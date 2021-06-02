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Донбасс (26945) Казанский Денис (307) Азов (697) Протасевич Роман (309)

Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Блогер и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский опубликовал снятый в марте 2015 года сюжет о боях за Широкино, в котором появляется белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Сюжет Казанский опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Мужчина, похожий на Романа Протасевича, появляется в сюжете на 4'42". Он ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного", - написал Казанский.

Он подчеркнул, что появление Протасевича в сюжете - "очень важная деталь".

"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - добавил Казанский.

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Ранее о том, что Протасевич был на Донбассе в качестве журналиста, заявил основатель движения "Азов" Андрей Билецкий. "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - утверждает Билецкий.

Сам Протасевич тоже говорил о том, что был в зоне военных действий на Донбассе в качестве журналиста, в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. "У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу", - заявлял Протасевич, отрицая участие непосредственно в боевых действиях.

Смотрите: Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия". Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко пригласил представителей террористов в Минск для допроса Протасевича

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Казанский: Протасевич был в Азове как журналист, это подтверждает сюжет Громадського 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Даже если бы он воевал за Украину, это особый мерзкий цинизм - обвинять украинских военных в каких-то преступлениях против террористов, захвативших часть страны с военной помощью мафиозного государства. Кем работал Протасевич - дело десятое. Пореченков стрелял в украинских военных и Интерпол не собирается его разыскивать. При такой степени цинизма нужно посылать всех путинских подпевал нах и делать как Израиль.
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02.06.2021 17:01
+4
Для Бацки это не аргумент. Есть фотки где он в снаряге и с автоматом, остальное не имеет значение Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського" - Цензор.НЕТ 3457
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02.06.2021 16:59
+2
Без прямых переговоров Европы с ЛНР никакого освобождения и речи быть не может. Сейчас будут создавать субъектность "республик" именно таким образом. Естественно, что никто на такие переговоры не пойдёт, и кремль будет только разводить плечами, мол, значит не так уж он и дорог, и если умрёт в застенках, то это будет на совести Европы!
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02.06.2021 17:02
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какой настойчивый москаль . один аккаунт забанили так ты с другого залез Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського" - Цензор.НЕТ 9302
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02.06.2021 17:04 Ответить
Для Бацки это не аргумент. Есть фотки где он в снаряге и с автоматом, остальное не имеет значение Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського" - Цензор.НЕТ 3457
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02.06.2021 16:59 Ответить
Это точно. Вообще уже никакой разницы, воевал или нет.
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02.06.2021 17:09 Ответить
Даже если бы он воевал за Украину, это особый мерзкий цинизм - обвинять украинских военных в каких-то преступлениях против террористов, захвативших часть страны с военной помощью мафиозного государства. Кем работал Протасевич - дело десятое. Пореченков стрелял в украинских военных и Интерпол не собирается его разыскивать. При такой степени цинизма нужно посылать всех путинских подпевал нах и делать как Израиль.
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02.06.2021 17:01 Ответить
Именно! Пореченков был типа туристом, а оказалось стрелял...Засудят Протасевича, будут прецендент для осуждения Пореченкова....Иначе зачем анализируют фотки в соцсетях? По ним тоже делают выводы....Думайте перед фотографированием,,.это улики...
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02.06.2021 19:10 Ответить
Без прямых переговоров Европы с ЛНР никакого освобождения и речи быть не может. Сейчас будут создавать субъектность "республик" именно таким образом. Естественно, что никто на такие переговоры не пойдёт, и кремль будет только разводить плечами, мол, значит не так уж он и дорог, и если умрёт в застенках, то это будет на совести Европы!
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02.06.2021 17:02 Ответить
И чем это отличается от захвата заложников террористами?
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02.06.2021 17:07 Ответить
Корреспондент с фотоаппаратом ... наперевес. Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського" - Цензор.НЕТ 6063
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02.06.2021 17:04 Ответить
Забаньте уже петушка.
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02.06.2021 17:13 Ответить
Вопрос в том что был как журналист а расстреляют в луганске после суда как фошизда!!!
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02.06.2021 17:20 Ответить
Та який там суд..
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02.06.2021 17:21 Ответить
Для гебні ніякі докази - не докази.
І "судді" та прокурвори у Білорусі і лугандонії тієї ж закваски, що й в Україні - мерзота і сєпарня типу константінової.
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02.06.2021 17:25 Ответить
Зеля обязанс спасти человека. Нужен просто обменный фонд. Ихнего "понимающего тупина и луку" смрада даже в СН толпы, надо им предложить одного, а то и всех взамен на Протасевича.
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02.06.2021 18:12 Ответить
А білецький що казав з цього приводу?
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02.06.2021 19:27 Ответить
 
 