэтому надо аккуратно прятаться в специальной комнате, и налоги платить и направлять их на строительство больниц и соц.сферу.
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03.06.2021 02:16 Ответить
Открыть по одной спецаптеки на район ...............для употребления путём дышания, курения, шыряния и проживания.
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02.06.2021 16:11 Ответить
Ежели для проживания, то это уже диспансер получается или клиника. Там кормить надо и т.д. А так прибыл - заплатил - ширнулся - отлежался - свободен. И всё под контролем.
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02.06.2021 17:19 Ответить
А вы хотите что бы он вмазался,а потом бродить начал?Марихуана не страшна,а вот остальная дрянь,да ещё и на безденежье,вот это страшно,для окружающих в том числе..
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02.06.2021 17:45 Ответить
Я же написал, - ширнулся - отлежался-свободен. Всё в одном месте. Ежели там ласты склеит тут и морозилка и мент с доктором. Сразу и акт составят и тушку заморозят.
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02.06.2021 21:25 Ответить
Я ничем не могла облегчить страдания моего отца перед его уходом...Мне очень жаль,что для него этот закон уже не пригодится...Но,сколько бы времени не прошло с тех пор,его страдания стоят перед глазами...это очень страшно и тяжело
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02.06.2021 11:42 Ответить
Диванные ...удаки этого не поймут, пока сами не столкнутся.
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02.06.2021 11:50 Ответить
І що б Вашому батьку дала конопля?
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02.06.2021 12:13 Ответить
есть подозрение, что поставь вас в его условия, вы бы даже кизяк скручивали в сигару, но так же легко себя исключительным ощущать и талдычить чугунную истину с медалью (не на груди) прибитой к органу произведшему те мысли.
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03.06.2021 02:12 Ответить
Теперь в ОП будут говорить что янелох не торчок, а применяет мёд препарат
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02.06.2021 11:45 Ответить
Экс-министр Степанов Постановой кабмина уже разрешил 3 лекарства (2 из натурального масла 1 синтетическое) производителей из Израиля. Тюбик 2 тыс. баксов стоит. Будут, как всегда барыжить продавая копеечный товар своих фирм в тысячи раз дороже.
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02.06.2021 11:48 Ответить
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 8822
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02.06.2021 12:12 Ответить
Вася ти дурік і пишиш всяку х..у. Опіати робять з людини овача, від деяких хвороб маріхуана єдиний вихід.Пий синьку бидло
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02.06.2021 13:07 Ответить
Розумник ти наш, ти що закінчував?
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02.06.2021 14:04 Ответить
Академію муніцепального управління,Інженер- енергетік, написав міфи совкодрочерів а нік зміни бо в голові насроно, медична є медична, а реокраційна це зовсім інше і необов'язково курити,буває в різних формах.Тебе в гуглі забанели?
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02.06.2021 14:21 Ответить
У мене медична освіта, енергетик ти наш планокурний.
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02.06.2021 15:22 Ответить
У нас пів країни таких спеців як ти,що з вами діло кращє не мати.Де медицина найкращя ,в Ізраїлі,СшА, Канаді чі в Україні де такі дов...би як ти?
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02.06.2021 15:57 Ответить
В Ізраїлі вся молодь наркомани, якщо ти не знав.
І онко в Ізраїлі лікують з тим самим фіналом як і в нас.
Просто для лікування в Ізраїлі вся твоя рідня мусить продати все майно, а потім ще й кредит на поховання взяти.
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02.06.2021 16:49 Ответить
Вася ти п..ол про страхову медицину не чув?Глянь статистику, де лікуються люди у кого є гроши? За таких оленів як ти ми і живимо в г..Но я думаю ти просто піз... і відношення до медицини не маєш.Все ідеш нах...
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02.06.2021 16:56 Ответить
Що, нерви здають? Конопелька не заспокоює?
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02.06.2021 17:47 Ответить
Ти пишеш таку х..ню і у тебе медична освіта,Вася де тебе такого випустили? Я думаю ти тупий бот!Почитай дослідження вчених і не позорся,ти зовсім не втемі.
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02.06.2021 19:24 Ответить
Мене не цікавлять ;дослідження; наркоманів.
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02.06.2021 19:45 Ответить
Вася змінюй нік не позорь людей,ти тупий совкодрочер.Все розмова закінчена
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02.06.2021 19:57 Ответить
Бандерівці не вживали наркотиків.

