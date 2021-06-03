Белорусские пограничники убирают веником контрольно-следовую полосу, после намеренного пропуска нелегалов в Литву. ВИДЕО

Уже некоторое время Литва отмечает выросший поток нелегальных мигрантов с белорусской стороны, а в провозе нелегальных мигрантов могут участвовать и белорусские должностные лица.

Как информиирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В сети появилась видеозапись, на которой белорусские пограничники веником убирают следы прохода нелегалов в Литву.

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"Мы слышали заявления А. Лукашенко о том, что наводнят нас нелегальными мигрантами и наркотиками, но эту тенденцию потока нелегальных мигрантов мы отмечаем уже некоторое время. Если сравнить цифры, то сейчас у нас 189, это в два раза больше, если сравнивать с прошлым годом", – сказала глава МВД в среду, на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы (КНБО).

В среду в КНБО обсуждали безопасность границы с Беларусью после заявления Лукашенко о том, что "мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их ловить".

Министр отметила, что выросший поток мигрантов является сознательной политикой режима против Литовского государства.

"Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что белорусские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов", – сказала Билотайте.

По ее словам, нелегальные мигранты добираются в Беларусь из Стамбула и Багдада, а в целом в неделю осуществляются четыре таких рейса.

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"Давайте представим, что в самолете около 600 человек прилетают в Минск, и эти люди организованно добираются до Литвы. У нас есть данные об очень хорошо организованной работе преступных структур, которые сотрудничают с должностными лицами, поездка одного человека обходится приблизительно в 1,5 тыс. евро, семье это стоит 35 тыс. евро", – сообщила министр.

По ее словам, белорусские должностные лица утверждают, что не видят нелегальных мигрантов, пытаются скрывать следы, и "это признак того, что это сознательная политика и сознательные действия против Литовского государства".

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев на заседании продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что белорусские должностные лица после перехода мигрантами границы равняют песочный участок полосы безопасности, чтобы следы не были видны. По словам министра, в поиске кратковременных решений Литва активизировала план прикрытия границы, также рассматривает возможность ужесточения условий проживаний беженцев.

До конца 2022 года Литва также планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуются 38 млн евро.