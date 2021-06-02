"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста. ВИДЕО
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Жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате работникам Алчевского металлургического комбината
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видеообращение участников акции.
"Работники Алчевского металлургического комбината, которым ЛНР полгода не платит зарплату, не выдержали и открыто вышли на митинг. Люди записали видеообращение с просьбой о помощи и заявили, что в Алчевске происходит настоящий геноцид. Говорят, что писали уже везде, но ни Россия, ни ее оккупационная администрация в Луганске их не слышит. За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего", - пишет Казанский.
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мальчик в трусиках там до сих пор прибитый висит.... а по сути всё просто - территория наша как и Крым из всего шо там и там шевелится 80% никогда не должны получить украинское
гражданство скажу больше - пусть лучше нас будет 20млн но именно граждан Украины ничего
страшного размножимся до 100млн места хватит.
"Ра-сі-я! Ра-сі-я!" (2014)
"Скажите пожалуйста за что вы думаете за детей за мужей которые все хотят какого-то мира что-то хотят чтобы это была еда для детей для мужей для всего обо всём мы тока думаем что не так так оно и есть и мы постоянно в таком кипеше потому что я прямо скажу от народа что этого нету такого которое блин мы каждый день каждое утро должны вставать и думать о чём о чём мы должны думать о том что мир до вы извините всё я вы не надо мне вот это женщина тоже за это вы просто думайте просто скажите пожалуйста до какой степени нас на колени будут ставить скажите до какой мы молодёжь всегда только за только за чтоб встать просто понимаете нету какого-то равноправия чтоб все встали за одно всё были понимаете каждый по-своему где-то кучкуется и всё нет".
https://youtu.be/0lIu2aDYyh8
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