На відміну від зебілів. У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 4616
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02.06.2021 20:19 Ответить
«Живи быстро, умри молодым»
Установка, согласно которой следует прожить яркую, насыщенную событиями, но короткую жизнь и умереть молодым У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 4437
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02.06.2021 12:13 Ответить
Читая чат розумієш скільки совкодрочерів в цій державі,міфи і різна фігня у людей в голові.Опій в аптеках продають ,то таке ,синька на кожному кроці, а лікуватися маріхуаною це зло. Яка нафіг європа,коли стільки бидла.
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02.06.2021 12:45 Ответить
это боты, которые должны против политиков СН и Зеленского. Они должны критиковать все, что те делают. Только народ поддерживает легализацию марихуаны и получается эти боты действуют против своих работодателей. Тоже самое было и на выборах, когда Порох нанял израильского политтехнолога, которые давал ботам методички злые и попрохоботы были злые и оскорбления их были такие, что народ не против Зеленского от этих оскорблений был, а наоборот народ против этих оскорблений был и против Пороха стал и зла этого и получилась полная реверсивная психология. И Порошенко проиграл от этого, а Зеленский выиграл на том, что его оскорбляли так по злому. Тоже и сейчас, что в США и Канаде и т.д. На Западе легализовывают всюду марихуану и порохоботы не за Западную модель, а за Совковую с запретом и они опять действуют против Порошенко, а если Зе легализует марихуану, то он опять выиграет у него!
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02.06.2021 14:08 Ответить
Ну чому я не здивований що прихильник Зеленського ще й наркоман?
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02.06.2021 20:20 Ответить
Порошенку треба провести атестацію своїх ботів і звільнити недолугіх членів, бо він може повторити сумний досвід попередніх президентськіх виборів.
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02.06.2021 22:16 Ответить
Такі тупі боти тільки відвернуть багатьох від партії "Європейська Солідарність", бо стає зрозуміло що в цій партії є не зовсім розумні люди і по факту вона зовсім не європейська.
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02.06.2021 22:14 Ответить
Дивлюсь я на Верховну Раду і які закони у влади в пріоритеті. Легалізація наркотиків , ігральних закладів . Наразі - легалізація проституції. Робимо висновки , до влади прийшли наркомани , шулера і проститутки . Яка влада , такі закони. "Жизнь удалась " у слуг уродів.
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02.06.2021 13:35 Ответить
да ладно, а в США это все легально и там тоже власти такие??? нет, там власти либеральные и законы делают максимальную свободу, чтобы все занимались тем, чем хотят. Ничего не запрещают - это свобода и демократия - в такой системе без запретов каждый может делать, что хочет и развиваться в любом направлении и зарабатывать деньги. А в Украине совок и тут все запрещено, но мать его это все на черном рынке есть и все знают где это все брать, только страна не получает никаких налогов с этого. В Нью-Йорке легализовали Марихуану и город получил 350 миллионов долларов за год и эти деньги направили на помощь малоимущим.
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02.06.2021 14:02 Ответить
они за травяные деньги строят больницы в США, а у нас за эти деньги кое-кто дачку строит, и конечно им этот бизнес удобно для себя беречь, а не легализовать. То-ли Зеля, то-ли Аваков на вопрос "почему не легализовали" ответил, что народ не готов это принять. Так вроде референдум показал, что люди хотят легализовать. Так чего тянуть, как в борьбе лета с зимой и последними холодными ветрами? Оттепель настаёт!
Пы.Сы. Этому Авакову уже много раз приносили проекты по легализации, это он именно виноват, это Аваков их не одобряет уже долго. Он продукт советской системы и видит вокруг советское будущее.
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03.06.2021 01:47 Ответить
Скопируйте закон Нью-Йорка по легализации марихуаны!!! Не выдумывайте херни какой-то от себячины. Нормально сделайте, как в Нью-Йорке!
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02.06.2021 13:39 Ответить
В нас тільки коли про тарифи та ціни, то рівняються на світові країни-лідери, а щодо відносин між людьми, законодавство, науку і культуру - дикуни неандертальці з тоталітарними звичаями.
