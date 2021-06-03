Белорусская пропаганда опубликовала фрагменты "показаний" Протасевича. ВИДЕО

Беларуский пропагандистский телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых задержанный оппозиционный журналист Роман Протасевич дает "показания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Из сказанного Протасевичем можно сделать вывод, что его якобы мог подставить один из соратников.

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"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", – сказал журналист. На видео он утверждает, что "одной из первых вещей", о которой он подумал это то, что его "подставили".

"Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми. Я уверен, что подобные действия уже были", – заявил блогер.

Также на опубликованных кадрах Протасевич говорит, что отношение к нему со стороны одного из лидеров беларуской оппозиции Франака Вячорки "изменилось".

"Простой пример: с Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, мы там два дня в одной группе отработали. Ездил, снимал, все хорошо было. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное", – дает "показания" Протасевич.

Беларуские пропагандисты несколько раз в "расследовании" повторяют нарратив о том, что информация о задержании Протасевича якобы была опубликована раньше, чем произошел сам арест. В частности на ОНТ рассказывают, что Вячорка опубликовал фото Протасевича в Twitter из автобуса якобы почти сразу после его прилета – сам Протасевич на видео говорит, что якобы не знает, кто его сфотографировал.

В одном из фрагментов Протасевич также рассказывает об уличных протестах в Беларуси.

"Я понял, что паниковать дальше бесполезно", – журналист на камеры рассказал о том, как проходила посадка борта Ryanair в аэропорту Минска.