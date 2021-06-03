РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10746 посетителей онлайн
Новости Видео ЭкономикаОбщество
2 040 25
Житомирщина (1314) Зеленский (16530) Большая стройка (722)

Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика Общество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы "Большое строительство" в течение 2021-2022 годов.

Об этом он заявил, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Около 1000 объектов проекта "Большое строительство" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - заявил Зеленский

По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Дню Независимости завершат ремонт дороги, ведущей к КПП "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе, - "Укравтодор"

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 8753
показать весь комментарий
03.06.2021 13:10
+12
надо ж успеть баблишко с откатов в офшоры упрятать.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:10
+8
Когда Осел снова будет рассказывать о NATO, о войсках террорашки возле границ Украины и о своей большой стройке. Вспомните это.
>>>
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 3045Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.

Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо ж успеть баблишко с откатов в офшоры упрятать.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:10 Ответить
Судячи із цифр "Великого крадівництва", складається так враження, що саме на відкати відбувається будівництво...
показать весь комментарий
03.06.2021 13:15 Ответить
Если б строили на те откаты, то Украина б уже обогнала и ОАЭ и Катар по росту благосостояния.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:26 Ответить
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 8753
показать весь комментарий
03.06.2021 13:10 Ответить
Когда Осел снова будет рассказывать о NATO, о войсках террорашки возле границ Украины и о своей большой стройке. Вспомните это.
>>>
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 3045Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.

Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:12 Ответить
Про НАТО Віслюк загорланив з переляку, коли ху*ло стягнуло війська до кордонів України. Воно два роки ляпало, що закінчити війну легко, "надо просто перестать стрелять" і намагалось заглянути в очі путіну. А коли ху*ло показав, яким чином він хоче закінчити війну, то Віслюк всрався та в істериці став на всі боки кричати беріть в НАТО. Зараз загроза вторгнення в Україну трохи спала то у Віслюка з'явився План "Б" для Байдена. Чому Зеленський вже не хоче в НАТО і Євросоюз.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:37 Ответить
складывается впечатление, что евнукович меньше воровал, чем этот зелосипедист с шоблой
показать весь комментарий
03.06.2021 13:13 Ответить
Та вы Януковича ещё вспоминать добрым словом будете!
показать весь комментарий
03.06.2021 13:16 Ответить
зуб даешь, галифешник? если вставишь, конечно
показать весь комментарий
03.06.2021 13:19 Ответить
не устоят памятники архитектуры!
- они уступят свои места множеству не достроек со стыренными деньгами Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 7244
показать весь комментарий
03.06.2021 13:18 Ответить
"Велике крадівництво" - Президентський університет: між Сколково та Назарбаєвим.

Президентський університет узяв для наслідування пострадянські моделі. Неважко помітити схожість ідеї університету з казахстанським Університетом Назарбаєва, а сама концепція дуже нагадує російський інноваційний центр «Сколково». Ідея українських законодавців щодо спеціального закону про новий університет копіює підхід, використаний у Казахстані для створення Університету Назарбаєва. Напрями підготовки, запропоновані для президентського університету, й «вільна економічна зона для всіх бізнес-партнерів, долучених до формування цього університету», дуже схожі на ідеї, реалізовані в інноваційному центрі «Сколково». Так звана «російська Кремнієва долина».
показать весь комментарий
03.06.2021 13:19 Ответить
Піар дерибанів.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:20 Ответить
Тьху ты, прочитал разворованы.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:21 Ответить
Быстрее всех смысл понял...
показать весь комментарий
03.06.2021 13:24 Ответить
Суть большой стройки: прибарахлится и свалить. Ведь до 2023 зебилы могут не досидеть поэтому и спешка.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:23 Ответить
Вова, построй для народа Колизей и показывай три месяца гладиаторские бои Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
03.06.2021 13:26 Ответить
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 9939
показать весь комментарий
03.06.2021 13:28 Ответить
Главное теперь - не упустить, как Яныка!
показать весь комментарий
03.06.2021 13:28 Ответить
війна пох, головне -багато вкрасти на большой стройкє.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:36 Ответить
А трасу Київ-Чернігів коли доремонтуєте? 2 роки ті нещасні 100 км зробити не можуть! Чи з нею поспішати не можна, бо ремонт при Порошенку ще почали навесні 2019? Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 2522
показать весь комментарий
03.06.2021 13:48 Ответить
И.ать...Теперь будут новыее ЖД пути
У Зеленського заявили про намір позбавити Буковину від "синдрому Калінінграда" 03.06.2021, 12:42 Кам'янець-Подільський та Чернівці хочуть з'єднати залізничним сполученням.
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 2700
показать весь комментарий
03.06.2021 13:58 Ответить
згадування про регіональну владу- дивує, мабуть провал великого будівництва перекладуть на неї
показать весь комментарий
03.06.2021 14:08 Ответить
На оборону фінансування скорочують, а цей Зебіл носиться як дерень зі ступою з цим "великим крадівництвом". Дороги в Криму були найкращі в Україні і де вони?
показать весь комментарий
03.06.2021 14:47 Ответить
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 1222
...
показать весь комментарий
03.06.2021 15:16 Ответить
И это заявляет Верховный Главнокомандующий воюющей страны на фоне преступного сокращения финансирования и недовооружения ВСУ ?
показать весь комментарий
03.06.2021 15:36 Ответить
 
 