Племянник "экс-замминистра ЛНР" Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ. ВИДЕО

Фирмы племянника "экс-заместителя министра ЛНР" получают миллионные доходы от продажи российских нефтепродуктов и, вероятно, донбасского угля в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследование "Слідство. Інфо".

Журналисты выяснили, что 24-летний уроженец города Ровеньки Луганской области Александр Мельничук является совладельцем литовской компании UAB "Smart Steel Industry". Она поставляет в Украину уголь, добытый, вероятно, на захваченном террористами Донбассе, а также российские нефтепродукты.

"Слідство. Інфо" выяснило, что отец Александра Мельничука Сергей и его дядя - также Александр - несколько лет назад попали под санкции Украины и США из-за схемы с донбасским углем. Как сообщали СМИ, через братьев Мельничук ранее шли угольные потоки на захваченном террористами Донбассе. Александр Мельничук-старший несколько лет назад даже был "заместителем министра угольной промышленности" так называемой "ЛНР". Браты Мельничуки фигурируют в ряде уголовных производств, а Александр даже находится в розыске по подозрению в содействии террористам.



"Экс-заместитель министра угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Александр Мельничук

Среди продукции, которую предлагает литовская фирма Александра Мельничука-младшего, есть, например, уголь марки "антрацит". Эта разновидность угля считается самой качественной. В Украине его добывают исключительно на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время в украинском офисе компании уверяют, что их уголь - из России. "Это все чисто, прозрачно, я его растаможиваю. Это не контрабанда (...) У меня есть сертификаты происхождения, контракты прямые. Как я могу другое делать?", - заявила представитель Smart Steel Industry Татьяна журналисту, который обратился к ней под видом потенциального клиента.

Однако, многочисленные журналистские расследования свидетельствуют, что документы на донбасский уголь часто подделывают и продают его под видом российского.

В то же время, как выяснили журналисты, литовская фирма сейчас является совладельцем киевской компании под названием "Спецгруз Лоджистик". По данным YouControl, украинская фирма имела в прошлом году более 50 млн гривен чистого дохода. Кроме того, она подписала договоры на почти 4 миллиона гривен на поставку угля украинским бюджетным учреждениям.

Также издание получило документы, которые свидетельствуют, что Smart Steel Industry, кроме угля, продает также битум. Это продукт переработки нефти, который используют при строительстве дорог. Как свидетельствуют эти документы, этот битум приходит, в частности, с завода, который до недавнего времени контролировал лидер ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук.

Компания "Smart Steel Industry" поставляет в Украину российский битум, произведенный на заводе, который до недавнего времени контролировал Виктор Медведчук

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарий Мельничука-младшего, однако он не ответил сообщения в мессенджерах. В то же время по телефону, который, по данным журналистов, использует отец Александра Мельничука, мужчина, выслушав вопрос журналиста о угольного бизнеса, сказал, что он - не Сергей Мельничук.