Белорусская пропаганда опубликовала фрагменты "показаний" Протасевича. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Беларуский пропагандистский телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых задержанный оппозиционный журналист Роман Протасевич дает "показания".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Из сказанного Протасевичем можно сделать вывод, что его якобы мог подставить один из соратников.
"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", – сказал журналист. На видео он утверждает, что "одной из первых вещей", о которой он подумал это то, что его "подставили".
"Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми. Я уверен, что подобные действия уже были", – заявил блогер.
Также на опубликованных кадрах Протасевич говорит, что отношение к нему со стороны одного из лидеров беларуской оппозиции Франака Вячорки "изменилось".
"Простой пример: с Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, мы там два дня в одной группе отработали. Ездил, снимал, все хорошо было. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное", – дает "показания" Протасевич.
Беларуские пропагандисты несколько раз в "расследовании" повторяют нарратив о том, что информация о задержании Протасевича якобы была опубликована раньше, чем произошел сам арест. В частности на ОНТ рассказывают, что Вячорка опубликовал фото Протасевича в Twitter из автобуса якобы почти сразу после его прилета – сам Протасевич на видео говорит, что якобы не знает, кто его сфотографировал.
В одном из фрагментов Протасевич также рассказывает об уличных протестах в Беларуси.
"Я понял, что паниковать дальше бесполезно", – журналист на камеры рассказал о том, как проходила посадка борта Ryanair в аэропорту Минска.
Пожалуйста, подождите...
Адольф Шарль Адан (1803-1856) - французький композитор
Адольф Дасслер (1900-1978) - розробник різних видів спортивного взуття та спорядження, засновник фірми з виробництва кросівок «Адідас».
Ти хочеш сказать - "Вони такі ж як Гітлер!?" Ім"я не визначає сутності людини! Є поет Шевченко і є колишній "слуга урода" Шевченко Прізвище одне - люди різні
Я не захищаю ту людину на яку ти "поганки погнав" - може ти і правий! За "хрестом" адміна не бачу його слів
Ім"я чим винувате?
Колись написав одному "суперпатріоту" що звинуватив мене у використанні російської мови і цитуванні класиків російської літератури: "Книга пісень" Генріха Гейне і протоколи в Ванзее по "остаточному вирішенню єврейського питання" писалися одною і тією ж мовою! Так само як і російська мова не винна що нею користуються паскуди типу Путіна Лаврова Зюганова і Патрушева з Дугіним і Мілоновим!"
Виплекала в них ненависть до свого походження та рідної мови.
Чи не винна сама мова ? Ні.
Чи не винна як потужний інструмент ? ТАК.
Те саме стосується і релігії. Тих наративів, які нав'язує українцям ворожа церква.
Чи винна як потужний інструмент ? ТАК.
Це все психологічні маніпуляції. Злам свідомості.
Питання. Гадаєте не русифіковані білоруси терпіли б бацьку так довго ?
Гадаєте не русифіковані українці лягали би під танки ЗСУ ?
Я прожив перші п"ять років у Росії і ні разу не заговорив з оточуючими мене "земляками" українською!!! Усі вони "резко стали русскими"! А я вечорами у вільний час читав "Кобзаря" - подарунок учнів моєї школи Півгодини - не більше Але мені вистачало Коли одружився - стало легше Дружина - с мого селища Трохи "цвенькала "суржиком" бо вчилася чотири роки в Одесі Однак з часом мова відновилася А коли дитина народилася : я "поставив питання ребром" - "Вдома звучить лише українська мова! Російську вивчить у дитсадку і на вулиці!" І порядок!
Так що проблема не в мові а у відношенні людей до неї!
Ви ж знаєте, що росіяни принижували українців за українську. Те саме почали робити з україномовними новообрусілі. Це ж не лише ставлення до мови. А і до держави. До культури. До своїх коренів. Їх вважають маловартісними. Я думаю нині не час виправдовувати ізик, бо це інструмент російського впливу. Треба сприймати його саме так, а не інакше.
Росіяни розуміють що вони нездатні самі чогось досягти - ні в культурі ні в економіці ні в науці! Менталітет у них не той! От саме це їх і "бісить"! Саме тому вони принижують українців поляків чехів словаків білорусів грузинів вірмен узбеків та інших! Бо розуміють що нездатні стать на один рівень з ними! Це - стиль поведінки "гопника" - не можу перевершить знаннями чи вмінням - так морду наб"ю!!!"
Саме від людини і її відношення до рідної мови залежить - чи вона буде рабом "русскава мира" чи буде сином свого народу
Більша половина знань які я маю отримані російською мовою Українцем від цього недостатнім я не став!
Але погляньте на інших. Вони не такі як ви. Їм сказали - хочеш грошей -стань росіянином. Вони погодились. Їхній вибір базується на інстинкті виживання.
У нас же мета - українізувати якомога більше населення. І єдиний метод - це заміщення. Виключення всього російського. Допоки дурь з голови не вивітриться.
Я навіть пропоную за потреби замістити російську дурь українською.
Бо ж є такий народ, який любить шансон. І на класику вони не перейдуть. Тобто кожному дати своє. Чи буде це якісний продукт - напевно ні. Але і такий потрібний.
І активно впроваджувати та популяризувати українство.
Ви мабуть помічали, як російська маскультура зумисне відсортовувала інших в нижчі сорти.
Отак і нав'язали нам комплекс меншовартості. Треба з ним щось робити. Треба щоб люди повірили, що ми краще. А це роки капітальної праці. І для зменшення опору потрібно замістити російську мову.
Більшості, на жаль, це не дано. Для них мають діяти інші механізми.
Ну, було уже це у 30-ті. Тоді теж визнавали свою провину. Як того досягали, теж відомо.
Естественно, убирает отбившихся от рук.