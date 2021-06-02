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Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Наземные, морские и воздушные подразделения ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, подразделение отработали вопросы взаимодействия во время боевых столкновений и отработали действия в условиях быстрых изменений боевой обстановки.

Украинские воины отбили условную атаку оккупантов, цель которой был захват опорных пунктов ВСУ и обеспечение высадки второй волны десанта.

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Автор: Сергій Яковенко
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Я им верю . Если не справятся , поможем . Украина наш дом .
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02.06.2021 13:42 Ответить
Лента за лентою набої подавай!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2021 13:44 Ответить
Берег Азовського моря майже весь дуже крутий. Щось мені підказує, якщо каци і будуть десь там висаджуватися, то через прибережні міста/села.
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02.06.2021 13:50 Ответить
Не будут . У них раньше начнётся очередная революция .
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02.06.2021 13:52 Ответить
Навчання запорука успіху
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02.06.2021 14:29 Ответить
Постійні навчання та тренування всіх складових сил оборони України на цьому напрямку є стримуючим фактором для агресора.
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02.06.2021 15:29 Ответить
Відпрацювання всіх елементів протидесантної операції, організація взаємодії під час виконання бойових завдань це запорука надійної оборони на адміністративній межи з окупованим Кримом.
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02.06.2021 15:34 Ответить
 
 