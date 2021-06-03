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Белорусские пограничники убирают веником контрольно-следовую полосу, после намеренного пропуска нелегалов в Литву. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Уже некоторое время Литва отмечает выросший поток нелегальных мигрантов с белорусской стороны, а в провозе нелегальных мигрантов могут участвовать и белорусские должностные лица.

Как информиирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В сети появилась видеозапись, на которой белорусские пограничники веником убирают следы прохода нелегалов в Литву.

"Мы слышали заявления А. Лукашенко о том, что наводнят нас нелегальными мигрантами и наркотиками, но эту тенденцию потока нелегальных мигрантов мы отмечаем уже некоторое время. Если сравнить цифры, то сейчас у нас 189, это в два раза больше, если сравнивать с прошлым годом", – сказала глава МВД в среду, на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы (КНБО).

В среду в КНБО обсуждали безопасность границы с Беларусью после заявления Лукашенко о том, что "мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их ловить".

Министр отметила, что выросший поток мигрантов является сознательной политикой режима против Литовского государства.

"Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что белорусские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов", – сказала Билотайте.

По ее словам, нелегальные мигранты добираются в Беларусь из Стамбула и Багдада, а в целом в неделю осуществляются четыре таких рейса.

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"Давайте представим, что в самолете около 600 человек прилетают в Минск, и эти люди организованно добираются до Литвы. У нас есть данные об очень хорошо организованной работе преступных структур, которые сотрудничают с должностными лицами, поездка одного человека обходится приблизительно в 1,5 тыс. евро, семье это стоит 35 тыс. евро", – сообщила министр.

По ее словам, белорусские должностные лица утверждают, что не видят нелегальных мигрантов, пытаются скрывать следы, и "это признак того, что это сознательная политика и сознательные действия против Литовского государства".

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев на заседании продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что белорусские должностные лица после перехода мигрантами границы равняют песочный участок полосы безопасности, чтобы следы не были видны. По словам министра, в поиске кратковременных решений Литва активизировала план прикрытия границы, также рассматривает возможность ужесточения условий проживаний беженцев.

