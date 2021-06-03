"Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Под зданием КС проходит акция протеста с требованием признать не конституционным закон о рынке земли. Организаторы акции "Правый сектор", "Батькивщина", "Свобода". Митингующие держат плакаты и баннеры со своими требованиями. Кроме того, активисты перекрыли движение по ул. Жилянской и пропускают только общественный транспорт.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...
"Ми повинні використовувати терор, убивства, насильство, конфіскацію землі, урізання всіх соціальних сервісів щоб вигнати арабське населення з Галілеї."
Давид Бен-Гуріон, прем'єр-міністр Ізраїлю, 1948 р
только комунисты и голодранцы-совкодрочеры всегда против частной собственности на землю и рынка земли
наиболее умные и работоспособные давно уже плюнули на этот бредлам и трудятся на своей земле в Польше, Чехии, Испании, Канаде ..
только трудятся они на благо тех стран, а не Украини
а вы и дальше живите на подачки мвф, жуйте сопли и мечтайте о своей уникальной северокорейско-чучхейско экономике ..
попробовал бы хоть один чиновник в Польше, Канаде, Франции или США сунуться в приватную собственность какого нибудь фермера и попытаться чего то там "проконтролировать" .
урюк гребаный, это тебе не мухосранско-бульбашанский обосцаный колхоз
п.н. я не читав ЖОДНОГО закону про ринок землі взагалі будь-якої країни!
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні
для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим
заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності
бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання
українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його
ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було
пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження
України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків»
(десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з
десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву
від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та
містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи
назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
Обрабатывайте сами!
32 мин. ·
Полнейший беспредел, циничное игнорирование интересов украинцев и страны, деградация системы государственной власти. Только так можно охарактеризовать события, которые произошли в четверг в Конституционном суде, где судьи из-за сильнейшего давления власти так и не смогли начать рассмотрение антиконституционности закона о рынке земли по иску лидера оппозиции Юлии Тимошенко.
Понимая, что Тимошенко совершенно аргументированно доказала, сколько статей Конституции и прав украинцев нарушает протащенный «зелеными» дерибан земли, понимая, что суд отменит так называемый «рынок земли», власть полностью пошла по беспределу. И не пустила в здание суда...двух судей КС, тем самым сорвав заседание. Цинично наплевав на мнение миллионов людей, аграриев, представителей гражданского общества, которые собрались под здание КС, чтобы подтвердить: за борьбой Тимошенко за землю стоит народ.
По сути, «зеленые» аферисты-дерибанщики, действующие в интересах транснациональных аграрных корпораций, иностранных банков и наших аграрных олигархов, настолько боятся Тимошенко, как единственного реального оппозиционера, что готовы через колено ломать Конституционный суд. Не пускать судей в КС. Лишь бы не допустить публичного рассмотрения антиконституционности продажи земли. Понимая, что суд поддержит именно Тимошенко и станет на сторону людей.
Собственно, истеричные действия власти в КС, а также попытка саботировать земельный референдум по инициативе Тимошенко, подтверждают: «зеленые» прекрасно знают, что все их действия по распродаже земли и страны - незаконные. И за это потом придётся нести уголовную ответственность.
Но пока «зеленые дерибанщики» при власти, они четко намерены довести до конца свою задачу по «распилу» Украины.
Правда, с 19-го года все карты у них спутались. Ведь со всеми «зелёными» инициативами по уничтожению Украины борется дважды премьер-министр Тимошенко. Многие аферы пришлось остановить под давлением Тимошенко. Распродать землю также легко не выходит - Тимошенко мешает по всем фронтам. И в этой борьбе в итоге выиграет именно тот, кто борется за правое дело. И это будут не «зеленые утилизаторы»...