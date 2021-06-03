Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы "Большое строительство" в течение 2021-2022 годов.
Об этом он заявил, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Около 1000 объектов проекта "Большое строительство" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - заявил Зеленский
По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.
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Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.
Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.
Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".
Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.
"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.
На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
- они уступят свои места множеству не достроек со стыренными деньгами
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