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02.06.2021 22:26 Ответить
В мире много уже стран легализовало марихуану и получили от этого уменьшение преступности и разгрузили копов и суды в работе ибо там не судят за курение травки. И налоги поступают от марихуаны миллиардные и на эти деньги помощь идет малоимущим. Потом рабочих мест море это дало легальных. Туристов больше привлекает отдых такой и это деньги опять в страну идут. Хватит запрещать то, что в мире свободном разрешено. И тем более в Украине траву курят повсеместно, только это все не легально - это бред полный. Уже нет смысла запрещать, если никто не воспринимает этот запрет. Зачем карать за курение травки людей??? Алкоголь в разы сильнее марихуаны. Украине нужно засадить поля конопли и продавать ее еще на экспорт в страны легализовавшие марихуану. Еще можно море продуктов делать из марихуаны. Быстрее необходимо легализовать марихуану! В США нормальные власти - либеральные, а в Украине какие-то последователи Сталина...
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02.06.2021 13:51 Ответить
Все кругом курят траву и будут курить, только нелегально, если эти дебилы не легализуют, то просто не получат сотни миллионов долларов доходов. Черный рынок в Украине такой конопли, что в каждом доме живут барыги марихуаны! А карать за курение травы, нахера нам такие депутаты, которые антинародные по всем вопросам.
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02.06.2021 13:57 Ответить
"Слуги Каннабиса" признались, что без каннабиса жить не могут. Насчет "других стран", забудьте! У нас особая постсоветская страна и этот закон именно о легализации продажи наркотиков в Украине во всем их многообразии, что будет иметь страшные последствия для здоровья и дальнейшей жизни прежде всего молодых людей. Но эти молодые люди абсолютно не нужны, обладающим всей полнотой власти, зеленым последышам пофигизма.
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02.06.2021 14:41 Ответить
Та не пугайте вы канабисом,пугайте алкоголём и безработицей.
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02.06.2021 17:48 Ответить
Утырки и так найдут способ курнуть.
А вот умирающим людям облегчить страдания, Закон не позволяет получается. Поэтому я за легализацию медицинского каннабиса.
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02.06.2021 14:59 Ответить
Помираючим не до накурки.
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02.06.2021 15:36 Ответить
Вам же уже много раз выше объяснили, что опиоид не на всех людей дествуют, и некоторым людям обычные обзбаливающие нельзя принимать и не работают они на них. Но вы будто не читаете коменты, а сидите на своей волне. Читайте ещё раз "опиоиды и темпалгины и анальгины не работают для некоторых людей". И будете сами умирать, так хоть с кизяка сигарку скрутите, лишь бы боль ушла. Умирающим??? Так это таким должен быть человек, чтобы вы ему разрешили покурить? А если авциента просто боль, и он далёк от смерти? Вы наставиваете на продолжени страданий? Это не эгоистично мучать людей?
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03.06.2021 01:52 Ответить
Більша частина коментаторів не те, що проекту не бачили, навіть статтю на цензорі не дочитали або не в змозі усвідомити. "На відміну від попередніх версій законопроєкту, де дозволялося вирощування вдома і інші методи, які могли привести до зловживань, це все заборонено. Дозволено вирощування під ліцензійними умовами, в закритих приміщеннях і виключно для медичних препаратів", - розповів Заблоцький.

Дозволяється вирощувати тільки ліцензованим (своїм) виробникам для виготовлення ліцензованих препаратів, а якщо хтось зірве кущ конопель, яких у кожному селі самосійних безліч безкоштовно росте - тюрма.
Дикунській постсовок вважає себе розумнішим цивілізованих країн. У більшості розвинутих країн Європи та Америки вже доведено вченими, що марихуана не наркотик взагалі, не приводить до фізичної залежності і не викликає шкідливих для організму наслідків, на відміну від алкоголю і тютюну. Передозування марихуаною неможливе, на відміну від лік виготовлених з конопель.

Україні необхідна, як в інших країнах, декриміналізація марихуани у не промислових розмірах, а цей законопроект в основному,, не про лікування, а про заробляння грошей наближеними до влади фірмами. А такі як Ківа тих часів, коли він працював у відділі боротьби з наркотиками і далі будуть збивати грош,і шантажуючи тюрмою, підкидати пакетики або торгувати вилученою травою
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02.06.2021 15:31 Ответить
Не путайте коноплі з опіатами, амфетамінами, кокаїном, ЛСД і іншими наркотикам. Конопля це лікарська рослина, як алое, каланхое, безсмертник, столітник, мята, материнка, лепеха і багато інших і це тільки одна з її властивостей.
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02.06.2021 15:55 Ответить
Алоє не вставляє.
