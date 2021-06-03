"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский надувается. Шарик сдувается. BANDA "рыгов". Прочь от Москвы!. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева жгут напалмом и глаголом, рассказывая о главных политических скандалах этой недели.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензуры" в прямом эфире. Говорить будут вот о чем.

👉Зеленский надувается.

У президента Зеленского все большое - сначала строительство, потом реставрация, а вот теперь еще и целый университет. На очередной "мегапроект" из бюджета планируется выделить более 7 млрд гривен, а еще - вырубить 16 га леса. И все это - рядом с корпусами КНУ имени Шевченко, где есть уже есть все, что хочет построить президент, вот только денег не хватает. Что делать с президентской мегаломанией?

🎈Шарик, то есть Шарий, сдувается 🎈

Литва аннулировала подозреваемому в Украине в госизмене Анатолию Шарию статус беженца и объявила его персоной нон грата. Шарий это решение обжаловал, и теперь можно запасаться попкорном в ожидании зрелища пылающих шариефанов.

👉BANDA "рыгов"

26 мая коммуникационное агентство Setters объявило в своем Инстаграм об обмене сотрудниками с украинским агентством Banda. Новость вызвала бурю возмущения в соцсетях. Поэтому не можем пройти мимо и разбираем, откуда в Banda ноги растут.

Напомним, что это не какие-то там ноунеймы. Banda была признана самым эффективным независимым агентством в мире по результатам Effie Index 2020. Среди клиентов Banda - Monobank, Comfy, ПриватБанк, Budweiser, Borjomi, Uber, KAN, Goodwine, Prom.ua, MacPaw и т. д. - компании из 30 стран мира. Агентство создало международный логотип Украины и стиль Евровидения-2017.

👉 Как сказать "НЕТ" газа и углю из России? Казалось бы, все просто. Или все же нет? Поэтому включайтесь, будет горячо 🔥🔥🔥