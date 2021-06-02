Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО
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Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, подразделение отработали вопросы взаимодействия во время боевых столкновений и отработали действия в условиях быстрых изменений боевой обстановки.
Украинские воины отбили условную атаку оккупантов, цель которой был захват опорных пунктов ВСУ и обеспечение высадки второй волны десанта.
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