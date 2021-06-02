С экс-главой Службы внешней разведки Виктором Гвоздем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с Виктором Гвоздем, бывшим главой Службы внешней разведки, который погиб в Египте. Провести разведчика в последний путь к дому офицеров пришло много его коллег и друзей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Леся Шостак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прощание с Генералом Виктором Гвоздем! Сколько людей провожают Вас наш родной! Как больно..." - написала она.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-глава СВР Виктор Гвоздь 28 мая погиб в Египте во время занятий дайвингом. Он погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Виктору Гвоздю было 62 года. Гвоздь руководил разведкой Минобороны с 2008 до 2010 года, после Майдана возглавил Службу внешней разведки. Занимал должность до 2016 года.