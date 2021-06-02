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Сумские патрульные Жибик и Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сумские патрульные Роман Жибик и Богдан Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полицейские на протяжении одного часа говорили с мужчиной, вызвав его на откровенный разговор и уговорили его изменить свое намерение.

На место происшествия были вызваны медики, которые госпитализировали мужчину.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+3
По привычке... ))
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02.06.2021 12:24
+2
спасли а зачем теперь переведут в постовые и бумажной работы на месяц и пончики в кобуру сувать...
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02.06.2021 11:11
+2
Поліцейський каже, що "тобі дітей треба годувати, навчати, а на це потрібно ГРОШІ." Мляха, а може саме через відсутність тих самих грошей він туди і поліз?!? Добре, звісно, шо передумав, але все ж таки міг скупатися після такої "підтримки"
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02.06.2021 11:12
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Молодці.
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02.06.2021 11:03 Ответить
Он точно самоубится хотел? мы в детстве с такой высоты спокойно прыгали купались
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02.06.2021 11:05 Ответить
тоді б до трусів роздівся. а так лише кроси зняв.
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02.06.2021 11:08 Ответить
"на це нада дєньги" - а може він ізза них і пригає. помагатєль ще той.
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02.06.2021 11:07 Ответить
спасли а зачем теперь переведут в постовые и бумажной работы на месяц и пончики в кобуру сувать...
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02.06.2021 11:11 Ответить
там такая высота врядли он покончил бы)
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02.06.2021 11:12 Ответить
Поліцейський каже, що "тобі дітей треба годувати, навчати, а на це потрібно ГРОШІ." Мляха, а може саме через відсутність тих самих грошей він туди і поліз?!? Добре, звісно, шо передумав, але все ж таки міг скупатися після такої "підтримки"
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02.06.2021 11:12 Ответить
Сумские патрульные Жибик и Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста - Цензор.НЕТ 7673 там детвора с моста в воду ныряет постоянно...

самовбивцапля... Сумские патрульные Жибик и Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста - Цензор.НЕТ 4146
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02.06.2021 11:22 Ответить
Спасли. Молодцы. А зачем ему после этого руки крутить?))
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02.06.2021 11:50 Ответить
По привычке... ))
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02.06.2021 12:24 Ответить
В конце ролика почему-то пропали украинские титры и остались непонятными странные слова полицейских: Davaj syuda, vsio, vilazz...
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02.06.2021 15:09 Ответить
 
 