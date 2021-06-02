Сумские патрульные Жибик и Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста. ВИДЕО

Сумские патрульные Роман Жибик и Богдан Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полицейские на протяжении одного часа говорили с мужчиной, вызвав его на откровенный разговор и уговорили его изменить свое намерение.

На место происшествия были вызваны медики, которые госпитализировали мужчину.

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