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02.06.2021 16:50 Ответить
Не про вставляння мова. Вставляє підліткам з нерозвиненими мізками. Декому і кінські кізяки вставляють.
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02.06.2021 17:10 Ответить
Знаю людину близько 60-ти років, яка вживає марихуану зі студентських часів. Більшість його ровесників вже немає на цьому світі або мають надмірну вагу від закусок алкоголю, підвищений тиск, рак шлунку чи кішківника, важко рухаються або вже наближається старечий маразм. В нього світлий розум, спортивна фігура, грає на музичних інструментах, чим і заробляє і постійно іздить на велосипеді на далекі відстані туристичними маршрутами, купається рано наесні, восени і взимку і має гарне ставлення до себе оточуючих. Каже, що вживає не для вставляння, а для того, щоб не старіти.
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02.06.2021 17:24 Ответить
О, то планокури не старіють?
Мо вони ще й літати вміють?
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02.06.2021 17:46 Ответить
Не можу знати, особисто знаю тільки одного, хто вживає і в того це не основний інтерес в житті, вживає періодично, а не кожний день з ранку до вечора. Може в Індії і вміють літати, читав що деякі індійські йоги це демонстрували. Взагалі заборонено вживання тільки в Китаї, Ірані, Україні, Білорусі, Албанії, Хорватії, Казахстані, Узбекістані, кількох країнах Африкі, Близького сходу і Індонезії, а в подавляючої більшості країн світу такої заборони немає і там люди живуть краще ніж в тих де заборонено.
У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити" - Цензор.НЕТ 7455
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02.06.2021 18:31 Ответить
Вибачаюсь за неточність, заборонено не в Хорватії, а в Угорщині. Малюнок за минулий рік, може зараз дещо змінилося, стало менше заборон. Кого цікавить може сам легко дізнатися.
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02.06.2021 18:45 Ответить
Як часто ти накурюєшся?
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02.06.2021 19:46 Ответить
Я взагалі не вживаю. Кілька років тому від раку померла моя мати. Коли вона хворіла, до неї щодня приїжджала швидка і колола \й укол, після якого вона відрубалася, а коли дія укола закінчувалася, вона просиналася від болю і знов страждала. І кілька останніх місяців її життя ми взагалі не могли спілкуватися, тому що вона або спала, або не могла спокійно говорити. І тоді мій знайомий дав мені трохи марихуані, більше не було - був кінець весни. Він порадив мені добавляти ложку матері у суп і після цього вона почала нормально жити - вона не спала весь час, як раніше, почала свідомо говорити і навіть посміхатися, я бачив, що їй не просто знмає біль(уколи їй продовжували колоти), а додає в життя оптимізму і бажання жити. Я читав, що саме оптимізм лікує рак, відбуваються зміни в організмі на клітковому рівні. Не сплячка під иорфіном і не терпіння болю, а саме спілкування і робота мозку в позитивному руслі. Я впевнений, що якщо б я тоді зміг ще десь взяти ці ліки, або хоча-б тоді було літо, бо літом я бачу на природі дуже багато безкоштовної дикої коноплі, моя мати ще-б досі жила. Я передивився багато американських відео в інтернеті про лікування марихуаною раку і впевнений в цьому. Але через те, що в Україні ці ліки заборонені наркомафією при владі, через місяць мені не було що давати матері і протягом кількох тижнів вона померла. Хоча я сам не потребую поки-що марихуани, я є переконаним прихильником її легалізації, а до тих, хто бачить за марихуаною тільки недорозвинених підлітків, які накурюються щоб вставляло, відношуся як до дебілів, через яких страждає багато людей.
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02.06.2021 21:44 Ответить
Красива казка. Треба було написати що вона одужала і зараз живе повноцінним життям.
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03.06.2021 06:16 Ответить
зато мята вставляет и беладонна.
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03.06.2021 02:02 Ответить
Трава - не наркотик, а психоделик.
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02.06.2021 20:45 Ответить
только отдельные сорта являются психоделическими. Другие замещают снотворное или антидепрессанты. У меня от всех аптечных (если вы читате в эпоху легалайза, то сейчас ещё это наказуемо, но вы можете в аптеке купить официальные синтетические снотворные) снотворных похмелье и зомби-настроение.
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03.06.2021 01:58 Ответить
А від ганджубасу у тебе кайф?
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03.06.2021 06:17 Ответить
правильно.
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03.06.2021 06:54 Ответить
 
 