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драка (1994) облсовет (535) Ривне (504)

Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Депутаты пошли в рукопашную во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Ривне 1".

Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Виталий Коваль. Но областная бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

Смотрите: Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице. ВИДЕО

На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале был такой шум, что его слова, вероятно, никто не услышал.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Та ну, какая это драка? Так, потолкались слегка...
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03.06.2021 16:09
+3
Хорошо питаются .
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03.06.2021 16:10
+3
народная Примета:
Когда депутаты дерутся - в администрации появились деньги...
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03.06.2021 16:17
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Та ну, какая это драка? Так, потолкались слегка...
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03.06.2021 16:09 Ответить
Хорошо питаются .
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03.06.2021 16:10 Ответить
Это не драка. Китайцы Шаолиня смеются.
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03.06.2021 16:11 Ответить
Китайців Шаоліня відбуває більш-менш підготовлений боєць «мішаного стилю»- бойові монахи це все казки для таких дурників як ти.
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03.06.2021 16:16 Ответить
У меня коричневый пояс. Уложить всехтих депутатов мне понадобится 50 секунд
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03.06.2021 16:37 Ответить
Наши недоделанные депутаты и подраться нормально не могут, как-то мышиная возня в песочнице, штовханына и истеричные кукареки Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета - Цензор.НЕТ 7193
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03.06.2021 16:12 Ответить
Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета - Цензор.НЕТ 7564
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03.06.2021 16:15 Ответить
Невеличка розминочка.
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03.06.2021 16:17 Ответить
народная Примета:
Когда депутаты дерутся - в администрации появились деньги...
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03.06.2021 16:17 Ответить
Тю, это ж не драка, а так... вытолкали на перекур.
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03.06.2021 16:23 Ответить
та хіба то драка? )))) от раніше бувало...у верховнійзраді таке ....ой--йой...
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...
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03.06.2021 16:25 Ответить
Та хіба це побилися? Поштовхалися. Б'ються, коли зуби, щелери вилітають.
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03.06.2021 16:25 Ответить
та прям оргия))
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03.06.2021 17:14 Ответить
какие депутаты такая и драка.
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03.06.2021 17:22 Ответить
Верніть все в зад😜!!!

Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 2605
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03.06.2021 17:36 Ответить
Этот голубиный танец ворюг на драку уж никак не тянет Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 4027
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03.06.2021 18:25 Ответить
ЖЛОБЫ !!! КАКОЙ ОБЛСОВЕТ !!!??? ИХ В СТОЙЛО НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ !!!
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04.06.2021 06:56 Ответить
 
 