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Племянник "экс-замминистра ЛНР" Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Фирмы племянника "экс-заместителя министра ЛНР" получают миллионные доходы от продажи российских нефтепродуктов и, вероятно, донбасского угля в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследование "Слідство. Інфо".

Журналисты выяснили, что 24-летний уроженец города Ровеньки Луганской области Александр Мельничук является совладельцем литовской компании UAB "Smart Steel Industry". Она поставляет в Украину уголь, добытый, вероятно, на захваченном террористами Донбассе, а также российские нефтепродукты.

"Слідство. Інфо" выяснило, что отец Александра Мельничука Сергей и его дядя - также Александр - несколько лет назад попали под санкции Украины и США из-за схемы с донбасским углем. Как сообщали СМИ, через братьев Мельничук ранее шли угольные потоки на захваченном террористами Донбассе. Александр Мельничук-старший несколько лет назад даже был "заместителем министра угольной промышленности" так называемой "ЛНР". Браты Мельничуки фигурируют в ряде уголовных производств, а Александр даже находится в розыске по подозрению в содействии террористам.

Племянник экс-замминистра ЛНР Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ 01
"Экс-заместитель министра угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Александр Мельничук

Среди продукции, которую предлагает литовская фирма Александра Мельничука-младшего, есть, например, уголь марки "антрацит". Эта разновидность угля считается самой качественной. В Украине его добывают исключительно на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время в украинском офисе компании уверяют, что их уголь - из России. "Это все чисто, прозрачно, я его растаможиваю. Это не контрабанда (...) У меня есть сертификаты происхождения, контракты прямые. Как я могу другое делать?", - заявила представитель Smart Steel Industry Татьяна журналисту, который обратился к ней под видом потенциального клиента.

Однако, многочисленные журналистские расследования свидетельствуют, что документы на донбасский уголь часто подделывают и продают его под видом российского.

В то же время, как выяснили журналисты, литовская фирма сейчас является совладельцем киевской компании под названием "Спецгруз Лоджистик". По данным YouControl, украинская фирма имела в прошлом году более 50 млн гривен чистого дохода. Кроме того, она подписала договоры на почти 4 миллиона гривен на поставку угля украинским бюджетным учреждениям.

Также издание получило документы, которые свидетельствуют, что Smart Steel Industry, кроме угля, продает также битум. Это продукт переработки нефти, который используют при строительстве дорог. Как свидетельствуют эти документы, этот битум приходит, в частности, с завода, который до недавнего времени контролировал лидер ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук.

Племянник экс-замминистра ЛНР Мельничук продает уголь в Украине и зарабатывает миллионы, - СМИ 02

Компания "Smart Steel Industry" поставляет в Украину российский битум, произведенный на заводе, который до недавнего времени контролировал Виктор Медведчук

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарий Мельничука-младшего, однако он не ответил сообщения в мессенджерах. В то же время по телефону, который, по данным журналистов, использует отец Александра Мельничука, мужчина, выслушав вопрос журналиста о угольного бизнеса, сказал, что он - не Сергей Мельничук.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Данілову немає коли таким займатись, в нього зйомкі в серіалі від кварталу-95
"Засідання РНБО про що попало".
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03.06.2021 10:42
+5
Тьфу.
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03.06.2021 10:43
+3
Останні слова Лазо: Ошпаренных меньше чем обмороженных.
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03.06.2021 11:04
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Данілову немає коли таким займатись, в нього зйомкі в серіалі від кварталу-95
"Засідання РНБО про що попало".
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03.06.2021 10:42 Ответить
Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7064 Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9714
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03.06.2021 10:53 Ответить
Ему приказано Медведчука из-под удара правосудия выводить.
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03.06.2021 11:44 Ответить
Интересно с каких пор вуйки начали делить Украину? Донбасс вы уже отдали?
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03.06.2021 16:13 Ответить
Що це було?
Де ви побачили "делить Украину"?
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03.06.2021 16:25 Ответить
Хаа!А хотите прикол? Слушайте
Вообще я связан с торговлей минералки и прочей всякой водой) И вот в мое поле зрения попадает ТОВ "ВК "АВАЛОН ГРУП"!!!
Оказывается основателем его является некий Сытник Михаил Петрович из ЛУганска ну и его двое сыновей Андрей и Женя!
Так же он с давних времен владеет заводом по разливу в Луганске водички Анжей( сокращенно от АНдрей и ЖЕня)!По сей день оно существует в Луганде и тесно сотрудничает с оккупационной властью!
Не ну есть вариант что они там 7 лет в полном окружении держат оборону, но что то я сомневаюсь. Но это всё ерунда
Оказывается этот Сытник Михаил Петрович на МИРОТВОРЦЕВ с 2015 года !Коллаборационист, сотрудничает и поддерживает самопровозглашенные власти т.н. ЛНР.Руководитель Частного предприятия «Завод продтоваров «Анжей», ЛНР, Лутугинский район, пгт. Георгиевка, ул. Ленина, д.
Кстати Данилов его хорошо знает!!!

