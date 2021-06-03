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"Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием КС проходит акция протеста с требованием признать не конституционным закон о рынке земли. Организаторы акции "Правый сектор", "Батькивщина", "Свобода". Митингующие держат плакаты и баннеры со своими требованиями. Кроме того, активисты перекрыли движение по ул. Жилянской и пропускают только общественный транспорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы

Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 01
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 02
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 03
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 04
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 05
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 06
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 07
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 08
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 09
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 10
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 11
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 12
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 13
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 14
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 15
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 16
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 17
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 18
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 19
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 20
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 21
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 22
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 23
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 24
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 25
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 26
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 27
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 28
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 29
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 30
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 31
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 32
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 33
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 34
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+24
Спочатку розберися, чим відрізняється ринок землі в Польщі від запровадженого нашою мафією руками зеленських системи дерибану латифундіями.
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03.06.2021 11:11
+21
Зграйка дебилив. Поляки, Немцы и американцы уже свои страны потеряли?
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03.06.2021 11:07
+16
В тебе є земля? Тільки дебіл буде просити щоб йому заборонили розпоряджатись своїм майном,Або той у кого тієї землі ніколи не було і не буде. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 634
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03.06.2021 11:27
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Страница 2 из 2
Это теми органами, которые уже 30 лет ведут антигосударственную политику? Забитые ворьем и продажной сволочью? "Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли - Цензор.НЕТ 700
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03.06.2021 11:19 Ответить
С чего бы государство имело право указывать условному Петрику, что ему делать со своей землей?
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03.06.2021 11:23 Ответить
а чому ти свою квартиру і машину не продаєш виключно державним органам?
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03.06.2021 11:32 Ответить
Совка давно нет, а совки остались. В этом беда Украины.
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03.06.2021 11:32 Ответить
Зеленая кодла решила нажиться на продаже земли!Они все преступники и нарушители Конституции!
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03.06.2021 11:21 Ответить
Ахахаах. Олух ботовский ты
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03.06.2021 12:42 Ответить
Земля принадледит селянам, которие 20 лет не могут ее продать. Зебили крадут с госсобственности, но лохи никогда єтого не догонят.
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04.06.2021 00:45 Ответить
ну пусть ее купит пенсионный фонд и сдает в аренду агрофирмам, ну епта! неужели никто не считал прибыль и возможные риски?!
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03.06.2021 11:25 Ответить
Интересно, у всех ли митингующих есть в собственности земля, и в каком количестве, что они так резко против.
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03.06.2021 11:26 Ответить
Треба бути дебілом щоб просити заборонити розпоряджатись своїм майном.
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03.06.2021 12:07 Ответить
Там больше половины не знает даже кто им заплатит за митинг) Порох или Юля!? Или кинут!?..
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03.06.2021 12:33 Ответить
А яка різниця?
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03.06.2021 21:12 Ответить
Українці ..... то що перетворимо Україну в Палестину 2.0 ......для ОСОБЛИВО ратуючих за РОЗБАЗАРЕННЯ СвЗемлі України ...Палестина ВІДКРИЛА "ринок" Землі ...динаміка ВТРАТИ державності .. і експансії Ізраїлю за 73 роки ...
... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...
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03.06.2021 11:26 Ответить
"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8542
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03.06.2021 11:27 Ответить
Мы не Израиль. Ни политически, ни с точки зрения ситуации с палестиной и вообще не ближний восток. Зато у нас есть восточная европа. Словакия и Польша, да и прочая Чехия к нам ближе вообще по всему, чем Израиль. Но что то не людят в пример более близкие страны приводить. манипулировать не получиться.
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03.06.2021 11:34 Ответить
Чушь собачья. Т.н. Палестина была самопровозглашена в 1988 году, и никаких земель у нее не было до этого момента не было. А значит эта картинка сразу идет в мусорник).
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03.06.2021 15:43 Ответить
.. для розуміння СУТНОСТІ сіоністської БАНДИ злодійського племені...
"Ми повинні використовувати терор, убивства, насильство, конфіскацію землі, урізання всіх соціальних сервісів щоб вигнати арабське населення з Галілеї."
Давид Бен-Гуріон, прем'єр-міністр Ізраїлю, 1948 р
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03.06.2021 11:28 Ответить
о, кремлеботы хамасские повылазили) сдрысни к своим тоталитарастическим иранско-рашистским хозяевам)
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03.06.2021 11:31 Ответить
Наркоман?) Рынок земли открыт в Германии, в США. А "Палестина", это обычный ЛДНР, фейковое государство.
