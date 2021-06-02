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Алчевск (72) Казанский Денис (307)

"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста. ВИДЕО

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Жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате работникам Алчевского металлургического комбината

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видеообращение участников акции.

"Работники Алчевского металлургического комбината, которым ЛНР полгода не платит зарплату, не выдержали и открыто вышли на митинг. Люди записали видеообращение с просьбой о помощи и заявили, что в Алчевске происходит настоящий геноцид. Говорят, что писали уже везде, но ни Россия, ни ее оккупационная администрация в Луганске их не слышит. За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего", - пишет Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+119
"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста - Цензор.НЕТ 5650
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02.06.2021 16:09
+117
"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста - Цензор.НЕТ 4856
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02.06.2021 16:09
+113
А как же? "Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста - Цензор.НЕТ 6197
"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста - Цензор.НЕТ 2073
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02.06.2021 16:13
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Страница 3 из 3
Когда-то я не мог понять родного дядю из Макеевки. Дядя люто ненавидел местных кацапов за тупость, алкоголизм и недружелюбие к украинцам, бо раньше я думал , мол, все люди - братья. Теперь я не возмущаюсь, шо дядя мелко порубил стебли дэрэзы и перед весенней вспашкой участка набросал соседу -кацапу той мелочи в огород, бо узнал(дядя) шо кацап, ко всему, не знает , шо такое украинская дереза. Ща, я так думаю, тот кацап со своего участка собирает обильный урожай ягоды годжи, бо дэрэзу кацапу практически нереально вывести с огорода.
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03.06.2021 02:59 Ответить
ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ ? ПОТОМУ ЧТО ДУРНОЙ ! А ПОЧЕМУ ДУРНОЙ ? ПОТОМУ ЧТО БЕДНЫЙ !
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03.06.2021 04:12 Ответить
Ай-яй-яй. Який холокост донбасської раси. Висловлюю стурбованість.
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03.06.2021 06:38 Ответить
Симпатяшний хлопчик. Важко йому буде на підвалі. Але нічого, головне ж, шо не бендеровці.
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03.06.2021 07:33 Ответить
зато биндеры русскоговорящую челюсть не сворачивают.
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03.06.2021 07:43 Ответить
На подвал,шагом марш!
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03.06.2021 07:51 Ответить
дамбас не станет на колени
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03.06.2021 07:54 Ответить
Хотели рюсский мир? Получите.
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03.06.2021 08:34 Ответить
C зарплатой каждый дурак проживёт, а вот так, за идею...
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03.06.2021 08:36 Ответить
чтото в коментах мало соболезнований.... вернее вообще нет.... изверги !!! фошызды !!! и ещё
мальчик в трусиках там до сих пор прибитый висит.... а по сути всё просто - территория наша как и Крым из всего шо там и там шевелится 80% никогда не должны получить украинское
гражданство скажу больше - пусть лучше нас будет 20млн но именно граждан Украины ничего
страшного размножимся до 100млн места хватит.
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03.06.2021 08:53 Ответить
о Б-же, когда фошиздов-то паБедим???


"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 6933
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03.06.2021 21:21 Ответить
Бамбасский метолурх. Набей в первую очередь ***** самому себе. Ты же сам пустил эту алкашно-наркоманскую триколорную ******* в свой город. А теперь скулить, то есть бунтовать, вздумал. На подвал к обдроченцу Ржавому хочешь попасть?
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03.06.2021 08:57 Ответить
народ алчевского металлургического комбината..., или все-таки народность..., е-мое, сколько все-таки малых народов и народностей проживает на Донбассе..., надо серьезно ставить вопрос о федерализации ордло..., каждому комбинату и шахте - свой парламент и своего президента, глядишь и сдвинулось бы что-нить..., народ стал бы жить еще лучше...
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03.06.2021 10:03 Ответить
"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 2403
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03.06.2021 21:18 Ответить
А все, что творится последние 7 лет - это как-бы нормально, да?
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03.06.2021 10:09 Ответить
Опять Бамбас не слышат. Ташоштакое... Ну устройте там что-то новенькое... Посмотрим, как это у вас выйдет в новой реальности. В которую вы сами влезли, чудаки на букву "м". Украина - это свобода. Отказаться легко, получить снова - почти невозможно. Упражняйтесь там, приспосабливайтесь, сколенвстающие, которых "никто не ставил" - сами встали. Тьфу.
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03.06.2021 10:40 Ответить
"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 8000
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03.06.2021 21:15 Ответить
живите русЬким миром.....
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03.06.2021 10:53 Ответить
"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 6168
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03.06.2021 21:16 Ответить
Геноцид ордловского народа? Ого. И что орки молчат, не памагат? Странно то как...
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03.06.2021 11:14 Ответить
Ахха-ха!
"Ра-сі-я! Ра-сі-я!" (2014)

"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 2485
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03.06.2021 11:37 Ответить
До войны часто бывал в Алчевске и на АМК. Люди там живут вполне нормальные, но до определенного предела, пока не затронеш политику и тему Украины. Ненависть к Украине и всему украинскому у некоторых индивидуумов просто зашкаливала. Поэтому то что произошло вполне ожидаемо.
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03.06.2021 12:18 Ответить
Алчевская Народная Республика! Хватит кормить Луганск!
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03.06.2021 13:05 Ответить
Так вам ****** пророссийским и надо!!!
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03.06.2021 14:22 Ответить
Наслаждайтесь плодами своей глупости
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03.06.2021 16:17 Ответить
а пам'ятаєте, панове, 2014 рiк?
"Скажите пожалуйста за что вы думаете за детей за мужей которые все хотят какого-то мира что-то хотят чтобы это была еда для детей для мужей для всего обо всём мы тока думаем что не так так оно и есть и мы постоянно в таком кипеше потому что я прямо скажу от народа что этого нету такого которое блин мы каждый день каждое утро должны вставать и думать о чём о чём мы должны думать о том что мир до вы извините всё я вы не надо мне вот это женщина тоже за это вы просто думайте просто скажите пожалуйста до какой степени нас на колени будут ставить скажите до какой мы молодёжь всегда только за только за чтоб встать просто понимаете нету какого-то равноправия чтоб все встали за одно всё были понимаете каждый по-своему где-то кучкуется и всё нет".
https://youtu.be/0lIu2aDYyh8

"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 8488

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03.06.2021 21:12 Ответить
Нормальный рэп. Музычку еще подложить и будет ваще супер ...
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04.06.2021 16:00 Ответить
"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 4541
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04.06.2021 18:57 Ответить
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