Что мы имеем в итоге- Человек находится на миротворце с 2015 года, но в 2018 спокойно открывает производство в КИЕВЕ!!!

СБУ,НацКорпус!Алло,вы где?? Может хоть тут заметят редакторы и админы и передадут куда надо???
https://myrotvorets.center/criminal/sytnik-mixail-petrovich/https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41985066/
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03.06.2021 17:39 Ответить
вся эта заваруха гнилой договорняк русской и украинской мафии неужели еще не доходит?людей просто изпользоали.простых людей.горите в аду путин порошенко зеленский и прочие ахметовы и медвдчуки
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03.06.2021 21:31 Ответить
И когда Украина напала на рашку? Можно дату?
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03.06.2021 22:42 Ответить
Чмо с китайским прокси, иди *****
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04.06.2021 06:11 Ответить
Или турецким - без разницы.
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04.06.2021 06:12 Ответить
Тьфу.
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03.06.2021 10:43 Ответить
Тогда будет сломлена вся система ZeКоманды😂
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03.06.2021 15:31 Ответить
Та який він терорист, простий шахтар і бізнесмен з тієї сторони. То Стерненко там щось затівав, та ще й морду набив одеському патріоту радянського союзу. То навіть хуже. ШЩе М аруся Звіробій і Федина дуже супер небезпечні. А цей нормальний - запитайте у Зелі, чи Сівохи.
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03.06.2021 10:54 Ответить
украинского покупателя
В ТОПКУ. КАК ЛАЗО !!!
(малограмотным не комментировать Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1852 )
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03.06.2021 10:58 Ответить
Останні слова Лазо: Ошпаренных меньше чем обмороженных.
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03.06.2021 11:04 Ответить
))))))
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03.06.2021 11:07 Ответить
Японский кочегар слышал -
- Ошпаренных меньше чем обмороженных - kisama!!! kuso!!!
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03.06.2021 11:13 Ответить
)))как смешно рушится зебильный мир...
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03.06.2021 11:06 Ответить
Дік Роттердам+ для него принимали. Иначе сверх-прибіли на угле не заработаешь.
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03.06.2021 11:41 Ответить
торговля с оккупантами
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03.06.2021 12:04 Ответить
"легальная"
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03.06.2021 12:04 Ответить
Не может быть! Это всё Порошенко с Медведчуком мутит!
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03.06.2021 17:24 Ответить
Шановний. Що це за таке розслідування? Майже, напевно...можливо...навіщо засмічувати ефір? Де ваші докази? відводите погляд від глобальних проблем. Позор!!!
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03.06.2021 15:24 Ответить
Що є в Україні зараз так це те що сєпаров відпускають, а патріотів України саджають ....
КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА ?
Добре як що в ЄС, у Тайожний союз вороття немає Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9461
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03.06.2021 16:02 Ответить
Наче в СБУ про таке не знали... Сором, українці. За гроші мати рідну продамо. Тому всі інші від нас ноги витирають
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03.06.2021 16:17 Ответить
это реформа.
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03.06.2021 16:47 Ответить
Преде чем трындеть - ответьте на простой вопрос - если уголь из ОРДЛО позволяет снизить коммуналку - его покупать или нет?
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03.06.2021 17:47 Ответить
а зачем вообще платить коммуналку если путиннападет? и кацапам тоже смысла платить нет - спонсировать оккупационный режим и многочисленные разрушения текущие и в перспективе.
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03.06.2021 19:09 Ответить
Так это ж торговля на крови, не?
Почему 73% молчат?
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04.06.2021 08:51 Ответить
 
 