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03.06.2021 11:29 Ответить
По чем сейчас "стояние за землю" ,сколько Юлия Владимировна дает на "покращення" жизни ? Вся извелась "колясочница" из-за народной землицы.А сама-то бомжиха ,без кола ,без двора . Только и остались крохи (после компенсаций за отсидку)на пластические операции и новые наряды в Раду.
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03.06.2021 11:31 Ответить
Юлька подхабатилась!)
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03.06.2021 12:31 Ответить
.. для тих хто Не розуміє -- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
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03.06.2021 12:34 Ответить
Бот Єдуард Саленко?
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03.06.2021 14:34 Ответить
чудо в перьях, эту хрень ещё твой порошенко подписал
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04.06.2021 02:25 Ответить
ви її на виборах 2019 вже втратили.
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03.06.2021 12:37 Ответить
ВЫ в КИЕВЕ квартиры продаете по 200 тис долларов ( и на ДЖИПАХ ездите ) уже целых 25 лет, а бедным "бывшим советским колхозникам " предлагаете ездить на "копейках" и москвичах или дальше получать 10 мешков непросеянного зерна за пай ! Пошли вы .... !!
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03.06.2021 12:56 Ответить
толсто, троль
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03.06.2021 21:02 Ответить
ВЫ в КИЕВЕ квартиры продаете по 200 тис долларов ( и на ДЖИПАХ ездите ) уже целых 25 лет, а бедным "бывшим советским колхозникам " предлагаете ездить на "копейках" и москвичах или дальше получать 10 мешков непросеянного зерна за пай ! Пошли вы .... !!
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03.06.2021 12:56 Ответить
Мабуть у нашого наріду генетично прописано відстоювати своє жебрацтво.
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03.06.2021 13:51 Ответить
долю ринку землі, вирішують стадо маргіналівk, які і дня непрацювали на землі.Відпрацьовують гроші мацкви, все правильно, ми входимо в пятірку країн де немає ринку землі, і ці країни не самі передові в розвитку.
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03.06.2021 14:31 Ответить
не треба цитувати методичку
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03.06.2021 21:02 Ответить
Хто тут виступає проти ринку землі вкурсі, що вже половину землі деякі ділки захопили за копійки і безкоштовно, та по рішенню судів, нотаріусів? Алкаші продали свої паї за ящик горілки, свободні землі продали голови сільрад і т.п. Акти на видані паї по 10 раз переписувалися і ділянки паїв людям зменшували - то на дороги, то на парки, то собі рідненьким, бо там також є шахраї.Дайте можливість людям, що проживають в селі, розпоряджатися своєю земленю, а не змушувати їх здавати панам в аренду за мішок зерна, бо самі не взмозі її обробляти. Ви свої заводи, фабрики, магазини і будинки продаєте? А вони чим хужі? Що Дівулі Медведчук підкинув на морожено і каву і щоб і далі "Сварог" захоплював землі? Вкурсі, що вже пів Захілднлої України він захопив? Одна тільки вимога - щоб був правильно виписаний закон, як у розвинутих країнах, а не так як це зробила "квартальна команда" в косоворотках.
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03.06.2021 14:33 Ответить
Ви, пишете що закон про продаж землі нетакий .Хочу Вас запитати, Ви цей закон читали?? чи це Вам сказали по каналу Мураєва?
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03.06.2021 17:44 Ответить
я читав, і що ти хочеш тепер бзднути?
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03.06.2021 18:01 Ответить
ну, і який пункт тебе тривожить??????????????
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03.06.2021 19:55 Ответить
Закон в цілому сприяє утворенню латифундій, а такого допускати не можна.
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03.06.2021 23:20 Ответить
в курсе, и еще много о чем в курсе)).. и почти все головы сильрад и их земельные прихвостни комиссии, сядут и надолго, да с х..ми лесничими вместе за леса распроданные и нотариусы по делам пойдут .... а земля ими распроданная, государству вернется, дело лишь недолгого времени...хочешь продать пай?..продай его государству...хочешь купить?..у него же и купи, но на 1га -минимум 2 коровки заведи, земля без органики, истощается и умирает, и под застройку пускать пахотную землю, покупая и перепродавая ее, тоже не сможешь никак....купил землю-е.б.й на ней под контролем госагроспецов, нарушил агротехнику, штраф по самые помидоры!, нанимаешь работников-в штат их, с уплатой всех налогов государству! севооборот нарушил, по башке штрафом опять же!...и вот тогда посмотрим как Украина заживет, а продать за копейки по 200 га на поганное олигархическое рыло, с дальшей на подставных скупкой, чтобы забивать землю химией, и откачивать из нее масляничные культуры годами безконтрольно, карманы свои набивая, такого быть больше не должно, и надеюсь не будет...иначе будущего у страны точно не будет..
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04.06.2021 00:47 Ответить
ідея в прінціпе пойдет .а вот на олгархіческое ріло 200га как -то мелковато(для рила)
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04.06.2021 09:55 Ответить
мій комаен далі
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04.06.2021 09:55 Ответить
через подставных через неделю 2тыс. будет, а через месяц все 20 тыс... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 9611
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04.06.2021 17:36 Ответить
Так, ми "продали" свої заводи олігархам за ваучери по ціні пляшки горілки. Наслідком стала деіндустріалізація і економічне падіння на рівень африканських країн. На черзі останнє перед зникненням держави - земля.
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04.06.2021 10:16 Ответить
земля единсвенный ресурс, который невысполнимый..завод и построить можна при нужде можна, а землю?))
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04.06.2021 17:39 Ответить
это всё, зеленский продал всю Украину.. теперь 73% поймут, что хуже таки будет
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03.06.2021 15:37 Ответить
хрен там они что поймут, они же дебилы.
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03.06.2021 18:00 Ответить
за чей счет этот праздник жизни?
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03.06.2021 18:06 Ответить
с принятием этого закона властьимущие повыкупают у людей паи за копейки.
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03.06.2021 18:24 Ответить
дебили
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03.06.2021 20:01 Ответить
во всех нормальных развитых странах мира, земля, находящаяся в частной собственности, свободно продается и покупается
только комунисты и голодранцы-совкодрочеры всегда против частной собственности на землю и рынка земли
наиболее умные и работоспособные давно уже плюнули на этот бредлам и трудятся на своей земле в Польше, Чехии, Испании, Канаде ..