До конца 2022 года Литва также планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуются 38 млн евро.
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Топ комментарии
+56
Чисто росіска тактика- нас*ру сусідові під двері .
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03.06.2021 08:42
+30
кацапський сценарій, називається дестабілізація, це створення проблеми, а потім пропозиція допомоги у її вирішенні, тактика гопників і рекетирів у 90 х
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03.06.2021 08:51
+19
таракан старпер пакостит по возможности - это в стиле Путлеровских указаний. Хуже то, что пердун старый начал войну с своим же народом и цепляется за трон пихая своего сынка приемника ценой жизни и уровня жизни целей нации!!! Подонок бесславно кончит...
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03.06.2021 08:53
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Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 9621
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03.06.2021 08:40 Ответить
Ну а что они ноют теперя? Ввели против Бацки санкцЫи, а он действует симетрично, терять то уже нечего по сути Бульбафюрреру Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 1518
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03.06.2021 08:41 Ответить
Чисто росіска тактика- нас*ру сусідові під двері .
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03.06.2021 08:42 Ответить
, и буду всем рассказывать что это сосед сам себе на.рал.
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03.06.2021 09:05 Ответить
Будут теперь к нам больше мигрантов через забор перекидывать.
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03.06.2021 09:22 Ответить
стройте стену
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03.06.2021 08:43 Ответить
600 kilometrov nuzna stena
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03.06.2021 09:03 Ответить
тогда ставьте мины, ройте рвы противотанковые. А шо делать? враг у ворот...
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03.06.2021 09:04 Ответить
Tak vot i dumajet sto delat,kameri vezde postavit,no eto vidimo budet malo.Jesli i podovat potom v sud im vet mezdunorodnyje zakoni nesucestvujet ,kak i piratam iz Samali
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03.06.2021 09:15 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Если нужно, попросите в Украине противопехотные мины, которые еще не успели утилизировать. Думаю, наши отдадут с благодарностью. Білоруські прикордонники прибирають віником контрольно-слідову смугу після навмисного пропуску нелегалів у Литву - Цензор.НЕТ 8915
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03.06.2021 12:33 Ответить
Mini i u nas jest.Spasibo.Teper usilili soldatami dobrovolcami.Kameri poka tolko 45% otslezujet,zdelajet 100%.Sniatix s kamer,mozno cerez mezdunordyje sudi idti,tam potom strafi sankciji pojdut im.Tut ES bystro zajmutisia sankcijami,poskolku v Germaniju bolsinstve te i jedut s nas.U nas im malo platyt
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03.06.2021 13:06 Ответить
кацапський сценарій, називається дестабілізація, це створення проблеми, а потім пропозиція допомоги у її вирішенні, тактика гопників і рекетирів у 90 х
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03.06.2021 08:51 Ответить
таракан старпер пакостит по возможности - это в стиле Путлеровских указаний. Хуже то, что пердун старый начал войну с своим же народом и цепляется за трон пихая своего сынка приемника ценой жизни и уровня жизни целей нации!!! Подонок бесславно кончит...
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03.06.2021 08:53 Ответить
Белорусские пограничники заметают следы. Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 2582
Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 1971
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03.06.2021 08:56 Ответить
15 tysiac evro za odnogo celoveka,eto splanirovana u samozvanca lukosenka ,kak i kontrabandnyje cigareti.600 kilomtrev jest granica, zabor vezde nepostavis
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03.06.2021 09:02 Ответить
в скором времени из Беларусси даже зубры убегут.
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03.06.2021 09:05 Ответить
Беларусь заметает следы. Объединяйтесь.
Берегите Байдена.
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03.06.2021 09:08 Ответить
бульбофюрер, оно же, как трудный подросток, ум аналогичный, ему, лишь бы сделать соседу капость и посмеяться в воротник - ух какой я герой, а на деле он редкосный дурень и долбо... дятел.
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03.06.2021 09:21 Ответить
Тактика *****.
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03.06.2021 09:22 Ответить
вертайте їх літаками у Стамбул і Багдад. Наступного разу вони вже у Білорусь не полетять. А в України з Литвою на жаль кордонів немає.
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03.06.2021 10:31 Ответить
А платити за переліт хто буде? Пропоную бюджетний варіант -повітряними кулями, з гермокабіною, при попутному вітрі, через стратосферу. Запас кисню і їжі згідно оплаченого тарифу. Дешево і гуманно.
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03.06.2021 11:12 Ответить
Tak ix i vozracajet,no mne kazetsia s Afganistana,Siriji,Liviji tex nelzia vernut po zakonu.Mne kazetsia okolo 6000 evro obxoditsia odin celovek kotogo vozracajet domoj.Im nuzna oxrana i t.d.
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03.06.2021 13:11 Ответить
Трудно иметь соседа маргинала с психическими отклонениями.Таких успокаивает только во время выписанная ответка в виде конкретных мер, а не слов озабоченности.
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03.06.2021 11:01 Ответить
Там не такая уж большая граница , ее можно оборудовать по последнему слову техники, Евросоюз должен помочь . Раньше в нарушителей границы стреляли ?
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03.06.2021 11:30 Ответить
Забор или стена спасет от Мордора.
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03.06.2021 12:43 Ответить
Тут как не крути , а нужно Яйценха яйцеголового на премьерство возврашать и Вэлыкэ будивныцтво с дорог на заборы перепрофилировать !
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03.06.2021 14:11 Ответить
😄
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03.06.2021 16:14 Ответить
Фиксируйте их проходы на камеру и выставляйте счет в международные суды. Далее арест имущества Беларуси за границей.
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03.06.2021 14:30 Ответить
Какое нахрен скрывают следы ?
Каждый пограничный столб на границе, окапывается от травы ,и профилируется спец инструментом ,профилирование пограничничных столбов 2 раза в месяц
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03.06.2021 20:48 Ответить
судя по видео, могли назвать статью и "копают бульбу на КСП")))
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04.06.2021 08:36 Ответить
С такими уродскими государствами надо и границы посерьезнее. Надеяться на лукашенковских уродов смешно.
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03.06.2021 22:34 Ответить
 
 