Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, подразделение отработали вопросы взаимодействия во время боевых столкновений и отработали действия в условиях быстрых изменений боевой обстановки.

Украинские воины отбили условную атаку оккупантов, цель которой был захват опорных пунктов ВСУ и обеспечение высадки второй волны десанта.

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