только трудятся они на благо тех стран, а не Украини
а вы и дальше живите на подачки мвф, жуйте сопли и мечтайте о своей уникальной северокорейско-чучхейско экономике ..
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03.06.2021 20:14 Ответить
сорос перелогинься
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04.06.2021 02:28 Ответить
во всех нормальных странах фермеры землю обрабатывают под надзором государства, и попробуй там севооборот не соблюсти или еще агротехнику какую...мало не покажется выплачивать...а здесь химией землю добил, масляничными окончательно убил, карман набил, самолет, яхту 200м купил, и нах свалил, а землю еще и лоху ушастому какому, впарил не задорого... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8301 "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 1399.....заводы украли, на металлом порезали и продали , мерсы и бэхи, пальцы веером распушив прикупили, хатынки в 5 этажей понастроив....ух, усе, круть!!!не подходи!!!)) графья,навозники вчерашние, епта!))..но машинки понтовые сгнили уже, хатынки пустые, бухло и девки к земле пригнули годам к 50-ти и в полуподвалах имений своих, графья и графини ютятся теперь, отопить и оплатить такие обьемы не по карману то уже, а дети -внуки подросли, выучились, а работать негде, котомки на плечи и на чужбину!))...а там....там благо греческие и итальянские бордели, турецкие бани, да Польша с Чехией как немой укор придуркам, под боком, клубники сбором, да лука и картохи, и пр.,что ухоженная земля дала, умереть идиотам с голода не дает... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8301...кудой идем -бредем, манкурты, родсва своего не помнящиее... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 1537...проведите инвентарицию земель и лесов, как украденных так и живых пока еще, пересажайте надолго воров и жуликов с полной конфискацией, соберите все ресурсы природные в т.ч и водные, в одни государственные руки, земельный банк учредите...и пилотным проектом в паре тройке обл., продажу земли потихоньку организовывать начинайте, фермерам, крестьянам потомственным, в селе живущим, знающим толк в обработке земли, стартуя для начала с 10 га, на не более. и лет 5 контролируйте ее обработку, может и помочь им кредитами какими, субсидиями на семена, скотинку, удобрения... на первых порах ...
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04.06.2021 18:25 Ответить
подобный бред мог написать только тупой дебил-совкодрочер.
попробовал бы хоть один чиновник в Польше, Канаде, Франции или США сунуться в приватную собственность какого нибудь фермера и попытаться чего то там "проконтролировать" .
урюк гребаный, это тебе не мухосранско-бульбашанский обосцаный колхоз
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04.06.2021 21:30 Ответить
...ты вначале, адепт воровского кодляка украинского, побывай хотя бы одной из указанных тобой странах, поинтересуйся тупень, как там землю купить, как ее обрабатывать, кто из гос. инспекторов, и как часто, и в связи с чем посещает их, и что им грозит за нарушение закона об обработке земли...и попробуй там купить землю не будучи фермером или не имея специальных с\х знаний и экзамен по ним не сдав и не завести определенное кол-ство КРС для органики... я о германии пишу, а в израиле, там и того круче...латифундисты, что и в Украине наблюдается ныне- это пампасы южной америки, но и там контроль гос-ства тоже быть должен, иначе людей потравить на раз химией можна, или голодомор устроить какой по приколу, или верхний слой снимать и на продажу в другие страны вывозить...в германии, в одной из центр. ее частей, где уже давно все настроено, пройдя все, что выше указал, в конце 90х можна было купить до 60 га земли...если ты не в теме тупень, не пиши х.ню, не проканает шара на перепродажах, мечтах нуворышей, грязный капитал, на разграблении промышленности сбившим, отмыть его... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 4116
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04.06.2021 23:59 Ответить
брысь под лавку, жопогрыз совковый
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05.06.2021 00:11 Ответить
тел. санитару верни, поц мокрожопый, на горшок и спать.. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 6800
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05.06.2021 00:14 Ответить
На акції нема тільки "слуг" та "петровзадівців"...Мдя...
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03.06.2021 22:37 Ответить
Совки, земля во всем мире товар.
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04.06.2021 00:33 Ответить
молодцы
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04.06.2021 02:39 Ответить
ну в принципі ще не все втрачено, якщо хоч хтось ще виходить проти такого "ринку" землі.... А ті дауни, що тут пишуть, що "ололололо" ринок землі є в Європі і "тралалалалала" ринок землі є в Америці, то спочатку почитайте закони ринку землі європейські чи американські, а потім український "закон" і робіть висновки.

п.н. я не читав ЖОДНОГО закону про ринок землі взагалі будь-якої країни!
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04.06.2021 03:49 Ответить
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусятьбути українською,не більше Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя"Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-несумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні
для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим
заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності
бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання
українського народу та знекровлення Української держави.

Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович

Дата оприлюднення: 19 квітня 2021

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Споконвічне відродження українського народу,його
ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було
пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження
України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків»
(десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з
десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву
від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та
містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи
назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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04.06.2021 09:48 Ответить
А кто вас, мудаков, заставляет продавать свою землю?
Обрабатывайте сами!
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04.06.2021 10:20 Ответить
за часів радянського союзу:іноземець: почему так много людей в город едут с кошолками и ведрами им кушать нечего. відповідь: да єто у них хобби,( анегдот такий) НУ И ХТО МУДАК?
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04.06.2021 20:26 Ответить
Дмитрий Корнейчук

32 мин. ·

Полнейший беспредел, циничное игнорирование интересов украинцев и страны, деградация системы государственной власти. Только так можно охарактеризовать события, которые произошли в четверг в Конституционном суде, где судьи из-за сильнейшего давления власти так и не смогли начать рассмотрение антиконституционности закона о рынке земли по иску лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Понимая, что Тимошенко совершенно аргументированно доказала, сколько статей Конституции и прав украинцев нарушает протащенный «зелеными» дерибан земли, понимая, что суд отменит так называемый «рынок земли», власть полностью пошла по беспределу. И не пустила в здание суда...двух судей КС, тем самым сорвав заседание. Цинично наплевав на мнение миллионов людей, аграриев, представителей гражданского общества, которые собрались под здание КС, чтобы подтвердить: за борьбой Тимошенко за землю стоит народ.

По сути, «зеленые» аферисты-дерибанщики, действующие в интересах транснациональных аграрных корпораций, иностранных банков и наших аграрных олигархов, настолько боятся Тимошенко, как единственного реального оппозиционера, что готовы через колено ломать Конституционный суд. Не пускать судей в КС. Лишь бы не допустить публичного рассмотрения антиконституционности продажи земли. Понимая, что суд поддержит именно Тимошенко и станет на сторону людей.

Собственно, истеричные действия власти в КС, а также попытка саботировать земельный референдум по инициативе Тимошенко, подтверждают: «зеленые» прекрасно знают, что все их действия по распродаже земли и страны - незаконные. И за это потом придётся нести уголовную ответственность.

Но пока «зеленые дерибанщики» при власти, они четко намерены довести до конца свою задачу по «распилу» Украины.

Правда, с 19-го года все карты у них спутались. Ведь со всеми «зелёными» инициативами по уничтожению Украины борется дважды премьер-министр Тимошенко. Многие аферы пришлось остановить под давлением Тимошенко. Распродать землю также легко не выходит - Тимошенко мешает по всем фронтам. И в этой борьбе в итоге выиграет именно тот, кто борется за правое дело. И это будут не «зеленые утилизаторы»...
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04.06.2021 10:41 Ответить
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